Харьковский горсовет еще старого, 7-го, созыва принял неоднозначные изменения в регламент проведения своих сессий, которые были продиктованы, судя по всему, сложной ситуацией с городским головой Харькова Геннадием Кернесом.

Мэр победил на местных выборах 25 октября в первом же туре, при том что достоверно неизвестно его фактическое состояние после перенесенного коронавируса с осложнениями.

Появление Кернеса на первой сессии горсовета нового, 8-го, созыва для принятия присяги городского головы вызывает большие сомнения, несмотря на заверения семьи и людей из его близкого окружения вроде первого заместителя Игоря Терехова.

Решение старого состава горсовета относительно регламента, позволяющее окружению Кернеса влиять на работу уже нового созыва, только усиливает подозрение, что мэр может надолго задержаться в берлинской клинике Шарите, где он пребывает с 16 сентября.

Переговоры о будущих раскладах в городском и областном советах тем временем продолжаются.

Подробности - в материале "Страны".

Господин председательствующий

Показательные изменения в регламент Харьковского горсовета на сессии 2 декабря поддержали 53 депутата из 84, 7 проголосовали против, еще 3 воздержались. Они касаются разных аспектов проведения сессий, но наибольшее внимание привлекло одно дополнение в правила проведения собраний совета.

На него обратил внимание сам первый заместитель городского головы Игорь Терехов, близкий к Кернесу. В регламенте прописали должность председательствующего.

Вообще-то созывает сессии совета, вносит предложения и формирует повестку дня сессий совета и председательствует на пленарных заседаниях городской (сельский, поселковый) голова или в случае в его отсутствия - секретарь совета.

Но на первом пленарном заседании первой сессии совета нового созыва немного другой порядок действий. Согласно закону о местном самоуправлении, открывает заседание глава избирательной территориальной комиссии, который информирует об итогах выборов местного головы и депутатов совета. После принятия присяги право председательствовать переходит к мэру.

Однако если на время проведения первой сессии городской голова не зарегистрирован как победитель выборов, о чем сообщает председатель терризбиркома, совет избирает временный президиум из числа 3-5 новых депутатов. Они поочередно председательствуют на пленарных заседаниях до избрания секретаря совета, который займет председательское кресло.

Почти слово в слово эти нормы повторялись и в регламенте горсовета, пока их не дополнили абзацем о председательствующем.

"В случае если на время проведения первой сессии городского голову избрано, однако он по уважительным причина не участвует в первом пленарном заседании первой сессии, городской совет путем принятия большинства от присутствующих депутатов на пленарном сессии… ради процедурного решения избирает из числа депутатов председательствующего, который председательствует на пленарных заседаниях… до избрания секретаря городского совета", - говорится в нем.

При этом пока не избран председательствующий, вести заседание будет глава терризбиркома.

Терехов заверил журналистов, что горсовет действовал законно.

"В законе о местном самоуправлении предусматривается возможность создания и президиума, и председательствующего, и все это зависит от того, какой регламент будет принят депутатским корпусом", – приводит слова Терехова местное издание МГ "Объектив". Назвать кандидатуру председательствующего первый заммэра отказался.

Утверждение о соответствии закону небесспорно, хотя бы по той причине, что в законе ничего не говорится об отдельной должности председательствующего. И этими нестыковками, по всей вероятности, попытаются воспользоваться в судебном порядке.

"По результатам сегодняшней сессии обязательно будут судебные иски даже вопреки окружению Кернеса", - заверил "Страну" информированный собеседник в харьковских политических кругах.

Если не касаться правовой стороны вопроса, введение должности председательствующего - в интересах окружения Кернеса, прежде всего Терехова. "Это страховка на случай, если мэр вернется нескоро", - комментирует харьковский политолог Антон Авксентьев "Стране".

В свою очередь секретарь Харьковского горсовета старого созыва Александр Новак заявил "Стране", что принятые сегодня изменения в регламент не означают, что первая сессия горсовета нового созыва состоится без Кернеса. "У нас нет планов проводить первую сессию нового горсовета и избирать его секретаря без присяги мэра", - сказал Новак.

В то же время в соцсетях вчера распространялось сканкопия решения ТИК о назначении первой сессии Харьковского горсовета нового созыва на 9 декабря (официально пока это не подтверждено). А 9 декабря - это менее чем через неделю.

Распространено мнение, что Терехов, избранный в новый состав горсовета, претендует на кресло секретаря (либо на должность председательствующего, согласно новому регламенту). Его также называют одним из кандидатов на должность мэра города, если Кернес не сможет приступить к исполнению обязанностей городского головы.

Кандидатуру на эту должность предлагает либо мэр, либо группа депутатов в количестве не менее половины от всего состава в случае, если на день проведения первой сессии горсовета выборы городского головы не завершены.

У партии Кернеса - в отличие от в горсовета 7-го созыва - не будет собственного большинства, и автоматом получить своего секретаря не получится. Окружение Кернеса и лично Терехов вынуждены договариваться о сотрудничестве с другими фракциями, а точнее - их бенефициарами. "Более того, сам "Блок Кернеса" в горсовете получился неоднородным. Терехов не контролирует всех депутатов, принадлежащих к разным группам влияния. Нужно договориться и внутри", - дополняет политолог Авксентьев.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов претендует на первые роли, фото: facebook.com/kharkovgovernment

Расклад на троих

Как утверждает информированный собеседник в харьковской политтусовке, потенциальные расклады в горсовете обсуждаются в комплексе с областным собранием. "Все стараются рассматривать их (советы - Ред.) как один кейс. Консультации идут каждый день, четкой конфигурации в обоих советах пока нет", - говорит источник. Возможны самые разные варианты - даже союз, прежде всего "Слуг народа", ОПЗЖ и "Блока Светличной", в случае оформления которого окружение Кернеса окажется в непривычном положении проигравших, особенно если сам мэр нескоро вступит в должность.

"Политическую игру ведут три субъекта. Это Игорь Райнин (глава областной организации ОПЗЖ, экс-глава области - Ред.), семья Кернесов с друзьями вроде Фукса и Терехов, а также "слуги народа". Коалиция может быть самой разной, но тон задают эти три группы, которые могут быть представлены даже не в одной будущей фракции. Чтобы союз сложился, нужно удовлетворить их пожелания", - говорит собеседник в харьковской политтусовке.

Интересен состав переговорщиков со стороны партии власти "Слуги народа" (СН). Результат политсилы президента на выборах в оба совета неутешительный. По официальным результатам, в облсовет СН провела лишь 17 депутатов из 120-ти. Для сравнения "Блок Кернеса" - 46, ОПЗЖ - 29, "Блок Светличной "Вместе" - 17. Также прошла "Европейская солидарность" с 11 депутатами.

Результаты выборов в горсовет пока еще официально не объявлены, а, по предварительным данным, СН получит только 9 депутатских мест - сколько и "Европейская солидарность". "Блок Кернеса" должен получить 34 места, "Оппоплатформа" - 19, "Партия Шария" - 7, "Блок Светличной" - 6.

По словам политолога Авксентьева, в консультациях от СН участвует прежде всего недавно назначенная глава области Айна Тымчук. "Именно она ведет переговоры, а не Слюсарев (негласный куратор "слуг" в регионе - Ред.). Задача Тымчук - чтобы СН в обоих советах вошла в большинство", - комментирует источник.

Сушко - замглавы парламентской фракции СН, руководитель харьковской областной ячейки партии.

Источник в харьковской ячейке СН подтверждает, что Тымчук активно включилась в местную политику и проводит встречи в облгосадминистрации с местными политиками, регулярно наведываясь в Киев. При этом он утверждает, что Слюсарев "продолжает влиять на процесс". "На него ориентирована половина новоизбранных депутатов в наши советы от "Слуги". У него связи в Киеве, подконтрольны большинство харьковских нардепов. Еще посмотрим, кого поставят в замы Тымчук - это вполне могут быть люди Слюсарева", - говорит собеседник.

Кроме того, народный депутат восьмого созыва Роман Семенуха имеет влияние в целом на 10 депутатов в будущих фракциях СН и "Евросолидарности" в городском и областном советах.

На часть депутатов в "Слуге народа" влияет экс-губернатор Харьковской области Кучер (он сам, к слову, станет депутатом горсовета).

"Изначально была договоренность между командой Кернеса и Банковой, что после выборов сформируется большинство и в горсовете, и в облсовете между "слугами" и партией мэра. Голосов и там, и там хватало. Увенчать эти договоренности должно было назначение Терехова губернатором. Но переговоры зашли в тупик. Потому что как внутри "слуг", так и внутри партии Кернеса начался раздрай и разноплановые движения. В итоге Терехов так и не стал губернатором, а переговоры о создании большинства продолжаются. Ну и параллельно подвис главный вопрос - что будет с креслом мэра и вернется ли к исполнению обязанностей Кернес. Перспективу новых выборов мэра держат в голове все политсилы. И это тоже оказывает сильное влияние на процесс", - сказал "Стране" источник в харьковских политических кругах.

Финал партии за горсовет уже близок. На 9 декабря по слухам, как уже писалось выше, намечена первая сессия городского собрания нового созыва. Облсовет новым составом, по официальной информации, соберется 11 декабря.