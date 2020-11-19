Пенсионеров с небольшим трудовым стажем уже со следующего года могут оставить вообще без денег.

На этапе запуска пенсионноq реформы в 2017 году были обновлены нормы стажа для выхода на пенсию. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно не меньше 27 лет стажа. Если вы можете подтвердить стаж в 17-27 лет, то время выхода на пенсию — в 63 года, если 15-17 лет - в 65 лет.

Но тогда же установили переходной период до 1 января 2021 года. Если стажа не хватало до выхода на заслуженный отдых в 60 лет, назначалась так называемая социальная пенсия. Ее человек получал до достижения 65 лет (если было хотя бы 15 лет стажа) или дольше (если стаж был меньше).

Со следующего года все эти выплаты отменяются.

"Человек, который за всю жизнь не заработал нужного стажа, рискует вообще остаться без денег и жить на улице, без средств к существованию", — говорит руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине, по состоянию на 2020 год, социальные пенсии получает порядка 75,3 тысяч человек. То есть, речь идет о десятках тысяч стариков, которые уже с нового года могут остаться без копейки.

"Но это только вершина айсберга. Многие украинцы сейчас работают без оформления, многие - за заработках за границей. Из 22 млн трудоспособного населения ЕСВ платит только 11 млн, то есть, половина. Это значит, что в будущем уже миллионы граждан не будут получать пенсий", — отмечает Пендзин.

В целом же, это тревожный звонок о грядущих проблемах с выплатами пенсий. Впервые в истории Украины люди остаются без права на выплаты на старости лет. Весьма многозначительное событие с учетом заявления Шмыгаля о том, что в будущем на пенсии денег не будет.

"Страна" разбиралась, почему в Украине появится армия пенсионеров без пенсий.

Как будут отменять социальную пенсию

В постановлении Кабмина №1098, принятом еще в 2017 году, когда запускалась пенсионная реформа, были изменены нормы страхового стажа для выхода на пенсию, а также прописано, что делать с гражданами, не имеющими нужного стажа.

Для них предусматривалась временная социальная пенсия.

Размеры таких пенсий - разные. Они привязаны к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (на сегодня - 1712 гривен в месяц, а с 1 декабря 2020 года будет 1769 гривен).

"Размер выплаты определяется следующим образом: берется средний доход семьи на человека и, если он меньше прожиточного минимума, то оплачивается разница. Скажем, если получается тысяча гривен в месяц, то пенсия - 712 гривен. Если дохода вообще нет, человек получает 1712 гривен. Эту сумму платят до тех пор, пока пенсионер не выйдет на "заработанную пенсию". К примеру, если есть стаж 15 лет, и человек ушел на заслуженный отдых в 60 лет (хотя, согласно нормам по стажу, имеет право выйти на пенсию лишь в 65 лет), ему платят социальную пенсию 5 лет. А при достижении им 65 лет, начинают платить ту пенсию, которую человек заработал", — пояснил Пендзин.

Если человек не имеет стажа даже в 15 лет, он продолжает получать социальную пенсию.

При этом есть ограничения. Помощь не выплачивается, если средний доход семьи превышает прожиточный минимум на каждого, человек в течение 12 месяцев до обращения за выплатами приобрел земельный участок, квартиру, дом, авто, строительные материалы, или оплатил услуги более чем на 50 тысяч гривен.

Не дают денег также, если пенсионер продолжает работать или по результатам "выборочного обследования" материально-технических условий обнаружилось, что он имеет дополнительные источники дохода, скажем, сдает жилье, выращивает и продает скот или сельскохозяйственную продукцию и прочее.

Но это сейчас. С начала 2021 года схема меняется - вы будете получать лишь свою, заработанную и подтвержденную стажем пенсию.

"То есть, если человек с 15-ю годами стажа выйдет на пенсию в 60 лет, хотя имеет право на выплаты лишь с 65 лет, то пять лет ему ничего не будут платить. И только с 65 лет пойдут начисления", — пояснил Пендзин.

А если нет даже 15 лет стажа, то рассчитывать на пенсию вообще не приходится.

"В теории можно докупить стаж — 22 тысячи гривен за год. Но, во-первых, докупить реально год-два, а не десять. В-вторых, если у вас есть такие деньги, зачем вообще пенсия", — отмечает Пендзин.

600 гривен в месяц или ничего

По словам заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Александра Шубина, проблема заложена даже не в самом постановлении Кабмина №1098 - он прописывает лишь порядок начисления и выплаты временной помощи.

"Проблема - в законе о пенсионном обеспечении. Именно в нем обозначен переходной период до 31 декабря 2020 года. Чтобы решить этот вопрос, нужно либо еще продлевать переходной период, либо переписывать пенсионные законодательство, но на это власти вряд ли пойдут», — говорит. Шубин говорит, что профсоюзы уже давно пытаются привлечь внимание властей к этой проблеме, и в правительстве обещали продлить переходной период. Но пока этого не сделали. "Мы понимаем, что до даты "Ч" осталось немногим больше месяца. Так что проблема, когда тысячи пенсионеров останутся без средств к существованию, вполне реальна", — отмечает Шубин.

В Минсоцполитики утверждают: люди без денег не останутся. Советник министра Николай Шамбир пояснял: социальные пенсии отменят, но вместо них тем, у кого нет необходимого минимального стажа, станут выплачивать государственную помощь.

Начисления будут проходить не через Пенсионный фонд, а через соцслужбу.

Но сумма такой помощи будет мизерной.

"Тем, кто старше 65 лет, предложат 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, на сегодня это меньше 600 гривен в месяц. Прожить на такие деньги попросту нереально. Хуже всего придется пенсионерам до 65 лет - им вообще ничего не будут платить", — отмечает Шубин.

Пенсионеры без пенсий

На сегодняшний день социальные пенсии получает больше 75 тысяч украинцев. То есть, без вообще без средств к существованию могут остаться десятки тысяч граждан.

И с каждым годом проблема будет обостряться.

Во-первых, планируется повышение необходимого для пенсии страхового стажа. Если сейчас это 27 лет, то к 2028 году будет уже 35 лет. Заработать их, даже если всю жизнь честно трудиться, не так просто.

Во-вторых, многие украинцы работают без оформления - на родине или за границей. Следовательно, ЕСВ не отчисляют и стаж им не набегает.

"Из 22 млн трудоспособного населения ЕСВ перечисляют только 11 млн. Что будет с пенсиями остальных 11 млн человек - вопрос открытый", — говорит Пенздин.

"Те, кто сейчас работает неофициально, на пенсии вообще могут не рассчитывать", — полагает Шубин.

По его словам, в такой ситуации люди, чтобы выжить, будут вынуждены работать до последних дней жизни. "Или жить под мостами и побираться на свалках, если нет родственников, которые могут докормить", - добавил Пендзин.

По словам экономиста Алексея Куща, фактически "отменяя" пенсии для части населения, власти преследуют сразу несколько целей.

Во-первых, снять нагрузку с и без того дефицитного Пенсионного фонда. Во-вторых, примирить общество с тотальной фискализацией.

"Уже сейчас власти озвучивают идеи обложить налогом деньги заробитчан и ввести нулевые декларации для всех, чтобы люди заполняли декларации и платили налоги, если их реальные доходы не совпадают с официальными. Но пока все это вызывает резкий негатив среди украинцев. Если пенсии "десоциализируют", и мы увидим стариков, которые попросту окажутся на улице без средств к существованию, государство может вернуть социальные пенсии, и этим аргументировать жесткую фискализацию для всех остальных граждан", — считает Кущ.