В украинских ковидных стационарах люди буквально задыхаются без кислорода.

"Страна" уже писала о резонансных смертях от коронавируса. В Житомире преподаватель местного университета Ольга Грабарь уже из реанимации через соцсети пожаловалась мэру города на проблемы с кислородом и попросила помочь.

"Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!", - написала Грабарь. В комментариях под этим постом заместитель мэра Мария Мисюрова заявила, что по состоянию на 22:00 15 ноября "кислород есть, все отделения работают". А на утро Грабарь умерла.

Волонтер Дарина Яровая описала другую страшную историю: в больнице №3 Белой Церкви (Киевская область) отцу и сыну давали подышать кислородом всего по 15 минут в сутки. Отец отказался от своей "дозы" в пользу сына, и умер. Впрочем, и в самой больнице, и в Киевской областной администрации эту "страшилку" опровергают - говорят, не было такого случая.

Дана Яровая пишет в Фейсбуке, что после этого на нее начались нападки.

"Междоусобицы на тему : "а не сп****ла ли Яровая, и кислород давали не 15 минут в сутки, а 30 минут в сутки". И требование : "дайте фамилию". Шта? Чтобы добить в усмерть и так убитых родственников? Главврач больницы опроверг, что у него была такая ситуация. "Дана, вы врете. Нет, б***ть, он скажет что это правда, тем самым заставит правоохранительные органы возбудить против себя уголовное дело", — пишет волонтер.

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, которая уже давно бьет тревогу, пытаясь привлечь внимание местных властей к проблеме с кислородом, пожаловалась, что после открытых выступлений в СМИ на эту тему ее вызвали на допрос в правоохранительные органы.

То есть власти фактически не признают, что из-за нехватки кислорода в Украине уже реально умирают люди. А врачей и волонтеров, которые поднимают эту проблему, обвиняют в "фейках" и "зраде".

В качестве аргументов приводят цифры - сколько денег было выделено на кислород. Как отчитался 17 ноября в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет о более чем 1,5 млрд гривен. "Средства на кислород были выделены ориентировочно месяц назад, первые более 570 миллионов гривен. Сейчас было выделено еще более 870 тысяч гривен", - заявил он.

О том, что в украинских больницах уже все хорошо, заявил в своем вчерашнем видеообращении из больницы "Феофания" и президент Владимир Зеленский. Он отчитался о 50 тысячах ковидных коек и заверил, что в случае необходимости власти готовы увеличить коечный фонд почти двое - до 91 тысячи. И с кислородом, по его словам, проблем нет - "обеспечение достаточное". "Только за минувшую неделю централизованной подачей кислорода и концентраторами оборудовали 5 тысяч коек, в планах на эту неделю - еще несколько тысяч", - сказал президент.

"Страна" разбиралась, почему украинцы задыхаются без кислорода, если власти заявляют, что он есть.

Кислород есть, а дышать нечем

Судя по официальной статистике, количество коек с кислородной поддержкой в Украине действительно быстро увеличивается. По данным министра здравоохранения Максима Степанова, если на начало сентября их было 8,8 тысяч, то на середину ноября - уже 22 тысячи. Это почти половина всех коек, отведенных под ковид (всего их 50 тысяч). Цель Минздрава — 66 тысячи коек с кислородом.

Очевидно, на такие цифры хотят выйти параллельно с расширением ковидного коечного фонда (до 91 тысячи). В этом случае кислородом будет обеспечено уже до 70% коронавирусный коек. Интересно, что, выступая 17 ноября в Раде, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал немного другие цифры. По его словам, планы правительства - довести количество коек с кислородом до 50 тысяч, и это будет 80% от всего кованного коечного фонда.

Как отчитался на днях мэр Киева Виталий Кличко, в столице подачей кислорода оборудовано 1,2 тысячи коек (из 4,5 тысяч, отведенных под ковид). Есть также 160 концентраторов кислорода, а в ближайшее время планируется закупить еще 130. Также в нескольких больницах, по словам Кличко, идет капитальный ремонт систем подачи кислорода, что позволит обеспечить им еще более 600 коек. То есть, с кислородом будет около половины всех коек.

Деньги на кислород тоже, похоже, есть - всего из бюджета выделили порядка 1,5 млрд гривен.

То есть из чиновничьих отчетов вырисовывается вполне оптимистическая картинка. Но при этом люди продолжают задыхаться от кислорода.

"Если бы сама не побывала в стационаре и не увидела, как люди синеют без кислорода, может, и поверила бы. Но на практике почему-то совсем другая картина, и она не совпадает с той, что "рисуют" чиновники", - сказала нам Дарья, которая недавно лечилась от коронавируса в больнице в Киевской области.

По словам главы Национальной медицинской палаты Серея Кравченко, проблем с кислородом на самом деле несколько - с центральной подачей кислорода и кислородными концентратрами.

Централизованная подача кислорода наиболее надежная, так как позволяет обеспечить постоянную кислородную поддержку пациентов с коронавирусом.

Чтобы наладить централизованную подачу кислорода, нужна большая емкость с кислородом (точнее, дыхательной смесью с высокой долей кислорода) или кислородная станция и разводка труб к койкам.

"Еще с советских времен нашим больницам осталась в наследство такая разводка. По крайней мере, вся хирургия и реанимация были ею обеспечены. Но за ненадобностью подведенные к койкам трубы начали резать. Можно пройтись по столичным хирургическим отделениям и обнаружить, что везде трубы срезаны, поставлены заглушки и все аккуратно закрашено", — рассказал глава общественной организации "Пациенты Украины" Виктор Сердюк.

Чтобы восстановить кислородную разводку, нужно по новой готовить проекты, утверждать их, искать сертифицированных подрядчиков и только тогда проводить сами работы, так как речь идет о сложных конструкциях повышенной взрывоопасности. Понятно, что все это можно было бы сделать, если бы начали с весны. Но сейчас главврачи просто не в состоянии быстро все организовать даже при наличии финансирования, — говорит Кравченко.

Первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк, отвечая на вопрос депутатов - почему не хватает кислорода — 17 ноября в Раде, также сказала, что нехватка кислорода - вопрос не только денег, но в первую очередь времени и человеческого ресурса.

"Даже несмотря на выделенные средства на проведение магистралей, на закупку кислородных концентраторов, есть ряд проблем, которые возникают на местах. Не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. К сожалению, нужно время и большинство работ для того, чтобы довести показатель до 80%. Сегодня мы понимаем, что это будет не раньше декабря", - сказала Садовьяк.

То есть понятно, что время уже упущено, и никакими деньгами этого не исправить.

"За лето можно было построить и хотя бы до сотни кислородных станций, чтобы кислород вырабатывался на месте, а не подвозился в баллонах. Но этого тоже не сделали", — говорит Сердюк.

Ольга Кобевко опубликовала на своей странице в Facebook примечательное фото: на территории больницы установлена большая емкость с кислородом, но от нее нет никакой трубы - то есть, в принципе кислород есть, но подышать им - нереально. Другая проблема - излишняя нагрузка на кислородные магистрали.

Из-за этого падает давление в системе и кислород хуже подается больным. Как говорят врачи, такое в последнее время случается по несколько раз в сутки, из-за того, что система не рассчитана на такое количество претендентов на кислород.

Таких случаев на самом деле - сотни, если не тысячи.

"Да, кислород есть. Даже в воздухе его 21%, дышите на здоровье. Так что чиновники не врут", - иронизирует Сердюк.

5 литров в минуту вместо 10

Быстро "залатать дыры" с системе централизованной подачи кислорода можно за счет кислородных концентраторов. Это автономное переносное оборудование, которое позволяет подключать к нему пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Больницы отчитываются, что закупают такие концентраторы, плюс с ними помогают волонтеры и благотворительные организации.

Но и тут не все так просто.

"Концентраторы есть разные. Для больных с коронавирусом средней тяжести, нуждающихся в кислородной поддержке, нужны концентраторы определенного класса, которые в состоянии подавать 10-30 литров кислорода в минуту и держать давление не ниже 4,5-10 атмосфер. Но такое оборудование дорого стоит: китайские модели от 3 тысяч долларов, европейские - от 5 тысяч», — говорит Кравченко. У нас же массово закупают концентраторы, рассчитанные на подачу до 5 -10 литров кислорода в минуту, которые стоят до 2 тысяч долларов. Обеспечить какую-то кислородную поддержку они, конечно, могут, но вот с полноценным дыханием для ковидных больных — большой вопрос. К примеру, есть предложения китайских концентратов стоимостью до 40 тысяч гривен. Как указано в технических характеристиках, он обеспечивает подачу кислорода до 5 литров в минуту. Зато есть другие преимущества - бесшумность и привлекательный дизайн. Турецкий концентратор OXY500 с похожими характеристиками и вовсе можно купить за 27 тысяч гривен. Для сравнения: концентратор MOC-15L (производство Украина-Чехия), рассчитанный на подачу до 15 литров кислорода в минуту, стоит уже больше 144 тысяч гривен

Но найти оборудование нужного класса не так легко — на мировом рынке сформировался дефицит.

Если учесть, что в больницах к концентраторам низкой производительности еще и подключают разводки на двоих пациентов, становится понятно, почему люди, хоть и "дышат в трубку", жалуются, что задыхаются. Ведь такое оборудование попросту не в состоянии насытить организм нужным объемом кислорода.

"И история с "полу-кислородом" продолжается. Минздрав отчитался, что выделил на три передвижных госпиталя порядка 120 млн гривен. Планируется 1,5 тысячи коек, оборудованных кислородом. Но, чтобы подключить их к высококлассным концентраторам, нужно больше 130 млн. То есть, этих денег даже на концентраторы не хватает. Можно сделать выводы, что предпочтут оборудование подешевле", — говорит Кравченко.

По словам Виктора Сердюка, помимо самого кислорода, нужны еще и газоанализаторы, чтобы понимать, чем, собственно человек дышит, хватает ли ему кислорода и нет ли его переизбытка (а это тоже опасно). "Но их в Украине всего 3% от потребностей", — отметил эксперт.

Тара закончилась

В Минздраве отчитались, что на сегодняшний день в Украине - 16 производителей медицинского кислорода. МОЗ упростил разрешительную систему для бизнеса, поэтому количество производителей резко выросло (ранее их было только два).

Но возникла другая проблема - с емкостями для кислорода.

"С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода – это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", – сказал Степанов на брифинге в начале ноября. Но, спустя две недели, проблема лишь усугубилась.

Предприниматель, совладелец сети "Медтехника" Алексей Давыденко написал на своей странице в Facebook:

"Все ёмкости которые можно - уже используют, но этого не хватает. А больше взять негде. Все как обычно. В Украине баллоны не производят. В продаже их нет.

Во всем цивилизованном мире, уже давно ушли от такого архаизма, как обеспечение больницы кислородом при помощи привоза и замены баллонов. Там, прямо на территориях больниц ставят кислородные станции, которые этот кислород на месте вырабатывают и подают к койкам. Современные системы - это станции которые получают кислород из воздуха плюс к этому - это целая система разводки кислорода по всему учреждению, включая специальные компрессоры для ИВЛ! У нас же.

Даже в Киеве, абсолютное большинство больниц получает кислород от поставщиков - в баллонах. Баллоны с кислородом возят в больницы, как бутыли с водой в офисы. Деньги на установку автономных кислородных станций не выделялись, а поставки кислорода в баллонах всегда были локальным бизнесом администрации больниц. На этой неделе.

В Кабмине вдруг поняли, что в больницах не хватает кислорода, потому что в стране нет ёмкостей. Но ведь.

Проблема с кислородом - это известная проблема неподготовленности лечебных учреждений к резкому увеличению потребности в кислороде!

Стоит больница, где вся система обеспечения кислородом создавалась еще при СССР (а это большинство наших больниц). Она позволяет обеспечить кислородом, в основном, только отделения реанимации и операционные.

А это небольшое количество коек! А сейчас. При коронавирусе - это количество коек, которым нужен кислород увеличилось в 10 раз! Вот вы обыватель.

Скажите, способна ли старая система обеспечения кислородом это выдержать? Конечно нет! А если ещё к этой системе подключить современные дыхательные аппараты?

Поэтому. Проблема в модернизации всей системы обеспечения кислородом наших больниц была абсолютно очевидна всем причастным ещё в марте.

Тогда скажите. Что мешало? Теперь же. Они обрывают все телефоны в поисках ёмкостей для хранения и транспортировки кислорода.

Но их нет. 8 месяцев назад вам сказали, что в ноябре будет п***ц и количество людей может увеличиться в 10 раз.

Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь - неужели вам этого было мало, чтобы закупить кислородные баллоны?! Не ИВЛ. Не КТ. Обыкновенные ёмкости.

Неужели вам тупорылым из МОЗ и Кабмина было непонятно 8 месяцев назад, что при увеличении количества COVID больных нужно будет больше коек и больше кислорода, а значит больше ёмкостей для его хранения и транспортировки?!

За 8 месяцев.

Можно было легко по всей стране в опорных больницах поставить новые автономные кислородные станции, сделать разводку и обеспечить бесперебойным медицинским кислород пациентов не только на период коронавируса, но и на десятилетия вперёд.

Вместо этого. Вы ищите и не можете найти в ноябре обыкновенные металлические баллоны.

Вас не увольнять надо - вас судить надо", — пишет Давиденко.