Жесткий локдаун в Украине - дело уже решенное. Сегодня Кабмин принял постановление о введении дополнительных карантинных ограничений с 8 по 24 января.

При этом в правительстве заявили, что оставляют за собой право оперативно менять сроки, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

"Страна" уже писала, какие вводятся ограничения.

В частности, запрещается работа кафе, баров, ресторанов, непродовольственных магазинов и рынков, кинотеатров и театров, спортклубов и бассейнов, ТРЦ.

Также будут запрещены все массовые развлекательные, культурные и спортивные мероприятия.

При этом сделали исключение для гостиниц и салонов красоты и парикмахерских. Первым разрешили работать (хотя отельеры опасались запретов и уже прогнозировали провал горнолыжного сезона). Для вторых есть условие - можно работать исключительно по предварительной записи, без ожидания клиентов внутри салонов.

Интересно, что Кабмин принял решения о карантине также "до нового года" и "на время карантина до 28 февраля". Там условия другие.

К примеру, на декабрь для ресторанов решили сделать послабления и разрешили им работать д 23.00, а в новогоднюю ночь - до часу ночи. А до конца февраля будут действовать стандартные ограничения оранжевой зоны, скажем, кинотеатрам можно работать при рассадке через одно кресло, а спортклубам - при наличии площади в 10 квадратов на каждого посетителя.

Но предпринимателей такое обилие новостей окончательно запутало. Они не могут понять как и когда им можно будет работать, тем более, что пока само постановление по жесткому локдауну не опубликовано (его не было в повестке дня Кабмина, на самом заседании текст разослали министрам).

Само постановление приняли с условием доработки в течение дня. Как сказал нам глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, документ еще дорабатывают и только после этого он появится в открытом доступе. В теории, могут появится дополнительные изменения.

Поэтому общие настроения у бизнеса сейчас не самые лучшие. Предприниматели говорят: январский локдаун, конечно, лучше декабрьского. Как минимум, убытки будут меньше. Но их возмущает выборочный подход - почему гостиницы и транспорт будут работать, а рестораны и магазины - нет.

"Страна" разбиралась как январский локдаун ударит по бизнесу.

"Рынки будут работать подпольно"

Само ведение локдауна не стало для бизнеса сюрпризом - о новых ограничениях уже было известно, ждали лишь официального решения.

Впрочем, сама новость о дате "Ч" от этого не стала менее болезненной.

"Возьмем, к примеру, рынки, которым запрещают работать. Да, людям обещают по 8 тысяч и компенсации по ЕСВ. Но просят взамен гораздо больше, чем дают. Этих денег не хватит даже чтобы выжить, тем более, сейчас зима, время повышенных платежек по коммуналке", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Кроме того, многие продавцы на рынках работают неофициально - они не оформлены как физлица-предприниматели, и, по сути, являются наемными работниками ФОПов, но без оформления. Получается, что они за локдаун вообще ничего не получат.

В теории январь - не самый активный месяц для рынков. Но год на год не приходится.

"К примеру, в отдельные годы уже с 3-4 января начиналась активизация, и шли хорошие продажи", — говорит Дорошенко.

Он прогнозирует, что в некоторых регионах местные власти не введут запреты на работу рынков, чтобы не провоцировать социальное напряжение. Плюс - некоторые торговцы станут работать "подпольно", скажем, выставлять лотки просто на улицах.

Рестораны рассчитывают заработать в декабре

Настроения у рестораторов двойственные.

"Хорошо, что до локдауна разрешили работать до 23.00, а в новогоднюю ночь - до часа. Это позволит ресторанам заработать хоть что-то до Нового года и на сам праздник. Плюс также в том, что о локдауне предупредили заранее - это позволит спланировать убытки. Но удивляет избирательный подход к локдауну - отели почему-то будут работать, как и транспорт, хотя там риски заразиться, как минимум, не ниже, чем в ресторанах", — говорит совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

По словам руководителя компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, январь - один из худших месяцев для ресторанного бизнеса.

"Выручка - 30-50% от декабрьской. Люди тратят все деньги в декабре, так что на время после Нового года уже ничего не остается. Плюс - многие уезжают. В этом году туристов будет меньше, но все же люди планируют каникулы - визиты к родственникам или путешествия по Украине. Поэтому из-за локдауна в январе новые банкротства ресторанов и массовые увольнения персонала вряд ли будут. А послабления в декабре позволят дополнительно заработать", — считает Насонова.

"Подъемники не закроют"

Впрочем, по отелям, которым все сейчас завидуют, пока тоже непонятно. С одной стороны, крупные объекты будут работать. Но непонятно, что будет с небольшим гостиницам. Плюс есть вопросы по лыжному сезону. Ведь массовые спортивные мероприятия запретят, а значит, могут выключить и подъемники.

Глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев говорит, что ничего не закроется.

"Подъемники и катание на лыжах - это не спортивные мероприятия, это гостиничная инфраструктура. Мы приветствуем решение властей дать возможность гостиницам работать. Другое дело, что сезон все равно окажется намного хуже ожидаемого - будет только 25% докарантинных объемов. Во-первых, упала платежеспособность населения, во-вторых, многие просто бояться ехать. Да и призывы властей проводить каникулы дома на многих действуют", - считает Лиев.

"Главное- чтобы в декабре все скупились"

Совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач говорит, что для кинотеатров локдаун с 8 по 24 января лучше, чем если бы пришлось закрыться в первую неделю января.

"Но в целом я против локдауна, особенно если общественный транспорт продолжит работать. Логику не понимаю", - говорит он.

"Январь обычно спокойный месяц, люди и так мало покупают, больше тратят на развлечения и еду. Поэтому для одежды этот месяц провальный. Главное — чтобы в декабре все скупились", — отмечает руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Но вот пойдут ли люди за подарками в Новому году и будут ли тратить деньги в преддверии "голодного" января — неизвестно.

"Потери у бизнеса будут однозначно, просто пока непонятно в каких объемах", — подытожил глава движения SAVEФОП Сергей Доротич.