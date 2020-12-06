Украина ускоряет подготовку к запуску так называемой "Крымской платформы", призванной поддержать международное внимание к аннексированному полуострову.

Основную часть организационной работы приняло на себя министерство иностранных дел Украины, которому и предписывают саму идею, но недавно подключилась и Верховная Рада.

Для чего на самом деле Киеву нужна новая площадка и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой - в материале "Страны".

Рада встала в строй

О создании межфракционного депутатского объединения (МФО) "Крымская платформа" на пленарном заседании в четверг, 3 декабря, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков. Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Рустем Умеров ("Голос"), Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз (оба "Европейская солидарность", ЕС), Елизавета Ясько, Вадим Галайчук (оба "Слуга народа", СН).

На своей депутатской странице в Фейсбуке Ясько, которая, между прочим, возглавляет постоянную делегацию Украины в ПАСЕ, отметила, что в ближайших планах МФО - проведение комитетских слушаний по внешнеполитическим аспектам деоккупации Крыма.

По ее мнению, Рада должна занимать активную позицию в вопросе Крыма, а возглавляемый ею подкомитет по вопросам межпарламентского сотрудничества, двухсторонних и многосторонних отношений "внешнеполитического" комитета Рады может стать "координационно-информационным центром по продвижению украинского видения деоккупации в межпарламентских организациях и через группы дружбы".

"Слушания в комитете позволят представителям законодательной и исполнительной власти сверить компасы и определиться с тактическими и стратегическими целями, на выполнение которых мы должны совместно работать", - отметила Ясько.

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Большие планы на май

С инициативой "Крымской платформы" (КП) выступил президент Владимир Зеленский.

Впервые он о ее создании упомянул во время визита в Турцию.

"Мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно нет", - сказал Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören.

Об участии Турции в "Крымской платформе" также идет речь и в совместном заявлении Зеленского и Эрдогана по итогам встречи: "Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной".

Вспомнил Зеленский о платформе и в ежегодном послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, где заявил, что КП необходима для возвращения вопроса в Крыма в международному повестку дня.

"Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал Зеленский.

Вокруг этой идеи Киев хочет собрать как можно больше стран, что удержать международное внимание на вопросе Крыма.

"Цель - сформировать коалицию стран, которые присоединятся к нашей инициативе ("Крымской платформы" - Ред.) и будут помогать Украине удерживать наивысший уровень политического дискурса относительно последствий оккупации Крыма", - заявляла позже первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

Сам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выделяет пять приоритетных направлений в деятельности платформы.

"Во-первых, [это] безопасность, включая со свободой мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против страны-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду", - заявил Кулеба на мероприятии "Международный ответ на оккупацию Крыму: следующие шаги", проведенного украинской делегацией в рамках недавнего 27-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В украинском МИДе рассчитывают работать в этих сферах на уровнях глав государств и правительств, министров иностранных дел, парламентов и экспертов заинтересованных стран.

Официально запустят КП на саммите, планируемом в Киеве на следующий год.

По разным прогнозам в МИДе, это будет либо февраль, либо май. По всей видимости, ждать будут не только спада эпидемии коронавируса, но и согласия на участие как можно больше первых лиц стран-союзников.

"Принципиально не то, когда будет саммит, а кто на него приедет. Если там появятся, скажем, пять руководителей государств, это бы предопределило успех этого форума. Насколько я понимаю, главная задача для организаторов - чтобы приехали лидеры и как можно больше", - объясняет эксперт-международник Николай Капитоненко "Стране".

С Турцией против Франции

Для работы по парламентской линии МФО в Раде теперь есть. Правда, есть один нелицеприятный факт для его организаторов. В парламенте минувшего - 8-го - созыва межфракционное объединение "Крым" с той же целью не дать проблеме аннексии полуострова затеряться было создано ровно через неделю после принятия депутатами присяги. Возглавил его член фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Но в этом созыве прошло более года с начала работы депутатского корпуса.

Что толчком к созданию МФО стала активность Офиса президента и МИД, депутаты-соорганизаторы по сути признают. Но даже президентское послание к Раде было в октябре: что же столько времени тянули?

Объяснение предлагается странное: собирали внутрипарламентскую поддержку.

"Работа над платформой в Офисе президента и МИД идет уже давно, конечно… У нас некоторое время ушло на то, чтобы собрать необходимую поддержку и понять, каким образом будет организована эта работа, кто будет привлекаться к ней", - прокомментировал первый замглавы комитета Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом, народный депутат Вадим Галайчук (СН) "Стране".

Похоже, Рада в затее с КП не будет мотором. Собеседник среди украинских дипломатов соглашается: раскручивать идею будет МИД, который ее и предложил президенту.

"Кулеба не зря носится с этой идеей, ведь она принадлежит ему", - говорит источник в дипкорпусе. Джапарова, по словам собеседника, добивается большего сближение Украины с Турцией.

В успех КП дипломат не верит: "Платформа - ни о чем. Вернуть Крым она не поможет. Это пиар-акция господина Кулебы, внимание к которой подогревается разным способом, например, привлекая президента. Не удивлюсь, если завтра в МИДе скажут, что у них разработан отдельный проект по Севастополю. И все будут писать об этом".

Эксперт Капитоненко говорит, что платформу не нужно рассматривать как "инструмент возврата Крыма Украине".

"Не думаю, что кто-то рассчитывает, что после того, как все соберутся поговорить на темы Крыма, даже если это потом будет на постоянной основе и на разных уровнях, то на Россию это подействует. Таких инструментов давления будет недостаточно даже вкупе с санкциями. Но если считать целью платформы не возврат, а более практические вещи - держать аннексированный полуостров в повестке дня, организовывать площадку для обмена мнениями на разных уровнях, вовлекать международные институты в околокрымские процессы, то это может быть. Образцом будут Мюнхенская конференция по безопасности и аналогичный форум в канадском Галифаксе", - говорит международник.

Президент ранее говорил, что обсуждал участие в КП, помимо прочего, с Великобританией, Канадой, Турцией и ЕС как структурой.

В МИДе также рассчитывают на США, Словакию и Молдову, где недавно избран проевропейский президент Майя Санду.

Собеседник в дипломатических кругах считает, что к выбору партнеров нужно подходить осторожно.

"Наш МИД усиленно обрабатывает Турцию. Но ее президент Эрдоган сильно испортил отношения с Евросоюзом и конкретно с Францией. Мы побежали строить с турками союз и даем втянуть себя в их авантюры, на что косо смотрят в старой Европе. Выглядит странно: мы же на вступление в Евросоюз претендуем и с ними должны согласовывать свои действия", - говорит украинский дипломат.

Еще один источник, близкий к МИДу подтверждает, что Турция играет одну из главных ролей в проекте платформы.

"Обратите внимание, что эта идея прозвучала из уст Зеленского не только после встречи Эрдогана, но и после визита в Лондон, где он встречался с руководителем британской разведки МI6 Ричардом Муром, который близко знаком с турецким президентом. Добавьте сюда военную активность Британии в Украине, связанную с учениями, а также активизацию военно-технического сотрудничества с Турцией. Я не уверен, что у тех, кто начинает процесс создания платформы есть какой-то конкретный план пошаговый действий. Но полагаю, что это попытка определенных сил на Западе, в первую очередь Британии, а также Турции стать игроками по теме Крыма. Украинским властям, возможно, льстит такое внимание к проблемам полуострова, но тут нужно думать и о том, чтоб это не превратилось в чисто турецко-британский проект, который вызовет неприятие у наших европейских союзников. В первую очередь - Франции", - говорит источник.

К слову, не шутка, что к работе платформы пригласить хотят даже Россию. Об этом заявила, в частности, первый замминистра Джапарова. Москва не раз говорила, что вопрос Крыма для нее закрыт, и по всей видимости, будет противодействовать работе КП. И если эта платформа как-то заработает, то нового обострения в отношениях не миновать. На что тоже может быть расчет.