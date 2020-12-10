Готовящееся назначение Валентина Резниченко руководителем Днепропетровской области, по мнению экспертов "Страны", не станет поворотным моментом в истории отношений Офиса президента Владимира Зеленского (ОП) и бизнесмена Игоря Коломойского.

Их сотрудничество продолжится, потому что каждая сторона видит свою выгоду, но подтачивать его будет скрытая конкуренция в сферах, где интересы расходятся.

Подробнее - в материале "Страны".

От Ложкина к Корбану и Филатову

Мы уже подробно разбирали подоплеку возвращения уроженца Днепра Резниченко в кресло председателя Днепропетровской облгосадминистрации, а также сопутствующие этому назначению обстоятельства.

Если коротко - Кабмин согласовал его кандидатуру 9 декабря.

Резниченко - троюродный брат Бориса Ложкина, бывшего руководителя Администрации президента Петра Порошенко. Он уже возглавлял область с 2015-го по 2019 год, заменив на этой должности, кстати, Игоря Коломойского.

Однако на последние местные выборы Резниченко пошел с командой мэра Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана, возглавив список их партии "Пропозиция" в областной совет. При этом, Филатов и Корбан в последние годы были врагами Коломойского.

После выборов выяснилось, что с этой группой влияния, а не группой Коломойского теперь хочет вести дела в Днепропетровской области и президентский офис.

Как говорит источник в политических кругах региона, назначение Резниченко - это не только часть договоренностей Корбана и Филатова с ОП, но и показательное их подтверждение, ведь уходящий с поста руководителя области Александр Бондаренко считается человеком из орбиты председателя облсовета прошлого созыва Святослава Олейника и Коломойского.

"Резниченко многие считают человеком Ложкина, но они сегодня просто в хороших отношениях, хотя Борис также лоббировал его назначение в ОП. Валентин - сегодня член команды "Пропозиции". То есть, команды Корбана и Филатова", - говорит источник в днепровской политтусовке.

"Страна" также писала, что противостояние группы Корбана-Филатова и группы Коломойского затормозило работу новоизбранного Днепропетровского облсовета.

Олейник, избранный в собрание под первым номером в списке "Слуги народа", планировал остаться в председательском кресле и даже собрал в свою поддержку голоса в других фракциях. Однако лидеры "Пропозиции" и близкие к ним депутаты, настроенные категорически против председательства Олейника, сумели найти лазейку в регламенте и заблокировать выборы до назначения нового главы области.

Расчет был на то, что Резниченко попытается убедить депутатов от СН и из других фракций не голосовать за Олейника.

Другим кандидатом в кресло председателя, по мнению источника в днепровской политтусовке, может стать еще один депутат от СН арбитражный управляющий из Кривого Рога Николай Лукашук, который возглавил фракцию партии президента и которого собеседник называет "человеком Зеленского".

"Все зависит от Офиса президента. Если с Банковой придет команда формировать большинство под Резниченко с "Пропозицией" Олейнику будет уже очень трудно переиграть ситуацию в свою пользу", - утверждает источник в Днепровской политтусовке.

По его словам, фракция СН разделилась по вопросу Олейника примерно наполовину. "Мы рассчитываем, что та часть фракции, которая не ориентируется на Олейника, сможет поддержать другую кандидатуру. Голосов в целом должно хватить", - говорит собеседник "Страны".

Борьба за губернатора

В этом контексте интересно заявление председателя Днепропетровской облгосадминистрации Бондаренко сразу после известия о согласовании кандидатуры Резниченко ему на смену.

Бондаренко делает упор на то, что пока процедура смены руководства области не завершена (то есть, нет указов президента об увольнении старого главы ОГА и назначении нового), он работает как ни в чем не бывало.

"Если такое произойдет, я передам дела своему преемнику. Когда будут другие новости по этому поводу, сразу же сообщу", - написал Бондаренко на своей странице в Фейсбуке.

Однако собеседник, близко знакомый с Резниченко и знающий о его ситуации, назвал назначение "решенным делом" и спрогнозировал появление указов о рокировке в Днепропетровской ОГА в пятницу, 11 декабря. "Так было с назначением Тымчук главой Харьковской области. Решение Кабмина было в среду, а в пятницу был указ президента", - говорит источник.

Он предположил, что Резниченко уже ведет переговоры со всеми группами влияния, что в его стиле: "Он не человек войны". По всей видимости, общение с представителями группы Коломойского тоже идет. "Не знаю, есть ли с ним личные контакты. В любом случае Игоря Валерьевича лучше не иметь во врагах", - комментирует собеседник. "Резниченко не станет говорить с ним по телефону", - утверждает другой источник, знакомый с экс-губернатором.

Об указе в пятницу сказал "Стране" также влиятельный источник в днепровских политкругах. "На самом деле Бондаренко уже написал заявление об уходе и на тот самом заседании Кабмина его также рассмотрели", - говорит собеседник.

А что с Коломойским?

Смена губернатора в Днепропетровской области именно на представителя жестко конкурировавшей с Коломойским партии "Пропозиция" Корбана и Филатова - это сильный имиджевый удар по олигарху. Который может быть усилен и возможной потерей контроля над облсоветом (если Олейник не станет его главой).

В целом, это вписывается в тренд, о котором уже писала ранее "Страна" - Офис президента пытается минимизировать влияние Коломойского на политические процессы в стране.

Но в случае с Днепром выходит это крайне показательно - так как Банковая, получается, вступила в союзу с прямыми врагами олигарха и делает губернатором их человека.

Поэтому возникает вопрос, как на это отреагирует Коломойский. Рычагов влияния у него осталось немало. Это и крупная группа депутатов в Раде (голоса которых будут важны для принятия бюджета на следующей неделе), и редакционная политика канала 1+1 и много других моментов.

Запустит ли это все олигарх в движение, чтоб отомстить за "днепровское унижение" или даже предотвратить перемены в регионе?

Оценки экспертов пока прямо противоположные.

Влиятельный собеседник издания в днепровских кругах полагает, что Коломойский так просто область не отдаст.

"По моей информации, он звонил многим влиятельным игрокам в Киеве и Днепре по поводу облсовета и явно был не в настроении. Для него это принципиальный вопрос. Здесь он мог звонить губернатору и главе облсовета и давать команды, "накачивать" силовиков. И здесь его родина. К тому же не нужно забывать и фактор его очень враждебных личных отношений с Корбаном и Филатовым. Это тоже откладывает свой отпечаток", - говорит источник.

В тоже время, политолог Руслан Бортник считает, что Коломойский не будет мстить, а его отношения с Зеленским принципиально не поменяются.

"Днепропетровская область давно не базовый регион для него. На эту роль претендует, скорее, Волынь - вотчина близкого соратника Игоря Палицы (народный депутат, лидер партии "За будущее" - Ред.) Скорее, нужно говорить, что ОП наступает на позиции людей, связанных с бизнесменом в области. На отношения олигарха с Банковой это фатальным образом не повлияет. Будет не холодная война, а холодное партнерство. Там, где критически необходимо, остается взаимоотношение, а в остальных сферах стороны будут конкурировать и даже пытаться ослабить друг друга", - полагает политолог.

Офису президента сейчас выгодно дистанцироваться от связей с Коломойским, и будущее назначение Резниченко укладывается в эту канву, комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

"Тут есть влияние геополитики. Резниченко ведут, чтобы показать команде Байдена, которая сейчас идет к власти в США: смотрите, мы не назначаем человека Коломойского. Это дистанцирование ради налаживания связей с новой администрации", - говорит эксперт.

Источник, близкий к окружению президента, также полагает, что главную роль в кадровых переменах в Днепре играет желание Зе-команды показать Западу и будущей администрации Байдена, что они не с Коломойским.

"История на тему "Зеленский поссорился с Коломойским" будет сейчас раскручиваться все более активно. Чтоб показать Байдену и Ко дистанцирование Банковой от олигарха. Но насколько реально это дистанцирование происходит, лучше судить по конкретным вещам. Например, по "Центрэнерго" - останется ли там Коломойский сидеть на потоках. Если останется - значит реально ничего военного не произошло. На Банковой есть настрой сильно снизить зависимость от олигарха, который становится слишком токсичным. Но чтоб вообще с ним перестать иметь дело - такого настроя я пока не замечаю. Много чего еще связывает", - говорит источник.