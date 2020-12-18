В Запорожском областном совете воцарилось двоевластие. Избранным главой облсовета сейчас называют себя двое - уволенный в пятницу, 18 декабря, глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин, который прошел в облсовет по списку партии "Слуга народа" (СН), и депутат облсовета Виталий Толочек - также списочник СН, со скандалом покинувший фракцию.

Ситуация с председателем - результат скандальной первой сессии новоизбранного состава собрания, где сошлись интересы нескольких групп влияния в регионе.

Подробности - в материале "Страны".

Строго по номерам

Первая сессия облсовета нового - восьмого - созыва открылась 11 декабря и продолжалась более 10 часов, однако председателя собрания на этом пленарном заседании избрать не удалось.

В присутствии полиции выбирали из двух кандидатов - Боговина, выдвинутого СН, и Геннадия Шевченко, избранного по списку партии мэра Запорожья Владимира Буряка "Единение".

Фаворитом считался глава ОГА, но он набрал только 40 голосов депутатов. А необходимо минимум 43 голоса из 84-х, и именно столько в совокупности депутатов в поддержавших его кандидатуру фракциях СН (19), "Единения" (9), "Оппозиционного блока" (ОБ, 8) и "Батькивщины" (7).

Отметим, что это достаточно типичная картина для провластной коалиции в облсоветах, которые складываются после выборов. Они включают в себя "слуг", партии местных элит (в случае с Запорожьем это курируемая Ахметовым партия "Оппозиционный блок" и близкий к олигарху мэр города Буряк со своей партией) и "Батькивщину". Похожая ситуация сложилась, например, в Харькове, и в Одессе.

Но в Запорожье все сразу пошло как-то не так из-за того, что часть "слуг" отказались голосовать за Боговина, хотя их к этому пытались принудить весьма экзотическими способами.

Как заявил депутат облсовета от "Европейской солидарности" (ЕС) Игорь Артющенко, членов лояльных к Боговину фракций заставляли вместо галочек или плюсиков ставить номера депутатских мандатов в бюллетене (чтоб потом можно было понять кто как голосовал, несмотря на то, что голосование тайное - то есть по сути, это нарушение процедуры).

Но даже такой "финт" не помог - голосов не хватало.

Результаты голосования, впрочем, так и не были объявлены. По словам Артющенко, большая часть счетной комиссии ретировалась "во главе с председателем ОГА Боговиным".

Версии того, что случилось в облсовете 15 декабря, разнятся. На этот день было запланировано новое заседание первой сессии. Во фракциях СН, ОБ, "Единения" и "Батькивщины" утверждают, что их депутаты в количестве 43 человек собрались в зале №300 Запорожской ОГА (по сути - это был кабинет для совещаний губернатора) и избрали якобы тайным голосованием председателем облсовета Боговина, который сразу принял присягу.

Депутаты других фракций попасть в зал не смогли даже с помощью полиции. У запертых дверей стояли люди, назвавшие себя "ветеранами войны на Донбассе".

Как говорит народный депутат от ОПЗЖ Владимир Кальцев, наблюдавший за происходившем в ОГА, четверых депутатов от СН насильно удерживали в зале.

"Они рассказали потом на пресс-конференции, что там не было ни бюллетеней, ни урн, их силой заставляли подписывать какие-то бумаги. А потом Боговин объявил себя главой облсовета", - сказал он "Стране".

Речь идет о депутатах Романе Терехове, Сергее Селевиче, Юрии Капустянском и Викторе Толочеке, которые позже заявили о выходе из фракции СН и создании новой "Зе-фракции".

Боговин на брифинге сразу после заседания ушел от вопроса, почему коллег из оппонирующих фракций и журналистов не пускали, но утверждал, что его избрание законно.

"Все было снято на видео, согласно регламента. Протоколы все подписаны, реестры все подписаны большинством. Все произошло в рамках закона", - заявил он.

Однако во фракции "Евросолидарности" утверждают, что депутатов, находившихся в зале №300 ОГА (фактически кабинете главы облгосадминистрации) "заставляли несколько раз переголосовывать, пока они не поставят отметку за Виталия Боговина".

Во фракции ОПЗЖ назвали события в облсовете "антидемократическим переворотом".

"Мы не признаем подложных решений, состряпанных на коленке частью депутатов в кабинете губернатора, и считаем сессию областного совета несостоявшейся", - заявили в "Оппоплатформе" и уже написали заявление о совершении преступления в правоохранительные органы.

Оппозиция переиграла по-своему

Развитие ситуация получила 17 декабря. Заседание под председательством Боговина не состоялось из-за отсутствие кворума. Зарегистрировалось только 35 депутатов.

В принципе это было ожидаемо - после открытого бунта четырех депутатов от "слуг народа" у провластной коалиции уже не было большинства в облствете (максимум - 39 человек при необходимых 43).

Боговин назначил следующее заседание на 24 декабря.

Однако несогласные с избранием Боговина фракции ОПЗЖ (23 депутата), ЕС (10) и "За будущее" (8) плюс четыре депутаты, назвавшие себя "Фракцией Зе", собрались сами и в присутствии СМИ провели выборы своего председателя областного совета, за которого проголосовали 44 депутата.

Им стал Виктор Толочек. Его первым заместителем депутаты избрали бывшего председателя Запорожского облсовета, депутата от ОПЗЖ Павла Матвиенко, заместителями – Геннадия Фукса ("За будущее") и Олега Чернова (ЕС).

В комментарии "Стране" народный депутат Кальцев (ОПЗЖ) называет легитимным председателем Толочека и прогнозирует, что решение относительно Боговина удастся отменить через суд.

"Боговин, будучи тогда еще руководителем ОГА, применил админресурс и заставил облсовет поставить все печати… Человек не понимает, что живет в демократической стране. Он также мог назвать себя свободно французским императором, Папой Римским… Мы подали иск в суд и, думаю, добьемся справедливости, потому что прецедент уже был. Но Боговин думает, что все это затянется, удастся запугать людей. Не выйдет", - комментирует Кальцев "Стране".

Вместе с тем, народный депутат от СН Евгений Шевченко, избранный по одному мажоритарному округу в Запорожье, считает, что пока в Едином реестре юрлиц, физлиц предпринимателей и общественных формирований числится главой облсовета Боговин.

"Пока суд не вынесет решения, он председатель", - прокомментировал Шевченко "Стране".

В то же время он спрогнозировал, что Боговину будет сложно провести решения в облсовете, где "он оказался в меньшинстве".

"Истинные виновники ситуации те, кто формировал списки "Слуги народа" в облсовет - Крячко с Трофимовым. В них не было ни одного кандидата от меня или коллеги Кабанова. И вот результат: скандалы, выходы из фракции", - говорит народный депутат.

Члена парламентской фракции СН, списочника Михаила Крячко во фракции относят к группе влияния вице-премьера -министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в компании которого он работал до победы Владимира Зеленского на президентских выборах (сам Федоров из Запорожья).

Трофимов - это в прошлом первый замглавы Офиса президента, курировавший региональную политику. Александр Кабанов - еще один нардеп-мажоритарщик из Запорожской области. Крячко к моменту публикации статьи не ответил на вопросы издания.

Народный депутат Александр Кабанов (СН) сказал "Стране", что составление списков курировал сам Михаил Федоров, ответственный за область по линии партии.

"Миша - очень системный человек. Но, думаю, из-за своей занятости в правительстве он кому-то доверился. Я - и не только я - были против Толочека, Капустянского в наших списках. Мы понимали, что могло случиться то, что в итоге случилось. Это при том что Толочек возглавлял городской штаб СН в Запорожье, а Капустянский - областной, будучи членом политсовета облорганизации", - говорит Кабанов.

Предложенного им кандидата в областной список не взяли.

Нардеп затрудняется сказать, что будет дальше происходить вокруг председательского кресла.

"Насколько я понимаю, Кирилл Владленович (Тимошенко, замглавы ОП, принявшее региональное направление - Ред.) курирует этот вопрос. У него, естественно, больше информации", - прокомментировал Кабанов.

Ситуация для ОП действительно сложная. К неутешительному результату на выборах в Запорожской области, где победила ОПЗЖ, Банковая может получить еще нелояльного главу облсовета, если "Оппоплатформа" с союзниками добьется своего.

Представители власти (формально Боговин был еще главой ОГА на момент попытки избраться) своими методами выставили себя в дурном свете, нарушили на неопределенное время работу собрания.

В длинный список кризисов, с которыми борется Офис президента, добавился еще один, решения, как и к другим, не видно.