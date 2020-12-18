Среди украинских медиков назревает зарплатный бунт.

Несмотря на то, что еще в октябре президент обещал врачам "не меньше 20 тысяч", а министр здравоохранения анонсировал на следующий год повышение зарплат до 15-23,5 тысяч, уже в январе многие больницы не смогут выплатить даже нынешних, мягко говоря, невысоких окладов.

"Даже в столице некоторым медучреждениям уже сейчас сложно рассчитываться с людьми", - говорит глава Киевского городского профсоюза медработников Сергей Кубанский.

Последней каплей для медиков стал бюджет-2021. Накануне его принятия врачи призывали депутатов не голосовать за бюджет, в котором на медицину заложено менее 5% ВВП.

"Неужели круглосуточная работа, от качества которой зависит ваша жизнь, требующая полной самоотдачи, сопровождающаяся эмоциональным выгоранием и ненормированным рабочим днём должна так оплачиваться государством? Неужели врачебная специальность — самый ненужный вам атрибут существования страны? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе будет беда", — написала на своей странице в Facebook известный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Впрочем, на Раду этот призыв не подействовал - бюджет принят. Аргумент Кабмина, который готовил проект главной сметы страны, - зарплаты врачей и так вырастут на 30%.

Впрочем, как говорит Кубанский, "это разговор ни о чем". И на самом деле такая прибавка медикам не гарантирована.

Дело в том, что практически все медучреждения в Украине - автономизированные. И сколько платить врачам и медсестрам решают главврачи. Главное, чтобы не ниже минималки. Но и это требование можно обойти, скажем, оформив врача на половину или даже четверть ставки.

Зарплаты медиков сейчас везде разные. В некоторых больницах им платят и по 30-40 тысяч в месяц.

Но большинство получает не просто низкие, а буквально нищенские оклады. Опытным врачам - хирургам, анестезиологам, узким специалистам - платят до 8-9 тысяч гривен. А молодые врачи и медсестры работают на минимальную зарплату - получают на руки по 4 тысячи гривен. Это провоцирует массовые увольнения медиков. В Украине — уже дефицит медсестер и врачей. Не хватает порядка 24 тысяч специалистов. И, если так пойдет дальше, лечить украинцев будет попросту некому. Ну, или украинцам придется еще больше доплачивать со всего кармана

"Страна" разбиралась, что будет с зарплатами медиков в следующем году, и как будут лечиться украинцы.

Зарплатная недостаточность

Тема низких зарплат в украинских больницах не нова. Более-менее нормально сейчас получают некоторые семейные врачи (если они подписали до 2 тысяч деклараций) и медики, работающие с ковидом (там есть доплаты в размере 300% от оклада).

Также в некоторых крупных городах, в частности, в Киеве и Львове есть муниципальные доплаты медикам, которые могут достигать 100% от оклада.

Тем не менее, большинство врачей сидит на минимальных зарплатах. "Даже в Киеве, где есть муниципальные надбавки, средняя зарплата врача - 11 тысяч гривен, при том, что средняя зарплата по столице - 16 тысяч. То есть, медики получают по-минимуму", - говорит Кубанский.

"Нам за ноябрь дали 1,5 тысячи гривен. И сказали, что денег нету. Ждите, когда будут, тогда отдадим", — говорит медсестра Киевской городской клинической детской больницы №2 Мария Дружбина.

То есть, зарплаты зависит от конкретной больницы и главврача.

"После того, как медучреждения прошли процесс автономизации, вопрос зарплаты в них регулируется не «сверху», а коллективным договорами. Размеры окладов зависят от того, каким бюджетом располагает та или иная больница. А он в свою очередь напрямую связан с финансированием НСЗУ и ставками за конкретные пролеченные случаи. То есть, зарплата каждого конкретного врача - это часть ставки за пролеченный случай, которую начисляет Нацслужба здоровья. К примеру, если в роддомах с оплатой все нормально, но и зарплаты там более менее приличные. А в стационарах, психиатрических, туберкулезных больницах люди сидят на минималках. Соответственно, чтобы выйти на нормальные заплаты, нужно повышать ставки, которые сегодня зачастую занижены и не покрывают даже себестоимости лечения", — пояснил нам Сергей Кубанский.

По его словам, в законе о медицинских гарантиях (на котором, собственно, базируется вся реформа Супрун) прописано, что в ставке за пролеченный случай должна быть заложена доля зарплаты врача не ниже 250% средней зарплаты по стране. "То есть, в 2021 году это должно быть не меньше 29 тысяч гривен", - говорит Кубанский.

Но ставки за полеченный случай никто не пересматривал. В следующем году они будут такими же, как и в этом. Но даже сейчас многие расценки Нацслужбы медики называют явно заниженными, и говорят, что они даже не покрывают себестоимости лечения.

Не пересчитывали также капитационную ставку, по которой оплачивается лечение украинцев по декларациям с семейными врачами. "В итоге, если по первичному звену сразу было улучшение, у врачей повысились зарплаты, то сейчас инфляция уже почти съела все деньги. И 80% бюджета первички уходит на зарплаты, то есть, развиваться по-сути, не за что. В следующей году зарплатная доля в структуре расходов первичного звена еще больше вырастет", — говорит председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Пересчитать ставки по лечению конкретных болезней фактически не на что, ведь финансирование медицины по-прежнему отстает от потребностей.

"В законодательстве заложена норма о финансировании здравоохранения на уровне не ниже 5% ВВП, а это 225 млрд гривен, Но в бюджете на следующий год - 123,5 млрд. Понятно, что этих денег ни на что не хватит", — говорит Кубанский.

По оценкам нардепа Ольги Стефанишиной, дыра в медицинском бюджете на следующий год - порядка 100 млрд.

Правда, в бюджете пописано создание некоего фонда, из которого обещают доплачивая медикам. Как один из источников его наполнения указан "Нафтогаз" - он должен перечислить в следующем году 75 млрд гривен дивидендов, доначисленных по результатам аудита за 2018-2019 год. Но будут ли эти деньги, учитывая, что по итогам 9 месяцев этого года НАК получил почти 19 млрд убытков - вопрос открытый.

Медицина без денег уже с 1 января?

Есть еще один нюанс. Пока Кабмин не продлил свое постановление о заключении НСЗУ договоров с медучреждениями. Действующее же постановление истекает с 1 января 2021 года.

То есть, если правительство срочно ничего не предпримет , медицину вообще ждет коллапс. НСЗУ прекратит финансирование по договорам, так что не будет денег даже на зарплаты.

Этот вопрос понимался на последнем Кабмине. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проект, который подала НСЗУ, его не устроил. Так как предлагается отмена части коверных пакетов с доплатами медикам.

Он также сообщил, что Минздрав работает над новым проектом. Пока неясно, что в нем пропишут.

"Если отменят доплаты по ковиду, в стационарах врачи вместо 20-30 тысяч (а некоторым платят и до 40 тысяч гривен) станут снова получать 10 тысяч. Это чревато социальным взрывом", — считает Кубанский.

К слову, на днях в Киеве уже прошла акция протеста медиков, но она была немногочисленной: съехалось несколько десятков фельдшеров экстренной помощи, медсестер и врачей из регионов.

Но, если пойдут реальные задержки по зарплатам и отмена доплат - будет всеукраинская акция, - предупреждают медики.

С одной стороны медикам обещают увеличение зарплат - на 30%. С другой - эти обещания ничем не подкреплены.

Власти обещают прибавки медикам точно так же , как и всем остальным. И они формально будут, ведь с 1 января повышается минимальная зарплата с 5 тысяч до 6 тысяч.

И какой бы автономной и самостоятельной не была больница, нормы о зарплате не ниже минималки она должна придерживаться.

"Да, врач получит на тысячу гривен больше. И то не факт, ведь его могут перевести на 0,75% или полставки, если у больницы не будет чем платить. Но даже если подбросят тысячу, что это решает. Зарплаты как были мизерными, так и и остаются. Если в Польше в ковидном стационаре медсестра получат за смену по 6 тысяч гривен, как вы думаете, будет ли отток наших медиков за границу? Люди уже увольняются пачками, а будет еще хуже", — говорит Надутый.

Больницы в "аренду" и прайс для пациентов

Накаляется обстановка и в самих больницах - медики и руководство попросту не могут поделить мизерное финансирование. "Есть случаи злоупотреблений со стороны главврачей. Людям не платят даже положенные им доплаты по ковиду - они до врачей и медсестер попросту не доходят, «теряются» на уровне руководства", — рассказал нам Надутый.

По его словам, есть также целые схемы - когда руководство больниц фактически сдает квадратные метры "в аренду" врачам - в расчете, что они будут зарабатывать на "благодарностях пациентов" сами и еще определенную сумму "занесут наверх".

"То есть, идет жесткая коммерционализация медицины", — говорит Надутый.

По его словам, в отсутствие адекватного государственного финансирования платить за лечение будут пациенты.

"Емкость медицинского рынка - порядка 300 млрд, а государств дает только 120 млрд. Как думаете - кто доплатит остальное. В больницах как брали с пациентов, так и будут брать. Социальная доступная большинству населения медицина у нас попросту исчезает. Следующую эпидемию будут лечить разве что волонтеры в палатках", - отмечает Надутый.

По мере того, как "дорожают" государственные больницы, все больше украинцев уходит в частные. Аргументация проста: если все равно придется платить, то почему бы не заплатить немного дороже, но получить более качественный сервис и хоть какие-то гарантии «по чеку». В итоге частных клиник, медцентров и просто небольших кабинетов становится все больше, особенно в крупных городах.

"Но частная медицина не должна занимать больше 10-20% в системе здравоохранения. Там главная цель - получение прибыли. Есть клиники, в которых дается установка врачам - пациент не должен потратить менее 1,5 тысячи гривен за визит, в итоге назначаются част лишние обследования. То есть, врачебная помощь становится попросту недоступной для людей с невысоким уровнем дохода", — подытожил Надутый.