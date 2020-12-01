Исходя из итогов местных выборов, Офис президента Владимира Зеленского перестраивает отношения с группами влияния внутри президентской фракции "Слуги народа" (СН).

Прежде всего - с депутатами, ориентированными на влиятельного бизнесмена Игоря Коломойского, которые считались до недавних пор главными возмутителями спокойствия во фракции.

По словам депутатов, в Офисе президента считают, что у этой группы после избирательной кампании, закончившейся для партии олигарха "За будущее" не очень удачно, уменьшилось поле для политического маневра, а значит, они могут стать более восприимчивыми к мнению руководства фракции и ОП.

Вместе с тем депутат от СН, относимый к этой группе, считает, что выборы "обнулили" личные обязательства перед командой президента, и от этого нужно теперь отталкиваться в совместной работе.

Что это означает для монобольшинства и как вообще будут развиваться отношения Коломойского и Офиса президента, разбиралась "Страна".

Ответили "За будущее"

После местных выборов президентский Офис по-другому ведет себя с группой влияния Коломойского внутри фракции СН. По разным оценкам, ее численность - около 30-40 депутатов (ряд парламентариев зашли на квоте Коломойского, но потом вошли в его орбиту или могут проголосовать в его интересах на взаимовыгодных условиях).

Как утверждает источник во фракции, на Банковой считают, что депутаты, ориентирующиеся на олигарха - особенно те, кто демонстративно поддержал на выборах политпроект окружения Коломойского партию "За будущее", - в итоге проиграли.

Несмотря на шумную и дорогую агитационную кампанию, ЗБ получила довольно скромный результат.

"ОП теперь выстраивает с ними отношения с позиции силы - мол, вот вы шантажировали нас сотрудничеством с "За будущее", и что теперь? Внутри самой группы Коломойского также не все просто", - передает суть разговоров между депутатами и некими представителями Банковой источник во фракции.

По данным Центризбиркома, ЗБ провела в местные советы 4001 депутата. Это меньше, чем у ОПЗЖ (4108), "Батькивщины" (4378), СН (6211) и самовыдвиженцев (6660).

Избраны главами общин в городах, поселках и селах 92 представителя ЗБ.

Но это успех не партийного бренда "За будущее", а конкретных людей, которые шли под ним в регионах. Как правило, это представители местных элит, которые сами обеспечивали результат. Как показывают соцопросы по выборам в Верховную Раду, рейтинг партии составляет 1,3%.

Впрочем, в самой "группе Коломойского" отношение к сотрудничеству коллег с ЗБ неоднозначное.

Как писала "Страна", на заседании фракции СН в сентябре эта тема вызвала пикировку между бывшим журналистом телеканала Коломойского "1+1" Александром Дубинским, избранным по округу в Киевской области, и Вячеславом Рублевым, округ которого находится в Волынской области.

Рублев — это креатура лидера партии "За будущее" и члена одноименной депутатской группы в Верховной Раде Игоря Палицы, который входит в близкое окружение Коломойского.

Дубинский спросил, почему вместе с депутатом Александром Юрченко, которого обвиняют в вымогательстве взятки, из фракции СН не исключили Рублева, который выступил на предвыборном съезде ЗБ. На что Рублев ответил, что не учли его интересы при составлении списков в Волынской области.

"Был замес. Рублев встал и сказал, что партия "кинула" его по местным выборам, так как не пропустила его команду, поэтому его люди пойдут от другой партии - "За будущее". И многие депутаты тоже начали кричать, что их кинули", - пересказал суть ситуации источник среди "слуг".

Впрочем, другой собеседник в группе Коломойского настаивает, что это был всего лишь "малозначимый эпизод".

Правда, Дубинский вошел в пикировку с представителями ЗБ и после выборов. На этот раз поводом стало избрание председателя Киевского областного совета нового созыва. Там "слуги" провели совместное голосование с "Батькивщиной" и ОПЗЖ, поставив во главе облсовета представителя СН. Хотя на эту должность претендовал руководитель "За будущее" в области Москаленко.

Также по фракции прошел слух о ссоре между Дубинским и еще одним бывшим журналистом "Плюсов" Ольгой Василевской-Смаглюк. Она, как и Александр, прошла в Раду по одному из округов в Киевской области. Причина спора - квоты в избирательных списках.

Смаглюк, впрочем, все опровергает.

"Никакого конфликта с Дубинским у меня нет. Я считаю, что мы классно сработали. Он - на уровне региона, я — на уровне собственного округа. Партия получила много депутатов в области, включая председателя облсовета. У меня есть вопросы, но к людям, которые занимались Хмельницкой областью, откуда я родом. Там откровенно была "слита" кампания "Слуги народа". Если не ошибаюсь, партия набрала только 7%. Такие низкие результаты говорят, что люди, которым партия и Офис президента доверили заниматься партией в области, провалили выборы. Я считаю, что это недопустимо, чтобы человек, на совести которого провал выборов, возглавлял ещё и партийную ячейку. Поэтому я бы хотела откровенного диалога с Высшим советом партии, хотя я не вхожу в него", - заявила нам депутат.

Член высшего руководящего органа СН, зампредседателя фракции партии Евгения Кравчук уточнила "Стране", что никаких решений в отношении депутатов, высказавшихся в поддержку других партий, принято не было не на уровне фракции, не на уровне политсилы.

“Этот вопрос поднимался на одном из заседаний фракции и во фракционном чате, но дальше дело не зашло. Итоги избирательной кампании будут подводиться на следующем съезде, куда мы пригласим местных новоизбранных депутатов", - сообщила Кравчук, отметив, что точная дата партийного форума пока неизвестна, но "очевидно не раньше конца зимы".

Но вернемся к линии поведения ОП. По слухам из фракции, Банковая применяет к внутрифракционной группе Коломойского не только кнут, но и пряник.

Якобы депутатам от "слуг" увеличили размер зарплаты, которые они получают в конвертах примерно на 5000 долларов.

"Делалось это в том числе, чтоб снизить финансовую зависимость отдельных депутатов от Коломойского. Правда, эффективность этого инструмента сомнительна. Так как не было даже попытки провести расследование, кто получает зарплату от Бени (прозвище Коломойского - Ред.), чтоб не давать им доплаты. Поэтому некоторые получают сейчас "двойную порцию" - и от фракции, и от Коломойского. Они, естественно, очень довольны. Но разрывать отношения с олигархом по понятным причинам не торопятся. А вот остальные депутаты по этому поводу сильно ворчат", - говорит собеседник в Раде.

Отметим: практику неофициальных доплат во фракции и в Офисе президента не раз опровергали.

Затишье перед бурей?

В тоже время, часть депутатов констатирует, что после выборов страсти во фракции несколько улеглись. Не самое удачное выступление на них как "слуг", так и "За будущее" не предрасполагает обе группы к движениям относительно досрочных выборов в Раду.

"Делить сейчас нечего. Помните, вокруг выдвижения в мэры Киева были бои с участием Тищенко, Дубинского, Верещук, других киевских мажоритарщиков. А теперь все - тишина", - сказал нам собеседник во фракции, которого причисляют к группе Коломойского.

Правда, в отношения себя он делает примечательную оговорку.

"Я больше им (команде президента - Ред.) ничего не должен. То, что они поспособствовали моему попаданию в парламент, я, образно говоря, отработал на выборах", - говорит он.

По словам политолога Руслана Бортника, Банковая и Коломойский остаются, несмотря на все трения, союзниками. Тем не менее, команда президента считает лучшим не выпускать из вида ориентированных на олигарха депутатов.

"Изгнать скопом из фракции их все равно не могут. Это будет выглядеть как раскол и даст шанс на создание альтернативной коалиции. Поэтому даже если начнется "война" с Коломойским, их будут держать во фракции. Но и для олигарха это возможность вести свою игру внутри фракцию - при необходимости даже подрывную"- резюмирует эксперт.

В тоже время, один из нардепов от "Слуги народа" отмечает, что отношения между Коломойским и Зеленским могут серьезно ухудшиться.

"Сейчас между ними затишье. Коломойский, хотя многие думают, что он качает досрочные выборы, на самом деле в них не заинтересован, так как нет никаких гарантий, что он заведет в Раду больше депутатов, что у него есть сейчас. С его стороны это шантаж, хотя и не очень эффективный уже. Обратите внимание - уже никто не говорит о создании коалиции "Слуги народа" и "За будущее", хотя до выборов тема активно прокачивалась. Кроме того, Коломойскому предстоит непростое выяснение отношений с американским правосудием после того, как Байден станет президентом. И это тоже побуждает не бить горшки с Зеленским. Ведь конфликт с президентом только ухудшит его и без того сложное положение. Но удар может быть нанесен со стороны Офиса президента. Сейчас Банковая предпринимает шаги по расколу условной "группы Коломойского". Тем более, что она и сама уже стихийно делится на тех, кто дрейфует к группе "За будущее" или к другим партиям, и тех, кто готов оставаться со "слугами". Задача - свести к минимуму влияние олигарха на депутатов фракции. Чтоб потом, в случае необходимости, говорить с ним с более сильных позиций. А такая необходимость может появиться после прихода Байдена к власти. Не факт, что Зеленский начнет какие-то жесткие действия против олигарха, но возможности Коломойского вести свою игру, не согласованную с президентом, серьезно уменьшатся", - говорит источник.