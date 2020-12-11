На этой неделе Венецианская комиссия обнародовала свои выводы относительно конституционного кризиса в Украине.

Сделали они это по просьбе президента Владимира Зеленского, который обратился к экспертам Венецианской комиссии с просьбой провести оценку ситуации, вызванной решением Конституционного суда от 27 октября 2020 года, по которому ликвидировалась уголовное ответственность за недостоверное декларирование, а НАПК лишалась большей частью полномочий.

В ответ президент подал законопроект, по которому все судьи КСУ должны были быть уволены решением Рады. Но так как это откровенно противоречило Конституции, то идея встретила сопротивление даже внутри "Слуг народа". А затем президент и вовсе попросил депутатов не рассматривать этот законопроект до вердикта Венецианской комиссии.

После его получения все стороны конфликта (включая президента) заявили, что он их устраивает. Но по сути, комиссия похоронила президентские инициативы по разгону Конституционного суда и депутатские идеи по блокированию его работы через увеличение кворума.

Теперь основная борьба развернется вокруг двух документов. Уже принятого Радой закона о возвращении ответственности за недостоверное декларирование (его может не подписать президент) и законопроекта о возвращении полномочий НАПК.

В деталях разбиралась "Страна".

Разгром идеи Зеленского

Венецианская комиссия в пух и прах разнесла намерения президента Зеленского разогнать Конституционный суд.

"Политическим органам не должно быть разрешено прекращать полномочия отдельных судей Конституционного суда (за исключением процедуры импичмента, если это установлено в Конституции) или всего состава Суда в совокупности. Парламент также не должен блокировать деятельность Конституционного суда посредством финансового давления, процедурных препятствий или аналогичных усилий. Это было бы серьезным нарушением верховенства закона и конституционных принципов разделения власти и независимости судебной власти... Отмена решения Конституционного суда и увольнение всех его судей было бы неконституционным и противоречило бы верховенству закона. Конституционный суд не может быть "наказан" за свои решения, но его работу можно улучшить", - сказано в выводе комиссии.

Судья Конституционного суда в отставке нардеп Василий Нимченко считает, что после решения Венецианской комиссии любые разговоры о роспуске Конституционного суда должны прекратиться.

"Венецианская комиссия сказала президенту и парламенту, прекратите давить на суд, его решения обязательны для исполнения для всех органов, и нельзя отказаться их исполнять. А то, что Зеленский пытался уничтожить Конституционный суд, могло закончиться обвинением в узурпации власти самого Зеленского", - говорит Нимченко.

Сразу несколько депутатов в "Слуге народа" не под запись сказали "Стране", что после выводов "Венецианки" вопрос по законопроекту Зеленского об увольнении судей КСУ уже не будет выносится на рассмотрение Рады. Так же ка и другие законопроекты депутатов по блокированию работы суда.

Тем более, что комиссия указала свое видения того, как можно изменить законодательство по Конституционному суду. Видимо исходя из этого и будут теперь прорабатывать законопроекты.

Рекомендации же ВК касаются следующих моментов:

- ограничить проблематику представлений в КСУ конкретными вопросами;

- обязать КСУ указывать конкретные причины для каждого законодательного положения, которые он считает неконституционными;

- привлечение судей к дисциплинарной ответственности должно быть урегулировано в законе о КСУ;

- детально определить термин "конфликт интересов";

- уменьшить кворум для принятия решений по делам, в которых кворума недостаточно из-за самоотвода судей;

- создать орган для проверки кандидатов на избрание судьями КСУ.

Также, что важно, Комиссия рекомендовала заполнить три существующие вакансии от Рады и съезда судей только после создания этого органа.

"Создание такой системы является срочным вопросом для того, чтобы заполнить эти вакансии", - отмечают в заключении.

Но изменение законодательства по КСУ это отдельный вопрос, к которому в ближайшее время депутаты вряд ли подступятся.

Пока лишь создана рабочая группа по проработке изменений в законодательство.

Сейчас на повестке две более срочные темы.

Вето или не вето

Президент до сих пор не подписал принятый Радой закон о возвращении ответственности за недостоверное декларирование.

Вернулась эта ответственность в более мягкой форме, чем она была до решения КСУ.

В новом законе, который приняла Рада, предлагается установить порог в 9 миллионов гривен (разница между реальными и задекларированными средствами), за превышение которого чиновникам может грозить ответственность в виде ограничения свободы. Это не тюремное заключение (как было раньше), а исправительная колония, где содержатся виновные в нетяжелых преступлениях, с привлечением их к труду.

За такую "мягкость" закон уже раскритиковал тусовка грантовых активистов, близких к западным посольствам. По неофициальной информации Запад также выражал недовольство.

И сегодня в Офисе президента "Стране" подтвердили, что отношение к закону у президента неоднозначное.

"Сначала должен прийти официальный ответ от Венецианской комиссии. После этого будет сформирована окончательная стратегия по КСУ. В том числе отношение к закону. На мой взгляд, он (в нынешнем виде) существенно ухудшает изначальный замысел жестко бороться с "плохими декларациями" чиновников", - сказал "Стране" советник главы Офиса Михаил Подоляка.

При этом источники в правительстве говорят, что выделение Евросоюзом первого транша макрофинансовой помощи произошло как раз после того как у президента пообещали закон не подписывать.

То есть, обязательства достаточно серьезные взяты.

Выводы Венецианской комиссии формально позволяют Зеленскому потребовать от Рады изменить закон в сторону ужесточения ответственности.

Так, ВК предлагает восстановить положения этой статьи, сделав наказание гибким, чтобы лишение свободы наступало, начиная с определенного порога превышения реальных доходов и указанных в декларации и только для тех, кто умышленно подал неправдивую информацию. Другими словами в выводах комиссии речь идет именно о лишении свободы, а не об ограничении, к чему и может апеллировать президент, если не захочет подписывать принятый Радой закон.

"Пока что все выглядело так, что принятый закон - это самый максимально возможный из всех компромисс, на который могли пойти депутаты при голосовании в Раде. Но если к давлению подключится МВФ, или послы прямо скажут, что нужно не ограничение свободы, а тюремные сроки, он может вернуть закон в Раду со своими доработками", - считает политолог Руслан Бортник.

Судьба НАПК и судебной системы

Отдельная история - с возвращением полномочий НАПК по проверкам деклараций. В Раду уже внесен соответствующий законопроект, который как раз хотели проголосовать на следующей неделе.

Однако выводы ВК вносят новые нюансы.

Так, в Венецианской комиссии считают, что необходимо разработать защитный механизм, который бы не допустил давления НАПК на судей. Например, в виде подачи жалоб или регулярной отчетности НАПК перед Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС). Правда, последний орган сейчас фактически не работает. А международные структуры давно требуют его сформировать заново, чтобы наполнить ее своими представителями, получив, тем самым, контроль над украинскими судьями.

Особенности проверки деклараций судей в принципе заложены в двух законопроектах по НАПК, которые в четверг уже даже прошли профильный комитет.

По первому из них (№4470), все электронные декларации должностных лиц проверяет только НАПК. При этом документ предлагает ввести механизм жалобы для судьи, если он считает, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление. В таком случае судья может пожаловаться в Высший совет правосудия, а судья КС - в сам КС.

Во втором законопроекте (№4471) прописываются особенности протокола в отношении судей. Предполагается, что основной способ вручения таких протоколов - отправка по почте. Вместе с тем судьям предоставляется возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии инспектора Высшего совета правосудия или главы Конституционного суда (для судьи этого суда).

Правда, судьба этих законопроектов пока не очень ясна. Причем не ясна она даже в случае, если за них проголосуют, а президент подпишет. Так как, не исключено, что их снова признает неконституционным КСУ. По одной из версий главным мотивом судей Конституционного суда выносить вердикт по декларациям как раз и было желание обезопасить и себя, и коллег из прочих судов от давления НАПК.

В целом же это только один из эпизодов глобальной борьбы за контроль над судебной системой, которая сейчас разворачивается в Украине.

"За судебную систему продолжается борьба. С одной стороны - судейская элита пытается всеми силами сохранить определенный суверенитет судебной системы. С другой стороны - есть западные партнеры, которые хотят контролировать судейский корпус и руками своих ставленников в Украине через систему электронного декларирования пытались воздействовать на судей. Мы видим, что чаша весов склоняется то в сторону судей, то в сторону западного лобби. И пока сложно прогнозировать, кто победит", - считает Бортник.

"Украина будет долго сопротивляться попытке Запада взять под контроль всю судебную систему. Кураторы будут давить через МВФ, через разные клубы, типа клуба послов "Большой семерки", и этот кризис затянется еще на несколько месяцев. Но я не думаю, что тут возможно полностью пойти на уступки Западу, разве что какой-то косметический компромисс. Отдавать всю судебную вертикаль под Вашингтон - это заранее расписаться в том, что в Украине есть 2 зоны, оккупированные внешними силами - 4% оккупированы Россией, а 96% будут оккупированы Штатами", - говорит политолог Константин Бондаренко.