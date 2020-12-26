Прошел год с начала пандемии коронавируса. В Украине каждый день растет количество заболевших ковидом. На фоне карантинных ограничений с 9 ноября в Украине снова отменили плановые операции – больницы принимают только больных коронавирусом и ургентных пациентов (с экстренными проблемами здоровья).

В то же время, хотя все силы медицинской системы брошены на борьбу с коронавирусом, другие заболевания никуда не делись.

Это подтверждает и статистика. По данным Госслужбы статистики Украины, с января по сентябрь 2020 года умерло 426 687 человек. Из них 199 095 умерло от ишемической болезни сердца, от злокачественных заболеваний – 57 983 людей. От гриппа и пневмонии – 4820. А от коронавируса – 4072.

Из-за того, что все больницы сейчас заполнены больными ковидом, украинцам с другими недугами стало не так просто попасть на прием к врачу – не говоря о том, чтобы лечь в стационар на лечение. Часто украинцам, например, с сердечно-сосудистыми заболеваниями отказывают в госпитализации под предлогом того, что в стационаре к этим проблемам может присоединиться еще и ковид от других пациентов. Да еще и коек свободных в обрез. Так что лечитесь, мол, как-то сами дома, советуют медики.

"Страна" выяснила, с какими трудностями во время пандемии сталкиваются больные, которые не страдают от коронавируса, но нуждаются в лечении других заболеваний.

"Кислород на вес золота"

Количество плановых операций в 2020 году значительно снизилось. Их отменяли еще во время весеннего локдауна, и вернули этот запрет 9 ноября.

По словам Дмитрия Квита, главврача Коммунальной городской клинической больницы Львова, количество плановых операций по сравнению с прошлым годом снизилось более чем в два раза.

Так, если в 2019 году в клинике провели около 5000 операций, то в 2020 году – только 2200. Квит отмечает, что в их больнице оперируют всех, у кого есть направление от профильного врача. Но судя по статистике операций, за прошедший год врачи стали более избирательными и назначают операции только в крайних случаях.

"Именно лечащий врач определяет, насколько велики риски здоровью человека, если отложить госпитализацию или операцию. Врач же и выдает направление на операцию. Если операция необходима, потому что ее отмена угрожает здоровью, то ее проведут", – спешит успокоить Дмитрий Квит.

Однако он уточнил, что у отмены плановых операций есть одно исключение: дети.

"В детской практике мы не отменяем операции. Если отменять плановые хирургические вмешательства в детском возрасте, неизвестно какие могут быть последствия", – рассказал доктор. Но уточнил, что для проведения операции дети обязательно должны иметь отрицательный тест на COVID-19.

Медики успокаивают: в операциях отказывают только тем, что может подождать.

"Это не ургентные случаи, когда человек действительно требует срочного вмешательства медиков. Это плановые операции, которых люди ждали в очереди. Такие операции в течение карантина временно могут быть отсрочены. Это не несет какой-то угрозы для их жизней", – уверен Михаил Загрийчук, экс-замглавы Минздрава.

Он объясняет необходимость отмены плановых операций так: "После операции пациента отправляют на несколько дней в реанимацию. Все реанимационные места подключены к кислороду, а кислород сейчас – на вес золота", – говорит Загрийчук.

По словам Загрийчука, отмена плановых операций позволяет увеличить резервы медицинских учреждений для тяжелых больных коронавирусом. А главное – ограничить контакты врачей с потенциально зараженными пациентами.

Именно ради защиты врачей, по мнению опрошенных "Страной" докторов, и ввели запрет на плановые операции.

"Это ради защиты медиков. Многие украинские больницы не соответствуют нормам изоляции пациента", - объясняет Дмитрий Квит.

Отказ в госпитализации нековидным пациентам, по его мнению, не допустит распространения коронавируса между пациентами и медиками в стационаре. А статистика заболеваемости ковидом именно среди докторов неуклонно растет.

"Сейчас в операциях отказывают только тем, кто может подождать. Если человек ходил с грыжей пять лет, а сейчас надумался ее вырезать – он же может подождать. Но никто не отменяет операции ургентной группы. Такие операции проводят даже в фронтовых условиях", – уверен Квит.

Разница между ургентными (экстренными) и плановыми операциями Михаил Загрийчук объясняет на примере: "Если у человека желчная колика, есть температура и интоксикация – это ургентная операция, которую нужно делать немедленно, по скорой помощи. А плановые операции назначаются, если заболевание в будущем может угрожать опасным обострением для жизни человека. Но сейчас оно находится в относительно спокойном состоянии, и операцию можно отложить. Не отменить, а отложить", – добавил Загрийчук.

По его мнению, на время карантина плановые операции нужно было отменить для максимальной мобилизации всех резервов медицинской системы.

"Операции, которые угрожают жизни, никто не отменяет и не запрещает. Сейчас речь идет только про отсрочку и только в тех случаях, где пациент может подождать",– уверяет Загрийчук.

Однако эксперт предупреждает, что вскоре после эпидемии Украина столкнется с т.н. отложенным спросом на операции.

"Люди, которым нужны плановые операции, никуда не деваются. Конечно, после пандемии увеличится нагрузка на хирургические стационары. Но нагрузка не будет такой критичной, чтобы хирурги с ней не справились", - отмечает Михаил Загрийчук.

Впрочем, некоторые медики уверены, что ни о каком "отложенном спросе" в плане здоровья не может быть и речи.

Отсрочка плановых операций в ряде случаев недопустима, ведь может повлечь за собой серьезные осложнения, если не помочь человеку вовремя.

Так считает, к примеру, Александр Олейник, заместитель главного врача Полтавской клинической больницы им. Склифосовского. По его словам, отсрочка плановых кардиохирургических операций, которые направлены на лечение атеросклероза и других патологий, приведут к тому, что эти хронические болезни будут лечиться на более поздних стадиях. А значит, могут дать осложнения, которые позже выльются в инфаркт или инсульт.



"Отсрочка лечения плановых кардиохирургических операций в будущем увеличит количество запросов на лечение патологий. Но это уже будет осложненная стадия", – уверен Олейник.

"В больницу можно устроиться, если главврач твой кум, сват и брат"

Если врачи уверяют, что все срочные операции проводят и никому не отказывают в лечении, то пациенты, которым нужна помощь, говорят об обратном.

Несколько жителей Киева, с которыми пообщалась "Страна", признаются, что устраивают своих "нековидных" друзей в больницы на лечение через знакомых, многие – за взятки. И то – мест для всех не хватает, даже в частных клиниках.

В больницах Киева уже существует "живая очередь" на койку в больнице. И в приоритетности госпитализации вопрос решают уже даже не деньги, а связи. Об этом "Стране" рассказала киевлянка Дарина, которая с трудом помогла нескольким друзьям лечь в клиники.

"Свободные койки в больницах приходится искать по знакомым авторитетным врачам. Если есть места – устраиваешь знакомого. Но в последнее время мест нет. Тогда становишься "в живую очередь". Кто бы мог подумать, что у нас будет живая очередь на то, чтобы лечь в больницу. Кто-то выписался – ты лег на его место", – рассказывает "Стране" Дарина.

Журналистка Марта Мольфар, которая недавно переболела коронавирусом, подтверждает проблему с загруженностью стационаров, даже частных.

"Дозвонилась в платный ковидный стационар ("Медиком" на Зоологической). Тесты они не делают – у них только стационар для тяжелых. Поинтересовалась, сколько стоит пребывание в стационаре. В ответ женщина по ту сторону трубки вздохнула: "Девушка, у нас тут лист ожидания. Очень длинный..." – описывает Мольфар на своей странице в Фейсбук.

Инна Гордиенко, пиар-директор Украинского института будущего, подтверждает, что попасть в стационар неимоверно сложно, если у тебя не ковид. И даже если ковид – не факт, что для тебя найдется койка в больнице.

"Октябрьская больница заполнена, также как и другие спецбольницы, отданные под КОВИД. Поэтому работает правило "через своих" – договариваются, у кого есть выходы на медиков. В общем, все решают через связи. Простым смертным проще умереть", - жалуется Инна Гордиенко.

Сейчас даже "по скорой" попасть в стационар непросто. В приоритете – ковидные больные. Остальным предлагают до последнего лечиться дома.

"Недавно вызывала маме скорую. Она не больна КОВИДом – у нее проблемы с сердцем. Скорая ехала час. В это время я звонила в частные клиники, а там время ожидания приезда скорой – 5-6 часов. В каком смысле они "скорые"? Человек до приезда бригады вообще может не дожить. А так как все больницы заполнены ковидными больными, попасть в стационар с другой проблемой почти нереально. Наверное, только если ты при смерти", – рассказывает "Стране" Инна Гордиенко.

Она добавляет, что в итоге удалось дождаться обычной скорой по 103 – она приехала через час. Инна настаивала на госпитализации матери, однако медики отказали.

"Маме было очень плохо, я хотела, чтобы ее госпитализировали. Но нам везде отказали. Я умоляла врача неотложки – можно я сама привезу маму на своей машине, и вы просто ее положите в стационар? Сказали – нет, не можем вас принять. И вообще, в больнице, мол, много ковидных больных, так что лучше никуда не едьте и по максимуму оставайтесь дома", - вспоминает Инна Гордиенко.

Жительница Киева Татьяна недавно пыталась положить в больницу своего отца. У него нет коронавируса, но есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Я договорилась со своим знакомым врачем отдельно, так как люди с обычными болезнями сейчас просто не могут спокойно лечиться. Клиника закрыта на карантин, медики пытаются помочь, но они уже боятся, что оказывают помощь не совсем официально. Доктор сказала, что официально, по направлению, они не принимают на госпитализацию. Кладут в стационар только в сложных случаях, когда нужна операция. А так они вынуждены не принимать больных", - заявила киевлянка Татьяна.

Если в столице еще можно попасть в больницу, зная конкретного врача, то в регионах приходится искать выходы на руководство клиники. Роль играют уже не деньги – а личные связи.

Так, по словам Ирины из Ровенской области, чтобы просто попасть на прием к врачу узкой специальности, ей пришлось попросить об этом знакомых. При этом коронавируса у нее нет.

"В больницу можно устроиться, если главврач твой кум, сват и брат. Мне нужна была кардиограмма и консультация врача, но больница на карантине, и врачи не принимают – с ними я не смогла договориться. Поэтому мне пришлось просить своих знакомых, которые знают кого-то из руководства клиники. Они мне и помогли, так как у меня таких связей нет", - заявила Ирина.

По словам Татьяны, жительницы небольшого города Волынской области, семейные врачи сосредоточены только на больных коронавирусом, а с хроническими болезнями сейчас бороться некому.

"Меня врач сразу предупредила, что она сейчас дистанционно консультирует своих пациентов – боится коронавируса. Я ее понимаю, конечно. Но как она дистанционно сможет понять, что со мной не так? Глобально, я остаюсь один на один со своими проблемами, так как направление она мне дистанционно не выпишет, а на основании чего мне лечиться? Дистанционной консультации? Просто страшно. Получается, чтобы попасть в больницу и вылечиться, нужно сначала заболеть коронавирусом", – резюмирует женщина.