Новый жесткий локдаун уже в декабре — дело фактически решенное. На вчерашнем заседании Кабмина его введение не исключил премьер-министр Денис Шмыгаль. А министр МВД Арсен Аваков заявил, что локдаун нужно вводить немедленно, и минимум, на три недели, а то и месяц.

Правда, и президент, и премьер обещают помощь людям и бизнесу. Аваков также говорит, что нокдаун нужно вводить не раньше, чем власти подготовят "компенсационный пакет" тем, кто может пострадать от карантина.

Ряд решений Кабмин уже принял 25 ноября. В частности, возобновили выплаты ФОПам на детей и запустили портфельные госгарантии под кредиты для малого и среднего бизнеса.

В парламент подано несколько законопроектов по поддержке украинцев на время локдауна.

Малому бизнесу обещают много - вплоть до списания налоговых долгов и временного снижения НДС до 7%. Но что из этого примут - пока неясно. Кстати, анонсированных президентом проектов в Раде пока нет.

Впрочем, пока бизнес не оценил идеи властей.

"Не могу говорить - будут одни маты. Это очень мало, да и дадут, скорее всего, далеко не всем. Да и откуда - казна пуста. А деньги бизнесу нужны прямо сейчас", — не сдерживает эмоции глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

"Это не помощь, а симуляция. То, что озвучено, это на пару десятков миллиардов. А нужны сотни миллиардов. Если речь идет только о карантине выходного дня, то не менее 100 млрд, а если о полном нокдауне - минимум, 300 млрд. Если этого нет, то будут фильтры, в итоге помощь получат единицы. Кроме того, из радаров государства как-то совсем выпадают простые граждане, в частности, малообеспеченные", — добавил экономист Алексей Кущ.

"Страна" разбиралась как власти собираются спасать бизнес и поможет ли это пережить локдаун.

Что пообещал людям и бизнесу президент

В своем недавнем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал компенсации в 8 тысяч для наемных работников и ФОПов, которые из-за локдауна не смогут работать, и налоговых каникулах для малого бизнеса. Эти компенсации, якобы, можно будет получить очень просто:

"Для этого нужно сделать три шага: зайти в приложение «Дія». Ввести данные. Номер банковской карты. Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту", - сказал Зеленский.

Такой помощью сможет воспользоваться до миллиона украинцев, а съем финансирования составит порядка 10 млрд. Впрочем, ФОПы со старта заявили, что этого очень мало.

До 8 тысяч гривен президент пообещал также предприятиям - за сохранение рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8000 гривен на одного работника", - отметил президент.

По сути, это так называемая компенсация за простой. Ее запустили во время весеннего карантина, она есть и сейчас.

Правда, там сумма меньше - максимум 4,7 тысяч гривен

Впрочем, как пояснил нам глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко, эти компенсации для бизнеса - проблемные.

"Много бюрократической волокиты. Программа рассчитана только для легально трудоустроенных, не распространяется на совместителей и работающих пенсионеров. Плюс - нужно предоставить справку об отсутствии задолженности по ЕСВ за 6 месяцев, заключить договор со Службой занятости, которая выезжает с проверками на место. По помощи нужно отчитываться каждый месяц, передавать копии платежей, что ты выплачиваешь зарплаты. На год было выделено на эту программу 4,7 млрд. Но буквально недавно 2 млрд сняли и перебросили на выплаты пособий по безработице. Это как понимать - как призыв бизнесу увольнять людей, пусть на бирже получают деньги", — говорит Мирошниченко.

Учтут ли эти проблемные моменты в новый локдаун - пока неясно.

Зеленский пообещал также компенсации предприятиям по уплате ЕСВ на 1,5 млрд (ими сможет воспользоваться порядка 120 тысяч юрлиц).

Для малого бизнеса президент анонсировал налоговые каникулы. 200 тысяч предпринимателей первой группы освободят от всех налогов, включая ЕСВ. То есть, тут речь идет о едином налоге (порядка тысячи гривен в месяц) и едином социальном взносе.

В качестве мер поддержки ФОПов Зеленский перечислил выплаты на детей до 10 лет (по 2 тысячи гривен в месяц) и льготные кредиты (компенсация процентных ставок).

Законопроекты, предусматривающие весь этот "компенсационный пакет", по словам Зеленского, должны появиться в парламенте уже в ближайшие дни.

Какие проекты уже есть в Раде

На данный момент в парламенте зарегистрировано несколько законопроектов на тему локдауна. Но все они - не президентские.

25 ноября подали проект №4421, под которым подписалась группа депутатов, в основном, слуги (Александр Дубинский, Вадим Струневич, Максим бухарский и др.).

В нем предлагается, в частности, следующее:

расширение моратория на поверки на время карантина

отмена три месяца военного сбора

мораторий на год на изменение ставок НДС

для общепита, торговли, развлекательных заведений, ТРЦ, спортзалов на три месяца уменьшение ставки ЕСВ до 11% (сейчас 22%)

снятие ответственности за невыполнение хозяйственных обязательств и не применение санкций, продление лицензии на розничную торговлю алкоголем и табаком.

Отдельный проект аннсировал нардеп от Слуги народа и заместитель главы парламентского комитета Андрей Холодов.

Он предлагает следующее:

до завершения карантина освободить ФОПов 1 группы (кроме рисковых) от уплаты единого налога, 1 и 2 группы — от единого налога при условии использования кассового аппарата, для третьей группы (плательщиков НДС) - снизить ставку единого налога для с 3% НДС до 2%

"Это позволит существенно снизить уровень напряжения в кругах малых предпринимателей, даст возможность постепенно переходить на РРО на добровольных началах и существенно поддержит тех, кто вынужден закрывать бизнес по требованию властей (например, на карантин выходного дня)", - пояснил Хоолодов.

временное снижение ставки НДС на продовольственные товары первой необходимости до 7%

списывание налоговых долгов на сумму до 3060 грн (президент также анонсировал эту инициативу)

отсрочка по уплате налоговых долгов на сумму до 6120 гривен

запрет на принудительные взыскания таких долгов до конца карантина

разрешение проводить документальные проверки только на предприятиях с доходом выше 20 млн гривен и фактические проверки - только по подакцизной группе, а также возможность проводить налоговый вычет для тех, кто вынужден закрывать бизнес по требованию властей.

Пока на сайте ВР этот проект не появился. Холодов анонсировал его публикацию на 27 ноября.

"Голос" подал в Раду свой вариант "компенсационного пакета" на случай локдауна.

В проекте №4423 предлагается:

освобождение т ЕСВ за себя для ФОПов на декабрь и январь

право местным властям принимать решения по изменению ставок местных налогов и сборов, в частности, снижать ставку единого налога, плату за землю, налог на недвижимость.

Но что из этого в итоге примут - пока неясно.

Что уже приняли

На Кабмин 25 ноября вынесли несколько проектов, касающихся возможного введения жесткого локдауна.

В частности, принято решение о помощи ФОПам на детей до 10 лет (2 тфсчи гривен в месяц на ребенка).

Напомним: эта норма уже действовала с мая по сентябрь.

Как заявила глава Минсоца Марина Лазебная, программу продлят прежним получателям помощи с 1 ноября по 31 декабря - без подачи заявлений.

Кроме того, до 15 декабря принимаются новые заявки.

На программу планируется выделить миллиард гривен.

Еще одно постановление, которое принял Кабмин в рамках подготовки к жесткому локдауну - о кредитах для малого и среднего бизнеса.

Речь идет о государственных портфельных гарантиях под такие кредиты — на уровне 70% от суммы кредита. Агентом гаранта определен государственный "Укрэксимбанк" - он будет проверять предоставленную банками информацию и принимать решения о госгарантиях. Срок действия госгарантии - до 5 лет, банки могут подавать заявки на участие в программе до 7 декабря этого года. Но к финучреждениям выдвигаются жесткие требования: они не должны иметь просроченной задолженности перед бюджетом, не иметь замечаний к своей работе со стороны Нацбанка и пр.

Как заявил Денис Шмыгаль, на портфельные гарантии по кредитам для бизнеса и компенсации по процентным ставкам (этого пункта в постановлении Кабмина нет, очевидно, готовится новый документ на эту тему) из бюджета выделят 5 млрд гривен, что позволит предпринимателям получить доступ к дешевым займам.

То есть, как видно, пока из анонсированных мер принято немного.

"Подталкивают увольнять людей"

Сами потенциальные получатели государственной помощи идей по их спасению пока не оценили.

"Нас, к примеру, налоговые каникулы не коснутся — большинство рестораторов работают не на первый, а на второй или третьей группе. Что касается 8 тысяч, то пка неясно как их получить. Сейчас есть компенсации за простой. Платят за фактический время, которое мы не работаем, но не больше 4700 гривен. В карантин выходного дня у нас выпадает 40% рабочего времени. Для меня лично это 1,5 тысячи гривен помощи в месяц. Кроме того, есть нюанс - чтобы получит компенсацию, нужно, чтобы именно нужный КВЭД стоял первым в регистрации сфер деятельности предприятия. У некотрых много видов, и не факт, что ресторанный бизнес, которые страдает от карантина - именно на первом месте. Плюс с "льготных" КВЭДах нет салонов красоты, кинотеатров. По ЕСВ компенсации однозначно нужны, но непонятно, будут ли учитывать в этом случае стаж за данный период. Что касается кредитов - однозначно бесполезно. Кредиты бизнес берет на росте рынка, а не когда непонятно, что будет завтра. То есть, все предложенное поддержит бизнес на 10-20%, но от закрытия в локдаун точно не спасет», — говорит совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"Мало что реально сработает, так как много условий. По тем же компенсациям за простой - сложно будет проверить в рамках всей страны, кто и как работает, и как на бизнес повлиял карантин. Как высчитать время простоя, если у нас табелируют персонал только немногие компании? А нет даных - нету и денег.

Что касается кредитов, тут нужны особые кредиты - на выплату зарплат и пополнение оборотных средств. Государство должно компенсировать ставки до 1-2% на срок не менее года. Иначе такие займы мало кому пригодятся", — говорит Кущ.

Как отмечает Мирошниченко, есть несколько проблем, о которых не сказано ничего. Во -первых, это аренда, особенно зимой, когда высокие коммунальные платежи. Как бизнесу ее платить?

Во-вторых, повышение минимальных зарплат с 1 января 2021 года. Это значит, что бизнесу нужно готовится к повышенным выплатам и 8 тысяч обещанной компенсации их не перекроют.

В-третьих, по компенсациям ЕСВ - как это будет учитываться в страховом стаже и не будет ли замет у людей проблем с пенсиями.

В-четвертых, с компенсаций нет налога на доходы физлиц, а он бюджетнобразующий для местных бюджетов.

То есть, бизнесу заявленная помощь явно недостаточная. И все идет к тому, что предприятия просто таки подталкивают увольнять людей, — считает Алексей Мирошниченко.

По словам Куща, неясно, из каких денег будут выплачиваться компенсации. Ведь казна практически пуста. Да и заявленные суммы явно не соответствуют потребностям. Для карантина выходного дня нужны компенсации на сумму не менее 100 млрд, а на полный локдаун - минимум, 300 млрд. А не несколько десятков миллиардов, которые уже озвучены.

Скромное финансирование означает лишь то, что будет жесткий отбор получателей, и на практике деньги достанутся далеко не всем, кто в них нуждается, — говорит экономист.

Он также отмечает, что власти пока ничего не предложили для многих рядовых граждан. В частности, это наемные работники, которые трудятся неофициально, студенты, пенсионеры (многие также подрабатывают без оформления).

Для них локдаун грозит обернуться катастрофой. "Скажем, можно было бы выплатить какие-то пособия всем, 13-ю пенсию пенсионерам с минимальными доходами, дополнительную стипендию учащимся. Это не только спаса бы людей на время локдауна, но и поддержало бы потребительский рынок", - отмечает Кущ.

"В ситуации с Украиной, когда у нас ограниченны средства, по сравнению, к примеру, со странами ЕС, любая помощь отечественному бизнесу в условиях жёсткого локдауна будет недостаточной и неполной. Поэтому важно сосредоточится на секторальной поддержке бизнеса, в особенности того, который больше пострадает от новых карантинных мер. Кроме того, во время кризиса очень важно не продуцировать новых обременительных регуляторных и фискальных ограничений и законодательных норм. Должен быть, как минимум, мораторий на налоговые, таможенные и иные регуляторные новшества на время пандемии. Еще одна проблема- это эффективность и оперативность распределения средств в рамках анонсированных программ помощи бизнесу, а также условия и алгоритм их выделения", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.