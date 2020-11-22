"Страна" узнала, что за компании входят в "дорожный картель", о котором говорил экс-министр финансов Игорь Уманский.

Напомним: Уманский заявил, что значительную часть средств, выделенных на дороги в рамках проекта "Большое строительство" (в том числе и переданных из фонда по борьбе с коронавирусом), получил пул из шести компаний, под которые специально сформировали условия тендеров.

"По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", – написал Уманский на своей странице в Facebook.

Источники на рынке дорожного строительства сообщили "Стране" названия 6 компаний, которые входят в скандальный "картель", осваивающий бюджетные миллиарды: RDS UKRAINE (плюс входящая в нее "Ростдорстрой"), ООО "Техно-Буд-Центр", группа компаний "Автострада", ООО "Автомагистраль-Юг", "Онур" и ООО "ПБС".

Эти компании в последние годы на слуху не только среди самих дорожников. За многими тянется длинный шлейф скандалов и разбирательств.

Что, впрочем, не мешает им и дальше выигрывать крупные тендеры и осваивать миллиарды гривен.

Главные дорожники Труханова

Компания RDS, в которую входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой", еще весной сообщила о своих грандиозных планах на дороги и заявила - готова предоставить вернувшийся из-за границы заробитчанам 850 рабочих мест. На тот момент в компании работало 1200 человек, то есть, готовилось серьезной расширение штата.

Компания строит бетонную дорогу Н-14 Кропивницкий-Николаев, участвует в реконструкции трассы Н-31 Днепр-Решетиловка в Полтавской. В 2019 году выиграла тендер Всемирного банка на проведение работ на трассе М-03 Киев-Харьков-Должанский.

Только недавно "Ростдорстрой" выиграл несколько новых тендеров - на поточный ремонт трассы Т-04-03 Марьянское – Берислав (участки в Херсонской области) более чем на 636 млн гривен, ремонт участков трассы Сумы-Полтава (порядка 2,7 млн), ремонт дороги Гадяч-Опошня на 33,2 млн.

Всего же с 2017 года по 2020 год компания получила подрядов почти на 13 млрд гривен.

По данным You Control, конечными бенефициарами одесской "Росстдорстрой" являются Евгений Коновалов и Юрий Шумахер. Эти же собственники числятся в реквизитах компании "РДС".

В свое время депутат одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Юрий Шумахер и бизнесмен Евгений Коновалов перекупили "Ростдорстрой" у российских предпринимателей Александра Жукова и Александра Рацкевича. А недавно в компании затеяли серьезный ребрендинг и название "Ростдорстрой": стараются не упоминать, раскручивая брэнд RDS.

Но еще до смены собственников "Ростдорстрой" связывали с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Юрия Шумахера давно называют "главным дорожником Труханова", он также является бизнес-партнером одесского мэра (по офшорной компании Corderoy Trading Limited. Поставщиком "Ростдорстроя" является компания "Скво", которую контролирует дочь Труханова.

Компания попадала в многочисленные дорожные скандалы. Еще в 2018 году полиция заподозрила "Ростдорстрой" в подделке тендерных документов на конкурсе по ремонту дорог в Винницкой области. Так, одним из условий было наличие асфальтобетонного завода в радиусе 150 километров, и "Ростдорстрой" указал, что имеет таковой в селе Стрижавка под Винницей, который, якобы, арендовала у партнера - фирмы "Эскадор". Что опровергла поселковый голова Таисия Короленко. С 2016 года НАБУ расследует растрату 800 млн гривен окружением мэра Труханова. В частности, в материалах дела фигурирует и компания "Ростдорстрой".

Подозревалось, что хищение средств шло путем неполной выполнения работ и завышения их стоимости, а тендерные процедуры были формальными. Что, как видно, не мешает компании и дальше случать выгодные госзаказы.

RDS и "Ростдорстрой" часто разыгрывают тендеры с другой одесской компанией — "Автомагистраль -Юг", которая также фигурирует с скандальном "пуле". Конечными бенефициарами этой компании являются Валерий Коротков и Олег Наливанный. Только в ноябре "Автомагистраль -Юг" получила несколько крупных контрактов — на ремонт дорог в Одесской области (на 284 млн), во Львовской области (почти на 500 млн), и в Запорожской области (на 153,1 млн).

ООО “Автомагистраль-Юг” также связывают с оффшорной "Инвестиционной группой "Рост" Юрия Шумахера и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Компания плотно работает с "Киевдорстроем", которая через подрядчиков связана с экс-руководством "Киевавтодора" и бывшими депутатами Киевсовета. Что помогает одесситам случать также выгодные столичные заказы. В частности, компания ремонтировала проспект Бандеры почти за 600 млн гривен.

В этом году "Автомагистраль Юг" получила подряд почти на 15 млн на подготовительные работы по аэропорту "Днепропетровск", причем, в конкурсе изначально победили другие участники, но их предложения в итоге отклонили, отдав подряд одесситам.

Наследство Омеляна

В дорожный картель входит также компания "Автострада". Ее владельцем является Максим Шкиль, основатель холдинга MS Capital, в который, помимо "Автострады" входят также логистические, автомобильные и аграрные компании ("Первая логистическая компания", "Audi Центр Одесса Юг", "Прилуцкая аграрная компания" и другие).

Из последних выигранных тендеров "Автострады" — подряды на ремонт моста на трассе Кропивницкий- Кривой Рог- Запорожье (на 9,8 млн), ремонт дороги Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (12,2 млн), трассы Житомир-Черновцы (на 161,5 млн).

В прошлом году "Автострада" попала в крупный скандал — ее обвинили в организации атаки на конкурента по тендеру, фирму "Полтавабудцентр", которая пытался обратить внимание организаторов на многочисленные нарушения. Директор последней тогда заявлял, что коррупция в отрасли поддерживается на уровне Кабмина, а "Автострада", якобы, является приближенным к чиновникам подрядчиком.

В самой компании назвали эти заявления информационной атакой конкурентов.

Максим Шкиль достаточно комфортно чувствовал себя при любой власти. При Януковиче он был помощником нардепа от Партии Регионов Николая Демянко. Затем, уже при Порошенко, его связывали с министром транспорта в Кабмине Гройсмана Владимиром Омеляном. Собственно, компания "Автострада" появилась под его назначение. И начала получать крупные подряды. При этом, многие оказались скандальными. Так, в ходе расследования в рамках уголовного дела всплыл факт завышения стоимости работ на дорогах в Винницкой области.

Один километр трассы в исполнении "Автострады" обошелся бюджету в порядка 23 млн гривен, что в 2-2,5 раза дороже расчетной стоимости.

По другом уголовному делу установлено, что должностные лица ООО "Автострада" при изготовлении ЩМАС-20 на асфальтобетонном заводе в с. Стриживка Винницкой области занижали содержание дорогостоящих добавок Wetflix ВЕ, Sasobit, Viatop 66, Licomont, то есть, попросту говоря, экономили на качестве асфальта.

Топ-менеджером "Автострады" был Анатолий Вакар, ранее работавший в управлении транспорта Винницкой ОГА. Не удивительно, что большинство подрядов компания получала именно в этом регионе.

Как говорят наши источники, и после смены власти старые связи руководства "Автострады" позволяют ей активно выигрывать дорожные тендеры.

Тернопольский "Монте-Кристо"

Еще один участник "дорожного картеля" - ООО "Техно-Буд-Сервис". Ее владельцами являются Юрий Ханин и Андрей Ярема.

Последний, до того как прийти в дорожное строительство, занимался сигаретным бизнесом - являлся соучредителем "Подилля-тютюн", тернопольского подразделения компании "Мегаполис Украина" (сейчас "Тедис Украина").

Ярему также называют "тернопольским Монте-Кристо" и причисляют к самым влиятельным людям регионам.

Ярема ранее был дружен с экс-главой Службы дорог Тернопольской области, что позволяло компании случать выгодные контракты.

Сейчас Юрий Ханин и Андрей Ярема являются также владельцами ООО "Спецавтоинвест" "Партнер-авто-пром", "Премиум клаб компани" и другие.

При этом с дорожными заказами тоже все складывается удачно.

Скажем, в сентябре этого года "Техно-буд-Сервис" получила подряд на 117,2 млн без открытых торгов, в качестве дофинансирования работ по выигранному летом тендеру на ремонт дороги М-19 на 1,17 млрд.

Изначально компания занизила свое тендерное предложение, а затем обратилась за дофинансированием - такой прием часто используют, чтобы соблюсти формальные условия и получить заказ.

Хозяин дорог, друг "Юзика"

Компания "Онур" - наиболее известный игрок "картеля". Это "дочка" турецкой Onur. В группу компаний входят ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и украинское представительство. Они являются фаворитами "Укравтодора" в тендерах последних лет. Так, с 2017 по 2020 года первая выиграла подряды на 20,2 млрд, а втирая — на 17,4 млрд.

Основателями "Онур Конструкцион Интернешнл" числятся граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз и львовянка Олег Фарион, двоюродный брат жены топ-менеджера "Онура" Эмре Караахметоглу.

По данным "Наших грошей", среди поставщиков щебня "Онуру" есть фирмы, связанные со "Слугой народа". Один из самых дорогих щебней поставляет ООО "Брекстон" (на 25 млн за 2019 год). Его основатель Сергей Юровский - член набсовета "Рыживского гранитного карьера" Сергея Корявченко, двоюродного брата Юрия Корявченко ("Юзика") нардепа из СН и близкого соратника президента Зеленского по "Кварталу 95".

Еще одним поставщиком "Онура" является ООО "Кар-Гил" Романа Варварова, уполномоченного "Слуги народа" по Днепропетровской области на выборах.

Генеральный координатор "Онура" в Украине Эмре Караахметоглу не так давно женился на Елене Кравс, после чего ее мать, Надежда Кравс, стала собственницей ООО "Спецкомплект постач", которое еще при Порошенко занималось обслуживанием дорог Киевщины. А уже при Зеленском в фирму зашли турки и она начала расширять географию, в частности, получила подряд на ремонт дороги в Ровненской области на 60 млн гривен, — сообщают "Наши гроши".

За "Онуром" тянется длинный шлейф уголовных дел. К примеру, по откатам в 10-15% по выигранным тендерам Укравтодора в Киевской области, подделку документов, завышение стоимости работ и др.

А недавно, как писала "Страна", в отношении действий "Укравтодора" по определению победителя тендера на ремонт трассы "Киев-Одесса" (ее выиграл "Онур") ЕБРР начало расследование.

Но это не мешает компании получать новые выгодные тендеры.

"Буковель" и Коломойский

В "дорожном картеле" числится также компания "ПБС". Она часто пересекается в тендерах с другими коллегами по цеху — "Автомагистраль-Юг" и "Онур".

Бенефициаром "ПБС" является жительница Ивано-Франковска Галина Иванна Непик. Ранее еще 0,17% принадлежало Галине Колибабюк. Она работала в ООО "Скорзнера", которую контролирует Игорь Коломойский. Но сейчас Колибабюк в списке бенефициаров компании уже не числится.

Иванна Непик является бизнес-партнером Виктора Шевченко, брата экс-директора курорта "Буковель" (принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского) и нардепа Александра Шевченко. Да и сама Непик оно время работала на "Буковеле".

По "ПБС" также было немало громких разбирательств. Несколько лет назад с обысками накрыли асфальтобетонный завод в Надвирний. Александр Шевченко тогда заявил, что все уголовные дела по "ПБС",якобы, являются местью ему лично, за то, что он вышел из БПП. Впрочем, после смены власти неприятности у "ПБС" закончились, и она выигрывает денежные подряды один за другим.