Программа выплат бизнесу 8 тысяч "за локдаун" стартовала буквально на днях. Но предприниматели уже массово жалуются: вместо денег им приходят отказы.

В группе "Предприниматели Украины" в Facebook люди постят скриншоты приложения Дія с уведомлением об отказе им в помощи.

Причины разные. Чаще всего это "не тот КВЭД" (напомним: на помощь могут рассчитывать те предприниматели, у которых в регистрационных документах первым указан один из кодов экономической деятельности - розничная торговля непродовольственными товарами, общепит, временное размещение, демонстрация кинофильмов, деятельность в сфере творчества, спорта, отдыха и развлечений) и, якобы, разрывы в уплате ЕСВ (требование - отсутствие долгов за третий квартал).

Но самое интересное, что претензии к заявкам появляются буквально на пустом месте. То есть, у предпринимателя есть нужный КВЭД в документах и нет долгов по ЕСВ, но все равно приходит отказ. А на жалобы никто не реагирует, - жалуется бизнес.

"Оформление помощи доходит до полного абсурда - муж и жена торгуют на рынке, оба ФОПы, плательщики ЕСВ, у обоих одинаковые КВЭДы (47.89). жене подтвердили получение помощи, а мужу отказали, поскольку КВЭД не попадает под помощь", - отмечает предприниматель Игорь Корпан. И подобных случаев - масса.

В теории при получении отказ на пустом месте можно судиться, — говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. "При этом суд не может вынести решения, чтобы вам выдали 8 тысяч. Он может обязать чиновников еще раз пересмотреть документы, а последует ли за этим положительной решение - вопрос открытый. Но сам судебный процесс может занять от нескольких месяцев до года, истцу придется заплатить порядка тысячи гривен судебного сбора плюс расходы на адвокатов. Не факт, что пока вы дождетесь решения суда, программа уже закроется, и получить деньги будет нереально. То есть, получение 8 тысяч превратилось в своей ржа лотерею - если повезет, деньги дадут, а нет - попытайтесь в следующий раз", — отмечает Кравец.

Предприниматели же задаются вопросом: раз их бизнесу помощь не положена, значит можно со спокойной совестью работать в локдаун в январе.

"Страна" разбиралась как бизнес получает 8 тысяч от Зеленского.

По 50 тысяч претендентов в день

Программа по получению помощи в 8 тысяч гривен стартовала с 14 декабря. Подать заявку можно через приложение Дія.

"Страна" уже подробно писала о том как это сделать. В целом алгоритм несложный - нужно заполнить заявку, а система автоматически проверит все документы через реестры (специализация ФОП, уплата ЕСВ через реестр Пенсионного фонда и пр.) и выдаст решение - положены вам 8 тысяч или нет.

Напомним: на помощь могут рассчитывать не все предприниматели, а только те, в чьих регистрационных документах первым указан один из «льготных» кодов экономической деятельности.

Всего названо несколько таких КВЭДов:

47 - Розничная торговля

55 - Временное размещение

56 - Деятельность по обеспечения блюдами и напитками

59.14 - Демонстрация кинофильмов

90 - Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

Но это только основные группы. На самом деле список намного шире, так как есть подкатегории.

Подробный список "льготных" КВЭДов есть на сайте Дія.

К примеру, в основном КВЭД "розничная торговля" это такие подкатегории как 45.32 "Розничная торговля деталями для автотранспортных средств", 47.41 "Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах" и др. В "ресторанном" КВЭДе есть такие категории как 56.21 "Поставка готовых блюд для мероприятий" (то есть, кейтеринг), 56.30 "Обслуживание напитками" и пр.

Подробнее со списком КВЭДов, имеющих право на 8 тысяч помощи, можно ознакомится здесь.

Также одно из главных требований - уплата ЕСВ за третий квартал 2020 года.

В Минцифре сообщили, что буквально с первого дня старта программы, предприниматели ринулись подавать заявки на 8 тысяч.

По состоянию на 16 декабря (то есть, за два дня) заявки дало 134 тысячи человек, из них более 100 тысяч - через "Дію", отчитался министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего, по расчетам властей, помощь сможет получить порядка 1,2 млн человек на сумму более 10 млрд гривен.

Правда, пока чиновники не дают статистику - кому заявки одобрили, а кому вручили отказы. А это как раз самое интересное.

Не тот КВЭД и проблемы с ЕСВ

Предприниматели, которые решили не тянуть, и сразу же после старта программы заполнили заявки на помощь, массово жалуются - вместо денег им приходят отказы.

Причины разные. К примеру, некоторые с удивлением обнаружили, что их бизнес не попадает в "льготный список". Скажем, на это пожаловалась владелица тату-салона в Киеве. "Мы ведь тоже в карантин не работали, получили огромные убытки. А теперь, оказывается, помощь нам не положена", — говорит бизнесмен.

Многие предприниматели, открывая бизнес, указывали несколько видов экономической деятельности, но - в производном порядке. Теперь же оказалось, что, даже если нужный КВЭД в перечне есть, но он не на первом месте, то помощь уже не положена.

"Я консультант. Я предприниматель в сфере обучения взрослых . Я хочу дать своим сотрудникам по 8 тысяч перед новогодними праздниками. Но правительство Зеленского писюн нам дало. Видите ли не тот КВЭД стоит первым. Как будто порядок имел значение: всегда все выводили по 5-6 тех, чем будешь заниматься. Ну хорошо ребята. Посмотрим, будете ли вы стоять на следующих выборах первыми", — написал на своей странице в Facebook известный пиарщик Дмитрий Раимов.

В комментариях к его посту многие жалуются на такую же проблему - нужный код оказался "не первым" в списке.

Но у многих с КВЭДом, на первый взгляд, все нормально - он дает прав на 8 тысяч и стоит, как и положено, первым в списке видов экономической деятельности.

При этом все равно - отказ.

"Знакомьтесь - организатор конгрессов и торговых выставок Олеся Остафиева Именно так мне написала Дия, когда мы попытались пройти "простой" путь предпринимателя для получения помощи за простой.

Регистрироваться пришлось в час ночи, ибо в другое время приложение лежит. Но в кофейне под домом девочки похвалились, что в 4 утра сделали это

И тут приятная новость - "основний квед вашої організації станом на 31.10.2020 не відноситься до тих, стосовно яких вживають карантинні обмеження. Тому одноразова матеріальна допомога не може бути надана"

КВЭД в системе оказался 82.30 - организация конгрессов, хотя даже когда гуглишь мое ФИО, выпадает с десяток бесплатных сайтов с информацией о моем ФОП и верным указанием основного вида деятельности - 56.10 (рестораны - Ред). То есть, сайты-пылесосы открытой информации в состоянии подтянуть верно вид экономической деятельности, а государственное приложение - нет

И вот прямо захотелось поменять вид деятельности и заняться организацией конгрессов, потому как они, по мнению государства, не попадают под карантинные ограничения и у них все хорошо.

Параллельно нами были проинструктированы все сотрудники, которым тоже полагается помощь. И это тоже тот ещё квест - кому-то писали, что предприятие не заплатило ЕСВ, кому-то что предприятие занимается другой деятельностью. Я так понимаю, ФОПы у нас за невозможностью работать волонтёрят тестировщиками в Министерстве цифровой трансформации.

И вроде смотришь на себя в зеркало - не похожа на идиота (разве что на организатора конгрессов совсем чуть-чуть). Но нас упорно видят таковыми, играя в мифическое понимание, в мифическую поддержку и в мифическую адекватность.

Вчера в одной из тематических групп увидела вопрос, "Кто уже получил компенсации от Зеленского?" - с ответом под постом "Вчера в центре раздавали" (имеются в виду стычки ФОПов с полицией - Ред.)", - написала совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"КВЭД 47.19 (другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах - Ред). В перечне КВЭДов на помощь есть, в помощи отказано", - отмечает предприниматель Виталия Хвостенко. "И наша сфера бизнеса не подходит. надо было оружием торговать, а я, дурак, пирожки, обеды", - добавил Александр Дорошенко.

Игорь Корпан описывает следующую ситуацию: муж и жена оба торгуют на рынке, оба - ФОПы с одинаковыми КВЭДами. Но женщине выделение помощи одобрили, а ее мужу - нет. Хотя все вводные одинаковые.

То есть, много случаев, когда формально предпринимателе имеет право на 8 тысяч, но все равно получает отказ, буквально на пустом месте.

Причем, люди говорят, что и жаловаться особо некому. Можно позвонить менеджерам "Дії", они просят еще раз (уже на Вайбер) выслать все данные и бегаю все проверить. Но пока новых решений по таким проблемным заявкам нет.

Еще одним поводом для отказов стали разбирательства по ЕСВ.

Напомним: уплата единого социального взноса в течение последних трех месяцев является обязательным условием получения 8 тысяч.

Тут неприятное открытие сделали для себя предприниматели- инвалиды и пенсионеры. Оказалось, что, так как им государство уже платить соцпомощь или пенсию из бюджета, то 8 тысяч им не положены.

"У меня основной КВЭД 56.10 (деятельность ресторанов - Ред.), на на второй группе, инвалид, получаю соцпомощь жена имеет так же КВЭД, но общий учет. И все ок", — написал в группе "Предприниматели Украины" Шевкет Юзбашев, жалуясь, что ему пришел отказ в помощи.

Но получают отказы и те, кто исправно платит ЕСВ и не получает никаких пособий от государства.

"Получить помощь 8 тысяч многим ФОПам невозможно. Диджитализация в действии! Привожу пример: ФП создан в июле этого года. Но ЕСВ уплачен 24.09.20 за 3 квартал - 3178, 12 гривен. Есть квитанции и данные в электроном кабинете плательщика. КВЭД 47.62. Все условия выполнены. Но в ДІЇ пишут:

"Ви платили ЕСВ в 2020 году менее чем три месяца, поэтому не можете получить одноразовую материальную помощь". На горячей линии Пенсионного фонда отвечают, что они не видят отчетности за год (которую по закону ФОП будет подавать в январе 2021 года) и не могут подтвердить оплату", - отмечает бухгалтер Наталия Демченко, которая пыталась оформить помощь для предпринимателя в Борисполе .

По ее словам, дозвониться специалистам нереально, на запросы в Вайбере отвечают, что могут взять данные для проверки по ЕСВ только с базы Пенсионного фонда, а они, как видно, обновляются с опозданием. "Если бы сказали подвезти квитанции, документы, я бы это сделала. Но даже механизма для апелляции нет - некуда и некому жаловаться", — говорит Наталия Демченко.

В Минсоцполитики отмечают, что проверка всех данных идет в автоматическом режиме. Если есть "ошибки", их могут перепроверить. Но, учитывая вал обращений, быстро не будет - специалисты и так загружены.

Но заявки принимаются только до 21 декабря, а помощь обещают заплатить до 31 декабря. С нового года будет новый бюджет и непонятно, найдутся ли там деньги на ФОПов.

"Раз отказали в помощи, значит можно работать в локдаун"

Демченко рассказала "Стране", что будет писать жалобу на Кабмин. "Закон писали теоретики, бизнес не спросили. А на практике вылазит масса нюансов, с которыми никто не собирается разбираться", - говорит она.

При этом, по словам Наталии Демченко, даже официального отказа, с которым можно было бы идти в суд, предпринимателям не дают.

"Скрин с "Дії" не является аргументом для суда. Нужна официальная бумага с печатью. То есть, получил отказ - смирись", — отмечает Демченко.

Ростислав Кравец говорит, что в теории оспорить отказ в выдаче помощи можно. "Но в решении суда не будет написано, что вам должны дать 8 тысяч. Максимум - обяжут пересмотреть заявку, а какой будет ответ - непонятно. Да и к тому времени, пока будет решение суда (процесс может занять от нескольких месяцев до года) программа закроется и у кого выбивать помощь - неясно.

При этом нужно будет заплатить судебный сбор в размере порядка тысячи гривен и потратиться на адвокатов. Не думаю, что будут массовые иски. Все сделано для того, чтобы предприниматели не жаловались", - говорит Кравец.

"Развод чистой воды! Так что, уважаемые предприниматели, у нас есть законное право работать во время карантина", — пишут ФОПы в своей группе в Facebook. "Каждый, кто получает такую весточку ( с отказом - Ред.) может не закрываться на локдаун. Выходит так", - добавила предприниматель Ольга Стецюк.

Люди также говорят, что выплаты 8 тысяч превратились в банальный пиар для власти, а реальную помощь уже мало кто верит.

"Понятно, что в такие сжатые сроки эту программу нельзя реализовать - ни технически, ни организационно. В итоге большинство предпринимателей ничего не получат. Но на какое-то время их отвлекают от событий на Налоговом майдане, что сейчас и нужно власти", - подытожила глава Всеукраинского профсоюза производственников и предпринимателей Наталия Землянская.