В Кривом Роге — родном городе президента Владимира Зеленского — во втором туре выборов мэра кандидат от партии власти "Слуга народа" (СН) Дмитрий Шевчик, несмотря на поддержку главы государства и олигарха Рината Ахметова, проигрывает кандидату от "Оппоплатформы" Константину Павлову.

По мнению экспертов, это будет серьезным поражением Офиса президента и группы Ахметова, которое делает даже болезненнее тот факт, что уступили они именно ОПЗЖ — своим главным конкурентам за влияние на Юго-Востоке.

Детальнее — в материале "Страны".

"Свои" против "пришлых"

Обнародованные вчера экзитполы дали противоположные результаты.

Но, согласно параллельному подсчету голосов, который вел штаб Павлова, кандидат от ОПЗЖ набрал 58,5% (97 774 голоса), тогда как результат выдвинутого СН топ-менеджера группы Ахметова Дмитрия Шевчика — 41,5% (69 355 голосов). Павлов победил на 289 избирательных участках из 294-х (и во всех 7 районах города), а Шевчик только на 5-ти.

Официальных опровержений этой информации со стороны Шевчика и "Слуги народа" пока не было.

Поэтому, судя по всему, кандидат от ОПЗЖ действительно побеждает (уже после публикации статьи Теризбирком официально заявил о победе Павлова с результатом в 56,97% - Ред.).

По данным гражданской сети ОПОРА, которая занимается мониторингом выборов, явка избирателей составила 34,60%. Для сравнения явка на повторных выборах мэра Черновцов 29 ноября достигла лишь 23%. По всей Украине в день местных выборов 25 октября на участки пришли 35,94% избирателей.

Если судить по предварительным итогам, во втором туре Павлов набрал более чем в шесть раз больше голосов, чем в первом, в котором его результат был 9,15% голосов (15941).

Что, впрочем, не является совсем уж удивительным: к нему перетекала значительная часть избирателей действующего мэра Юрия Вилкула, который победил в первом туре с результатом 44,96% голосов (80655). Павлов в первом туре был третьим. Вторым — Шевчик с 25,94% голосов (45213).

Как писала "Страна", Вилкул, гарантировано побеждавший во втором туре, снялся с выборов, объяснив все состоянием здоровья.

Впрочем, по другой версии, это было сделано по договоренности с Ахметовым и Зеленским, которые поставили на генерального директора принадлежащего олигарху Центрального ГОКа Шевчика.

В окружении Вилкула такую подоплеку отрицали, публично поддержав бывшего народного депутата Павлова (члена команды Вилкулов).

И действительно, перед во вторым туром главный акцент в кампании кандидата от ОПЗЖ (довольно масштабной, к слову) делались на преемственности дел Юрия Вилкула.

Политтехнологи кандидата использовали популярную на выборах технологию "свой — чужой". То есть, Павлов для Кривого Рога "в доску" свой (и, к тому же, соратник мэра Вилкула), а вот Шевчик — представитель "пришлых", то есть группы донецкого олигарха Ахметова и власти. При том что гендиректор тоже криворожанин, да и президент — отсюда родом. Подход виден по посту Павлова, опубликованному накануне "дня тишины".

"Так в чем же суть выбора 6 декабря? По-моему, она предельно проста: МЫ или ОНИ (так в посте — Ред.).

МЫ – криворожские. В самом полном смысле этого слова. Мы здесь родились, живем и работаем, хотя не понаслышке знаем, что есть и места покрасивей, и заработки полегче.

ОНИ – по сути пришлые. Для них Кривбасс – это яма, пустота. Потому что они пришли для того, чтобы забрать руду, концентрат, металл и ничего не дать взамен…

МЫ – свои. Далеко не идеальные, но прямые и честные. Мы не гонимся за всеобщей любовью, но ценим простое уважение.

ОНИ – чужие. Потому что ради аплодисментов и дешевой популярности, они готовы кланяться "и вашим, и нашим"…

МЫ – всегда вместе. Мы дышим одним воздухом, видим одинаковые пейзажи. И поэтому знаем, каков наш город на вкус и на цвет. И хотим его изменить. Ради себя, ради наших детей и внуков.

ОНИ – перекати поле. Для них наш город – всего лишь точка на карте. Сегодня они здесь, а завтра там, где воздух чище, а жизнь сытнее. Поэтому их обещания ничего не стоят...

МЫ – люди дела. Считаем, что каждый должен заниматься тем, что у него лучше получается. Поэтому уверенность в завтрашнем дне для нас не пустой звук.

ОНИ – "мастера слова". Их удел – художественный свист и "шикарные видосики", которые на хлеб не намажешь…

МЫ – объединенная оппозиция. К беспределу и беззаконию, к подлости и неблагодарности, к некомпетентности и потрясениям…

ОНИ – власть. Центральная власть, которая цинично выжимает последнее из народа и хочет превратить местное самоуправление в послушных марионеток…”, - говорится в посте кандидата.

Как бы то ни было, такая кампания сулит Павлову выигрыш.

Брошенная перчатка ОПЗЖ

Президент же оказался в неприятной ситуации. По всей видимости, он хотел, чтобы в родном городе победил человек, ассоциирующийся с ним.

Он выказывал всяческую поддержку Шевчику. Приехав между турами в Кривой Рог, Зеленский пообщался с кандидатом по видеосвязи и пожелал ему победы. А перед самым днем голосования ОП опубликовал видеообращение президента к землякам, призвав наконец-то избрать мэра, "которого давно заслужил город". Фамилию Зеленский не назвал, чтобы не нарушать закон, но, мол, все люди умные и так всё понимают.

Кстати, Павлов не растерялся и на своей странице в Фейсбуке поблагодарил президента за поддержку и даже, по информации "Страны", использовал его для рекламы в соцсетях.

В общем даже президентская агитация, похоже, не помогла.

"Результат второго тура в Кривом Роге — символическая оплеуха команде президента, но еще предвестник серьезного изменения политических раскладов. Апогей поддержки партии власти "Слуга народа" прошел. Бренд начинает деградировать. Даже поручительство президента в его родном городе в совокупности с поддержкой бизнес-кругов не гарантируют победу. Исход выборов в Кривом Роге повлияет на единство команды президента, отношение общества и бизнеса к перспективы СН и в комплексе ослабит нынешнюю власть", - объясняет политолог Руслан Бортник "Стране".

Официально в "Слуге народа" итоги выборов на родине президента не комментируют.

Народный депутат от СН Владимир Захарченко, избранный по мажоритарному округу в Кривом Роге, сказал "Стране", что готов комментировать только официальные результаты. "Сейчас у меня их нет", - заявил он.

Сергей Демченко, депутат фракции “Слуга народа” высказался в том же духе: "есть два варианта экзитполов с предварительными результатами: в одном варианте один кандидат выиграл, а во второй - другой. Это значит, что они очень близко к друг другу по результатам выборов. Насколько я понимаю. Будет конечный результат, тогда можно будет комментировать. Я рассчитываю на то, что люди выбрали того, кого они хотели выбрать. Надеемся, что выбор сделан правильный. С точки зрения интересов жителей Кривого Рога”.

Но неофициально собеседник в руководстве "Слуги народа" признает проигрыш кандидата от власти.

"Проигрывать, еще в родном городе — неприятно, это очевидно. Оргвыводы какие-то будут, возможно, позже", - говорит источник.

Портить жизнь Павлову, если он таки станет мэром, в партии власти, по словам источника, не планируют. Да это и сложно сделать: у партии Юрия и Александра Вилкулов "Украинская перспектива" и ОПЗЖ — большинство мест в горсовете.

Однако отношения президентского офиса и ОПЗЖ — и без того сложные — вероятно, еще более ухудшатся.

"В ОП, думаю, воспримут результат кандидата от ОПЗЖ как брошенную перчатку", - прогнозирует эксперт Бортник.

"Попытка наехать на нас, конечно, возможна. Но что они (власть — Ред.) могут? Мы с ними не в коалиции, должностей от них нет. Они думали, что со всеми договорились, как в Киеве или Одессе, а получили тяжелый удар", - говорит собеседник в парламентской фракции ОПЗЖ.

В числе проигравших оказалась и группа Ахметова, которая по согласованием с ОП взялась обеспечивать победу Шевчика. Кривой Рог мог бы стать в одну линию с ключевыми для бизнес-империи Ахметова городами Мариуполем и Запорожьем, где победили действующие мэры, ориентирующиеся строго на структуры олигарха.

Тем не менее, несмотря на все предвыборные стрелы со стороны Вилкулов и Павлова в сторону группы Ахметова, к которой они ранее принадлежали, войны между ними в городе не будет.

"Кто бы не стал мэром, он не будет ссориться с бизнесом, который кормит в городе тысячи людей. Это понимаем и мы, и Павлов с стоящими за его спиной Вилкулами: договоримся как-то", - прогнозирует собеседник, близкий к руководству близкой к Ахметову партии "Оппозиционный блок".

В контексте национальной политики напряжение между ОПЗЖ и партийными проектами группы Ахметова будет нарастать.

"У обеих сил расчет на электорат юго-востока, поэтому конкуренция будет только усиливаться. Группа Ахметова, вероятно, попытается получить в этой борьбе поддержку власти, однако, как мы уже поняли по Кривому Рогу, это может не сыграть", - резюмирует политолог Вадим Карасев.