До конца года осталось не так много времени, поэтому тема выполнения бюджета с каждый днем становится все более интригующей.

"Страна" уже подробно писала, как в Украине обстоят дела с выполнением бюджета-2020. Фактически с ноября все выплаты по незащищенным статьям поставили на стоп, а остатки на Едином казначейском счете приблизились к угрожающе низкому уровню (в ноябре - порядка 15 млрд гривен).

По оценкам экспертов, для того, чтобы закрыть финансирование по году, не хватает, по разным оценкам, от 60 до 100 млрд гривен. И тогда аналитики пытались спрогнозировать, какой сценарий решения вопроса выберут власти - пойдут на еще большее урезание расходов, вплоть до задержек зарплат, или включат печатный станок.

Впрочем, буквально за последние дни много чего изменилось. Во-первых, ЕС после задержки в несколько месяцев, выделил Украине первый транш макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Эти деньги идут в доходную часть бюджета.

Во-вторых, нерезиденты вновь заинтересовались украинскими ОВГЗ, доходность которых Минфин значительно повысил.

"На последнем аукционе портфель нерезидентов увеличился 2 млрд гривен", — отмечает аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

До конца года еще запланировано 4 аукциона по ОВГЗ. Плюс Минфин собирается разместить евробонды на миллиард долларов.

В сумме все эти поступления помогут закрыть, по крайней мере, часть бюджетной дыры, - говорит Скаршевский.

Но вопрос - какой ценой. Уже сейчас власти фактически создают предпосылки для проблемного 2021 года.

"Когда нерезиденты начинают скупать ОВГЗ на волне повышения их доходности - это явные признаки пирамиды. А так как в следующем году планы Минфина по внутренним займам большие, придется держать высокие ставки, заманивая спекулянтов. Что грозит, как и в 2019 году, искусственным укреплением гривны и обвалом украинского экспорта", — говорит Скаршевский.

Есть и другой вариант: если НБУ решит обойтись без иностранцев, и станет за счет эмиссии рефинансировать госбанки, чтобы они за эти деньги выкупали ОВГЗ.

Но и тут могут быть проблемы.

"Если бы эмиссионные деньги попадали в экономику порционно, это бы пошло даже в плюс. Максимум, инфляция ускорилась бы на 1%, а курс доллара вырос на 20-30 копеек. Но если будет одномоментный вброс, скажем, на закрытие бюджетной дыры, это грозит разбалансировкой всей финансовой системы, ускорением инфляции и ростом курса доллара на 1-2 гривны", — считает экономист Алексей Кущ,

То есть, проблемы не решаются, а лишь растягиваются во времени и усугубляются.

"Страна" разбиралась как власти будут спасать бюджет-2020.

Что происходит с бюджетом

Мы уже подробно описывали ситуацию с бюджетом по состоянию на ноябрь. На Едином казначейскому счету тогда осталось всего чуть больше 15 млрд, а финансирование всех незащищенных статей фактически остановили. Эксперты всерьез заговорили о серьезном бюджетном кризисе.

Главная проблема была в том, что правительство не получило заемные средства, за счет которых планировали закрыть дефицит бюджета. Не поступили очередные транши МВФ, не было ожидаемой первой порции помощи от Евросоюза. Наметилась проблема с размещением ОВГЗ из-за того, что кроме госбанков облигации никто покупать не хотел (подробнее об этом чуть ниже).

В итоге образовалась дыра в 100 миллиардов гривен.

В конце ноября премьер-министр Денис Шмыгаль на одном из заседаний Кабмина попытался успокоить украинцев. Он заявил: до конца года бюджет будет полностью выполнен, а государство расчихается по всем своим обязательствам.

Впрочем, в декабре ничего особо не изменилось. Более того, экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта заявил об усилении бюджетного кризиса.

"Бюджетный кризис (как и ожидалось) набирает обороты. Неоплаченные финансовые обязательства Казначейства продолжают расти, По состоянию на 7 декабря они достигли 16,3 млрд. Из них - 4,9 млрд по защищенным статьям и 11,3 млрд - по незащищенным. Негативная динамика бюджетного кризиса продолжает усиливаться. Неделей ранее недоплаченных обязательств было 14,9 млрд, а на неделю до этого — 9,4 млрд. По сравнению с прошлым годом, неоплаченные обязательства выросли более чем вчетверо - на 10 декабря 2019 года они составляли всего 3,7 млрд гривен», — написал Кухта на своей странице в Facebook.

Он приводит еще несколько тревожных факторов:

1. Из-за дефицита средств в ноябре Минфин вообще не открывал финансирования по новым незащищенным статьям бюджета. Финансировались только незащищенные расходы, которые «висели» как долги за предыдущие месяцы

2. С учетом неоплаченных расходов в декабре нужно профинансировать 215 млрд гривен, из которых 195 - из общего фонда. Это приблизительно вдвое больше плановых декабрьских расходов. "По подсчетам Центра анализа публичных финансов КШЭ, по оптимистическому сценарию правительство сможет профинансировать до 130 млрд гривен, оставив более 65 млрд непрофинансирванными", — пишет Павел Кухта.

При этом даже выполнение планов по доходам в октябре (на 15%) и ноябре (на 6%) ситуацию не спасет - план по заимствованиям провален так сильно, что денег все равно не хватит, — отмечает он.

3. Нехватка в 65 млрд - это если удастся получить "позитивные сигналы от МВФ и привлечь официальной и частное финансирование на пару миллиардов долларов". Без этого правительство рискует недофинансировать уже 114 млрд, в том числе, в здравоохранении, обороне, строительстве дорог.

Но буквально за последние дни случилось несколько событий, которые заставляют по-новому посмотреть на вопрос бюджетного кризиса.

Деньги под елку

Как уже писала "Страна", ЕС разморозил первый транш макрофинансовой помощи для Украине в размере 600 млн евро. Собственно, это не столько помощь, сколько кредит, правда, под очень низкие проценты (0,125% годовых). Вся сумма поступает в бюджет.

Как говорит источник в правительстве, деньги ЕС отдал "скрепя зубами".

"Деньги держали потому что не было договоренностей с МВФ о продолжении программы, Конституционный суд отменил ответственность за незаконное декларирование, а новый закон, который по этому поводу приняла Рада, Западу не понравился, так как он очень мягкий. Однако ситуация с бюджетом была очень плохая. Поэтому у Евросоюза эти деньги буквально вымолили, обещая все сделать, что просят. Но потом. ЕС сделал вид, что поверил, дав своего рода аванс, чтоб не усугублять бюджетные проблемы Украины. Тем более, эти деньги и так уже были зарезервированы", - говорит "Стране" источник.

То есть, фактически под конец года Украина получила "лишние" порядка 21 млрд гривен.

"Это должно облегчить прохождение бюджетного кризиса, хотя и не решит его полностью - от 65 до 100 млрд расходов в этом году не будет профинансировано", — со скепсисом писал Павел Кухта на своей странице в Facebook.

Однако тут подоспело второе важной событие — увеличение спроса на украинские ОВГЗ.

Ранее, из-за снижения их доходности, наши бумаги стали стремительно терять в продажах.

Поэтому бюджетные планы по внутренний займам оказались фактически проваленными (что стало одной из причин бюджетного кризиса).

"По внутреннему долгу за 10 месяцев план выполнен на 80% (привлечено 247 млрд вместо 309 млрд, то есть минус 62 млрд). В том числе за счет снижения спроса на украинские ОВГЗ после падения их доходности. Более того, нерезиденты начали избавляться от наших долговых бумаг (вывели из страны почти 2 млрд долларов", — пояснял нам Виктор Скаршевский.

Но 8 декабря Минфина сумел привлечь на аукционе по ОВГЗ почти 16 млрд. Как констатировали в ведомстве, спрос инвесторов на 5-летние бумаги в гривне вернулся. Секрет - в процентных ставках. 3-месячные бумаги Минфин размещал под 10%, годовые - под 11,22%, пятилетние - под 12,04%.

То есть, доходность облигаций существенно выросла, что вновь сделало их привлекательными для нерезидентов. Их портфель только за последнюю неделю вырос на 2 млрд, — отмечает Скаршевский.

С 24 ноября ОВГЗ реализовали в общей сумме на 35,4 млрд.

Одновременно уменьшилось давление на курс гривны, так как иностранцы перестали выводить деньги, а наоборот, вкладывают их в покупку новых облигаций. Из-за этого курс укрепляется.

До конца года запланировано еще четыре аукциона.

Как говорят экономисты, НБУ может попытаться "подстраховаться" от плохих настроений иностранных покупателей, и пойти по пути рефинансирования госбанков, которые смогут выкупать ОВГЗ на 5 лет под под любой процент. То есть, будут бить рекорды по продажам ОВГЗ любой ценой.

Также Минфин заявил о планах разместить евробонды на миллиард долларов.

Виктор Скаршевский считает, что только по ОВГЗ до конца года еще могут привлечь порядка 70 млрд. То есть, всего (с учетом денег от ЕС) будет больше 100 миллиардов.

То есть, если подбить кассу, то даже без евробондов бюджет удастся закрыть.

Подлатают дыру

В теории все эти "лишние" поступления позволят властям с горем пополам свести бюджет.

Понятно, что погасить все расходы все равно не получится.

По незащищенным провал по финансированию ставит на конец года до 10%, — говорит Виктор Скаршевский.

"Недофинансирование по общей части бюджета составит 100-120 млрд. Но вместо дефицита бюджета в 300 млрд, у нас будет до 190 млрд", — отмечает он.

То есть, фактически повторится традиционная ситуация с бюджетом, но только в больших масштабах. К примеру, в прошлом году расходная часть была не выполнена на 6%, а бюджетная дары составила порядка 35 млрд. В этом году цифры, соответственно, 10% и под 100 млрд.

Но катастрофы, которая намечалась с деньгами, в частности, задержек зарплат бюджетникам и пенсий, скорее всего удастся избежать.

"Необходимо закрыть как минимум 115 млрд. И очевидно, что даже со всеми новыми поступлениями и последними размещениями ОВГЗ еще есть что закрывать. Но, конечно эти поступления сильно помогают ослабить давление на систему", - говорит руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Отдача-2021

Другой вопрос - какой ценой власти пытаются "дотянуть" бюджет и как это аукнется всей стране уже в 2021 году.

Возьмем, к примеру, вариант срочного рефинансирования госбанков под покупку ОВГЗ, а он не исключен. Ведь Минфину нужно привлечь до конца года порядка 70-80 млрд.

Но, если в течение месяца будет такая огромная эмиссия, эффект не затаит себя долго ждать.

"Такой вброс денег разбалансирует финансовую систему, что приведет к росту курса доллара на 1-2 гривны и резко ускорит инфляцию. При этом если бы те же эмиссионные деньги поступали в экономику "порционно", то такого не было бы. Максимум, инфляция ускорилась бы на 1%, а курс вырос на 20-30 копеек. Но время уже потеряно", — говорит Кущ.

Впрочем, не факт, что Нацбанк решится на такую огромную эмиссию под конец года. Тем более, что этот вопрос постоянно держат на контроле международные кредиторы.

Не исключено, что привлекать деньги будут за счет продажи ОВГЗ иностранцам, повышая доходность ценных бумаг.

Но и тут есть риски.

"Рост спроса на ценные бумаги на повышении их доходности - явный признак пирамиды. И, если будут делать ставку на нерезидентов и им подыгрывать, может повториться ситуация 2019 года, когда произошло искусственное укрепление гривны. Спекулянты смогли заработать до 30% годовых и больше, а наши экспортеры потеряли до 4 млрд долларов", — говорит Скаршевский.

Но тогда еще не было пандемии и экономического кризиса. если ситуация повторится в следующем году — удар по отечественной экономике будет куда более мощным.

"Сейчас речь идет о выборе между плохим сценарием и ужасным. Без дополнительных займов закрыть бюджет-2020 невозможно. Но это дополнительная долговая нагрузка на страну. Однако, если этих денег не будет, то мы войдем в 2021 год с пустыми казначейскими счетами и массой недофинансированных программ, что по сути, заморозит экономику", — подытожил Кущ.