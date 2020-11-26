Черная пятница, которая традиционно проводится в последние выходные ноября, в этом году будет "карантинной".

Во-первых, из-за карантина выходного дня распродажи сдвинулись - большинство магазинов объявили "черной" всю неделю и уже дают скидки - от 20% до 70%.

Во-вторых, ритейл опасается жесткого локдауна в декабре, который уже фактически подтвердил на сегодняшнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль. И это также накладывает отпечаток на распродажи. Ведь для торговли декабрь является самым "горячим" месяцем. Пара недель до Нового года дают выторг на уровне нескольких обычных месяцев.

Поэтому, если локдаун все же объявят на складах могут "зависнуть" огромные партии товара, а потраченные на него деньги будут заморожены на неопределенное время.

Так что продавцы сейчас лихорадочно соображают - что делать дальше. Одни рассчитывают "слить" товар именно на черную пятницу, и в связи с этим дают повышенные скидки, другие все же надеются на то, что локдауна не будет.

Впрочем, это не мешает торговцам попытаться дополнительно заработать еще и на доверчивых покупателях. Поэтому традиционные схемы, которые в последнее время широко применялись на распродажах (скажем, когда цены сначала завышали, а потом давали скидку или когда пытались распродать откровенный неликвид) никуда не делись.

"Страна" разбиралась, как в Украине проходит "черная неделя" распродаж.

Черная неделя

Как говорит глава Украинской торговой гильдии Евгения Локтионова, в этом году ритейл начал акции со скидками задолго до черной пятницы. Некоторые даже решили не ограничиваться одной неделей.

"Брокард" почти две недели торгует с минус 30%. Продавец обуви Vitto Rossi - с минус 40%. Но большинство магазинов - от одежных до электроники начали распродажи с этого понедельника. Скидки - от 20 до 50%", - говорит Евгения Локтионова.

Также из -за карантина выходного дня многие продавцы планируют продлить время работы в пятницу.

"В этом году в связи с карантином выходного дня черная пятница растянулась и на будни. В ТРК "Проспект", например, мы предложили слоган – "Чекали на чорну п’ятницю. А настали чорні будні". И уже вторую неделю подряд в магазинах действуют скидки. "Растягивание" акций важно еще и чтобы обеспечить социальную дистанцию в торговом центре. Чтобы покупатели знали, что каждый будний день можно воспользоваться скидочными предложениями, а не только в пятницу. График работы торгового центра также продлен", - рассказала нам директор по коммуникациям компании Arricano (ТЦ "Проспект", "РаЙON", City Mall, "Солнечная галерея") Елена Обухивская.

Как говорит руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова, в связи с карантином выходного дня черная пятница уже началась, причем, в некоторых магазинах она продлится до 30 ноября. При этом в нынешнем году больше магазинов дает максимальные скидки - до -80% на старые коллекции. "Ходят слухи, что в декабре начнётся полный локдаун, поэтому магазины используют черную пятницу, как инфоповод, чтобы хоть как-то завлечь покупателей", - утверждает она.

То, что черная пятница стала поводом, чтобы заманить клиентов, подтверждает и тот факт, что скидки сейчас обещают все - от продуктовых магазинов до химчисток и туристических компаний.

"Многие товары уже закончились"

По словам главы Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексея Дорошенко, люди сейчас покупают мало.

"Во-первых, снизились доходы, многие украинцы потеряли работу. Во-вторых, никто не знает, что будет завтра. Поэтому все свободные деньги стараются отложить "на черный день", а не бежать за покупками. Приобретают - строго по необходимости. Поэтому, к примеру, если в прошлые годы на черную пятницу сметали с полок все, даже ненужные вещи с "вкусной ценой", то теперь люди дождались скидки и приходят за одной присмотренной заранее вещью. Но главная выгода распродаж для торговли - продать много и избавиться от залежалого товара. Если покупатель все равно берет только одну вещь, то смысла продавать ее со скидкой нет или почти нет. Так что итогами черной пятницы многие продавцы будут разочарованы", - считает он.

Впрочем, владелица сети "Рито" (производство и продажа трикотажа) Татьяна Абрамова говорит, что у них под скидки армия покупателей заметно выросла. "При этом мы, как и в прошлые годы, не даем больше минус 30%, нам это невыгодно", - говорит Абрамова. Она отмечает, что покупатели стали более избирательными - стараются приобретать максимально практически вещи. "Стиль - "баня- офис-ресторан", то, что можно одеть на все случаи жизни", - рассказала Татьяна Абрамова.

"Мы ставим рекорды посещаемости – только за вчера на сайт зашло больше 5,6 миллиона человек. И рекорды продаж – многие товары уже закончились, несмотря на нашу большую закупку. Среди самых популярных категорий: ноутбуки, телевизоры, роботы-пылесосы, электрические грили, мужские ботинки и женские кроссовки, а также конструкторы Lego. Пандемия скорректировала топ-продаж и в нем появились пульсоксиметры", - написал на своей странице в Facebook владелец Rozetka Владислав Чечеткин.

"Мы стартовали со скидками в понедельник, и, получили новые рекорды по трафику за день и по количеству одновременных сеансов на сайте, и, по результатам продаж", - рассказали "Стране" в компании "Алло".

Торговцы говорят, что многие украинцы решили уже сейчас - не дожидаясь новогодних распродаж, скупиться к праздникам.

Ведь никто не знает, будут ли работать магазины в декабре и состоятся ли новогодние распродажи. Ритейлеры отмечают, что в отличие от прошлых лет, уже сейчас хорошо продаются новогодние товары и подарки - шоколадные наборы, косметика, спиртное и пр.

Эксперименты с ценниками и карантинные "страшилки"

Интересно, что в этом году, по наблюдениям экспертов, "честных" скидок стало больше.

"Страна" уже писала о традиционных схемах обмана покупателей на распродажах. К примеру, за несколько дней до акции магазины завышали цены на 30%, а потом анонсировали скидку в 50% уже от этого повышенного ценника. Хотя по факту получалось всего минус 20%.

Также в ходу была и другая схема - большие скидки распространялись только на неликвид, скажем, неходовые размеры, остатки старых коллекций. Ставка была на то, что покупатель, не найдя ничего подходящего со скидками, купит товар из новой коллекции без скидки или с небольшим дисконтом. И часто такой подход срабатывал.

В этом году откровенно махлевать с ценниками решаются не все. Ведь люди особо не расположены покупать много, кроме того, многие заранее приценились к покупке и помнят, по какой цене вещь продавалась несколько дней назад.

Хотя "эксперименты с ценами" в магазинах все же есть.

"Давно присматривалась к ботинкам. Стоили она 4,5 тысячи, но я решила подождать черной пятницы. Как только объявили скидку в 50%, тут же побежала в магазин. Каково же было мое удивление, когда увидела ценник в 3,5 тысячи. То есть, цену срезали не вдвое, как обещали, а только на тысячу гривен. На мой вопрос - почему так - продавец сказал, что как раз на днях цены поменяли из-за курса доллара. Аргумент, прямо скажем, никакой, ведь не было резкого скачка курса. Но, что делать, обувь я все равно взяла, скидка в тысячу гривен все же лучше, чем ничего", - рассказала нам киевлянка Алена.

Многие продавцы объявляют рекордные скидки "до 70%", но по факту дают намного меньший дисконт.

Скажем, в "Фокстроте" при обещанных "до минус 70%" телевизор SAMSUNG UE43TU7090UX стоит 9999 вместо 11999, то есть, всего на две тысячи дешевле.

При этом, в других магазинах такую же модель без скидки можно найти за 10,5 тысяч.

С минус 50% в "Фокстроте" можно купить сковородку, которая стоила 200 гривен, а сейчас - 99 гривен.

Что же касается старых коллекций, то их сейчас в магазинах полно, так как весной, в карантин, в магазинах скопилось много остатков. Их сейчас и пытаются пристроить, причем, есть действительно хорошие скидки - до минус 70-80%.

Появилась и новая "карантинная" уловка: продавцы говорят, что товара из-за карантина завозится мало, осталась буквально "последняя единица", и, мол, если не купите сейчас - завтра уже не будет.

Многие покупатели на это ведутся.

Новый год отменяется?

Запасы товаров в магазинах - отдельная тема. Многие торговцы думают, что делать - придержать товар до новогодних распродаж или, наоборот, попытаться распродаться по максимуму уже сейчас. Ведь, если в декабре введут локдаун, есть риск остаться ни с чем. И стоит ли сейчас завозить товар под новогодний ажиотаж, если вдруг все закроют.

Стоит отметить, что уже закупая новые коллекции, ритейлеры осторожничали - брали по минимуму, сокращая как ассортимент, так и партии товара. Во многих магазинах смотреть откровенно не на что.

"Новые коллекции многие вообще не привозили и не шили, так как много чего не продали весной. А, к примеру, новогодние коллекции вообще будут отшивать единичные украинские производители", - говорит Лидия Маркова.

По словам Татьяны Абрамовой, они из-за карантина уменьшили производство на треть.

"На склад практически не работаем, лучше потом дозаказать. Почистили также ассортимент, оставив по максимуму классические вещи и отказавшись от ультра- модных", - говорит Абрамова.

Но вот что касается возможности оперативно отреагировать на угрозу декабрьского локдауна, то сейчас ее уже попросту нет.

"Зимнюю коллекцию мы давно отшили, та что что-либо менять уже поздно. Сейчас готовим коллекцию на следующий год", - рассказала Абрамова. По ее словам, в случае локдауна будут делать ставку на онлайн-продажи, которые за время карантина выросли вдвое.

Импортеры одежды также говорят, что заказали и оплатили новые зимние коллекции еще 6-12 месяцев назад. Так что теперь что-либо менять уже поздно.

Небольшим магазинчикам, которые работают с украинскими оптовиками, проще.

"Я пополняю запасы товара раз в одну-две недели. Сейчас распродаюсь с минус 50%. На декабрь планов пока нет, не знаю, буду ли вообще что-то заказывать. Разве что совсем небольшие партии или под конкретного покупателя", - рассказала нам киевский предприниматель Екатерина, у которой есть небольшой магазин одежды в одном из спальных районов столицы.

В "Алло" говорят, что на черную пятницу распродаваться по максимуму не планируют, и поставки товара из-за декабрьского локдауна не сокращают. "Мы продолжаем завозить товары в планируемом объеме, к старту новогодней распродажи, который намечен на 3 декабря", - отметили в компании.

Ритейлеры говорят, что, если локдаун все же будут вводить со второй половины декабря, то они просто перенесут праздничные скидки - объявят их уже с начала следующего месяца.