Украина получила бюджет-2021. 15 декабря парламент 290 голосами "за" утвердил главную смету страны. При этом не обошлось без проблем.

После голосования Бюджетного кодекса и как раз перед тем, как перейти к самому бюджету Рада взяла паузу. Якобы, 15-минутный перерыв понадобился профильному комитету, чтобы заново свести все показатели с учетом принятых правок, в частности, по топливному акцизу для местных бюджетов.

Но перерыв затянулся на несколько часов.

Формально — из-за обнаруженной бюджетным комитетом коллизии в Бюджетном кодексе. Приняли сразу две поправки по топливному акцизу - одну о продлении режиме зачисления 13,44% акциза в местные бюджеты еще на год, вторую - о том, что такой режим постоянный, а не временный. Кроме того, сумму акциза не убрали из доходной части бюджета. Поэтому в итоге пришлась все голосовать заново.

Но на самом деле несколько часов понадобилось, чтобы окончательно определиться - хватает ли в в Раде голосов за бюджет.

"Слуги народа дали только 225 голосов, то есть, не смоли бы монобльшинством утвердить главную смету страны (нужно 226 голосов)", — говорит аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

Еще 12 голосов "за" дала "Батькивщина", 20 - "За будущее", 21 - "Довира", 11 - внефракционные депутаты. ОПЗЖ, "Голос" и "Европейская солидарность" голосовали против или воздержались.

При этом сам бюджет, переписанный Кабмином ко второму чтению, в итоге изменился мало. Ключевые новшества появились после работы над проектом в бюджетном комитете 14 декабря. Где, собственно, и прошли основные "торги" за депутатские голоса.

"Страна" выделила 7 основных вопросов про бюджет-2021.

1. На какие деньги будет жить Украина в 2021 году?

Доходная часть бюджета утверждена в размере 1,092 трлн гривен. Это на 21 млрд больше, чем планировалась изначально. Ко второму чтению Кабмин увеличил показатели по доходам и снизил расходную часть, чтобы таким образом уменьшить дефицит бюджета (с 6% до 5,5%).

Более-менее приемлемая цифра по бюджетному дефициту - это условие МВФ, который пока тянет с выделением Украине кредитного транша.

За счет чего предлагается увеличить доходы?

Спецфонд бюджета планируют увеличить на 7,4 млрд гривен за счет лицензий на азартные игры.

Любопытно, что из этих же денег хотят профинансировать и расходы на социально-экономическое развитие регионов - 5,9 млрд. По сути - это те деньги, которые выделяются на округа нардепов-мажоритарщиков. Но прописано, что 3,3 млрд из них - это предполагаемый доход от оплаты за лицензии на азартные игры и лотереи. И если карантин будут и дальше продлевать, то не факт, что эти средства вообще будут.

Общий фонд бюджета увеличен на 13,4 млрд. Собрать такие деньги планируется за счет увеличения поступлений от налогов, ренты, пошлин и дивидендов госпредприятий.

Также вдвое увеличили планы по приватизации - с 6 млрд до 12 млрд.

Но, как говорят эксперты, есть очень большие риски, что по доходам бюджет -2021 не будет выполняться. В итоге, в нем снова образуется дыра. Одна из главных причин — нереальный курс доллара.

2. Каким будет курс доллара в 2021 году

Среднегодовой курс доллара на следующий год в бюджете не меняли - и в первой версии, и ко второму чтению и в принятом варианте он зафиксирован на уране 29,1 гривен за доллар.

Но, как говорит Виктор Скаршевский, тут могут быть сюрпризы.

После повышения доходности по ОВГЗ (д 11-11,5% годовых) на украинские бумаги вновь обратили внимание нерезиденты. И начали скупать облигации. Только за последнюю неделю их портфель вырос на 2,4 млрд гривен, — говорит Скаршевский.

По мере того, как иностранцы меняют валюту и вкладываются в наши ОВГЗ, идет укрепление гривны. Сегодня курс зафиксировали на отметке 27,7 гривен.

"Если так пойдет дальше, есть риски, что повторится история с искусственным укреплением гривны. В итоге будет провалена доходная часть бюджета, так как многие налоги, в частности, акцизы, импортный НДС привязаны к доллару или евро, недополучат прибыль экспортеры. Ведь на волне прежнего укрепления гривны они потеряли порядка 3 млрд долларов", — говорит Скаршевский.

Фактически у правительства не осталось других сценариев, кроме построения пирамиды ОВГЗ, так как планы по внутренним займам на 2021 год увеличили почти в 1,5 раза (более 400 млрд), — добавил Скаршевский.

Заставлять покупать эти облигации госбанки, давая им деньги через рефинансирование НБУ (то есть, по сути, через эмиссию гривны) - чревато инфляцией и не нравится МВФ. Поэтому будут завлекать нерезидентов повышенной доходностью. А если так, то гривня может серьезно укрепиться.

Правда, пока непонятно до каких отметок. Олег Пендзин говорит: не исключено, что НБУ будет держать курс, выкупая "лишний" доллар.

3. Что будет с расходами бюджета?

Расходы в бюджете -2021 зафиксированы на уровне 1,328 трлн гривен, что почти на 3 млрд меньше, чем было в проекте к первому чтению.

Кабмин проигнорировал рекомендации Рады рассмотреть возможность повышения прожиточного минимума до реальных цифр (прядка 4,5 тысяч для трудоспособных лиц). Показатели прожиточного минимума оставили неизменными (2,2 тысячи гривен).

Но при этом прожиточный минимум, на основании которого считают зарплаты прокурорам, наоборот, увеличили - с 1 тысячи гривен в первом варианте до 1,6 тысяч во втором. За счет этого финансирование прокуратуры вырастет с 2021 году на 2 млрд гривен (до 11 млрд).

Также предусмотрели увеличение расходов на власть и силовиков.

Для Верховной Рады — на 247 млн гривен (до 2,5 млрд), на 79,3 млн вырастут расходы на Кабмин, на 15,б млн — Государственной судебной администрации, на 800 млн - МВД, на 121,7 млн - Минобороны (до 117,6 млрд), на 500 млн - на Министерство иностранных дел.

На 143,2 млн больше достанется обслуживающей ВИП-пациентов "Феофании" (ее финансирование на 2021 год - 1,15 млрд).

Расходы на Офис президента по сравнению с прошлым годом вырастут почти на 40%.

А вот по министерству социальной политики финансирование сократится: 883 тысяч заберут со статьи на протезирование и реабилитацию, 11,3 млн — с компенсаций отдельным категориям населения, 5,1 млн - с лечения ветеранов и т.д.

Расходы на образование в следующем уменьшат на почти на 4 млрд. Главное сокращение коснется местных субвенций на образование (минус 2,9 млрд, до 99 млрд). При этом учителям обещают рост зарплат на 26%.

"По нашим подсчетам, нужно не менее 138 млрд, чтобы учесть рост зарплат до 6,5 тысяч гривен", - заявили в Ассоциации городов Украины. То есть, на зарплаты учителям может не хватить 40 млрд.

Также возмущено медицинское сообщество.

"Правительство и депутаты снова не выполняют требование национального законодательства, которое обязывает их предусмотреть в бюджете на медицину 5% ВВП (то есть, не менее 225 млрд гривен), и цинично хотят поставить медработников за грань выживания в разгар пандемии. Одобрение бюджета с финансированием медицины 123,5 млрд приведет к крайне негативным последствиям недофинансированию сферы здравоохранения, оттоку квалифицированных специалистов, усугубление кадрового кризиса", — заявили в Киевском городском профсоюзе медиков.

Они призывали нардепов не голосовать за бюджет. С таим же призыва выступил и министр здравоохранения Максим Степанов, который уже пообещал врачам зарплаты на следующий год не ниже 23,5 тысяч, а среднему медперсоналу - 17 тысяч гривен.

Но, как видно, глосса медиков не были услышаны. Теперь медики грозят акциями протеста.

4. Какими будут зарплаты в 2021 году

Изначально на 2021 год планировалось два повышения минимальной зарплаты - с 1 января до 6 тысяч, а с 1 июля - до 6,5 тысяч. Но в проекте ко второму чтению повышение до 6,5 тысяч перенесли на декабрь 2021 года.

Поэтому с нового года у бюджетников будет реальное повышение зарплат, как минимум, на тысячу гривен, а вот "второй транш" придется подождать до конца следующего года.

Главной интригой бюджета-2021 были зарплаты учителей и медиков. Депутаты вновь и вновь задавали вопросы главе Минфина Сергею Марченко, которые презентовал проект бюджета в Раде - какими же будут конкретные цифры.

Он сообщил, что педагогов зарплаты вырастут на 26%. Молодой учитель без опыта работы будет получать 9 511 гривен вместо нынешних 7580, а учитель высшей категории — 13,4 тысячи вместо 10,6 тысяч.

Зарплаты врачей вырастут на треть. Но это явно меньше того, что хотят сами медики. То есть, среднестатистический врач будет получать не 9 тысяч, а 12 тысяч гривен, но не 23,5 тысяч, как обещал Степанов.

5. Что будет с пенсиями?

По Пенсионному фонду дефицит будет покрыт из госбюджета на сумму 195,3 млрд.

Как отмечает Пендзин, поступления единого соцвзноса растут меньше, чем рассчитывают власти. В итоге ПФ приходится залазить в долги перед Госказначейством, которые непонятно чем погашать.

"В этом году из госбюджета компенсируют дефицит ПФ на уровне 202 млрд. При этом все равно не хватает. Дополнительный долг пенсионного фонда перед Госказначейством уже вырос до 17 млрд. То есть, в общем на пенсии не хватает порядка 220 млрд. А в следующем году Фонду хотят дать всего 195 млрд. Непонятно, как при этом будут платить проиндексированные пенсии", - удивляется Скаршевский.

То есть, если план по сбору ЕСВ сорвут, по пенсионной системе в Украине жмет быть серьезный кризис - государству придется срочно принимать изменения в бюджет и искать деньги на пенсии (тем более, что предусмотрено несколько этапов повышения пенсий).

6. Будет ли в следующем году коронавирусный фонд?

Изначально никакого коронавирусного фонда в бюджете-2021 не планировалось. Но буквально накануне голосования, 14 декабря, профильный комитет рекомендовал предусмотреть в специальном фонде бюджета некий фонд "на вакцинацию и доплаты медикам".

Источником его наполнения должен стать "Нафтогаз", а также некие средства, полученные от перевыполнения бюджетных программ (если такие будут).

В фонд предлагается направить 75 млрд гривен от "Нафтогаза", которые не были запланированы ранее. Напомним: не так давно именно такую сумму финансовых нарушений со стороны НАКа выявила Госаудитслужба. Якобы, в 2018-2019 году "Нафтогаз" не доплатил дивиденды в бюджет.

И теперь эти деньги попросят вернуть и за их счет доплачивает медикам и вакцинировать украинцев от коронавируса (так как, по словам нардепа Ольги Стефанишиной, на вакцины запланировали вшестеро меньше средств, чем реально понадобится).

Но непонятно вообще, сможет ли бюджет получить "лишние" 75 млрд от "Нафтогаза", так как за 9 месяцев этого года НАК получил убытков почти на 19 млрд (что в самый компании пояснили снижением цен на газ и доходов от транзита).

Перспективы на будущее для "Нафтогаза" весьма туманны. Так как, после того, как в Европе достроят Северный поток-2 объемы прокачки российского газа через украинскую ГТС могут упасть до 30 млрд кубов в год, чего явно мало для прибыльного транзита - денег едва хватит на поддержание газотранспортной системы в рабочем состоянии.

Впрочем, по словам Пендзина, главное - это не источники наполнения, а сама "оболочка", то есть, коронавирусный фонд.

"Власти не хотят отказываться от такого удобного "кошелька", из которого фактически можно брать деньги на что угодно - хоть на дороги, хоть на пособия ФОПам. Ни одна другая бюджетная статья не дает таких возможностей", — говорит эксперт.

7. Сколько денег выделят на дороги?

На программу "Большое строительство" в бюджете-2021 запланировано 89,5 млрд гривен. Это не считая 2,5 млрд на аэропорты, которые появились в проекте ко второму чтению.

Финансирование больше, чем изначально выделялось на 2020 год (69,7 млрд). Но в этом году за счет коронавирусного фонда общая смета на стройку перевалила за 100 млрд.

И еще непонятно, как будет в 2021 году. Вполне возможно, что дорожникам добавят денег из того же фонда.

Тем более, что, как заявил глава Минфина Сергея Марченко, презентуя бюджет в Раде, правительство будет делать ставку на капитальные инвестиции, за счет которых сбиваются выводить страну из кризиса.

Впрочем, непонятно, кто освоит увеличение строительного бюджета. "Страна" уже писала, что на дорогах вовсю работают иностранные подрядчики, которые платят налоги за границей и выводят прибыль из Украины.

Кроме того, коррупция и схемы в дорожном строительстве никуда не делись. Ремонт километра дороги за год подорожал почти в два раза (до 11,2 млн гривен), хотя цены на материалы почти не изменились.

8. За что будут жить местные бюджеты

По местным бюджетам, как заявили в Ассоциации городов, много провалов. В частности, недофинансирование образовательной и медицинской субвенций.

Но главные торги велись за топливный акциз.

Напомним: часть акциза (13,44%) шла в местные бюджеты еще с 2015 года. И, по бюджетному кодексу, эта норма истекала еще в 2019 году.

Но в прошлом году ее продлили на год. Бюджетный комитет рекомендовал Раде сделать то же самое и теперь.

В итоге в Бюджетном кодексе появилось сразу две правки, причем, взаимоисключающие. По одной, норму продлевали на год, по другой - делали постоянной. В итоге пришлось голосовать заново, причем, оставили формулировку о продлении на год. Таким образом, местные бюджеты получат порядка 7,5 млрд гривен.

Нардеп Андрей Задорожный отметил, что за топливный акциз "топили" в основном те регионы, которые имеют "пистолеты" (то есть, сети АЗС).

Но, сохранив его, убрали компенсаторный механизм, который предлагался взамен: увеличение почти вдвое региональных субвенций на дорожное строительство.

Помимо акциза на топливо, депутаты проголосовали за продление еще на год нормы об отчислениях налогов местным бюджетам "Укрзализницей" (против чего госкомпания активно выступала). Железнодорожники продолжат платить на места земельный налог (с земель под ж/д полотном) и часть акциза на топливо.

При этом депутаты отказались вернуть паевые взносы. Как заявила нардеп Оксана Савчук, поработало лобби крупных застройщиков. Хотя на деньги от паевого участия общины могли бы развивать инфраструктуру, образование и медицину, которые в следующем году будут недофинансированы.