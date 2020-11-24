В Украине назревает масштабный бюджетный кризис. Проще говоря, казна практически пуста, и платить нечем.

Экс-первый заместитель министра экономики Павел Кухта (работал на должности с сентября-2019 по апрель-2020) написал на своей странице в Facebook, что государству практически нечем покрыть свои финансовые обязательства на 10 миллиардов гривен.

Экономист Алексей Кущ говорит, что до конца года не хватит намного большей суммы - порядка 60 миллиардов.

"Ситуация не просто плохая, она катастрофическая. Нет денег на финансирование программ по медицине и образованию, на подходе - задержки с выплатами по многим защищенным статьям, к примеру, стипендиям и зарплатам бюджетников", - отмечает эксперт.

По состоянию на начало ноября, на едином казначейском счете было всего чуть более 15,1 млрд гривен. Для сравнения: на аналогичную дату прошлого года (а тогда также назревали проблемы с бюджетом) было больше 53 млрд.

"В прошлые годы на ноябрь на казначейском счете накапливалось 40-60 млрд, так как как раз в этом месяце традиционно активно финансируются бюджетные программы. Эти суммы затем разгонялись по счетам получателей. Но, получается, в этом году и разгонять особо нечего", — говорит Кущ.

При этом в Украине и так хронически не выполняются расходные статьи бюджета. За 10 месяцев этого года они недофинансированы больше чем на 90 млрд. По итогам года недовыполнение по расходам может составить 10%, тогда как в прошлые годы этот показатель не превышал 5%, - добавил экономист института Growford Виктор Скаршевский.

К слову, президент Владимир Зеленский буквально сегодня пообещал масштабную программу поддержки бизнеса и людей, которые пострадали от карантинных ограничений.

Но в ситуации когда не хватает денег даже на защищенные статьи бюджета, все эти обещания главы государства выглядят, мягко говоря, не очень реалистичными.

"Страна" разбиралась, почему в бюджете закончились деньги и чем это грозит.

Страна на картотеке

Павел Кухта говорит о трех тревожных обстоятельствах.

Во-первых, согласно оперативным данным Казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства по состоянию на сегодня составляют 9,4 млрд, из них 3 млрд – по защищенным расходам. Это максимум с начала года и плюс 2 млрд к показателям предыдущей недели.

Во-вторых, по словам людей из системы, с 9 ноября казна работает в режиме картотеки: сотрудники до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, а все остальное откладывают, отметил Кухта.

В-третьих, локдаун выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность в бюджетных расходах. Самая простая программа поддержки – выплата 5 тысяч гривен минимальной зарплаты всем занятым в пострадавших областях сферы услуг (около 4 миллионов человек) – стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет, — утверждает Павел Кухта.

По данным Госказначейства, на январь-ноябрь этого года бюджетная роспись (план) по защищенным статьям (а это социальные выплаты, зарплаты бюджетникам, пенсии и прочее) составила порядка 636,3 млрд гривен. На 23 ноября кассовые расходы (то, что профинансировано) составили 585,5 млрд. То есть, недовыполнение плана — почти 50,8 млрд.

Правда, как следует из отчета Госказначейства, эти средства были выделены, но не использованы, скажем, не распределены распорядителями (больше 23 млрд) или не направлены ими по назначению (порядка 27 млрд).

"Такое может быть, когда занижают потребности, в том числе, искусственно. Скажем, переводят бюджетников на неполный рабочий день, и сразу денег на зарплаты нужно меньше, чем при полной загрузке", - пояснил Скаршевский.

Но есть и неоплаченные финансовые обязательства, то есть, то, что государств должно заплатить, но не платит. На 23 ноября это порядка 3 млрд гривен

По незащищенным бюджетным статьям при плане в 160,6 млрд профинансировано на 23 ноября на 63,8 млрд меньше. При этом вообще не открыто ассигнование (то есть, выплаты даже не начались) по бюджетным программам на 18,2 млрд.

Неиспользованное финансирование - больше 45 млрд, а по платежам на 6,4 млрд - у государства имеется долг.

То есть, общие непогашенные платежи - те самые 9,4 млрд, о которых заявил Павел Кухта.

Сколько осталось денег

Но не платят и искусственно создают иллюзию "лишних" денег по простой причине - платить нечем. То есть, если сейчас Госказначейство профинансирует хотя бы то, что уже должно (по защищенным статьям - 3 млрд и по незащищенным — 6,4 млрд), единый казначейский счет похудеет еще более чем на 9 млрд. И там останется всего немногим больше 6 млрд.

"В прошлом году по распоряжению тогдашнего премьера Гончарука в декабре также поставили выплаты на стоп, а страну фактически перевели на картотеку (когда финансирование распределяется в ручном режиме, в зависимости от приоритетности статей). В этом году, похоже, такая ситуация уже с ноября", — говорит Алексей Кущ.

Правда, как отмечает Виктор Скаршевский, данные о состоянии единого казначейского счета - это еще не окончательный "диагноз" бюджету.

"Цифры меняются каждый день. Но открытые данные публикуются только на начало месяца. Образно говоря, на следующий день после отчета могла появиться крупная сумма. Но проблема с нехваткой денег, конечно же, есть. Дефицит - 50-60 млрд", — говорит Скаршевский.

При этом настораживает динамика: в июле на едином казначейском счете было 75,7 млрд, в августе - 51,7 млрд, в сентябре — 45,7, в октябре — 21,3, а в ноябре - уже 15,1 млрд. Т есть, деньги тают буквально на глазах. Для сравнения: в ноябре прошлого года на казначейском счете было 53 млрд, а в декабре - 55 млрд. Что останется на казначейском счете на нынешний декабрь - вопрос открытый.

Откуда взялась дыра в бюджете

Интересно, что на фоне пустого бюджета и неспособности государства профинансировать расходные статьи, с доходами как раз все нормально. Точнее, все нормально по плану. За 10 месяцев этого года доходная часть бюджета выполнена практически на 99,1%, а в октябре - перевыполнена почти на 10% (в том числе по налоговым и таможенным органам - на 15,1%).

Правда, речь идет о уже урезанных планах - во время секвестра бюджета в апреле этого года их сократили на 120 млрд.

Во время тех же изменений в бюджет была увеличена расходная часть (как говорилось - для борьбы с эпидемией и ее экономическими последствиями).

И благодаря такому нестандартному решению (уменьшение доходной части при увеличении расходной) в бюджете появился гигантский дефицит в 300 миллиардов гривен, который планировали закрыть за счет заимствований - внутренних и внешних.

И главная причина нынешних бюджетных проблем, по словам Скаршевского, в том, что в долг взяли меньше, чем планировалось изначально.

По внутреннему долгу за 10 месяцев план выполнен на 80% (привлечено 247 млрд вместо 309 млрд, то есть, минус 62 млрд). В том числе, за счет снижения спроса на украинские ОВГЗ после падения их доходности.

Более того, нерезиденты начали избавляться от наших долговых бумаг (вывели из страны почти 2 млрд долларов).

"План по внешним займам выполнен всего на 71,7% (получено 179,6 млрд гривен, недобор составил 71 млрд) Украина не получила 1,4 млрд долларов кредита от МВФ, 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, а также от других кредиторов", - пояснил Виктор Скаршевский.

Именно отсюда и проистекают проблемы с бюджетом.

Но, как говорит Алексей Кущ, даже имеющимися средствами власти распорядились, мягко говоря, странно.

"Еще летом в бюджет собрали крупную сумму - порядка 250 млрд гривен. Только Нацбанк перечислил дивиденды порядка 40 млрд, 70 млрд - госкомпании Плюс 2 млрд долларов прошлого кредита МВФ. Но затем начались "странности". 320 млн долларов пустили на выкуп ВВП-варантов, на 800 млн долларов досрочно выкупили госдолг с погашением в 2021 году. Огромные суммы закатали в асфальт. По итогу почти ничего не осталось", — подытожил Алексей Кущ.

Попросить у МВФ, включить печатный станок, "простить" долги

Главный вопрос - что будет дальше. Алексей Кущ не исключает, что если проблема решена не будет, то до конца года государство не сможет расплатиться по долгам, в том числе, возможны задержки выплат стипендий и зарплат бюджетникам.

По мнению Павла Кухты, единственный нормальный выход из ситуации – быстрое возобновление сотрудничества с МВФ, которое откроет доступ к заимствованиям, чтобы профинансировать расходы.

"Это означает принятие хоть немного адекватного бюджета на 2021 год – идут разговоры уже о приемлемости дефицита на уровне 5,3% от ВВП... Кроме бюджета необходимо запустить судебную реформу и восстановить антикоррупционное законодательство. Конечно, все это требует усилий, но, по сравнению с временами, когда МВФ требовал повышения тарифов или пенсионного возраста, это явно не тяжелые условия", – резюмирует бывший сотрудник министерства.

Впрочем, во власти уже признали, что в ближайшее время кредита от МВФ можно не ждать.

Да и многие экономисты считают, что кредит от МВФ - не лучший выход из ситуации.

Кроме того, по данным источников "Страны", правительство намерено решить проблему недостачи денег в бюджете через скрытую эмиссию гривен. То есть НБУ выделяет рефинансирование госбанкам, которые затем покупают ОВГЗ. И за счет этого и выполняется план по заимствованием.

Правда, как неофициально говорят в правительстве, реализация этого плана сейчас тормозится и через позицию МВФ, который не в восторге от подобной схемы решения проблемы.

В тоже время эксперты полагают, что эмиссия могла бы стать выходом из ситуации.

"Как показывает практика, МВФ нам одалживает сугубо под выплаты старых долгов, бюджету мало что достается. Зато взамен нам выставляют массу условий. Кроме того, сейчас есть проблемы именно с гривнями, а не с долларом. И это нонсенс - стране не хватает собственной валюты. Именно поэтому вместо почти 300 млрд дефицита бюджета за счет недофинансирования расходов за 10 месяцев он составил всего 111 млрд, а по итогам года не превысит 180 млрд. Выходом могла бы стать эмиссия гривны. Если бы Нацбанк рефинансировал госбанки до 100 млрд под покупку ОВГЗ, дыру в бюджете удалось бы закрыть. При этом инфляция, если и выросла бы, то всего на 1-2%, и то вряд ли: люди сейчас нацелены на накопления, а не на покупки. Но провести необходимую эмиссию не позволяют в том числе, обязательства перед МВФ", — говорит Виктор Скаршевский.

Но включить печатный станок - это "скорая помощь" для бюджета. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, по его мнению, Украине нужно реструктуризировать долги. В ближайшие три года нам нужно погасить долгов на 15 млрд. Но эти деньги можно было бы направить в экономику, чтобы запустить промышленность и сгладить последствия кризиса, — считает экономист.

"В кризис государство, как это ни парадоксально звучит, должно не сокращать, а, наоборот, наращивать бюджетные расходы. Только так можно перезапустить экономику в условиях, когда и бизнес, и люди перестают тратить деньги. Чем чревата политика бюджетной экономии, можно судить по практике прошлогоднего декабря, когда страну поставили "на картотеку". А уже в январе 2020 года ВВП просел на 0,5%, впервые с 2016 года", — отмечает Алексей Кущ.

Он также считает, что лучший выход сейчас - реструктуризация долгов.

"Как раз удачное время - ближайшие 3-4 месяца у нас не будет крупных выплат по внешнему долгу, и можно под предлогам карантина, второй волны коронавируса и экономического кризиса вести переговоры о реструктуризации до 2022 года. Тем более, что страны "большой двадцатки" недавно простили миллиардные долги ряду государств. Эта передышка позволила бы нам заделать брешь в бюджете и не дать экономике пойти на дно", - добавил эксперт.

"Отсутствие поддержки МВФ и низкие поступления по доходам вынуждают правительство искать другие источники пополнения бюджета, например ОВГЗ. В последнее время Нацбанк активно критикуют за строительство "пирамиды ОВГЗ", но какие-либо другие возможности вытянуть бюджет пока отсутствуют. По хорошему, уже сейчас нужно связаться с кредиторами, и провести реструктуризацию задолженности. Если проблему не решать, Украину ждет дефолт, следствием которого будет потеря репутации и отсутствие особого желания у международных игроков вкладываться деньги в развитие страны", - подытожил аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер.