16 декабря истек трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг Национального антикоррупционного бюро и Артема Сытника, вопреки решению КС до сих пор занимающего пост директора НАБУ.

В своем решении от 16 сентября 2020 года Конституционный суд постановил изменить законодательство и урегулировать вопрос с назначением и увольнением главы НАБУ. Но парламент до сих пор так и не изменил эту процедуру.

В связи с истечением этого срока растолковать, какой теперь статус у директора НАБУ, попытался министр юстиции Денис Малюська. Правда его трактовка больше похожа на рекомендацию вообще не выполнять решение Конституционного суда, пока не будет принят закон с новой процедурой избрания главы НАБУ, или же пока не закончится срок пребывания Сытника на должности.

По сути, на данный момент единственным представителем исполнительной власти, который прямо заявил, что Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство и должен уйти, был замглавы Офиса президента Олег Татаров. Он же выступил против системы внешнего управления Украиной.

После чего НАБУ активизировало против него уголовное дело по истории с застройщиком Микитасем (подробнее об этом можно прочитать здесь).

И сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура в лице исполняющего обязанности главы Максима Грищука объявила о подозрении Татарову. Сам Татаров считает, что таким образом Сытник сводит с ним счеты.

Так или иначе, но очевидно, что ситуация с главой НАБУ развивается по известной футбольной пословице - "не забиваешь ты, забивают тебе". Чувствуя нерешительность Офиса президента Сытник и Ко начинают наступление на его руководителей. На Банковой, очевидно, понимают опасность для себя данной ситуации. По крайней мере комментарии из ОП относительно действий НАБУ в отношении Татарова пока сугубо негативные.

Однако вопрос - будет ли по Сытнику нанес ответный удар? Тем более, что в отношении главы НАБУ также уже открыты уголовные производства, которые можно активизировать в любой момент силами ГБР.

В перспективах развития ситуации разбиралась "Страна".

"Сытник, давай, до свидания"

Утром 16 декабря на столичных улицах горожане заметили красочные растяжки с фотографией главы НАБУ Артемом Сытником и фразой "Давай, до свидания".

Эта дата была переломной в работе Национального антикоррупционного бюро, так как именно до этого срока, согласно решению Конституционного суда, парламент должен был урегулировать механизм назначения и увольнения главы НАБУ.

Тремя месяцами ранее КС признал неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора НАБУ одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Еще двумя неделями ранее Конституционный суд признал неконституционным назначение в 2015 году Артема Сытника на должность директора НАБУ. Согласно вердикту КС, тогдашний президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, ведь по Конституции назначение директора НАБУ в его полномочия не входило.

Также Конституционный суд отметил, что НАБУ по всем своим признакам является органом исполнительной власти, а высший орган в системе исполнительной власти - это Кабинет министров. То есть полномочия по назначению руководителя НАБУ должны быть не у президента. А у Кабмина.

Вступление в силу этого решения судьи отсрочили на 3 месяца. За это время, до 16 декабря 2020 года, Верховная Рада должна была внести изменения в закон. Чего так и не произошло.

Более того, эти три месяца ничего не изменили в судьбе главного фигуранта истории - Артема Сытника. Он не признал решение Конституционного суда и как ни в чем не бывало продолжает выполнять обязанности главы НАБУ.

Минюст вступился за НАБУ

16 декабря за Сытника вступился еще и министр юстиции Денис Малюська, который на своей странице в Facebook написал, что единственный выход из этой истории - внести изменения в Конституцию, которые закрепят за президентом право назначения главы НАБУ.

"Прежде всего надо вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм — изменения в Конституцию, которые сейчас обсуждают депутаты. Второй шаг — на переходный период (пока изменения вступят в силу) надо урегулировать некоторые процедуры функционирования НАБУ (которые не касаются назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. Его уже подготовили и зарегистрировали в Раде", - написал министр юстиции и добавил, что по такому плану действующий директор НАБУ Артем Сытник продолжит работать и выполнять свои функции либо до дня избрания нового директора НАБУ по новой процедуре, либо когда истечет его срок пребывания на посту - то есть 16 апреля 2022 года.

Но вероятность внесения соответствующих изменений в Конституцию кажется призрачной.



"Шансов и голосов за это нет. Может проще привести закон в соответствие Конституции и передать полномочия по формированию конкурсной комиссии и назначению директора бюро - в Кабмин? Как это и выписано в решении КС?", - задается вопросом экс-депутат Игорь Попов.

Интересно, что министр юстиции цитируя обстоятельства, при которых можно уволить главу НАБУ (окончание полномочий, смерть, заявление об уходе по собственному желанию, по результатам аудита Бюро, избрание на другую должность, если директору исполнится 60 лет, по состоянию здоровья, недееспособность, обвинительный приговор, выход из украинского гражданства, не вовремя поданная декларация, долг по выплате алиментов, если директор не может объяснить происхождение активов) проигнорировал тот факт, что 19 декабря 2020 года исполняется ровно год, с тем пор, как Артем Сытник был внесен в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Перед этим Сытник проиграл в апелляционном суде по делу, которое касалось его отдыха за чужой счет в охотничьем хозяйстве в Ровенской области.

Появление год назад фамилии Сытника в реестре коррупционеров свидетельствовало о том, что главный антикоррупционный орган страны возглавляет официальный коррупционер. Но Сытник не ушел со своего поста ни год назад, ни после признания Конституционным судом его назначения неконституционным.

К слову, министр юстиции Денис Малюська не первый раз трактует законодательство на свой лад. Например, после вступления в силу закона, которым и.о. министров утратили свои полномочия, Малюська разъяснял, что этот закон не обязует премьера вносить в Раду представления на министров.

А уже спустя несколько дней премьер-министр все же сделал такие представления, и бывший и.о. министра образования Сергей Шкарлет стал официальным главой министерства. Теперь же министр юстиции взялся пояснять (и советовать не выполнять) решения Конституционного суда.

И эту трактовку авторитетные юристы уже оценили на срок "от 3 до 8 лет" (лишения свободы, согласно Уголовному кодексу, за невыполнение судебного решения).

Например, Виктор Шишкин, народный депутат Украины трех созывов, первый Генеральный прокурор Украины, судья Конституционного суда в отставке недавно на одном из круглых столов уже заявил, что генпрокурор должна открыть дело против министра юстиции.

"По вашему вопросу о выражениях министра юстиции, я очень коротко скажу. Он уже наговорил... Я думаю, что Венедиктова должна открыть уголовное дело, и немедленно, по части 4 382-й статьи "Невыполнение судебного решения. - Прим. Авт.)... От 3 до 8, господин министр! Желательно, чтобы вы так получили ну как минимум серединку, учитывая смягчающие обстоятельства, ведь это первое преступление. На "пятерочку" вы уже наговорили".

Согласилась с Шишкиным и Марина Ставнийчук, представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины (2007-2010), член Венецианской комиссии ( 2009 - 2013), эксперт Венецианской комиссии.

"Это уже система для министерства юстиции. Это не первая его позиция по пренебрежению решениями Конституционного суда, правовых позиций Конституционного суда. Закон о Кабинете министров Украины, положение о министерстве юстиции Украины, не предусматривает полномочий министра юстиции по комментированию даже, а не то, что призывам не выполнять решения Конституционного суда. Более того, министерство юстиции уполномочено в том случае, когда решение любого суда не выполняется в Украине, обеспечивать принудительное исполнение решений. Это прямые обязанности министра юстиции и того министерства, которое он возглавляет. И на самом деле это очень позорная ситуация, когда фронтменом, спикером антиконституционной позиции в государстве выступает министр юстиции", - заявила Марина Ставнийчук.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что ответственность за поддержку Сытника должен понести не только министр юстиции.

"Все, что делает Сытник - абсолютно незаконно. На данный момент решение Конституционного суда не выполняет не только Сытник, а все, кто вовлечен в сохранение за ним должности, включая управление государственной охраны, которое допускает на режимный объект человека, который незаконно занимает стратегическую должность. Нарушает закон и министр юстиции, который в манере Милованова, назовем это так, позволяет себе трактовать решения Конституционного суда. В полномочия министра юстиции не входит трактовка решений КС. К сожалению, в Украине нет политической отвественности. В цивилизованной стране такой министр как минимум бы подал в отставку за подрыв доверия к государственным институциям. Даже Венецианская комиссия заявила о том, что решение КС окончательны и обжалованию не подлежат. Их невыполнение является уголовным преступлением для всех, кто вовлечен в этот процесс", - отмечает Кравец.

Между тем, политолог Руслан Бортник считает, что разрубить "Гордиев узел" сегодня способен только президент.

"Если власть не хочет уволить Сытника в связи со вступлением в силу соответствующего решения Конституционного суда, есть и другой механизм - провести аудит НАБУ. Возможность избрать аудиторов есть у этой Рады, после чего Сытник мог бы быть отправлен в отставку", - говорит Руслан Бортник.

Но он сомневается, что будут кардинальные перемены в антикоррупционной повестке.

"Не доверяют НАБУ и Сытнику 70% украинцев. То, что Сытник продолжает оставаться на своей должности, провоцирует в обществе антизападные настроения, дискредитирует линию, что Запад борется с коррупцией. Где же борется, если, наоборот, ее покрывает? Но без новых договоренностей с Вашингтоном (а они появятся после прихода к власти в США новой администрации), ранее марта-мая, вряд ли ситуация поменяется. Все решения и нерешимость власти снимать Сытника призваны затянуть ситуацию. Это политико-правовое пике, которое может развязать только президент. Или используя существующие возможности его законно уволить или найдя компромисс с Западом", - считает Бортник.

И год назад, и сейчас в защиту Сытника выступают западные посольства.

Их негодование из-за решений Конституционного суда, направленных против Сытника, было настолько велико, что самому президенту Владимиру Зеленскому пришлось лично уверять послов "Большой семерки", что Сытник останется директором НАБУ после 16 декабря.

Месть Татарову

За все время, которое прошло с момента принятия решения Конституционного суда, единственным представителем исполнительной власти, который публично высказался о том, что следует выполнить вердикт КС, стал замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Он прямо заявил, что Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство и должен уйти. И это заявление навлекло гнев НАБУ на самого Татарова. Сперва от его заявления официально открестился президентский офис.

Затем НАБУ активизировало против него уголовное дело по истории с застройщиком Микитасем, но сходу подозрение вручить не смогли, так как генпрокурор Венедиктова поменяла команду прокуроров.

В начале декабря Сытник публично заявил о причастности Татарова к уголовным преступлениям, связанным с компанией "Укрбуд". По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова блокировала привлечение Татарова к ответственности. В ответ на эти заявления Татаров пообещал подать иск на Сытника о защите чести и достоинства.

А сегодня и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение Татарову.

Затем появилась информация, что ее уже вручили. Но в Офисе президента ее опровергли.

"Офису ничего не известно о вручении сообщения о подозрении Татарову. Олег Татаров работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе Президента не происходило. Сотрудники НАБУ действительно посещали Офис Президента, но их просьбы выходили за пределы законных процедур, а поэтому в доступе в помещение ОПУ им было отказано", - рассказала пресс-служба ОП.

Впрочем, сам Татаров заявил, что не будет прятаться.

"В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник – это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты", - заявил Татаров.

О том же заявил и адвокат Татарова Александр Кузьменко. По его словам он и его подзащитный готовы участвовать во всех процессуальных действиях.

Кузьменко, кстати, сам по себе интересная личность. Он бывший прокурор Приморского района Одессы, которого уволили по люстрации, затем восстановили через суд, выплатив ему компенсацию. Он стал первым люстрированным, который выиграл суд и восстановился в должности.

К слову, Национальная ассоциации адвокатов уже заявила о незаконности подписания подозрения, так как Татаров - адвокат и выписать ему "пидозру" может только полноценный глава САП, а не и.о.

"Я бы расценил подозрение Олегу Татарову как месть иностранных посольств в связи с тем, что он единственный представитель исполнительной власти, кто прямо заявил о внешнем управлении, о том, что назначаемые внешними управленцами кандидатуры, являются коррупционерами. Это прямая месть обеспокоенных послов, которые не хотят терять свои рычаги влияния на судебную систему в Украине", - говорит "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Как считает политолог Руслан Бортник, история с Татаровым должна была стать показательной для всех государственных чиновников, которые попытаются пойти против внешнего управления страной.

"Кейс Татарова показал, что западные институции и их менеджеры в Украине пойдут на всё для давления и дискредитации тех, кто выступает против внешнего управления. Это примитивная форма мести, которая означает, что на каждого чиновника собираются папки, анализируется их вся жизненная история, чтобы в любой момент вытащить и попытаться закрыть рот. Это всё мало связано с борьбой против коррупции или искренним желанием наказать чиновников, а делается для борьбы с инакомыслием и желанием притушить любые попытки отстаивать государственный суверенитет", - говорит Руслан Бортник.

А известный юрист Андрей Портнов посоветовал власти решить наконец-то "проблему Сытника": "думаю, всем ветвям власти нужно взять волю в кулак и несмотря на посольства и бродячих активистов быстро и жестко решить проблему Сытника. Стыдно смотреть, как признанный виновным в коррупции функционер при поддержке иностранных государств шантажирует власть в обмен на собственное кресло".

Отметим, что возможности для "симметричного" ответа в отношении Сытника есть. В производстве ГБР сейчас находится ряд дел, в которых глава НАБУ является фигурантом ("Страна" о них уже писала).

Кроме того, про уголовные дела, в которых фигурирует Сытник, говорил и Олег Татаров.

Поэтому ГБР, при наличие на то политической воли властей и по согласованию с Офисом генпрокурора, может, теоретически, сделать подозреваемым и самого главу НАБУ.

Но пока ничего не указывает, что Зеленский готов бросить столь откровенный вызов внешнему управлению.