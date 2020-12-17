Для Харькова после смерти тамошнего городского головы Геннадия Кернеса теперь главные в политическом смысле вопросы - когда состоятся выборы нового мэра и будут ли они вообще в обозримом будущем.

В ситуации разбиралась "Страна".

Весть из Берлина

Мэр Харькова Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где лечился с 17 сентября от осложнений вследствие коронавируса.

Сведения о его состоянии были скудные, но подавались его близким окружением исключительно в оптимистическом ключе. Впрочем, недостаток информации в разгар кампании по выборам в местные органы власти не особо встревожил харьковских избирателей.

Кернес переизбрался от своего именного блока "Успешный Харьков" (УХ) на новый срок, победив с огромным отрывом от оппонентов в первом туре. Его партия победила на выборах в городской совет Харькова и областной совет.

Кернеса зарегистрировали мэром даже без принесения присяги на первой сессии горсовета нового созыва, воспользовавшись лазейкой в законодательстве.

Секретарем собрания был избран, благодаря ухищрениям с регламентом, бывший первый заместитель городского головы Игорь Терехов, близкий к Кернесу.

Пока городской голова официально болел, именно он стал исполнять его обязанности по закону и продолжит это делать теперь в связи со смертью Кернеса.

Зацепок хватит

Теперь харьковчане должны избрать себе нового мэра.

Закон о местном самоуправлении оговаривает следующую процедуру передачи власти в случае смерти городского головы.

Сначала местный совет досрочно прекращает полномочия мэра. Не позднее, чем на 15-й день после смерти городского головы секретарь горсовета должен обратиться в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Такое ходатайство рассматривается парламентом в течение 90 дней со дня досрочного прекращения полномочий умершего мэра. Внеочередные выборы в Украине проводятся дважды в год: в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Практика показала, что при желании выполнение процедур можно затянуть. Глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская выделяет минимум три возможные причины для задержки.

Во-первых, задерживается передача и, что важно, получение горсоветом официального свидетельства о смерти.

Во-вторых, местное собрание не принимает решение о прекращении полномочий мэра, например, проваливая голосование. Тут все будет зависеть от воли властей и групп влияния с их депутатами.

В-третьих, парламент назначает внеочередные выборы, однако делает это менее, чем за 60 дней до даты выборов - срок, оговариваемый избирательным законодательством. Кампанию провести не успевают и переносят с учетом второй возможной даты выборов.

Айвазовская уточняет: если Рада не примет решения до конца января 2021 г (за 60 дней до 28 марта), новой возможной датой для выборов становится 31 октября 2021 г.

"Объявление внеочередных выборов - вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут по времени на годы, как показывала неоднократная практика", - констатирует Ольга Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

Будут тянуть?

В харьковских политических кругах есть уверенность, что и городские власти, и монобольшинство в Раде вместе с Офисом президента будут оттягивать назначение досрочных выборов.

Во-первых, на досрочных выборах нет никаких шансов победить у представителя "слуг народа".

Кандидат от СН, на тот момент глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на выборах 25 октября провалился, став лишь третьим. Его обогнали Кернес и кандидат от "Оппоплатформы", член ее парламентской фракции Александр Фельдман. Снова бросать в избирательную кампанию Кучера, который избрался депутатом от СН в Харьковский горсовет, ОП вряд ли будет.

"А другого своего кандидата в мэры у них (президентского офиса - Ред.) пока нет", - говорит влиятельный собеседник в Харьковской областной ячейке СН.

Во-вторых, и Офис президента, и большинство харьковских элит (включая и окружение Кернеса, и Авакова) вполне устраивает Игорь Терехов, который будет и.о. мэра.

Тем более, что к настоящему времени в горсовете и в облсовете уже сложилась коалиции, в которых ключевую роль играют люди, считающиеся близкими к Авакову - в горсовете Терехов, в облсовете его новый глава Артур Товмасян.

В тоже время, и в Харькове, и в Киеве есть понимание, что бесконечно долго оттягивать выборы мэра будет нельзя.

Но для них нужно время, чтоб нынешний правящий союз в Харькове подготовил своего кандидата.

"Выборы будут объявлены только тогда, когда у власти, под которой я имею в виду и ОП, и того же Авакова, будет четкая уверенность в победе их кандидата, который сумеет как минимум сохранить нынешние расклады в Харькове. Это вполне может быть и Терехов", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

"Досрочные выборы мэра может назначить только парламент. Как скоро это произойдёт - пока неясно. Пока что обязанности исполнять будет Терехов. Терехов последние полгода управлял менеджментом города. На нем завязаны коммуникации, оперативное управление ЖКХ, он знает все тонкости управления. На нем завязан костяк харьковской элиты. Харьков непростой приграничный город и дестабилизация нам не нужна. Плюс к этому в стране сложнейшая ситуация с ковидом. Денег нет. Терехов сможет удержать ситуацию", - сказал "Стране" друг покойного Геннадия Кернеса Павел Фукс.

Расклад по мэру

Источники из окружения Кернеса говорят "Стране", что на досрочных выборах мэра (когда они будут назначены) пока кандидат номер один от их лагеря это Игорь Терехов.

"Ставка будет делаться именно на него", - сказал источник.

При этом, безусловно, далеко не факт, что Харьков поддержит Терехова так же однозначно, как и Кернеса (и этот элемент определенности и является главным мотивом, чтоб оттягивать выборы).

По мнению харьковского политолога Антона Авксентьева главными соперниками Терехова станут занявший второе место на выборах кандидат от ОПЗЖ Александр Фельдман и снявшийся с избирательной гонки экс-мэр города Михаил Добкин.

В комментарии местному телеканалу Simon Михаил Добкин не ответил определенно на вопрос, будет ли баллотироваться на свой бывший пост снова в случае внеочередных выборов.

Источник в окружении Кернеса в тоже время говорит, что Добкин, скорее всего, примет участие в выборах: "на него ставят Ахметов и Новинский. Но я не вижу у них ресурса, чтоб обеспечить Михаилу победу в Харькове. Местная команда будет ставить на Терехова".

Источник в руководстве ОПЗЖ сказал "Стране", что партия будет участвовать в досрочных выборах мэра и приложит усилия к тому, чтоб власти не затягивали с их объявлением. Что касается конкретной кандидатуры, то, как говорит источник, "решение будет принимать стратегический совет партии".