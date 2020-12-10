Законопроект о продлении на год действия спецзакона о Донбассе, согласно предварительной повестке дня работы Верховной Рады, попадает в сессионный зал во вторник, 15 декабря. В тот же день планируют голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении, проект о возвращении полномочий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции и еще много чего.

Почему же для Офиса президента важно, чтобы депутаты определились со спецзаконом именно во вторник, разбиралась "Страна".

Закон раздора

Мы писали, что в парламент внесли законопроект №4467 "О внесении изменений в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО).

Его соавторами стали 53 члена пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН) во главе с ее лидером Давидом Арахамией и его первым замом, главой партии СН Александром Корниенко.

Как уже ясно из названия, проект подразумевает изменение только одной статьи закона о спецстатусе Донбасса. Действие этого акта предлагается продлить до 31 декабря 2021 года включительно. Согласно нынешней редакции, закон, предоставляющий особый статус ОРДЛО с собственной "народной милицией", судами и прокуратурой, действует до конца этого года.

При том что фактически он не работает из-за того, что в самом законе прописано условие - он вступает в силу только после проведения местных выборов на неподконтрольных территориях (чего сейчас нет даже в проекте).

В прошлом году команда Владимира Зеленского, только пришедшая к власти, начала дискуссию о принятии некоего нового закона на тему ОРДЛО взамен документа о спецстатусе, принятого 16 сентября 2014 года. Президент тогда заявлял, что новый текст будет содержать положения так называемой формулы Штайнмайера.

Согласно идее на тот момент министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе только после того, как на неподконтрольной Киеву территории состоятся внеочередные местные выборы, признанные демократическими и соответствующими Конституции Украины.

Однако ОП свернул разговоры о новом проекте после "Штайнмайер-Майдана" - протестов националистов, немалую роль в которых сыграл экс-президент Петр Порошенко. Те посчитали согласие на использование формулы "капитуляцией Украины".

В конце концов Рада просто продлила действие старого закона о спецстатусе на год. За это проголосовали СН, "Оппоплатформа", "Евросолидарность", депутатские группы "За будущее" и "Доверие", ряд внефракционных депутатов.

Раскритиковали голосование "Батькивщина" и "Голос".

Бюджет подстрахует

Судя по разговорам с депутатами, примерно такой расклад ожидается и в этот раз. Более того, собеседники во фракции СН прогнозируют, что пропрезидентская политсила, составляющая монобольшинство в Раде, сама соберет необходимые голоса.

"Исходя из количества депутатов нашей фракции, подписавших соответствующий законопроект, не думаю, что в этом плане (голосовании - Ред.) будут какие-то неожиданности. Мы примем закон и за основу и в целом", - спрогнозировала замглавы фракции СН Евгения Кравчук изданию.

В свою очередь соавтор законопроекта о продлении народный депутат от СН Святослав Юраш ожидает, что документ получит поддержку и других фракций, даже критически настроенных к президенту Зеленскому.

"Напомню, идея продления принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, который и внес специальный законопроект в 2017 году. Я был бы удивлен, если бы его фракция заняла критическую позицию по отношению к тому, что они сами создали и в прошлом году вместе с нами, кстати, поддержали", - прокомментировал нам Юраш.

Член фракции "Евросолидарности" (ЕС) Алексей Гончаренко предположил, что ЕС все-таки проголосует. "Но мы еще будем обсуждать этот вопрос на фракционном заседании", - отметил он.

Примерно так отвечали "Стране" собеседники в депгруппах "За будущее" и "Доверии".

Точно даст голоса за законопроект ОПЗЖ, которая выступает за любые шаги, способствующие мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Источник во фракции "Голоса" утверждает, что их позиция в плане закона о спецстатусе осталась неизменной.

"Это ритуальное голосование, которое никак не меняет ситуацию на Донбассе. Зеленский обещал за год что-то сделать и - ноль. Впрочем, мешать голосованию, устраивая Ватерлоо, мы не будем", - говорит собеседник, допуская, что фракция, как и в минувшем году, проголосует "против".

Фракция "Батькивщина" в прошлый раз воздержалась и не поддержит продление снова.

"Любое голосование в контексте предоставления спецстатуса отдельному региону для нашей партии неприемлемо. Мы считаем, что законы Украины, принимаемые Радой, должны действовать одинаково для всей территории страны. Выделяя один регион, мы закладываем почву для федерализации, ведь другие регионы могут сказать, что они тоже хотят какие-то свои особые законы, некий статус. А задача центральной власти - объединять Украину, в том числе с помощью одинакового для всех законодательства", - прокомментировал "Стране" народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько.

Две малочисленные фракции погоды, конечно, не сделают. Голосов должно хватить.

Тем не менее команда президента перестраховалась, запланировав рассмотрение на вторник, когда будет и второе чтение проекта госбюджета (и соберется полный сессионный зал). Другое объяснение даты: вторник будет только первым днем пленарной недели - последней в этом году, и, если кто-то из противников законопроекта захочет заблокировать его подписание, внеся проект об отмене голосования, будет время, чтобы провалить его в сессионном зале.

"Иначе пришлось бы ради этого собирать внеочередное заседание, а это сложно, ведь депутаты разъедутся по стране и заморским округам", - говорит источник в руководстве одной из фракций.

Впрочем, несмотря на то что продление реально не работающего закона выглядит как простая формальность, значение этого шага очень велико.

Если закон не продлят и его действие прекратится, это будет означать по сути выход Украины из Минских соглашений. Фактически, данный закон - единственное, что юридически подтверждает готовность Киева ему следовать. Не будет закона - Минские соглашения можно будет считать окончательно похороненными.

А именно к их выполнению привязывает Европа судьбу санкций против России. И если Украина фактически выйдет из соглашений и выполнять будет уже нечего, то это даст сильные аргументы сторонникам прекращения антироссийских санкций. И может запустить процесс их отмены.