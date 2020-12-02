Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка, занимавшие высокие должности при предыдущем и нынешнем президентах, объявили о создании "платформы" для выработки важных для страны решений и формирования некоей антикризисной команды.

Эксперты видят в этом подготовку к новой попытке представителей кругов, которых принято называть "соросятами", вернутся во власть.

Тем более, что они ориентируются на демократическую часть американского истеблищмента, которая и будет управлять США и ее внешней политикой после прихода к власти Байдена.

В последние пару лет "соросята" были на "передовой" борьбы за интересы Байдена в Украине (в том числе активно блокируя и дискредитируя попытки начать расследование коррупции его сына в нашей стране). И теперь, очевидно, рассчитывают на ответную благодарность.

По данным источников "Страны" в грантовых кругах, как минимум они претендуют взять реванш за поражения весны 2020 года, когда из власти были удалены многие (хотя и не все) их представители - премьер Гончарук, генпрокурор Рябошапка, министр экономики Милованов, глава таможни Нефедов и другие (еще раньше - в 2019 году, был снят с должности секретаря СНБО Александр Данилюк).

Насколько эти задачи реализуемы - анализирует "Страна".

Иногда они возвращаются

Данилюк был министром финансов при президенте Петре Порошенко и секретарем СНБО при президенте Владимире Зеленском.

Рябошапка - бывший замглавы Офиса президента (ОП) Зеленского и экс-генеральный прокурор. Оба - видные представители прозападного лагеря в стране.

Климкин возглавлял МИД в президентство Порошенко. В понедельник, 30 ноября, они распространили заявление о создании Центра стойкости и развития государства (ЦСРГ).

Как говорится в заявлении, сподвигла их на это "чрезвычайно опасная ситуация", в которой оказалась Украина.

"Волна кризисов - экономический, финансовый, пандемический на фоне изматывающей войны обострили проблемы, которые накапливались на протяжении многих лет. Среди них - отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, запустившим необратимые процессы потери государственности", - говорится в заявлении.

А нынешняя власть, по мнению сооснователей ЦСРГ, не способна предложить обществу, якобы дезориентированному популизмом, "адекватные решения".

"Мы не можем стоять в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности, - заявляют Данилюк, Климкин и Рябошапка. - Имея практический опыт реализации системных заданий и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений относительно реагирования на актуальные вызовы и формирования команды, способных их воплотить".

Приоритетами выбраны национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция - направления, "критические для развития Украины" и в которых сейчас якобы отмечен "наибольший регресс".

И показательная ремарка в конце: "Мы открыты к сотрудничеству с единомышленниками ради результата и расширения команды".

Новое правительство или досрочные выборы

"Страна" встретила два объяснения проявленной инициативе сооснователей ЦСРГ.

Согласно одному из них, ими двигает желание войти в правительство, которое, как они якобы надеются, скоро придет на смену нынешнему Кабинету министров Дениса Шмыгаля и будет формироваться с учетом мнения администрации нового президента США Джо Байдена - представителя Демократической партии.

На нее в основном ориентируется прозападное лобби в украинской политике, к которому относятся Данилюк и Рябошапка.

"С приходом Байдена есть шанс, что следующее правительство может стать прозападным, с участием "соросят". Платформа Данилюка и Рябошапки плюс Климкин - это одна из точек его "сборки". Они решили заявить о себе раньше других",- объясняет "Стране" выходец из грантовых кругов.

Климкин на первый взгляд выглядит инородным телом в компании Данилюка и Рябошапки, ведь он всегда считался членом команды Порошенко, оставаясь во главе МИД почти весь его президентский срок. Впрочем, после ухода Порошенко с поста пути с Климкиным разошлись.

"Он сказал после президентских выборов, что будет строить собственную политическую карьеру. Вот пусть строит", - говорит собеседник издания в окружении экс-президента.

Источник "Страны", знакомый с Климкиным, говорит, что тот хочет вернуться во власть.

"Почему ему не вернуться через либералов, чью повестку он продвигал в свое время министром. Тем более, что у него как кадрового дипломата, бывшего главы МИД связи по всему миру", - говорит наш источник.

Другая версия гласит, что платформа Данилюка, Рябошапки и Климкина станет основой (или опять-таки одной из) для новой прозападной партии, которая должна прийти на смену подрастерявшего рейтинг "Голоса".

"Это зародыш нового праволиберального партийного проекта, который будет в нише "Голоса", Демальянса и им подобных партий, а также либерального крыла "Слуги народа". Ориентирован он будет больше на США, чем на Западную Европу. Очевидно, что запускается подготовка к новым парламентским выборам и, возможно, президентским. Стоит ожидать присоединения к этой тройке бывшего премьера Алексея Гончарука, других сторонников либеральных реформ периода 2014-20 годов. Может войти и группа антикоррупционных активистов во главе с Шабуниным (глава правления Центра противодействия коррупции - Ред.)" - спрогнозировал политолог Руслан Бортник "Стране".

Политолог Анатолий Октисюк также утверждает со ссылкой на свои источники, что Гончарук должен присоединиться к платформе. "Все слышат запах досрочных выборов в парламент, поэтому кучкуются", - комментирует эксперт "Стране".

Есть ли шансы вернуться во власть?

Политолог Октисюк сомневается, что у представителей прозападного лобби в Украине появится новый шанс вернуться во власть даже по итогам новой парламентской кампании (если она будет).

"Они упустили свой шанс. Надежды на администрацию Байдена, скорее всего, не оправдаются. Ни будущий президент, ни Камала Харрис (претендующая на пост вице-президента в администрации Байдена - Ред.), как возможная его преемница, не будут сильно вовлекаться в украинские дела. Их предшественники обжигались на Украине, да и больше будет заняты внутриамериканской повесткой и налаживанием отношений с более важными для Вашингтона союзниками. Во всяком случае, этого ждут от них западные дипломаты в Украине", - утверждает Октисюк, ссылаясь на собственные источники.

"Эти представители, как я называю, партии внешнего управления электорально неперспективны и самостоятельно им будет сложно показать хороший результат на выборах в Раду, что позволило бы им участвовать в дележе портфелей. В команду Зеленского их больше не возьмут, ведь они себя уже показали, как считается, неудачно. Это будет аргументом для президента перед их западным лоббистами, мол, у этих товарищей уже был карт-бланш и что? Центр Данилюка, Рябошапки и Климкина, как и другие аналогичные структуры, нужны для трудоустройства их основателей, чтобы было как представлять пред лекциями, с которыми они могут ездить", - говорит политолог Вадим Карасев "Стране".

Источник, близкий к окружению президента Владимира Зеленского, также сомневается, что уже побывавшие во власти "соросята" снова в нее вернутся. По крайней мере при нынешнем раскладе сил в Раде.

"Начнем с того, что голосов под правительство, в котором будут Данилюк, Гончарук и прочие, в Раде нет. Также как и под возвращения Рябошапки на пост генпрокурора. Это максимум 150 плюс минус депутатов. Поэтому нереально не только поменять правительство под нового премьера из "соросят", но даже вернуть "соросят" на должности отдельных министров - это также не пройдет через Раду. Поэтому, если со стороны МВФ и Байдена действительно будет сильное давление по кадрам, то максимум на что они могут рассчитывать - это на должности и.о. министров, их замов, глав госкомитетов и прочие позиции, для назначения на которые нужно лишь решение Кабмина. Либо, как вариант, формировать новое правительство из малоизвестных лиц-технократов, которое будет плотно работать с западными структурами. Но Гончарука, Данилюка и прочих там не будет. Что касается досрочных выборов парламента, то они вряд ли нужны Вашингтону и "соросятам" при нынешних рейтингах", - говорит источник.

Александр Данилюк на вопросы журналиста ответил, что "на нынешнем этапе" сооснователи не дают комментариев на тему центра. "Страна" также передала вопросы экс-премьеру Гончаруку, однако на момент публикации ответы не получила.