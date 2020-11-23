Идея накопительных пенсий для украинцев, чтобы люди откладывали себе на пенсии сами и "не давили" на и без того дефицитный Пенсионный фонд, не дает покоя властям.

На прошлой неделе Кабмин согласовал законопроект о накопительных пенсиях для льготников по спискам №1 и №2 (шахтеров, химиков, других работников вредных производств). Новую схему хотят запустить уже с начала следующего года.

Ее суть в том, что на пенсии им будут собирать работодатели. Для этого планируется увеличить ЕСВ на 15% для списка 1 и на 7% для списка 2. То есть, людям никакие доплаты, по идее, не грозят. Но есть нюансы.

"Работодатели считают чрезмерной такую нагрузку на ЕСВ. Получается, что, помимо 22% единого социального взноса, нужно будет платить еще до 15%. То есть, в целом - до 37%. Это чрезмерная нагрузка на фонд заработной платы, которая может спровоцировать сокращения штата и увольнение людей. Максимум, на что согласны работодатели - это плюс 10% к ЕСВ для списка 1 и 5% - для списка 2", — пояснил нам глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

Кроме того, работодатели готовы затеять ревизию льготных списков, то есть, многие могут потерять право досрочного выхода на пенсию.

На начало декабря профильный парламентский комитет планирует вынести в сессионный зал и другой законопроект по пенсиям — №2683 "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он прописывает новую пенсионную схему уже для всех украинцев.

Если проект примут, людям придется в обязательном порядке откладывать не менее 3% зарплаты на специальные пенсионные счета. "По сути, появится еще один налог", — говорит глава Экономического дискуссионной клуба Олег Пендзин.

Вот только что украинцы получат по итогу - пока неясно. Эксперты говорят, что пенсионные деньги в нашей стране особо некуда вкладывать. Так что на момент выхода на пенсию человек может получить разве что мизерную доплату - пару сотен гривен в месяц, да и то не факт.

То есть, получается, надежнее просто откладывать на старость на депозит или "под подушку".

"Страна" разбиралась, как в Украине хотят запустить накопительные пенсии.

Проблемные льготники

На прошлой неделе Кабмин согласовал законопроект о так называемой профессиональной накопительной пенсионной системе. Речь идет о накопительных пенсиях для категорий рабочих по спискам №1 и №2 - туда входят представители "вредных" специальностей (шахтеры, рабочие, задействованные на химических, металлургических производствах и др.).

Они имеют право на льготный выход на пенсию (по списку №1 - с 50 лет, по списку №2 - с 55 лет).

Скажем, чтобы выйти на пенсию по льготному списку №1 в 50 лет, нужно отработать на вредном производстве от 7,5 лет (для женщин) до 10 лет (для мужчин). Для списка №2 такой стаж должен составлять 12 лет.

"Эти пенсии выплачиваются из Пенсионного фонда, но всю сумму плюс стоимость доставки пенсий ПФ компенсируют работодатели, у которых пенсионер заработал вредный стаж. К примеру, если человек проработал на тяжелом производстве 12 лет, 5 лет на одном предприятии и еще 7 лет на другом, то и затраты на пенсию делятся между этими предприятиями пропорционально", – пояснил нам руководитель управления соцстрахования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

К примеру, если человек выходит на пенсию в 50 лет, то работодатель должен платить Пенсионному фонду 10 лет - пока пенсионеру не исполнится 60 лет.

На практике такая схема работает со сбоями. Как указано в пояснительной записке к проекту, за последние 10 лет задолженность перед ПФ по льготным пенсионерам выросла больше чем впятеро и продолжает увеличиваться на 1,5 млрд гривен в год.

Ежегодно работодатели не компенсируют ПФ четверть всех льготных пенсий. Многие предприятия, с которых люди уходили на пенсию, уже вообще не работают, так что выбивать долги, по сути, не с кого.

Также, по словам министра соцполитики Марины Лазебной, на многих предприятиях не ведется учет документов, поэтому люди часто просто не могут подтвердить свой льготный стаж. На данный момент долг работодателей по льготным пенсиям просто огромный - 15 млрд гривен. И эта нагрузка ложится на и без того дефицитный Пенсионный фонд.

Как рассказал нам Мирошниченко, предприятия в качестве решения вопроса с погашением это задолженности предлагали отсрочку на 60 месяцев. Но пока власти на это не согласились.

Стоит отметить, что и для самих работодателей армия льготников, многие из которых могли проработать на "вредном" предприятии всего несколько лет, но за которых нужно платить, стала обузой. Поэтому переход на накопительные пенсии мог бы стать решением проблемы, если не сейчас, то в недалеком будущем. Но есть нюансы.

Три программы вредности

Чтобы решить эту проблему с пенсионерами-льготниками, Минсоцполитики предложил новую схему - накопительные пенсии для представителей льготных профессий. Накапливать пенсии будут за счет работодателей - им повысят ЕСВ (для списка №2- на 7%, для списка №1 - на 15%). Пенсионные счета станут обязательными для рабочих до 35 лет.

Пенсионных программ будет три: для выхода на пенсию с 50 лет, с 55 лет и программа добровольного участия (скажем, для тех, кому сейчас больше 35 лет) - условия пропишут в коллективных договорах.

Программа №1 рассчитана на работников, которые заняты полный рабочий день (не менее 80% времени) на работах с особо тяжелыми и вредными условиями (по списку №1). По этой программе человек может рассчитывать на выплаты при достижении 50 лет. Дополнительные отчисления для работодателя - 15% ЕСВ. То есть, предприятие всего будет платить за таких работников 37% ЕСВ.

Программа №2 — для работников из льготного списка №2, а также трактористов-машинистов сельхозпредприятий, машинистов строительных и грузовых машин, работников текстильных производств, водителей городского пассажирского транспорта, доярок, свинарок. Она дает право на получение пенсионных выплат с 55 лет. Дополнительные выплаты работодателей - 7% ЕСВ, то есть, общая нагрузка по единому социальному взносу составит 29%

Программа №3 – для "добровольцев". Она позволяет копить себе на пенсии, но не самостоятельно, а по условиям коллективных договоров с работодателями. Выплаты начинаются с 55 лет. Платить будут работодатели, но конкретные отчисления пропишут в договорах. Программа рассчитана на тех, кому до пенсии осталось не так много, но все же можно накопить на прибавку к пенсии.

То есть, с самих работников ни по одной программе взыскивать средства не будут, все накопления — за счет работодателей.

Ловушка для льготников

Впрочем, на самом деле доплаты от работодателей еще не гарантируют льготникам стабильных пенсий в старости.

В Конфедерации работодателей говорят, что предложенные ставки пенсионных отчислений очень высокие и неподъемные для бизнеса. "Работодатели согласны на дополнительный ЕСВ 10% по списку 1 и 5% по списку 2. Если процент будет выше, есть угроза чрезмерной нагрузки на фонд заработной платы, что заставит компании идти на непопулярные меры, вплоть до увольнений. В нынешней экономической ситуации нагрузка в 37% ЕСВ попросту нереальная", — говорит Мирошниченко.

Также непонятно, как пенсионные накопления будут защищать от инфляции. Как отметили представители профсоюзов на заседании Кабмина, новую систему планируется внедрить уже с 1 января 2021 года, но инфраструктура к этому не готова, нет гарантий сохранности активов.

Формально, человек сможет выбирать пенсионный фонд для хранения накоплений. Свои ПФ есть также на многих предприятиях (скажем, в Администрации морских портов Украины, Профсоюзе железнодорожников (ПФ "Вертикаль") и др.).

По данным Администратора пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета", по итогам прошлого года, только 2% негосударственных ПФ обеспечили доходность выше 20% годовых, у 11% она колебалась от 0% до 5%, то есть не перекрывала даже инфляционные потери. А 25% и вовсе сработали в минус – доходность по вкладам ниже 0%.

Проблема в том, что в Украине особо некуда инвестировать, особенно на длительный срок 10-20 лет и больше,— считают эксперты.

"Фондового рынка у нас нет, как и высокодоходных объектов для инвестирования. Зато есть угроза гиперинфляции. С 1997 года гривна подешевела в 28 раз. Куда нужно вложить средства, чтобы получить такую доходность? А иначе. отработав всю жизнь на вредном производстве, в итоге получит копейки, на которые ничего нельзя купить", — отмечает Олег Пендзин.

Эти замечание обещали учесть при работе над проектом в комитетах Рады.

Если проект примут в нынешнем виде, то людям могут грозить проблемы, причем, не на пенсии, а уже сейчас. Скажем, если работодатели начнут сокращать персонал или попытаются снизить зарплаты, ссылаясь на повышенные отчисления на пенсии.

Есть еще один нюанс - сами списки льготников.

"Нужна аттестация рабочих мест, а не просто определение "вредной" профессии. Сертифицированные центры могут определить, насколько работа на том или ином месте влияет на человека и его здоровье. Скажем, слесарь на химическом заводе может никогда не контактировать с вредными веществами, но почему-то тоже числится в списке льготников. Честная аттестация рабочих мест расставит все точки над "і",— говорит Мирошниченко.

По факту это значит, что льготные списки могут заметно сократиться. Поэтому многие из тех, кто сейчас имеет право выхода на заслуженный отдых в 50-55 лет, попросту его потеряют.

Впрочем, проект по накопительным пенсиям для льготников — это лишь "пробный шар". Власти не скрывают, что их цель - запуск накопительных пенсий для всех украинцев. Премьер-министр Шмыгаль уже предупредил граждан, что вскоре платить им пенсии будет не из чего, и нужно копить себе на старость самим.

В Раде уже есть законопроект № 2683 на тему обязательного пенсионного страхования (его подала глава профильного комитета Галина Третьякова). И, как стало известно "Стране", на начало декабря намечено его рассмотрение в парламенте.

Мы уже подробно писалиоб этом проекте - он предусматривает отчисления на индивидуальные пенсионные счета не менее 3% от зарплаты. 1% будет платить работник, 2% - работодатель. Но в последующем общий процент отчислений вырастет до 10%.

Что, кстати, уже возмутило работодателей. "Если бы такие дополнительные выплаты шли за счет ЕСВ, еще одно дело, а если дополнительно - мы против", — говорит Мирошниченко.

Накопления будут распределяться по частным пенсионным фондам, но будет некий новый регулятор, который станет контролировать ПФ и следить за сохранностью денег украинцев.

Людям можно будет выбирать "пенсионные портфели" — консервативный, сбалансированный или динамичный. Отличие в том, как будут инвестировать ваши накопления. Скажем, консервативный портфель предусматривает вложения в менее рискованные, но при этом и менее доходные инструменты. То есть, много заработать на процентах тут не удастся, но зато больше шансов сохранения денег. Динамический портфель, наоборот, предусматривает более рискованные, но при этом и более доходные способы инвестирования. А сбалансированный портфель сочетает оба вида инвестирования. если вы сами не выберете свой пенсионный портфель, за вас это сделают управляющие компании.

По этому законопроекту уже много вопросов. Главный, как и в случае с пенсиями для льготников - где гарантия сохранности средств и их защиты от инфляции. Ведь, если деньги, которые будут принудительно взыскивать со всех работающих граждан, попросту "сгорят" или обесценятся в частных пенсионных фондах, миллионы украинцев на старости лет останутся попросту ни с чем.

И пока внятного ответа - не грозит ли нам такой сценарий - власти не дали.

Но на самом деле вопрос гораздо шире конкретного законопроекта - готова ли Украина сейчас к введению обязательных накопительных пенсий?

Формально Пенсионный фонд - почти банкрот. Дефицит ПФ в следующем году превысит 200 млрд гривен, которые придется компенсировать из бюджета. Уже сейчас 11 млн работающих и отчисляющих ЕСВ украинцев содержит 12,5 млн пенсионеров.

По мере старения нации эта нагрузка будет только расти, в итоге Пенсионный фонд попросту опустеет. По крайней мере, на ежегодные индексации пенсий денег точно не будет, а без них пенсии очень быстро превратятся в "непрожиточные".

Анонсируя накопительную систему, власти не говорят об отмене солидарной. Она тоже будет, но с минимальными пенсиями. А на доплаты до более-менее приличного уровня нужно будет копить самим.

"Проблема в том, что Международная организация труда уже давно назвала коэффициент замещения (соотношение зарплаты к пенсии) - не ниже 40%. В некоторых странах Европы он достигает 60-80%, а у нас - до 25%. Понятно, что это нарушение всех соцстандартов. И, чтобы повысить этот коэффициент, власти педалируют накопительные пенсии", — говорит Олег Пендзин.

Хотя, по мнению экономиста Алексея Куща, пока Украина к обязательному пенсионному страхованию не готова.

"Во-первых, накопительные пенсии вводятся на точке роста экономики, в кризис такие эксперименты проводить не желательно, ведь это дополнительная финансовая нагрузка на граждан и работодателей. Во-вторых, нужно сперва детенизировать рынок труда хотя бы на 80%, иначе большинство будет отчислять на пенсии только с минимальных зарплат, то есть, по 150 гривен в месяц. За год это всего 1800 гривен, а за 20 лет 36 тысяч. Пусть даже с процентами набежит до 50 тысяч, но что они решают? Человек может забрать всю сумму на руки или получать частями по несколько сотен в месяц. При этом неизвестно, что к тому времени на 50 тысяч можно будет купить. Гораздо эффективнее откладывать на старость самому. В-третьих, нет источников для инвестирования. Некоторые эксперты предлагают вкладывать в иностранные ценные бумаги, но это чревато оттоком средств из Украины. Другие - покупать за пенсионные деньги ОВГЗ. Но в этом случае эти средства будут полностью подконтрольны государству, что тоже не очень хорошо. Как вариант, можно было бы совместить земельную и пенсионную реформы: разрешить ПФ инвестировать в землю, которая считается высоко ликвидным активом. Но власти почему-то на это пока не идут", — отмечает Кущ.

По его мнению, если будет реализована предложенная Третьяковой идея с созданием нового Пенсионного казначейства, появится новая схема.

"3% от зарплатного фонда — это 50 млрд гривен в год. Неплохой куш для тех, кто хочет контролировать потоки. Новый регулятор будет распределять эти деньги по управляющим компаниям фактически в ручном режиме, что позволит причастным зарабатывать миллионы", - говорит Кущ.

Олег Пендзин также считает, что пока накопительные пенсии в Украине вводить рано.

"Властям следовало бы сперва разобраться с солидарной системой. Если из 21 млн трудоспособного населения ЕСВ платит только 11 млн, а премьер-министр, вместо того, чтобы заняться этой проблемой, говорит, что на пенсии не осталось денег и нужно копить себе самим, то у меня вопрос, в первую очередь, к правительству. Сперва нужно навести порядок с рынком труда и налогами, а, если это не поможет, искать другие способы - как платить пенсионерам. В идеале нужно оставить солидарную систему и ввести добровольные накопительные пенсии. Но это не должно быть обязаловкой и еще одним налогом на работающих граждан", — отметил Пендзин.

По словам Мирошниченко, властям следовало бы озвучить "дорожную карту" реформы всей пенсионной системы, а не действовать точечно, на уровне отдельных законопроектов.

Сейчас люди просто не понимают, как именно будут реформировать пенсионную систему и что ее ждет через 10-15 лет, поэтому многие вообще задался вопросом - зачем платить ЕСВ и не выгоднее ли получать зарплату в конверте и уже с нее откладывать на старость.