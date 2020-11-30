Новогодний отдых украинцев на отечественных горнолыжных курортах в этом году может оказаться под вопросом.

В начале декабря люди традиционно планируют каникулы. Как раз на первую половину месяца приходится основное бронирование гостиниц на горнолыжных курортах Карпат.

Но сейчас все карты спутал готовящийся властями локдаун, разговоры о котором активно ходят уже больше недели. Правда, никто до сих пор официально не сказал - будут ли его вводить и, если да, то с какого числа.

Еще меньше определенности с нюансами - будут ли работать гостиницы и рестораны в случае введения локдауна, не отменят ли транспорт и вообще, как отдыхать на горнолыжных курортах.

"Прогнозировать сложно. Если объявят локдаун, то гостиницы и SPA-комплексы работать, скорее всего, не будут. Не говоря уже о ресторанах", — говорит глава Ассоциации индустрии гостеприимства Александр Лиев.

Между тем многие карпатские гостинцы активно рекламируют туристические пакеты на праздники, а в некоторых уже даже не осталось свободных номеров. Цены - как минимум на уровне прошлогодних. А некоторые и вовсе повысили расценки на 10-15%.

При этом на вопрос - что будет, если в локдаун их все же закроют, в отелях отвечают неохотно. Но возвращать деньги туристам никто не собирается. Предлагают разве что перенос тура.

"Пока неясно, как будем работать. Если закроют, тогда и будем решать", — сообщили нам в "Буковеле".

Впрочем, любителям лыжного отдыха готовят неприятные сюрпризы не только в Украине. К примеру.

В Европе некоторые страны высказались за полное закрытие горнолыжных курортов, а другие обсуждают варианты, в том числе и довольно экзотические - скажем, оставить работать отели, но закрыть подъемники. Также не до конца понятно, как будут работать немногочисленные заграничные горнолыжные курорты, в частности турецкие, туры на которые наши агентства сейчас активно рекламируют.

"Страна" разбиралась, как в этом году пройдет горнолыжный сезон.

Миллион украинцев на лыжах

По словам Александра Лиева, традиционно порядка 2 млн украинцев проводят новогодний праздник не дома, а уезжают в другие города. При этом половина отправляется погостить к друзьям или родственникам, а еще миллион - на курорты, в том числе горнолыжные.

Карантинный год внес свои коррективы в праздничные планы украинцев. Некоторые вообще никуда не поедут, так как потеряли работу, не имеют сбережений да и вообще настроение не то.

Другие ехать собираются, но осторожничают.

"Из-за грядущего локдауна снизилась глубина продаж. Сейчас бронируют туры максимум за 1-2 недели до выезда. Поэтому пик спроса ожидаем ближе к концу декабря", — рассказал нам глава сети "Поехали с нами" Олег Кулик.

Также, по его словам, если локдаун таки введут, те, у кого есть деньги, постараются выехать на отдых, вместо того чтобы сидеть все три недели дома. Но массовым спросом, по мнению Кулика, будут пользоваться в первую очередь бюджетные пляжные направления, к примеру Египет.

Александр Лиев говорит, что те, кто планирует отдыхать в Украине, пытаются перестраховаться и ищут не гостиницы (которые могут закрыть в локдаун), а частные усадьбы, съемные коттеджи и пр.

"Свободные номера уже заканчиваются"

Впрочем, достаточно активно идут бронировки карпатских отелей и баз отдыха. Еще в октябре-ноябре многие открыли ранее бронирование и объявили акции.

Скажем, в "Буковеле" до конца ноября можно было забронировать номер в отелях Bukovel Hotel, Bukovel VIP Residence, "Эдельвейс" с минус 30%. Также предлагалась скидка 15% на ski-пасы. На курорте "Изки" на раннее бронирование давали скидку в 10% и т.д.

В итоге во многих отелях свободных номеров заметно поубавилось, в некоторых они и вовсе закончились.

Скажем, в Bukovel Hotel с 25 декабря по 2 января нет свободных номеров ни одной категории, начиная от эконом (от 3 тысяч за сутки) и заканчивая шале (34 тысячи в сутки). На даты с 4 по 10 января осталось 4 свободных номера эконом- класса (16,8 тысяч за 6 ночей). Но других номеров, включая шале за 177 тысяч, уже тоже нет.

В Bukovel VIP-Residence на эти даты осталось 3 номера (39,5 тысяч гривен за 6 ночей). В отеле "Крепдешин" есть 5 номеров (29,7 тысяч за 6 ночей), в "Эдельвейсе" - 3 номера (13,3 тысячи). В Residence Chalet (114,4- 148,5 тысяч гривен за 6 ночей) номера уже разобраны, как в гостинице Bridge Hotel.

В апарт-отеле HVOYA можно отдохнуть только до нового года (с 26 декабря до 1 января (23,7 тысяч)

Как рассказали нам в турагентстве "Отдых на 100%", они уже набрали половину группы на тур Яреме-Буковель (4,5 тысячи гривен на человека на пять дней).

По одному свободному номеру на даты с 25 декабря по 3 января, согласно данным Booking, сталось в гостинице Freerider на Драгобрате (23,6 тысяч гривен за номер на указанные даты), "Ведмежий двир" в Полянице (38,5 тысяч гривен), "Оксамит Резорт" в Ворохте (18,9 тысяч гривен) и т.д.

То есть, как видно, желающих покататься на лыжах в Украине немало.

Как рассказали нам в ужгородском туристическом агентстве "Про Карпаты", в этом году уменьшилось предложение баз размещения. Многие мини-отели и частные усадьбы нынешней зимой работать не будут. По словам Лиева, после весеннего карантина обанкротилось до 10% карпатских гостиниц.

Но, к примеру, на Booking много предложений на новогодние даты, причем, со скидками. Скажем, с 25 декабря по 3 января можно отдохнуть в отеле Villa Morishka в Полянице за 19,9 тысяч вместо 22,8 тысяч. "Вилла Николета" тут же предлагается за 21,4 тысяч вместо 30,6 тысяч, отель "Подгорье" в Буковеле - за 47,4 тысячи вместо 56,6 тысяч.

Но в целом цены остаются, как минимум, на уровне прошлогодних, говорит Лиев.

"Хотя многие объявляют скидки, это, скорее, маркетинговый ход, чем реальная распродажа. По-хорошему цены нужно было повышать, так как общий выторг отелей в этом году снизился вдвое. Но пойти на повышение гостиницы не могут, так как нет платежеспособного спроса", - констатирует Лиев.

Некоторые гостиницы и частные усадьбы даже повысили цены на 10-15%, поясняя это антикарантинными мерами и подорожанием питания.

Локдуан по-карпатски

Но многие украинцы забронировали номера по акциям еще когда ничего не было известно о новом жестком локдуане. Сейчас же непонятно - будут ли работал гостиницы, рестораны и горнолыжная инфраструктура если ограничения все же введут.

Власти не дают пока никаких пояснений на этот счет.

Руководитель сектора туризма проекта ERA USAID Александр Файнин говорит, что отели и санатории могут и не закрыть в локдаун. Другой вопрос - транспорт.

"Междугородние поезда и автобусы могут прикрыть. Как и рестораны. Хотя, насколько я знаю, в ресторанах хотят ещё больше сократить количество мест и сделать большую дистанцию. Но, возможно, закрывать их не будут", - говорит Файнин.

"Хотел бы я в это верить, но, скорее всего, если будет жесткий локдуан, то закроют и гостиницы. Нам уже 12 раз за последние полгода меняли правила. И отельеры на все согласились. Но это не гарантирует, что на время локдауна им все же разрешат работать", — говорит Лиев.

Хотя в ситуацию могут вмешаться местные власти. Мэр Львова Андрей Садовый уже заявил, что они не согласны "выключать" праздники.

В западных регионах зимний турсезон кормит немало предпринимателей и местных жителей, а с учетом того, что бизнес серьезно пострадал сначала во время весеннего карантина, а потом из-за дождей, размывших дороги, у многих последняя надежда - на зимние праздники.

Тем не менее, сами отели пока не дают никаких гарантий, хотя деньги за бронь номеров охотно принимают.

"У нас в карантин выходного дня не работают рестораны. Как будет при локдауне - пока не можем сказать", - пояснили нам в "Буковеле".

"Мы пока не вносим предоплату за туристов гостиницам, так как денег они не возвращают. Просто формируем списки тех, кто хочет поехать на отдых, а оплату будем брать позже, когда ситуация прояснится" - говорят в агентстве "Про Карпаты".

В агентстве "Отдых на 100%" с туристов требуют 30% предоплаты.

Главный вопрос — что делать людям, если в последний момент отели все же закроют, и можно ли будет вернуть деньги.

В "Буковеле" говорят, что пока не могут на него ответить. "Если закроют, тогда и будем решать, пока все работает", - отметили в компании.

В турагентстве "Отдых на 100%" говорят, что деньги не возвращают, так как отели отказываются отдавать уже внесенную предоплату. Поэтому туристам предложат ваучеры, по которым они смогут отдохнуть позже. То есть, повторяется история летнего отдыха - продавцы туров охотно принимают оплату, но ничего не возвращают, а просто переносят даты отдыха "на потом".

Но, если будет жесткий локдаун, сезон не переживет до 10% карпатских гостиниц, - считает Лиев.

То есть, непонятно, будет ли с кого вообще выбивать деньги.

При этом мини-гостиницы и частные усадьбы более сговорчивы, Они ни при каком локдауне закрываться вообще не собираются. Но, даже если они будут работать, вопрос - как кататься. Ведь подъемники есть преимущественно у больших комплексов и баз отдыха. Но если их закроют, то могут выключить и подъемники.

Также неясно как добираться, если остановят междугороднее пассажирское сообщение.

"Поэтому бронируют номера, как правило, те, кто планирует ехать на своем авто. Хотя некоторые уже купили билеты на поезд", - добавили в агентстве "Про Карпаты".

Как ограничивают лыжников в других странах

Стоит отметить, что много неопределенности с горнолыжными курортами и в других странах.

Германия, Франция и Италия требуют закрыть все европейские горнолыжные курорты, как минимум, до 10 января, чтобы предотвратить новую волну коронавируса (как известно, в распространении первой волны альпийские курорты сыграли не последнюю роль).

В Италии, несмотря на готовность местных отелей ужесточить коронавирусные протоколы, власти призывают людей не ехать на лыжи и намерены все закрыть.

Премьер-министр Жан Кастекс на днях заявил, что сами курорты закрыты не будут, но вся горнолыжная инфраструктура, например подъемники, рестораны, бары, работать не будут. Хотя тогда непонятно в чем смысл горнолыжного отдыха.

Швейцария уже сообщила, что она против такого решения (для ее экономики данный сегмент - стратегически важный). Там напоминают, что страна не входит в ЕС, а потому не намерена подчиняться европейским директивам.

Так что швейцарские курорты будут работать.

Но неясно, как отдыхать в альпийских горнолыжных зонах, которые находятся на территории нескольких стран, скажем, Церматт (Швейцария и Италия) или регион Монблана, Пюр дю Солей (Франция и Швейцария). Французская сторона намерена выключить подъемники, но границ там фактически нет, и лыжники часто поднимаются на гору на территории одной страны, а спускаются уже с другой.

Швейцария уже рассматривает возможность запуска горнолыжных шаттлов, чтобы забирать лыжников из французской части трасс и перевозить на свою территорию.

Австрия тоже против закрытия своих курортов. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что такие запреты не входят в компетенцию ЕС. Власти Австрии оценивают потери от сорванного сезона в 2 млрд евро. Пока отели в стране на прием туристов не работают - до 6 декабря введен локдаун. Но что будет дальше - пока вопрос открытый.

В Болгарии также заявили, что не намерены жертвовать сезоном. Как отметили в местном министерстве туризма, "курорты Боровец, Банско и Пампорово отвечают необходимым требованиям благодаря вложенным в них серьезным инвестициям".

Кстати, туры на горнолыжные курорты Болгарии наши агентства уже активно продают.

"До последнего времени не было определенности - станут ли пускать украинцев. Но уже появилась официальная информация - въезд возможен, с отрицательным тестом ПЦР, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия. Такие правила будут действовать с 1 декабря этого года до 31 января 2021 года.

Стоимость автобусного тура на 5 дней (плюс 2 на дорогу) на болгарский курорт Банско стартует от 12-14 тысяч гривен. По чартерам пока ничего не известно, но может, к концу декабря что-то появится", — говорит Олег Кулик.

Также украинцам доступна горнолыжная Турция (от 25 тысяч гривен авиаперелет и проживание на 7 ночей в гостинице 3 звезды без питания и ски-пасов). Правда, турки в последнее время также ужесточают карантин (введен комендантский час, не работают рестораны). "Но туристов ограничения не должны коснуться - отели и гостиничные рестораны продолжают работать", - сказал Кулик.

А вот горнолыжные курорты, подъемники, рестораны Грузии закрылись с 28 ноября и смогут принимать туристов не ранее 1 февраля следующего года при условии улучшения эпидемиологической ситуации в стране.