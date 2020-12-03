В "Укроборонпроме" - новый руководитель. Президент Владимир Зеленский назначил гендиректором госконцерна теперь уже экс-губернатора Херсонской области Юрия Гусева.

Гусев не новый человек в оборонке.

С 2014 года он работал в Министерстве обороны на должностях руководителя департамента экономической активности, замминистра и главы Совета реформ. Гусев пришел в Минобороны в составе так называемого волонтерского десанта, членом которого был также Давид Арахамия.

Поэтому в экспертной среде считается, что именно Арахамия пролоббировал Гусева в "Укроборонпром".

Что, впрочем, Гусев опровергает.

"Арахамия узнал о моем назначении уже после моей встречи с Зеленским", — сказал он на своей первой пресс-конференции в новом статусе.

В бытность работы Гусева в Минобороны его фамилия фигурировала в скандалах по завышению цен на госзакупке топлива для армии и в коррупционных схемах по строительству жилья для военных. Что сам Гусев назвал "информационными атаками".

Нынешние кадровые перестановки в "Укроборонпроме" проходят на фоне крайне плачевного состояния госконцерна.

Есть риски, что в этом году он провалит госзаказ (как раз по этому вопросу сегодня собирается профильный комитет Рады). Более того, угроза есть даже для госзаказа следующего года.

Поэтому главная цель Гусева в "Укроборонпроме" - его кардинальное реформирование. Точнее, даже не самого концерна (его в следующем году уже вообще не будет), а всей оборонной промышленности.

Предварительный план "трансформации" Гусев уже озвучил - создание двух ключевых холдингов ("Оборонные системы Украины" и Аэрокосмический холдинг), аудит предприятий, по итогам которого их число может уменьшиться вдвое, работа на госзаказ.

Стоит отметить, что идея реформировать "Укроборнпром" не нова. В свое время план по "трансформации" предлагал также экс-руководитель госконцерна Айварас Абромавичус. Но ничего так и не сделали, более того, ситуация в оборонке из плохой стала почти критической.

"Страна" разбиралась, что значит приход Гусева в "Укроборонпром" и как он будет реформировать госконцерн.

Война за "Укроборонпром"

После отставки экс-главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса в октябре этого года, временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Игорь Фоменко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал Зеленскому поставить во главе концерна главу департамента безопасности и оборонно-промышленного комплекса Сергея Тихонова.

Но против этого выступил Запад.

"Реформа "Укроборонпрома", которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины. Именно поэтому Украина взяла обязательство реформировать "Укроборонпром" в соответствии с принципами ОЭСР. Только руководство, склонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех", - сказано в заявлении послов большой семерки, размещенном в официальном Твиттере.

В ноябре в "Укробронпроме" заявили, что Министерство стратегических отраслей промышленности (его возглавляет Олег Уруский) уже несколько месяцев блокирует реформирование ОПК и якобы пытается влиять на кадровые решения в концерне. Фоменко заявил, что не исключает своего увольнения.

"Моя позиция открытого диалога не нашла поддержки в некоторых кабинетах органов власти. Поэтому не исключаю, что в ближайшее время будут приняты соответствующие кадровые решения", — сказал он.

Тем временем ведомство Олега Уруского (он считается ставленником главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Алексея Данилова) представило свой план реформирования "Укроборонпрома".

Его суть вкратце такова: предлагалось разделить концерн на две управляющие холдинговые компании, одна из которых сосредоточится на оборонных отраслях, а другая - на аэрокосмичесих технологиях.

Само название "Укроборонпром" Уруский предложил убрать, так как оно стало "токсичным". Концерн, по его задумке, должны были переименовать в "Оборонные системы Украины".

"Это будет управляющая компания совсем с другими функциями, которые на сегодня существуют в концерне, с минимумом вмешательства в хоздеятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию. Будет стратегически заниматься размещением акций, которые составляют основу холдингов", - пояснял Уруский.

Также планировалось определить несколько групп компаний по специализации: высокоточное оружие, радарные системы, судостроение, спецхимия и боеприпасы, бронетанкостроение.

А "Укрспецэкспорт" Уруский хотел вывести из структуры "Укроборонпрома", "чтобы не было злоупотреблений".

Впрочем, реформировать "Укроборонпром" предстоит не Урускому, а новому гендиректору Юрию Гусеву.

Два холдинга и госзаказ

Сразу же после назначения, еще даже не побывав на новом месте работы, Юрий Гусев дал свою первую пресс-конференцию в новом статусе.

Он заявил, что президент поручил ему "трансформировать" "Укроборонпром" и ждет первые результаты уже через 6-9 месяцев

"Самого "Укроборонпрома" в следующем году уже не будет", — заявил Гусев.

Предварительно планируется, что из 137 предприятий, которые сейчас входят в концерн, останется порядка 65. Остальные закроют или переформатируют. Решения будут принимать по результатам аудита, готовится также заседание СНБО по этому вопросу.

Оставшиеся компании объединят в холдинги. Планируется создание холдинга "Оборонные системы Украины" (авиаремонт, бронетехника, боеприпасы, морские системы и др.) и Аэрокосмического холдинга (авиация, двигатели и пр.).

В каждом холдинге будут свои набсоветы, руководителей планируется отбирать на конкурсах.

Главный приоритет, по его словам, - обеспечение украинской армии качественным и современным вооружением. Стратегические продуктовые платформы — "Оплот", "Нептун", "Ольха", БТРы, двигатели, радиолокационные системы.

То есть, как видно, план гендиректора во многом совпадает с предложениями Уруского, за исключением того, что последний предлагал оставить "Укроборонпром" под новым названием, а Гусев говорит о его ликвидации.

Также похожие планы о разделе на группы по специализации в свое время предлагал Айварас Абромавичус.

Гусев отметил, что главная задача, которую поставил перед ним Зеленский — обеспечение армии качественным и современным вооружением. В ближайшее время новый глава "Укроборонпрома" намерен заняться "спасением госзаказа". Также не исключены кадровые ротации в концерне, а со следующего года анонсирован аудит предприятий. Но дорожную карту реформ должен утвердить СНБО, — сказал Гусев.

То есть пока — никакой конкретики. Сообщить более детально о планах по реформированию концерна Гусев пообещал уже с декабре.

Впрочем, экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук слабо верит в революцию в оборонке.

"Стратегически государство определилось - закупка импортных вертолетов и катеров, то есть финансирование ВПК других стран. Гусева сложно назвать яркой фигурой в оборонке. Поэтому я считаю, что его назначение особо ничего не поменяет. Разве что у отдельных групп появится возможность освоить еще часть имущества оборонных предприятий", — говорит Бондарчук.

Нет оптимизма и в самой отрасли.

"Особых надежд у нас нет. Разве что на несколько месяцев у нас страсти поутихнут. К сожалению, перспектив пока не наблюдаем", - сказал представитель профсоюза завода "Антонов" Владимир Папиж (ранее на "Антонове" заявили, что "Укроборонпром" уничтожает предприятие).

К слову, само по себе разделение концерна на несколько предприятий и его структурная перестройка могут вызвать целую войну "корпоративных войн".

Особенно в авиастроении.

Очевидно, что в Аэрокосмический холдинг попытаются объединить "Антонов" и Харьковский авиационный завод.

Как полагает Бондарчук, такое объединение будет означать "смерть" "Антонова".

"Харьковский авиационный завод доведен до ручки, а "Антонов" - самое живое предприятие концерна за счет эксплуатации парка "Русланов". Там приличные деньги", - говорит Бондарчук.

Также пока неясно, как будет идти управление.

В каждом новом холдинге будет свой набсовет и руководитель. Но набсовет, подконтрольный "Укроборонпрому", сейчас пытаются создать и на "Антонове", чему сейчас противится коллектив предприятия.

Если же реструктуризация будет запущена на практике, то конфликтов будет еще больше.

Тем более что нужно учитывать еще и геополитический аспект.

"Когда в Украине применительно к госкомпаниям употребляется слово "набсовет" то сразу становится понятно, что речь идет о трудоустройстве людей, связанных с западными посольствами, которые будут проводить линию Запада. Оборонная сфера давно интересует американцев. Они и раньше плотно курировали этот вопрос. Теперь же хотят оформить свой контроль через набсоветы. Неслучайно западные послы зарубили кандидатуру Сергея Тихонова. Им нужен полностью управляемый человек, не изнутри системы, а из когорты "реформаторов", которые не будут задавать лишних вопросов относительно направлений реформ. Гусев как раз из таких. Поэтому можно прогнозировать усиления контроля американцев над оборонным комплексом. Особенно это касается авиапромышленности. После того, как "Мотор-Сич" чуть было не "уплыла" к китайцам, США хотят держать под присмотром все предприятия с перспективой получения прямого контроля над наиболее интересными для них объектами. Для этого и создается понятная им структура корпоративного управления. Другой вопрос, что из-за тотального бардака в отрасли, а также сопротивления трудовых коллективов и менеджмента все эти планы могут так и остаться планами, как уже не раз бывало", - сказал "Стране" источник в "Укроборонпроме".