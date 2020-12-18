Вчера Верховная Рада депутаты провели важные голосования по назначениям в правительство.

Кабинет министров Дениса Шмыгаля пополнился министром агрополитики и продовольствия Романом Лещенко и теперь уже официальным - без приставки "и.о." - министром образования Сергем Шкарлетом.

А вот кандидатуру бывшего топ-менеджера "Нафогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики депутаты прокатили.

Почему так произошло анализирует "Страна".

Компромисс с аграриями

Самым легким был процесс голосования по назначению на пост министра агрополитики и продовольствия Романа Лещенко, который до этого момента возглавлял Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра - ключевое ведомство в вопросе открытия рынка земли.

32-летний Лещенко родился в семье фермеров. С 19 лет, учась на юрфаке КНУ им. Шевчнко, он параллельно работал главным юридическим консультантом сельскохозяйственного холдинга OSD Group, затем основал "Украинский аграрный центр", занимался аграрным консалтингом и возглавлял компанию "Агродар", которая управляет сельскохозяйственными угодьями общей площадью более 3 тысяч гектаров.

Назначению Лещенко министром предшествовало принятие закона, которым НДС для аграриев снизили до 14%. По задумке авторов, таким образом они поддержали сельско-хозяйственное производство в Украине, ведь чем меньше налоговая нагрузка на производителей с/х продукции, тем ниже будет стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Такое решение приветствовал и сам будущий министр. При этом противники закона заявляли, что он нарушает обязательства Украины по Соглашению об ассоциации с ЕС.

По данным "Страны" голосование за этот закон было условием голосование за кандидатуру Лещенко со стороны аграрного лобби в Раде.

За его назначение проголосовали 242 депутата, в том числе 192 представителя "Слуги народа", 6 депутатов от ОПЗЖ, 2 депутата от "Батькивщины", 20 членов "За будущее", 15 - "Доверия" и 6 внефракционных.

А вот в "ЕС" назначение Лещенко пояснили тем, что в марте 2019 года он был одним из доноров избирательной кампании Зеленского. По словам Алексея Гончаренко, Лещенко пожертвовал будущему президенту 1,6 млн гривен, за что Зеленский его и отблагодарил министерским портфелем.

По словам источника "Страны" в Кабмине, Роман Лещенко является человеком, близким лично к Зеленскому.

"Он у него ходит в любимчиках. Но в тоже время, он имеет контакт и с НАБУ, и с американским посольством. То есть, в целом будет проводиться прозападная линия плюс лоббизм со стороны крупных агрохолдингов, с владельцами которых Лещенко хорошо знаком", - говорит источник.

По его словам, главной задачей нового министра будет подготовка изменений в закон о продаже земли.

"В нынешнем виде из-за ограничений в 100 га в одни руки плюс запрет на покупку иностранцев этот закон не интересен двух основным игрокам на рынке земли - крупным агрохолдингам и западным структурам. Международные организации уже высказывали пожелание о его изменениях. Этим и займется новый министр", - говорит источник.

"День сурка" для Витренко

Зато уже следующий кадровый вопрос - по назначению Юрия Витренко, экс-топ-менеджера "Нафтогаза" вице-премьером - министром энергетики закончился грандиозным провалом.

Слухи о назначении Витренко в Кабмин ходили еще с лета 2019 года.

Кроме Минэнерго его прочили и в премьерское кресло. Игорь Коломойский летом 2019 года прямо называл Витренко одним из главных претендентов на должность премьер-министра.

Сам же Витренко тоже не отрицал, что у него есть премьерские амбиции. А теперь, когда глава правительства Денис Шмыгаль предложил его кандидатуру на пост первого вице-премьера и министра энергетики, потенциально именно в нем и начали видеть преемника нынешнего премьера. И такой расклад устраивал не всех.

Еще после заседания фракции "Слуги народа" стало понятно, что у Витренко нет твердой поддержки в монобольшинстве.

Оппоненты этого назначения говорили о том, что связь Витренко с Игорем Коломойским представляет риск для власти. Кроме того, должность министра энергетики слишком важна, и нельзя ее отдавать какой-то конкретной группе влияния.

Не поддержали Витренко и на заседании профильного комитета.

Депутат Анна Скороход задала вопрос Витренко относительно премии в размере 4 млн долларов, полученными за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Оказалось, что Витренко решил взять свою премию не деньгами, а гособлигациями на 4 миллиона долларов (по другим данным более чем на 7 млн долларов) сроком на 5 лет.

То есть Витренко фактически отдаст эти деньги государству в долг, а затем получит их назад, еще и с процентами.

И это при том, что сам НАК "Нафтогаз" этот год закончит с убытками, а в государственном бюджете дефицит средств и не хватает на повышение зарплат учителям и врачам (на те суммы, что они требуют).

И с точки зрения претендента на высокую госдолжность получение от госкомпании такой грандиозной суммы выглядело как пример отсутствие каких-либо моральных тормозов.

Это и припомнили Витренко в сессионном зале.

В итоге - для назначения не хватило четырех с лишним десятков голосов. Четыре фракции - "ОПЗЖ", "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" не дали за назначение Витренко ни единого голоса.

За проголосовали только 153 "Слуги народа", 18 депутатов от группы "За будущее" и 12 членов "Доверия".

Показательно, что при голосовании за Витренко "воздержались" депутаты из орбиты Рината Ахметова. Также не голосовала "группа Павлюка" - депутаты, близкие к бизнесмену Илье Павлюку, которого называют таможенным "решалой".

Таким образом, президентская фракция пошла наперекор просьбам Зеленского, так еще и показала президенту и главе его офиса Андрею Ермаку, что не все готовы назначать кого-то на ключевые должности из-за договорняков с Коломойским.

Собеседники "Страны" в "Слуге народа" рассказывали, что провал по голосованию очень не понравился президенту.

"Первый (Зеленский - Ред.) в бешенстве. Офис президента тоже. Они звонили, пытались продавить, но не получилось. Кто-то ставил "плюсик" в чате и не голосовал, кто-то просто не брал трубку, отключал телефон. Это знаковая история, сейчас на Банковой не знают, что делать, нового кандидата пока точно у них нет, а голосовать из под палки больше никто не собирается", - рассказал источник.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что после провального голосования лично выяснял у депутатов причину их недовольства кандидатурой Витренко.

"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", - сказал Арахамия.

Арахамия считает, что отсутствие коммуникации отняло у Витренко около 20-30% голосов.

Правда Арахамия уже заявил, что альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет. Повторное голосование за его назначение пройдет в январе.

Отметим, что как поясняла "Стране" депутат Алена Шкрум ("Батькивщина"), закон, который обнулил полномочия и.о. министров и вынудил Шмыгаля вносить в Раду кандидатуры на должности Глав министерств, не запрещает премьеру предлагать к назначению одних и тех же лиц. Требование только одно. Такие представления должны быть сделаны в течение 30 дней после неудавшегося голосования. Таким образом, у Шмыгаля есть время на внесение Витренко заново (ну или найти другую кандидатуру) только до 17 января. Но парламент ближайшие заседания назначил на 25-29 января. Так что именно тогда и произойдет очередное голосование.

По сути история с назначением Витренко была такой же провальной, как и попытка Рината Ахметова продавить на должность в Минэнерго свою кандидатуру Ольгу Буславец. Ни Коломойский, ни Ахметов не могут добиться утверждения своих ставленников, но усиленно мешают другу другу в назначении их креатур.

Что касается шансов Витренко все же сесть в кресло первого вице-премьера, опрошенные "Страной" депутаты и эксперты разошлись в оценках.

"Ахметова, Павлюка люди не голосовали. Назначат ли в январе - непонятно. По закону его кандидатуру Шмыгаль может вносить хоть сто раз. "Батькивщина" с Ахметовым подружились, поэтому они не вариант. Надо с ОПЗЖ договориться, это его единственный шанс. Иначе у Витренко будет "День сурка" - каждый раз его будут проваливать", - говорит "Стране" собеседник из орбиты Коломойского.

"Понятно, что назначение Витренко - это подкоп под Шмыгаля. Депутаты не хотели усиления Коломойского и ротаций в Кабмине. Дело в том, чтобы если бы сейчас назначили Витренко, то максимум в марте "ушли" бы Шмыгаля. Теперь же такой сценарий переносится как минимум на полтора месяца. И Шмыгаль остается вне опасности", - считает политолог Вадим Карасев.

"Оппонентами этого назначения были не только Ахметов и Коболев, но и та часть часть депутатов, которые ориентированы на Запад и поддерживают Коболева, с которыми поссорился Витренко. Я не исключаю, что за эти полтора месяца ситуация поменяется. Или изменится позиция депутатов, ориентированных на Коболева, или позиция СКМ. Или СКМ предложат достойную компенсацию, чтобы депутаты Ахметова не блокировали это назначение", - считает политолог Руслан Бортник.

В тоже время один из депутатов, связанных с энергетической отраслью, сомневается, что кандидатура Витренко проходная.

"Витренко толкает Коломойский. И понятно, что все враги олигарха голосовать не будут. Но была надежда, что проголосуют "соросята". Потому что Витренко дружит с Сергеем Лещенко и близок к главе НАБУ Сытнику. Под это пытались "продать" идею, что Витренко идет на свою должность, чтоб бороться с Ахметовым и расчистить место для захода в энергетику западных корпораций. Но, видимо, аргументов и авторитета Лещенко среди "соросят" оказалось недостаточно и они не голосовали. Им оказался ближе Коболев, а американское посольство кандидатуру Витренко не акцептовала. То есть, стратегия по Витренко поломалась. И потому вряд ли его внесут еще раз. Разве что Коломойский договорится с Ахметовым, либо убедят как-то ОПЗЖ проголосовать", - говорит депутат.

Отметим, что провал Витренко - это тяжелый удар по Коломойскому, депутаты которого под это назначение дали голоса и за бюджет, и за назначение Лещенко министром агрополитики. Также назначение Витренко рассматривалось как компенсация за потерю Коломойским позиции губернатора и главы облсовета в Днепропетровской области.

"Но как-то мстить за это Коломойский не будет. В ожидании прихода Байдена к власти в США у олигарха назревают большие проблемы и ему не с руки сейчас раскачивать лодку и ослаблять Зеленского", - сказал "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

Сам же Витренко на своей странице в Facebook пожелал нардепам "найти лучшего кандидата".

"Спасибо всем, кто поддерживал! Это очень полезный опыт. Теперь я могу сказать своим детям, что я не отказался помочь стране в сложное время. И что это не мне ненужно (орфография автора сохранена. - Прим. Ред.). Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее!", - отметил Витренко.

Отметим, что как раз Витренко оказался в выигрыше - свою многомиллионную премию он уже получил.

ОПЗЖ помогла Шкарлету

Перед голосованием по кадровым вопросам считалось, что шансы и.о. министра образования Сергей Шкарлет получить поддержку Рады и стать полноценным министром не очень велики.

Но в сессионном зале он неожиданно для всех набрал 226 голосов - минимально необходимое количество для того, чтобы официально возглавить Министерство, которым он и так руководил с лета 2020 года. Его назначение проходило в крайне недружелюбной атмосфере.

Сперва свое негодование высказал депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович, напомнив Шкарлету его баллотирование в Черниговский облсовет от Партии Регионов и получение наград от экс-президента Виктора Януковича.

На что Шкарлет ответил, что его награждал не только Янукович, но и Петр Порошенко. При чем дважды, сперва орденом "За заслуги", а затем еще и госпремией в отрасли образования.

Затем депутат от ЕС София Федина поучала Шкарлета, что он не имеет права быть министром образования, поскольку не раз обвинялся в академической недоброчестности. Раскритиковал Шкарлета и депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Было известно, что не будут голосовать за Шкарлета и "соросята" внутри "Слуг народа".

Когда на табло в сессионном зале высветилось 226 голосов, в "ЕС" и "Голосе" начали дружно скандировать "Ганьба".

"Слуги" дали всего 171 голоса. И не помогли бы даже голоса депутатских групп - "Доверие" и "За будущее".

Но проголосовало 20 депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко пояснил "Стране", что впервые за долгое время Минобразования не навязывает Украине агрессивный национализм, и поэтому фракция приняла решение поддержать Шкарлета.

"Наверное, это единственный человек в Минобразования, который сегодня заботится о том, чтобы не было агрессивного национализма в сфере образования. Я по крайней мере, надеюсь на это", - сказал "Стране" Юрий Бойко.

"Это было не столько голосование за Шкарлета, сколько голосование против внешнего управления в Минобразования. Почему против Шкарлета выступали соросята, потому что он совершенно не из их тусовки. Он нейтральный, не зависит от Запада, не сидит на грантах. Поэтому они делали все возможное, чтобы не допустить этого назначения", - пояснил политолог Руслан Бортник.

А депутат Максим Бужанский ("Слуга народа") считает, что агрессивный накат оппонентов власти как раз и объединил зал.

"Может у Шкарлета было и немного шансов набрать голоса за, но атаковать его рьяно взялись фракции "ЕС" и "Голос". Спасибо, помогли консолидироваться, ровно 226", - написал в соцсетях Бужанский.

Правда история со Шкарлетом еще не окончена.

Поздним вечером в четверг депутаты от фракции "Голос" подали проект постановления об отмене результатов голосования за министра образования.

Причина - якобы неперсональное голосование за кандидатуру Шкарлета двух депутатов от ОПЗЖ Григория Суркиса и Виктора Медведчука. Якобы, депутатов не было в Раде, а их карточки голосовали "за". Но коллега Суркиса и Медведчука по фракции Николай Скорик сообщил "Стране", что депутаты были в Раде.

Кроме того, механизма переголосования за назначение министра, который уже принял присягу, нет, поэтому все что могут депутаты, которые не согласны с этим голосованием, это подать постановление об отмене решения. Но чтобы отменить результаты голосования, их постановление должно набрать 226 голосов. Соответственно, голоса они не наберут.

Между тем, еще одно кадровое решение Рада рассмотрит в пятницу. Вместо Сергея Бессараба в Министерство по делам ветеранов Шмыгаль хочет назначить Юлию Лапутину (имеет звание генерала, выходец из "Альфы" СБУ, участвовала в АТО с весны 2014 года). И на последней фракции "Слуги народа" ее назвали наименее спорной кандидатурой в министерское кресло.