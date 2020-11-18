Похоже, кредит от МВФ для Украины поставили на стоп.

Недавний визит главы Нацбанка Кирилла Шевченко в Вашингтон, где он встречался с представителями Фонда, так ничем и не закончился. По-прежнему не названы хотя бы приблизительные даты ни приезда миссии МВФ в Украину, ни выделения транша.

Как заявил по итогам встречи Шевченко, у Фонда есть вопросы по поводу решения Конституционного Суда об отмене электронного декларирования, бюджета- 2021 и деятельности Нацбанка.

"Что-то пошло не так. Наши денег попросили, но получили ответ "денег нет и не будет, пока вы глупости делаете. Держитесь и хорошего настроения". Наши вернулись. Без громких новостей, денег и даже сигналов для рынка заимствований, что нам их когда-то дадут. А тем временем в Украине: за 10 месяцев из необходимых 216 млрд власти смогли привлечь только 90. То есть, дефицит 126 млрд для финансирования бюджета этого года. Внешние займы никто не дает. Все ждут больших процентов. И лучше сразу евробонды в валюте, а не гривневые ОВГЗ. Ситуация с плохой становится критической. За 10 месяцев профинансировано менее 90% расходов по графику. То есть, на 95 млрд правительство просто не выполнило обещанное и не профинансировало расходы. И, внимание, на ком больше всего сэкономили: Минздрав случайно за 10 месяцев не потратил 24,5 млрд. А Минобороны не профинансировали на 15,5 млрд", — написал на своей странице в Facebook нардеп Ярослав Железняк.

На днях Владимир Зеленский провел переговоры с главой МВФ. По итогу Офис президента опубликовал пресс-релиз, в котором было много слов о готовности продолжать сотрудничество, но без конкретики.

При этом в экспертом обществе на фоне традиционных споров - обойдется ли Украина без денег МВФ или же страну ждет дефолт и "доллар по 100" — все чаще обсуждается вполне конкретный вопрос - где еще можно взять денег, кроме как у МВФ.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Почему МВФ не дает денег

Украина выполнила основные маяки, прописанные в меморандуме с МВФ (запуск рынка газа, работа налоговый и таможни как единых юрлиц), уже давно. Ожидалось, что до конца 2020 года Фонд выделит нам два транша по 700 млн долларов. Но вопрос с кредитом завис и, судя по итогам визита нашей делегации в Вашингтон, в ближайшее время его вряд ли решат в нашу пользу.

Причин, по которым Фонд поставил кредит на стоп, несколько.

Во-первых, это "ухудшение ситуации по борьбе с коррупцией". Речь идет о решении Конституционного суда, отменивший уголовную ответственность за нарушения в электронном декларировании.

И пока вопрос о возвращении этой нормы в Раде тормозится, несмотря на все жесткие заявления властей ("Страна" уже писала, что они могут быть лишь игрой на публику, так как в этом не заинтересована в целом украинская элита).

Во-вторых, несоблюдение Украиной требований МВФ по ограничению дефицита бюджета.

"В проекте бюджета на следующий год дыра на 2% больше допустимой", - отметил Железняк.

В-третьих, не приняты изменения в закон о банковской деятельности (хотя проект в Раде уже есть).

"Часть договоренности о продолжении сотрудничества с МВФ выполнена. Изменения в закон о банковской деятельности проработаны правлением. Сейчас они уже зарегистрированы в парламенте (в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на 5 млрд долларов Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком). Там довольно объемный законопроект, вокруг которого еще будут дискуссии", - говорит член Совета НБУ Василий Горбаль.

Есть также внешний фактор, не зависящий от Украины - выборы в США. Не исключено, что вступления в свои полномочия новой администрации в Белом доме Фонд не будет торопиться с выделением средств.

Как бы то ни было, кредитный "бан" вряд ли снимут в ближайшее время. Между тем, в Украине уже готовят план "Б" на случай, если денег от МВФ не будет.

Василий Горбаль рассказал, что в Украине обсуждают план действий на случай отсутствия средств от Фонда.

"Конечно, идет обсуждение. Об этом господин Сологуб (Дмитрий Слогуб - замглавы НБУ - Ред.) докладывал в рабочих группах и в комитете монетарной политики. Блок Сологуба отрабатывает подобный вариант, все есть", - сказал он.

Есть ли жизнь без кредита

Пауза с кредитом активизировала традиционные споры - может ли Украина обойтись без денег МВФ.

Экономист института Growford Виктор Скаршевский говорит, что потребности в деньгах сейчас не очень велики. По причине намеренного недофинансирования расходной части бюджета.

"Дефицит бюджета у нас будет не 298 млрд, а 160-170 млрд. За 10 месяцев недофинансировано более 90 млрд, причем, до 28 млрд - по линии Минздрава. Если такая политика будет продолжаться, отсутствие кредита особо по нам не ударит. Курсу доллара точно ничего не грозит. Но вот если бюджет выйдет на заложенный в нем дефицит в 298 млрд, тогда ситуация резко поменяется", — отмечает он.

То есть, без МВФ денег нам хватит только если их не тратить.

По словам экономиста Алексея Куща, если транш от МВФ в 700 млн рассматривать просто как некую сумму, то он не критичен.

"Золотовалютные резервы Нацбанка составляют 27 млрд, а те же 700 млн долларов можно перекрыть через выпуск ОВГЗ", - говорит он.

Но кредит от МВФ это еще и сигнал для других кредиторов и инвесторов.

"Для наших политиков получение кредита превращается в некое ритуальные действо. Они хотят оставаться рукопожатыми на Западе и иметь доступ к внешним рынкам капитала, чего без сотрудничества с МВФ может и не быть", — отмечает Кущ.

Фактор "дружбы" с МВФ является ключевым для получения других кредитов, в частности, от ЕС (1,2 млрд), Мирового банка и ЕБРР (до миллиарда), - добавил Скаршевский.

То есть, под вопросом еще больше 2 млрд.

"Плюс для финансовых спекулянтов отсутствие программы с МВФ - тревожный звоночек. Они могут отказаться вкладываться в наши ОВГЗ", — говорит Кущ.

По данным источника "Страны" в правительстве, Кабмин хочет закрыть дыру в бюджете на сумму в 100 млрд гривен за счет скрытой эмиссии гривны через покупку госбанками ОВГЗ.

"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.

Но если в этом году еще можно будет свести концы с концами (при условии, если не будет нового локдауна по типу весеннего), то уже в следующем году ситуация с госфинансами станет критической.

"Пиковый период для Украины наступит в мае 2021 года, так как придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году 3,8 млрд долларов госдолга начиная с 31 мая. Придется задействовать золотовалютные резервы на погашение ранее взятых долговых обязательств. Таким образом можно будет продлить жизнь страны без дефолта", — говорит аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.

"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

То есть, деньги все равно нужно брать - или у МВФ или из других источников.

Новые долги, повышение налогов и никакого роста зарплат

По словам Андрея Шевчишина, вариантов где взять деньги, в отсутствии кредита МВФ, не так уж и много.

"Во-первых, эмиссия гривны. НБУ заявил что не будут эмитировать гривну, хотя Минфин предлагает такой вариант. Во-вторых, скрытая эмиссия гривны, через рефинансирование банков (под 6%) и последующий выкуп этими банками ОВГЗ (под 10%). За счет ОВГЗ финансируется бюджет. В-третьих, привлечение средств на внешних рынках. Это дороже, чем кредит МВФ, и в долларах будут просить больше чем наша учетная ставка в гривне. К тому же, если нет сотрудничества с МВФ, то часть инвесторов будут осторожничать и не будут покупать ОВГЗ. В-четвертых, это повышение акцизов, сборов, налогов, улучшение качества их администрирования и взимания. В условиях кризиса, такая нагрузка лишь ухудшит ситуацию в экономике. В-пятых, урезание расходной части бюджета где это возможно, чтобы сэкономить. Скажем, отказаться от повышения зарплат", — говорит Шевчишин.

Как отмечает Орыщак, внешний рынок заимствований практически закрыт из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире. "Ни у кого нет желания одалживать средства под рискованные страны такие как Украина", — добавил он.

До 30 миллиардов под зерно и руду

Но есть еще один вариант, где Украина может взят денег.

"Мы смотрим не в ту сторону. Почему бы вместо "вредительских кредитов" МВФ, которые не позволят развивать экономику, не попытаться получить средства, скажем, у Китая. Деньги там есть, и КНР не против "делиться" ими с интересными для них рынками, в частности, Украиной. Причем, без политических условий. Возобновить деятельность компартии на территории Украины нас точно не попросят", — говорит Скаршевский.

Речь идет, в частности, о кредитах под поставки сырья - железной руды или зерна. В свое время у Украины уже был опыт сотрудничества по этой схеме с Китаем: государственная продовольственно-зерновая корпорация получила кредит в 3 млрд под гарантированные поставки кукурузы. Правда, тогда все закончилось масштабной коррупцией. Но сама идея кредитования под товар продолжает оставаться интересной.

Такие кредиты, в отличие займов на внешних финансовых рынках, более дешевые - под 2-5% годовых. И, главное, не обременены политическими условиями, как у МВФ и других международных организаций.

По словам владельца одной из крупнейших в Украине аграрных компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, Украина могла бы диверсифицировать риски за счет получения средств из других источников, помимо МВФ

Тем более, что внешняя конъюнктура для нас сейчас благоприятна: на фоне пандемии в мире растет спрос на сельскохозяйственную продукцию, в том числе, наши экспортные товары (подсолнечное масло, кукуруза, ячмень и другие).

Как говорит Олег Бахматюк, сейчас есть два больших коридора возможностей в этом плане.

Первый - Саудовская Аравия. "Один из базовых наших партнеров. 37 млн населения и большие аппетиты. Для них продовольственная безопасность — на одном из первых мест. Думаю, под стабильные гарантированные поставки ячменя Украина могла бы получить 5-10 млрд долларов", — говорит Бахматюк.

Второй источник кредитных денег - Азия.

"Крупным кредитором может стать Китай, для которого стратегическим сырьем является железная руда. В КНР в производстве металла - задействовано 100 млн человек, так что для них вопрос наличия сырья крайне важен. Как и своевременные поставки сельскохозяйственной продукции, в частности, кукурузы", - отмечает Бахматюк.

Но в списке потенциальных кредиторов - не только Поднебесная.

15 ноября 2020 года на мировой экономической карте появилось новое крупное объединения. Китай и еще 14 стран (Япония, Индонезия, Южная Корея и др.) подписали соглашение о "Всестороннем региональном экономическом партнерстве" (ВРЭП).

"На долю участников соглашения, включая КНР, Японию, Южную Корею и др. страны, приходится почти треть мировой экономики - 29%, также в странах-участниках ВРЭП проживает почти треть всего населения мира (2,2 млрд. человек). Это соглашение фактически сформировало крупнейшую в мире зону свободной торговли, отменяющую торговые пошлины как минимум для 92% участников ВРЭП и предполагающую упрощенные таможенные процедуры, полное открытие и повышение лимитов для иностранного участия не менее чем в 65% секторов сферы услуг", — написал на своей странице в Facebook директор института развития Украины Александр Гончаров.

"ВРЭП — это большие суверенные фонды и большие потребности в продовольствии, и Украина могла бы стать дня нового объединения стабильным поставщиком товаров. При качественном переговорном процессе в течение 8-10 месяцев вполне реально договориться о кредитах для нашей страны. Китай плюс ВРЭП могут дать под поставки сырья до 20 млрд долларов", — говорит Олег Бахматюк.

То есть, потенциально Украина может получить до 25-30 млрд долларов причем безо всяких политических условий. С нашей стороны нужно гарантировать только стабильные поставки железной руды и зерна — что вполне реально.

"Мировые тренды сейчас играют в нашу пользу. У Украины есть сырье, которые оказалось на пике спроса и цены на которое будут расти. У многих стран есть большие суверенные фонды и они будут тратить их на безопасность, в том числе, продуктовую. Важно не упустить этот момент. У Украины есть два сценария - как пройти нынешний кризис: "насухо" (без внешних займов) и сложно или найти деньги и запустить экономику. Уже за 5-6 месяцев переговорного процесса реально получить до 5 млрд долларов, чтобы сбалансировать экономику, а за 10-12 месяцев можно договориться о 20-30 млрд, которые позволят стране не просто выживать, а развиваться", — считает Бахматюк.