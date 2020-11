Все чаще представители власти говорят о том, что перед Новым Годом в Украине может быть введен жесткий локдаун, как в марте.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже подтвердил - жесткий "новогодний" локдаун не исключен, и правительство уже "прорабытывает разные сценарии". Якобы, карантин выходного дня дает результат, но на праздники начнутся ярмарки, встречи и гуляния, что создает новые эпидемиологические риски.

Наиболее вероятные даты для карантина, которые обсуждаются сейчас – с середины декабря до середины января. Либо, в более усеченном варианте - на две недели новогодних праздников (с 25 декабря до 10 января).

Уже понятно, что больше всего новогодний карантин ударит по бизнесам, которые связаны с зимними праздниками и развлечениями, а также по сфере услуг и торговле, для которых традиционно конец декабря является самым прибыльным месяцем.

"Страна" разбиралась, переживет ли украинский бизнес второй локдаун.

Рестораны потеряют 50% продаж

Тяжело будет пережить новогодние праздники без работы всему сегменту HoReCa (Hotel – Restaurant – Cafe/Catering/Casino) – а особенно ресторанам.

Еще во время весеннего локдауна рестораторы массово переходили на доставку или услугу "забери с собой". Теперь придется повторять этот опыт.

К примеру, такова стратегия выживания при локдауне ресторатора Валерия Созановского – упор на доставку.

"Даже сейчас, после введения карантина выходного дня, количество заказов существенно выросло. Мы уже начали разрабатывать свой сайт и систему доставки, чтобы было еще быстрее-лучше-безопасней. Вместе с этим — будем еще больше оптимизировать заказ необходимых продуктов и адаптировать блюда в заведениях", - рассказывает совладелец заведений SHO, The Burger, The Bar, The Cake и The Burger Mexico.

Однако доставка поможет выжить не всем ресторанам, и уж тем более не убережет их от убытков.

"Доставка спасает только те рестораны, которые и так на 70-80% работают на доставке с классическими блюдами на вынос - пицца, суши, бургеры", – объясняет "Стране" ресторатор Максим Храмов, управляющий партнёр сетей Pastateca и Сихарули. По его словам, меню далеко не всех заведений подходит для того, чтобы переориентировать их на доставку.

Ресторанный бизнес, который только начал осенью оправляться после весеннего локдауна, неизбежно будет терпеть убытки, если не сможет работать в "хлебный" период новогодих праздников. Не под запись бизнесмены говорят, что потеряют при новогоднем карантине сотни миллионов долларов.

Валерий Созановский в случае введения локдауна под Новый год предвидит снижение продаж на уровне 50%. Это при том, что из-за карантина выходного дня продажи уже упали на 47%.

"Также сократилось количество смен у сотрудников и увеличились расходы на сопутствующие материалы (подготовка заказов на вынос)", - отмечает ресторатор.

Чтобы удержать клиентов, Созановский планирует внедрить новые программы лояльности для гостей. И в целом готовит бизнес к тому, что следующие три месяца будут тяжелыми.

При этом Созановский постарается максимально сохранить рабочие места для персонала.

"Увольнять сотрудников точно не будем. Те, кто на авто, могут быть курьерами. Всем будем давать смены", - говорит ресторатор.

"Январь не жалко"

В целом же опрошенные "Страной" бизнесмены хоть и понимают необходимость карантина для того, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом, но считают, что вводить локдаун нужно не так и не тогда, когда предлагает Кабмин.

"Карантин нужен, но не перед Новым Годом, а после – в январе. Причем жесткий локдаун на 3-4 недели. Чтобы на Новый год мы могли работать. Рестораны, кинотеатры и отели переносят любой карантин наиболее болезненно. А перед Новым годом мы бы смогли хоть немного заработать", – утверждает совладелец сети ресторанов Tarantino Family Дмитрий Федотенков.

Такой подход обусловлен волнообразной сменой настроений потребителей. По словам Федотенкова, вплоть до последних чисел декабря люди охотно ходят в рестораны и тратят деньги, а в январе – отдыхают и сидят по домам.

"Такова тенденция потребительских настроений. Январь традиционно был худшим месяцем для ресторанного бизнеса. Январь не жалко. А декабрь – яркий месяц. Наименьшее зло от правительства – ввести локдаун на январь. Но в декабре дать нам заработать, чтобы пережить январь", – объясняет Федотенков.

Иначе, по его мнению, рестораны из прибыльного бизнеса превратятся в бизнес дотационный. И компенсации по 8 тысяч гривен для ФОПов от правительства не спасут.

"Непонятно, что делать с персоналом. Кому-то дадут по 8 тысяч грн, а так бы те же официанты заработали эти деньги за два дня декабря. Сотни тысяч людей вгонять в депрессию под Новый Год неразумно. Власть должна перенести этот период смуты на январь. Иначе столкнется с сильными протестными настроениями", – предупреждает Дмитрий Федотенков.

С таким подходом согласен управляющий директор ТРЦ "Dream town" Роман Емец.

По его мнению, решение о карантине на новогодние праздники – неправильно. Это отсутствие смелости принять решение и закрыть страну в данный момент на три недели.

"Мы за полный Lockdown сейчас на три недели, а как раз с 20-го декабря нормально работать. Но надо проработать программы помощи бизнесу и сотрудникам", – отмечает Емец в комментарии "Стране".

Но сумму убытков от локдауна на Новый Год он назвать не готов.

"Мы пока не знаем, что именно будет принято и на какие даты, и как это повлияет на потребительские настроения. Готовимся к тому же, что было весной, а убытки считать будем позже", – добавил Емец.

Кинотеатрам придется уволить 90% сотрудников

По украинским кинотеатрам карантин выходного дня, введенный в ноябре, ударил больше всего. Из-за запрета на показ фильмам в субботу и воскресенье кинотеатры теряют 70-80% дохода, рассказывает "Стране" совладелец сети кинотеатров "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Осенью за счет премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет" сеть смогла выйти почти в ноль. Но карантин выходного дня опять загнал кинотеатры в убытки. А новогодний локдаун окончательно их добьет.

"Нас устраивал такой вариант работы, какой был в октябре: с работой в выходные, но с 50% ограничением мест в зале кинотеатра. За счет этого мы смогли выйти на минимальные убытки с начала пандемии. Но если нас закроют на четыре недели, мы не сможем содержать сотрудников и бизнес. Придется 90% уволить и нам не будет смысла и ресурсов набирать команду, когда не будет нормальных фильмов и гарантий нормальной работы", - отмечает Деркач.

По его словам, украинские кинотеатры зависят от ситуации с пандемией в Европе и США. Студии задерживают премьеры фильмов-новинок из-за локдаунов в странах мира.

"Студии готовы в декабре дать хорошие фильмы, но на фоне всей этой непонятной ситуации в Украине (закроют на карантин – не закроют), уже местные дистрибьюторы не хотят нам давать эти фильмы", – объясняет Дмитрий Деркач.

И уточняет, что если будет локдаун, то после него он не будет открывать кинотеатры, а будет ждать стабилизации ситуации в мире.

"При таком варианте мы оставим минимальную команду, но не сможем платить аренду и другие платежи. В результате некоторые ТРЦ могут нас выгнать из помещений", – подытоживает Деркач.

Салоны красоты продолжат работать "втихаря"

Перед Новым Годом украинки традиционно наводят красоту. Запись на стрижки и покраски волос, маникюр и эпиляцию – обычно на две недели вперед. А салоны красоты, в свою очередь, перед новогодними праздниками могут заработать так, как не заработают и за несколько месяцев.

Но если в декабре придется закрыться, многие бьюти-салоны обанкротятся.

"Часть салонов закрылись уже. Другие пытаются выжить, сокращая сотрудников, а многие продают свои бизнесы. Если последние недели декабря будут карантинными, это подкосит еще много салонов", - прогнозирует эксперт бьюти-индустрии Влад Вавилов.

Некоторые услуги мастера смогут оказывать на дому и будут перебиваться частными заказами. Но для крупного бизнеса это – не панацея.

Влад Вавилов полагает, что скорее всего, как и во время мартовского карантина, бьюти-услуги будут работать "втихаря": за закрытыми дверями и погасшей вывеской будут обслуживать постоянных клиентов "по звонку".

"Косметология, эпиляция – услуги, которые требуют очного визита в салон. И люди продолжат ходить, несмотря на запрет", – считает эксперт.

Фитнес-индустрия потеряет до 30% компаний

Новый локдаун, даже на непродолжительный период новогодних праздников, около 30% спорт-клубов могут не пережить. Владельцам спорт-клубов придётся закрывать филиалы, особенно менее прибыльные.

"Самое обидное, что это будут как раз те филиалы, которые наиболее нужны людям – расположенные не в самых богатых районах и городах. В целом фитнес-индустрия может потерять за карантин до 30% операторов", – говорит "Стране" Дмитрий Чорный, основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFIT.

По мнению Чорного, это негативно скажется на здоровье населения в перспективе 2-3х лет.

"Люди, которые занимаются спортом, болеют меньше. Физнагрузки укрепляют иммунитет. Даже если забыть о пользе спорта для здоровья, фитнес-клубы дают людям огромную психологическую разгрузку. Многие сейчас страдают от негативного информационного вона, впадают в депрессию. И именно спорт способен это компенсировать. Государство наоборот должно предлагать помощь фитнес-индустрии. А не делать, как МОЗ, который показывает надгробья на беговой дорожке", - возмущен Дмитрий Черный.

Он также отмечает, что карантин выходного дня и карантин на новогодние праздники – это компромиссный вариант, чтобы не вводить длительный полный локдаун.

"Но мы как представители фитнес-индустрии вызываем к правительству, к Минздраву, что спорт и любые активности не должны быть закрыты ни на выходные дни, ни на праздники. Они должны работать с учётом противоэпидемических ограничений, но не более", – говорит бизнесмен "Стране".