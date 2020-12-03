Строительство Северного потока-2, которое было заморожено из-за санкций США почти на год, возобновят в ближайшее время. Старт работ предварительно намечен уже на 5 декабря. Об этом на днях сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Морском и гидрографическом агентстве Германии. Предположительно, для работ будет использовано судно "Академик Черский".

"Страна" уже писала, что управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о начале строительных работ для капитанов судов, проходящих в этом районе. Их попросили быть особо осторожными. Строительные работы начнутся к югу от района Адлергрунд, где находятся концы трубы, ведущей от газораспределительной станции в сторону Балтийского моря.

А Германия планирует создать специальный фонд по защите климата, который поможет обойти санкции США против Северного потока-2.

Напомним: Северный поток-2 готов на 93%. Осталось проложить 2,6 километра. По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, проект могут завершить к апрелю-июню 2021 года (то есть, почти на год позже, чем планировалось ранее). А прокачка газа в Европу начнется с осени следующего года. Северный поток-2 позволит обеспечить газом страны, которые не покрывали Северный поток и Турецкий поток - Чехию, Венгрию, Италию. Что фактически делает "лишним" украинский транзит.

"Поэтому в перспективе транзит российского газа через нашу трубу может очень серьезно сократиться", — отмечает Корольчук. И объемов транзита может не хватить даже для самоокупаемости украинской ГТС. Не говоря уже о потере доходов от транзита (несколько миллиардов долларов ежегодно).

Но это - далеко не единственное последствие для нас.

"Не исключено, что часть затрат на содержание трубы переложат на украинских потребителей - людей и бизнес, так что газовые платежки могут взлететь", - говорит Корольчук.

"Страна" разбиралась, что значит запуск Северного потока-2 для Европы и Украины.

Как Россия будет достраивать Северный поток-2

Напомним: Северный поток-2» планировали достроить еще весной этого года, а в сентябре газ по новому трубопроводу уже должен был идти в Европу, сначала в тестовом режиме, а затем - в объемах проектной мощности - порядка 55 млрд кубов в год.

Но работы приостановили из-за санкций США, которые ввели как раз в конце прошлого года.

По факту, главной целью американцев, тормозящих Северный поток-2, была максимальная отсрочка увеличения поставок российского газа в Европу. А образовавшуюся газовую брешь США планировали заполнить своим сжиженным газом.

Санкции США лоббировали и украинские чиновники.

Недавно The Wall Street Journal опубликовал расследование, в котором говорится, что группа украинских лоббистов в течение четырех лет пытались убедить администрацию Трампа и лидеров конгресса ввести санкции против Северного потока-2. По данным издания, речь идет о сотруднике украинской компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине (курирует вопросы взаимодействия компании с властями) и члене СНБО Александре Харченко. Поддержку им, якобы, оказали американский лоббист Дэниел Вадич, работавший в комитете сената по международным отношениям, сенатор-республиканец Тэд Круз и сенатор- демократ Джина Шахин.

Как пишет издание, Гламаздин и Харченко пытались выявить "уязвимое место" в проекте. Им оказалось фактическое отсутствие у России судов, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра. После этого и начали лоббировать санкции в отношении компаний, которые владеют такими судами-трубоукладчиками. В итоге швейцарская компания Allseas вышла из проекта работы, и строительство было остановлено.

Впрочем, по мнению Корольчука, ключевыми оказались все же интересы США по наращиванию поставок в Европу сжиженного газа.

"На самом деле отсрочка по строительству Северного потока-2 даже сыграла на руку России. Потому что если бы его запустили раньше, "Газпром" нес бы колоссально убытки, ведь цены на газ обвалились", — говорит Корольчук.

Ключевой вопрос сейчас - смогут ли достроить Северный поток-2.

Формально, у России есть трубоукладочное судно "Академик Черский", которое стоит в германском порту Мукран. Но, как пишет российское издание "Коммерсант", ссылаясь на партнера информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, остается открытым вопрос, способно ли оно технически выполнить нужные работы.

"Оно не было раньше оснащено для работы с трубами такого диаметра", — отметил Крутихин.

Ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что есть несколько вариантов: "Первый— это достройка одной волной, когда суда-трубоукладчики или одно судно-трубоукладчик само загрузится под завязку трубами, и все оставшиеся трубы, которые вообще понадобятся для достройки 120-130 км, попытаются взять одной волной, пригнав туда множество судов снабжения. Таким образом, исключат вариант, когда санкции против судов снабжения, которые тоже, вероятно, будут сразу же, как только они начнут оказывать услуги по достройке, ограничат им возможность захода второй раз в порт Мукран для того, чтобы опять взять новую партию труб. И второй сценарий как раз предполагает, что суда снабжения все-таки смогут ходить туда-обратно в порт Мукран, а не забирать все трубы, поэтому я думаю, что скорее рассматриваются разные варианты стратегии достройки. При том сейчас для завершения проекта более или менее с какой-то вероятностью можно говорить об использовании четырех судов: "Академик Черский", в первую очередь, возможно, трубоукладочная баржа “Фортуна”, третье и четвертое — это, соответственно, суда снабжения “Иван Сидоренко” и “Остап Шеремета”. По крайней мере три из этих судов пришли специально с Дальнего Востока на Балтику", — сказал Юшков.

При этом бюджет проекта (9 млрд евро) может увеличиться на 15%.

"Байден махнет рукой"

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев говорит, что Северный поток-2 в любом случае достроят. Главное - сроки. А они во многом будут зависеть от позиции США по санкциям.

Напомним: Госдеп США уже объявил о подготовке расширенного пакета санкций против газопровода Северного потока-2. А оператор строительства Nord Stream 2 AG насчитал более 120 компаний, попадающих под них. Компаниям запрещено предоставлять услуги, товары, финансирование по проекту.

Недавно представитель германской компании Uniper (один из партнеров проекта) заявил, что США все еще пытаются подорвать Северный поток-2, что, по его мнению, является "явным посягательством на европейский суверенитет".

Более того, судя по утечкам в немецкой прессе, новая администрация Байдена не планирует прекращать санкционное давление на проект. Более того, американцы уже обзванивали участников проекта, чтобы предупредить их о грядущих санкциях и посоветовать покинуть проект.

Впрочем, в Германии (а именно она больше сего заинтересована в запуске Северного - потока -2) придумали, как обойти американские санкции.

Планируется создать специальный фонд по защите климата, а трубопровод классифицировать как "один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании".

По факту, новая организация будет способствовать скорейшему завершению Северного потока -2. Для этого фонд создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут служить исключительно завершению прокладки трубопровода.

Таким образом компании Германии, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с Россией посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом.

В итоге получится, что с технической точки зрения ни одна заинтересованная компания не будет прямо работать с Северным потоком – 2 и на нее не распространятся санкции США.

Также есть разные мнения относительно того, будет ли Байден на самом деле давить на участников проекта также яростно, как это происходило при Трампе.

Как писалось выше, часть экспертов и источников полагают, что давление продолжится и, вероятно, даже усилится.

Но с этой точкой зрения согласны не все.

"Байден вряд ли будет особ активничать в этом направлении. Для демократов борьба за европейский газовый рынок не принципиальна", — отмечает Корольчук.

"Несмотря на то, что Байдена считают врагом России, он не является сторонником жесткого протекционизма и не входит в список лоббистов производителей американского сланцевого газа. Более того, при Байдене ожидается возврат к экологическим акцентам - США вернется в Парижское климатическое соглашение, будет продвигать альтернативную энергетику, поэтому экспансия на европейский газовый рынок и давление на Северный поток-2, как минимум, ослабнут", - добавил экономист Алексей Кущ.

"Европа, в частности, Германия, крайне заинтересована в запуске Северного потока-2. Ей этот трубопровод нужен даже больше, чем России. Там все планируемые объемы уже законтрактованы. Германия лелеет планы стать газовым хабом Европы, кроме того, она заявила отказ от атомной генерации, а для замещения нужен газ. Поэтому, скорее всего, длительных отсрочек по работам на трубопроводе больше не будет", - считает Рябцев.

Что будет с транзитом

Достройка Северного потока-2 позволит замкнуть газовое кольцо в Европе и покрыть страны, в которые ранее российский газ мог попадать только через украинскую трубу - Чехию, Италию, Болгарию, Венгрию.

Правда, для этого придется выполнить еще ряд работ, в частности, построить коннектор в Италии, но это уже технические нюансы.

Главное - через Северный поток-2 Европа сможет получать до 55 млрд кубов газа в год.

Таким образом, крупными хабами в Европе будут Турция (Турецкий поток и ТАНАП с азербайджанским газом) и Германия (Северный поток-2). На этот статус претендует также Польша, которая сможет покрывать потребности Восточной Европы за счет американского сжиженного газа.

"Европейский газовый рынок уже фактически поделен, и для нас там места не осталось", — говорит Рябцев.

Впрочем, у Украины остается действующий контракт с "Газпромом" (он заключен в прошлом году на пять лет), который предусматривает годовую прокачку на уровне не ниже 40 млрд кубов в год.

Но такие объемы не позволяют зарабатывать на транзите. "Даже 40 млрд - это фактически работа на самоокупаемость. Никаких 3 млрд долларов, которые имела Украина, прокачивая по 90-100 млрд кубов в год, уже не будет", — добавил Кущ.

А когда срок контракта истечет, но объемы могут еще более уменьшиться.

"Если построят коннектор в Италию, потребность в транзите будет не более 30 млрд", — отмечает Корольчук.

В дальнейшем же украинский маршрут вообще могут оставить лишь как резервный - для диверсификации рисков, но и это не гарантируется. Скажем, если не возобновится рост потребления газа в Европе, который снизился на волне пандемии, потребность в украинском транзите будет под большим вопросом.

"Пока "Нафтогаз" воевал с "Газпромом", та же Польша не теряла времени зря, а укрепляла свою энергетическую независимость. За несколько лет была увеличена добыча собственного газа, построен трубопровод по приему американского сжиженного газа, получены разрешения на добычу вне территории Польши. Мы же фактически зарубили свою добычу, никаких инвестиций в это направление уже нет, а это значит, что в лучшем случае будет до 20 млрд кубов в год, а в худшем - не более 17 млрд", — отмечает Рябцев.

Заплатят люди и бизнес

Потеря транзита грозит не только убытками госкомпаниям.

Не исключено, что для того, чтобы покрыть убытки, государство будет увеличивать цены на газ внутри страны.

"Мы можем выйти на модель, когда "Нафтогаз" будет перепродавать украинский дешевый газ, а теплокоммунэнерго и бизнес станут покупать импортный по завышенным ценам. Если это произойдет, коммунальные предприятия могут лишиться гарантированных поставок и будут вынуждены покупать газ на свободном рынке по коммерческим ценам (фиксированные цены для производителей тепла прекращают действовать в 2021 году). Что грозит не только ростом тарифов на тепло для населения, но и кризисом неплатежей и даже банкротством теплокоммунэнерго и коллапсом всего коммунального хозяйства страны", - говорит Кущ.

С ним согласен и Корольчук. "Часть оплаты за содержание трубы могут переложить на бытовых потребителей и предприятия", - считает эксперт.