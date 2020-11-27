Кабмин переписал проект бюджета-2021. На внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, правительство одобрило новый вариант и отправило его в Раду.

Напомним: на этапе первого чтения депутаты его жестко раскритиковали проект бюджета, и проголосовали "за" при условии его дальнейшей доработки.

Но главное не это. Бюджет не понравился МВФ, в частности, за перебор по дефициту (он закладывался на уровне 6% ВВП). Фактически, это стало одной из причин, по которой "завис" кредит от Фонда.

В доработанном варианте дефицит бюджета уменьшили до 5,5%. Для этого пришлось "дорисовать" большие доходы и - урезать расходную часть.

В частности, откорректировали распиаренное властями повышение минималки для украинцев. Если изначально планировался рост в два этапа - с 1 января до 6 тысяч, а с 1 июля - до 6,5 тысяч, то в финальной версии второй этап сдвинули аж на конец года - на декабрь. Также правительство предлагает ужаться местным бюджетам - часть положенных им налогов и сборов хотят уменьшить.

При этом, что интересно, режим экономии коснется не всех. Прожиточный минимум, к которому привязаны должностные оклады прокуроров, наоборот, увеличат с начала следующего года с тысячи до 1,6 гривен. Прожиточный минимум для остальных категорий граждан при этом не пересматривали, хотя он уже давно не отвечает реальной стоимости жизни. Не обделили также силовиков, депутатов и Офис президента.

"Страна" разбиралась как Кабмин переписал бюджет-2021 ко второму чтению.

Бюджет для МВФ

Как отчитался премьер-министр Денис Шмыгаль, работая над проектом главной сметы страны, правительство активно консультировалось с нардепами и экспертами.

"Учтено большинство поданных предложений, исходя из приоритетности расходов, возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики, Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистическим", — заявил Шмыгаль.

Впрочем, главным, к чьему мнению прислушался Кабмин, похоже, стал МВФ. Ранее в Минфине отмечали, что Фонд недоволен слишком большим дефицитом бюджета. Собственно, это стало одной из причин почему вопрос с кредитом поставили на стоп.

Напомним: речь идет о порядка 1,5 млрд долларов от Фонда и "привязанному" к нему другому финансированию - от 1,2 млрд евро от ЕС до миллиарда от Мирового банка. В условиях практически пустой казны власти, очевидно, решили прислушаться к пожеланиям МВФ.

В доработанном проекте дефицит бюджета уменьшили до 5,5%. Но для этого пришлось пересмотреть и доходную, и расходную части.

Так, доходы бюджета увеличили на 21 млрд (до 1,092 трлн).

Расходы порезали почти на 3 млрд - с порядка 1,331 трлн до 1, 328 трл гривен.

Также прописали граничные объемы госгарантий.

В варианте после первого чтения было лишь указано, что госгарантии могут предоставляться, в том числе, по решению Кабмина, для частичного обеспечения долговых обязательств резидентов и т.д.

В новом варианте назван "потолок" госгарантий —порядка 88,7 млрд гривен, из них по решению Кабмина — 40 млрд.

Напомним: госгарантии - это в том числе, поддержка экспортеров, которая в условиях мирового кризиса более чем важна. А заявленной суммы для экспортного рывка явно недостаточно.

Больше налогов, азартные игры, приватизация

Разберем более детально, за счет чего Кабмин предлагает увеличить доходную часть бюджета и чем пожертвовали по расходам.

Спецфонд бюджета планируют пополнить на 7,4 млрд гривен за счет лицензий на азартные игры.

Также в него включили несколько новых источников наполнения.

Это, во-первых, средства, которые остались с прошлого года (ранее если финансирование по конкретным программа не выбиралось, оно сгорало). Во-вторых, в спецфонд пойдет 70% поступлений от приватизации непрофильного имущества учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов. Другими словами, ведомство Дениса Малюськи решило не ограничиваться платными камерами и готовит на следующий год масштабную распродажу.

Общий фонд бюджета будет увеличен на 13,4 млрд. Собрать такие деньги планируется за счет увеличения поступлений от налогов, ренты, пошлин и дивидендов госпредприятий. Так, налогов на прибыль предприятий рассчитывают собрать на миллиард гривен больше, ренты на недра за добычу полезных ископаемых - на 127 млн, ренты на железную руду — 317 млн.

Поступления от НДС в доработанном проекте бюджета рассчитывают увеличить на 6,4 млрд. Как указанно в пояснительной записке, — за счет повышения эффективности администрирования и ликвидации схем по налогу на добавочную стоимость.

Поступления от таможенных пошлин должны увеличиться на 2,4 млрд, дивиденды от госпредприятий — на 4,2 млрд, сбор с операций на куплю-продажу недвижимости — 116,4 млн, а средства от продажи конфискованного по решению суда имущества, полученного коррупционным путем, — на 234,9 млн.

Вдвое увеличили планы по приватизации - с 6 млрд до 12 млрд.

"Этот шаг правительства был вполне предсказуем. И в бюджетах прошлых лет доходную часть искусственно раздували за счет нереальных приватизационных показателей, хотя по факту они никогда не выполнялись", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

В этот раз к первому чтению ожидаемые поступления от продажи госимущества заложили подозрительно скромные (6 млрд). Но, как видно, в поисках ресурсов для повышения доходов Кабмин вновь решил обратиться к проверенному источнику - приватизации.

"Хотя в условиях кризиса выполнения этих планов выглядит еще более призрачным, чем обычно", — отмечает Скаршевский.

При этом есть и минусы по доходной части. НДС с произведенных в Украине товаров и услуг уменьшится на 900 млн, так как ожидается снижение трат населения.

Также поступит меньше налога на доходы физлиц - почти на 1,3 млрд, по сравнению с прошлым вариантом бюджета. Такой минус поясняется отсрочкой по росту минимальных зарплат (их увеличение д 6,5 тысяч сдвинули с 1 июля на 1 декабря 2021 года). По этой же причине вырастут отчисления налога на прибыль предприятий (на 836 млн), так как последние смогут сэкономить на зарплатном фонде.

Впрочем, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, есть большие вопросы по выполнению доходной части.

"В проекте ко второму чтению остался прогноз по росту ВВП в 2021 году в 4,6%. Он появился на основании макроэкономического прогноза, который делали летом. Тогда еще ничего не было известно о размахе второй волны эпидемии в Украине и новогоднем жестком локдауне, а он уложит не один бизнес. Сегодня эта цифра выглядит фантастической. Мировой банк ожидает роста ВВП в нашей стране не более чем на 1,5%. Но как раз на базе процента роста ВВП рассчитывается доходная часть бюджета. Следовательно, она излишне раздута, и, скорее всего, невыполнима. Это значит, что и в следующем году у нас повторится ситуация 2020 года - когда к ноябрю казна опустела. Только случиться это может еще раньше, скажем, в октябре. А за что тогда жить до конца года - непонятно", - отмечает Пендзин.

В этом году одной из главных причин формирования бюджетной дыры стал срыв графика заимствований (в том числе, и из-за не получения кредита МВФ), за счет которых планировали закрывать громадный дефицит бюджета.

В следующем году правительство снова планирует сделать ставку на ОВГЗ, хотя при доходности в 6% спрос на них может резко упасть. А так как Украине нужно будет отдать 450 млрд долгов и покрыть больше 200 млрд бюджетного дефицита, одолжить нужно рекордную сумму - почти 700 млрд.

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Минималка и пенсии подождут

Расходную часть бюджета также переписали. Общий итог - уменьшение финансирования. Но по некоторым статьям, наоборот, будет увеличение.

Экономить будут за счет людей.

Самое главное - отсрочка роста минималки. Если изначально планировалось, что она будет увеличиваться в два этапа - с 1 января до 6 тысяч, а с 1 июля - до 6,5 тысяч, то в переписанном варианте первый этап оставили без изменений (с 1 января - до 6 тысяч), а вот второй сдвинули на декабрь.

Также Кабмин проигнорировал рекомендации Рады рассмотреть возможность повышения прожиточного минимума до реальных цифр (прядка 4,5 тысяч для трудоспособных лиц). Показатели прожиточного минимума оставили неизменными (2,2 тысячи гривен), но при этом прожиточный минимум, на основании которого считают зарплаты прокурорам, наоборот, увеличили - с 1 тысячи гривен в первом варианте до 1,6 тысяч во втором.

За счет этого финансирование прокуратуры вырастет с 2021 году на 2 млрд гривен.

По министерству социальной политики финансирование тоже сократится: 883 тысяч заберут со статьи на протезирование и реабилитацию, 11,3 млн — с компенсаций отдельным категориям населения, 5,1 млн - с лечения ветеранов и т.д.

По Пенсионному фонду минус вообще рекордный - 8,5 млрд гривен (до 195,3 млрд). Деньги заберут со статьи "Финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений и дефицита средств ПФ".

"В этом году из госбюджета компенсируют дефицит ПФ на уровне 202 млрд. При этом все равно не хватает. Дополнительный долг пенсионного фонда перед Госказначейством уже вырос до 17 млрд. То есть, в общем на пенсии не хватает порядка 220 млрд. А в следующем году Фонду хотят дать всего 195 млрд. Непонятно, как при этом будут платить проиндексированные пенсии", - удивляется Скаршевский.

Правда, в Кабмине увеличили планы по сбору ЕСВ в Пенсионный фонд (за счет роста минималки до 6 тысяч). Но уже сейчас ПФ недобирает соцвзносы, а что будет с ростом безработицы — вообще непонятно.

Расходы на образование уменьшат на почти на 4 млрд. Главное сокращение коснется местных субвенций на образование (минус 2,9 млрд, до 99 млрд). Напомним: ранее Кабмин остановил постановление №822, которое прописывало существенный рост зарплат педагогов. Но пообещал учителям увеличить зарплаты на треть. Теперь же и эта прибавка под вопросом.

"По нашим подсчетам, нужно не менее 138 млрд, чтобы учесть рост зарплат до 6,5 тысяч гривен", - заявили в Ассоциации городов Украины. То есть, на зарплаты учителям может не хватить 40 млрд.

Минус по местным бюджетам

В Кабмине также не удержались от соблазна залезть в карманы местных общин.

Государственный фонд регионального развития (из него финансируются различные местные проекты) - срезали на 4,9 млрд, а это почти вдвое. В ФОнде оставили всего порядка 4,5 млрд.

При этом традиционно, под второе чтение появилась статья на соцэкономразвитие регионов в 6 млрд. Ее часто называют "хотелками депутатов", и за счет нее традиционно добирают голоса "за" при голосовании бюджета в сессионном зале. Правда, тут Кабмин удовлетворил не все заявки. После первого чтения депутаты просили предусмотреть для них 7,4 млрд.

"Но распределение средств из ГФРР идет более прозрачно, чем на соцэкономразвитие", - говорит Скаршевский.

В Ассоциации городов считают, что вместо субвенции на соцэкономразвитие нужно увеличить финансирование Фонда регионального развития до 14,2 млрд.

Еще одно нововведение - остановка нормы об отчислении доли топливного акциза в местные бюджеты. Взамен на места обещают перечислять 35% субвенции на финансовое обеспечение строительства и содержания дорог.

Но в Ассоциации городов отмечают: это не является достаточным компенсатором.

"Объем средств не отвечает потерям акциза на топливо, а нестабильный характер поступлений (всего на год) ограничивает направления использования этих средств. АМУ настаивает на сохранении отчислений 13,44% акцизного сбора на топливо на постоянной основе", — заявили в Ассоциации городов.

Кто получит больше денег

Зато экономия не коснется Верховной Рады.

Ей финансирование, наоборот, увеличивают на 247 млн гривен (до 2,5 млрд). На 79,3 млн вырастут расходы на хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина, на 15,б млн — Государственной судебной администрации, на 800 млн - МВД, на 121,7 млн - Минобороны (до 117,6 млрд), на 500 млн - на Министество иностранных дел, на 550 млн - на Государственное космическое агентство.

На рекордные 2 млрд увеличат расходы на Офис генпрокурора (всего - более 11 млрд).

На 143,2 млн больше достанется обслуживающей ВИП-пациентов "Феофании" (ее финансирование на 2021 год - 1,15 млрд. грн.).

Расходы на Офис президента не изменились в сравнении с первым чтением. А это значит, что, по сравнению с прошлым годом, они вырастут почти на 40%.

Минкультуры получит дополнительно 1,15 млрд.

Почти 4 млрд сверху получит здравоохранение — порядка 159,2 млрд. Из них 1,5 млрд пойдет на создание современной клинической базы при Институте рака, 774 млн на обеспечение специальных государвственых программ по медицине, 1,2 млрд - на достойку Охматдета (в первом варианте бюджета этой строки вообще не было)

При этом на борьбу с эпидемиями дадут на 60 млн, а на лечение наших граждан за границей — на 400 млн меньше, чем планировалось изначально (но на такую же сумму увеличат расходы на трансплантацию, то есть, будут лечить дома).

Стоит отметить, что увеличение расходов на медицину эксперты все равно считают недостаточным. Ведь это по-прежнему меньше 5% ВВП, прописанных в законе о медицинских гарантиях.

"В этом варианте бюджета получается всего 4,3%, что недопустимо в период пандемии", — говорит Пендзин.

Возможно, именно по этой причине министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за проект в Кабмине.

Правда, еще 2,9 млрд "лишнего" финансирования обещают на субвенции регионам по поддержке лечебных учреждений.

"По программе госгарантий на медобслуживание увеличено финансирование на 56 млн, до 123,5 млрд. Но по расчетам АМУ, нужно не менее 175,8 млрд на следующий год. Расчеты Кабмина не учитывают увеличение минималки, уровня инфляции и несоответствия тарифов НСЗУ их реальной себестоимости. С учетом всего этого, дополнительная потребность в финансировании превысит 70 млрд", - говорят в Ассоциации городов.

Зато "лишние" деньги обещают Мининфраструктуры - для них в новом варианте бюджета предусмотрено увеличение финансирования на 2,4 млрд (до 8,9 млрд). При этом миллиард сверху дадут на аппарат этого ведомства.

Также в бюджете, который урезали по расходам, почему-то остались достаточно "мутные" статьи.

Скажем, 300 млн - на создание Центров культурных услуг, 110 млн - на Центры креативной экономики, 50 млн — на "Мистецький арсенал", 40 млн – на реконструкцию "Украинского дома" (оба заведения – финансируют через ДУС), 15 млн - на некую "Программу развития лидерства", реализуемую Секретариатом Кабмина

Щедрое финансирование может получить и пока еще только создающаяся Комиссия по регулированию азартных игр (ей дадут на 59,8 млн гривен больше, чем планировалось — 115,9 млн. финансирование пока еще существующей только на бумаге.

При этом на 30 млн сокращен бюджет на Национальную социальную сервисную службу, призванную реализовывать политику социальной защиты населения и прав детей.

"Если подытожить - бюджет стал еще менее социально ориентированным и при этом консервирует все ту же сырьевую модель экономики. Сельскохозяйственная продукция в структуре экспорта и так уже занимает больше 50%, а так как для промышленности фактически ничего не делается, Украина попросту превращается в "кукурузную республику", - говорит Скаршевский.