В середине ноября состоялось знаковое для мировой экономики событие: было подписано соглашение о создании крупной зоны свободной торговли - Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП).

В новый союз вошло 15 стран: Китай, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На долю ВРЭП приходится треть мировой торговли, общий ВВП стран-участников - порядка 25 триллионов долларов, население - 2,2 млрд человек.

По эти параметрам новый торговый клуб заметно опережает другие локальные объединения.

Скажем, Европейский союз - это 18 трлн ВВП и около 500 млн населения, НАФТА (США-Канада-Мексика) - 20 трлн ВВП и полмиллиарда жителей, Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) - 2 трлн и порядка 180 млн населения.

Это делает ВРЭП супермощным игроком, с которым не сможет не считаться остальной мир. Тем более, если учесть, что по темпам роста вошедшие в новый альянс страны опережают большинство других государств - 4-6% против 1,5-3% в год соответственно.

"Еще одна интересная деталь: все страны нового "торгового клуба" уже сумели справиться с эпидемией коронавируса", - говорит экономист Алексей Кущ. То есть, для стран нового объединения пандемия уже не является столь мощным фактором негативного давления на экономику, как для ЕС и США.

Для мировой экономики появление ВРЭП значит ослабление влияния США и западных транснациональных корпораций в азиатско-тихоокеанском регионе, и наоборот, - усиление влияния Китая и Азии в целом на других рынках.

Будет "отдача" и для Украины.

"Для нас - это новые возможности и риски. С одной стороны, азиатские рынки могут оказаться менее доступными для наших экспортеров, с другой - Украина имеет все шансы стать неким "посредником" между ВРЭП и ЕС и на этом зарабатывать. Какой сценарий в итоге реализуется - зависит от них властей", - говорит Кущ.

Как рассказал "Стране" владелец одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, ВРЭП может стать для нашей страны источником недорогих кредитов - реально получить до 20-30 млрд долларов под 2-5% годовых под гарантии стабильных поставок аграрной продукции, в частности, кукурузы, подсолнечного масла и прочего. Что помогло бы запустить отечественную экономику, а также избавиться от зависимости от МВФ.

"Страна" разбиралась, что значит появление ВРЭП для мира и Украины.

Пока Трамп отвлекся

Проект нового торгового клуба ВРЭП, собственно, не такой уж и новый.

Его начали готовить еще восемь лет назад, Сначала предполагалось объединения стран АСЕАН (Малайзия, Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Бруней, Индонезия, Мьянма, Лаос, Вьетнам и Филиппины), Китая и Японии (так называемый сценарий "АСЕАН плюс 2"), н затем появилась формула "АСЕАН плюс 5" (добавились еще Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия).

"В этот союз хотели завлечь также Индию. Особенно настаивала Япония, которая опасается доминирования Китая. Но пока Индия осталась в стороне, так как рассчитывает в ближайшие 10-15 лет перейти в другую весовую категорию - из страны, зависимой от импорта превратиться в крупного экспортера. Для этого нужна протекционистская политика, которую участие в любом торговом альянсе может сдерживать", - говорит Алексей Кущ.

Стоит отметить, что США всячески противилось появлению ВРЭП, опасаясь еще большего усиления влияния Китая в этом регионе.

В свое время Барак Обама поддерживал объединение ТРР (Тихоокеанского партнерства) как раз как противовес растущему влиянию Пекина.

Но в 2017 год, после прихода к власти Дональда Трампа, США вышли из Транстихоокеанского партнерства. А "ослаблять Китай" Трамп предпочел торговыми войнами. Собственно, они стали одной из причин почему так долго затягивали с стартов ВРЭП.

"Никто из стран не хотел фактически покупать билет на войну с США", - пояснил Кущ.

А подписание соглашения в разгар мирового кризиса и пандемии он поясняет как раз удобным моментом, связанным со сменой власти в США.

Пока в Штатах отвлеклись на президентские выборы, представители азиатско-тихоокеанских стран срочно, в режиме телемоста подписали историческое соглашение.

Мир без доллара и "супер-магазин"

Стоит отметить, что между большинством стран, которые вошли во ВРЭП, уже и так были договоренности о свободной торговле.

Между тем, его появление эксперты считают знаковым событием.

"ВРЭП должен стать неким унификатором отношений в регионе и попыткой расширить сотрудничество. Стоит заметить, что снижение тарифов не является основополагающей целью ВРЭП: процесс обнуления пошлин может занять от 20 до 25 лет. Скорее, речь идет о выработке общих стандартов производства, правил лицензирования и т.д. Именно эти действия и должны будут в конечном итоге привести к наращиванию объемов торговли. Причем, в соглашении прописана возможность не исполнять свои обязательства по соображениям национальной безопасности. Крайне расплывчатая формулировка дает возможность стране в любой момент прекратить сотрудничество, если возникнет необходимость", - отмечает аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

По его мнению, ВРЭП - это, по большей части, желание Китая, Японии и Кореи заключить зону свободной торговли. Но из-за политических разногласий сделать это напрямую было проблематично, поэтому возник более широкий торговый клуб.

ВРЭП нацелен, помимо либерализации торговли, на упрощение взаимных инвестиций, движение цифровых технологий и интеллектуальной собственности. Но есть исключения: госзакупки и сельске хозяйство остаются личным делом каждой страны, на них никакая либерализация не распространяется.

В то же время особую роль планируется уделить стимулированию региональных производственных цепочек: под преференции попадут товары, производство которых распределено между странами-участниками ВРЭП. Это значит, что производителям, в том числе, транснациональным компаниям, будет выгодно размещать площадки именно здесь.

"Это один из ярких примеров кластерного развития экономики. От глобализации мир переходит к глобальной дефрагментации. Принцип торговых цепочек остается прежним, но они создайся не транснациональными компаниями по всему миру, а в рамках региональных кластеров. Если до 2020 года один из принципов производства был - ищи где дешевле (рабочая сила, сырье), то сейчас - ищи, где есть рынки сбыта и местные индустриальные кластеры", - говорит Алексей Кущ.

В этом плане ВРЭПу есть чем похвастаться - общее население стран-участников - 2,2 млрд, ВВП - 25 триллионов долларов, а доля в мировой торговле - почти треть.

Поэтому экономисты прогнозируют усиление и без того влиятельного азиатско-техоокеанского региона.

В том числе, укрепление позиций Китая.

"Уже много лет подряд Китай сознательно ведет спокойную "войну" по снижению уровня значимости США как политической единицы, и валюты доллара в мире. Сначала это было подписание своп линий. С 2009 года Китай подписал двусторонние соглашения о валютных свопах с тридцатью двумя странами. Заявленным намерением этих своп-линий является поддержка торговли, инвестиций, а также содействие международному использованию юаня. До этого Федеральный резерв США действовал аналогичным образом с Европейским центробанком и Национальным банком Швейцарии, а также другими центральными банками для поддержания ликвидности зарубежных рынков. То есть Китай увеличивал долю присутствия и своей значимости на международной арене. Затем КНР старался оказывать влияние на процесс наращивания доли юаня в мировых золотовалютных резервах, однако победить в этой ситуации не представляется возможным, так как доля доллара в ЗВР мира стабильно более 60%, а китайский юань входит в графу "другие валюты" с долей не более 0,5%. Теперь мы видим создание ВРЭП. Для мира это сигнал об альтернативе, где не будет привязки к доллару США и к настроениям Америки", -отмечает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак.

"Бан" в Азии или 30 миллиардов

Что значит появление ВРЭП для Украины? На первый взгляд, ничего радикального, ведь наша страна не является крупным игроком мировой экономики.

"Каких-то далеко идущих последствий для Украины ВРЭП не имеет: торговому сотрудничеству со странами-партнерами ничего не угрожает", - считает Сергей Родлер.

Тем более, что госзакупки (в том числе, продовольствия) и сельское хозяйство (включая экспорт с/х культур), то есть, традиционные направления, в которых сильна Украина пока никак не будут меняться.

Впрочем, как считает экономист Алексей Кущ, последствия для нас все же будут.

"Во-первых, пострадает наш аграрный экспорт в Китай. КНР, чтобы "оправдаться" за ВРЭП перед США, наверняка упростит доступ американским экспортерам на свой рынок.

Во-вторых, инвестиции из стран ВРЭП, которые планировались для Украины (пусть их и не так много), теперь уйдут в страны нового объединения. Они будут попросту "обмениваться" между собой инвестициями. Приоритетными будут легпром и машиностроение.

В-третьих, попасть на рынки ВРЭП и удержаться на них нам будет не так просто, так как усилиться конкуренция со стороны товаров с преференциями.

В-четвертых, экспортеры из ВРЭП усилят свои позиции на других рынках, в частности, европейском, оттесняя наших поставщиков", - говорит Кущ.

"Для Украины остается возможность вести торговые переговоры со странами ВРЭП, но, понимая наличие очень жесткой конкуренции и будучи всегда на запасных ролях. То есть при нехватке, например, каких-то ресурсов, которыми страны могут обменяться в рамках своей сети, будут предлагать восполнить недостачу другим странам", - отмечает Орыщак.

Впрочем, есть не только минусы, но и плюсы.

"Украина, у которой уже есть соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, могла бы стать неким посредником, логистическим хабом между Европой и ВРЭП. Но для этого нужен качественный переговорный процесс на уровне государства. Не факт, что он будет. Поэтому шансы есть, но пока - призрачные", - говорит Кущ.

Еще одно потенциально интересное для нас направление - недорогие кредиты под гарантии стабильных поставок аграрной продукции.

"ВРЭП - это большие суверенные фонды и большие потребности в продовольствии, и Украина могла бы стать для нового объединения стабильным поставщиком товаров. При качественном переговорном процессе в течение 8-10 месяцев вполне реально договориться о кредитах для нашей страны. Китай плюс ВРЭП могут дать под поставки сырья до 20-30 млрд долларов", - говорит Олег Бахматюк.

То есть потенциально Украина может получить до 30 млрд долларов, причем безо всяких политических условий. С нашей стороны нужно гарантировать только стабильные поставки железной руды и зерна - что вполне реально.

Но для этого, опять-таки, нужно политическое решение и переговоры на уровне первых лиц государства.