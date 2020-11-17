Отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов провалили во второй раз. Напомним: 4 ноября не хватило голосов за проект №4313, который предусматривал перенос сроков внедрения РРО еще на год - до 1 января 2022 года. Тогда депутаты отправили документ на повторное первое чтение.

Сегодня в повестке дня парламента оказался уже совсем другой законопроект — №4313-д авторства главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева. Несмотря на анонсированные "улучшения" для ФОПов, сами предприниматели нашли в документе немало подводных камней и назвали его "опасным для бизнеса", призвав депутатов не голосовать за него.

Накал страстей под Радой, где на Налоговый майдан собралось прядка 20 тысяч предпринимателей, и в сессионном зале оказался настолько высоким, что еще до голосования автор скандального проекта Данил Гетманцев предложил снять его, и разработаю новый "компромиссный вариант".

Впрочем, законопроект все же поставили на голосование, которое оказалось полностью провальным: нашлось всего 17 голосов "за".

При этом ФОПы возмущены тем, что депутаты упорно игнорируют их главное требование - полностью снять вопрос кассовых аппаратов и пересмотреть нормы по упрощенке. И намерены продолжать акции протеста.

Сегодня они пошли даже на штурм Рады, который остановила полиция. Но люди разошлись лишь после того как парламент пообещал рассмотреть законопроекты 4 декабря. Хотя уверенности в том, что будет принято какое-то решение, нет.

И если Рада не примет отсрочку по кассовым аппаратам до Нового года, с 1 января РРО автоматически станут обязательными для всего малого бизнеса.

"Страна" разбиралась в деталях вопроса.

РРО и карантин выходного дня

Напомним вкратце хронологию войны бизнеса против кассовых аппаратов.

4 ноября предприниматели собрались под Радой на Налоговый майдан, требуя от депутатов рассмотреть законопроекты, упрощающие условия ведения бизнеса для ФОПов.

В частности, речь шла о проектах №3853-1 и 3853-2.

Проект №3853-1 прописывает привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате.

Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок.

Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 миллионов гривен в год).

Проект №3853-2 отличается от предыдущего граничной суммой оборота для упрощенцев третьей группы — ее предлагается установить на уране 4025 минимальных зарплат.

Но, чтобы успокоить предпринимателей, которые уже собирались разбивать под Радой палаточный городок, спикер парламента Дмитрий Разумков пообещал им отсрочку по кассовым аппаратам еще на год, заявив, что вопрос уже согласован со всеми фракциями, и голоса в сессиям зале точно найдутся.

Предложенный Разумковым проект №4313 предлагал перенести обязательное введение РРО для плательщиков единого налога второй-четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Впрочем, тогда за этот законопроект проголосовало всего 212 депутатов, и его отправили на повторное первое чтение.

Как сказал нам руководитель движения SAVEФОП Сергей Доротич, то, что проект по отсрочке провалили, предпринимателей не сильно расстроило.

"Нам эта отсрочка не нужна. Мы хотим, чтобы малый бизнес оставили в покое и убрали налоговый прессинг", — говорит Доротич.

Больше предпринимателей возмутил тот факт, что и оговоренные ранее законопроекты не появились в повестке дня.

"Нас в очередной раз обманули. Поэтому планируем новую мобилизацию предпринимателей по всей стране и новые акции. Когда под Раду придет 30-40 тысяч представителей малого бизнеса, власти, я надеюсь, нас услышат", - заявлял он в начале ноября.

И вот спустя две недели, 17 ноября, ФОПы — снова под Радой, хотя их собралось меньше, чем обещали организаторы. По данным Сергея Доротича, порядка 20 тысяч человек. К прежним требованиям - проголосовать проекты №3853-1 и 3853-2 - добавилось еще одно — отменить карантин выходного дня (этот вопрос также был в повестке дня).

"Подлог и манипуляции"

То есть, изначально на голосовании за отсрочку кассовых аппаратов предприниматели не настаивали, хотя и не выступали против. Пока не увидели новый вариант проекта.

Накануне заседания Рады профильный комитет согласовал новый вариант отсрочки. Его прописали в проекте №4613-д и он заметно отличается от того, что предлагалось две недели назад, в проекте №4313.

Как заявила экс-глава регуляторной службы Ксения Ляпина (сейчас входит в руководство движения SAVEФОП), "Гетманцев с присущей ему последовательной манипуляцией протолкнул свой текст, взятый с законопроекта №4645-д. ФОПы не поддерживают проект в такой редакции".

Депутаты также обвинили Гетманцева в "подмене" проектов.

Сам Гетманцев скандала явно не ожидал. Увидев реакцию Налогового майдана и коллег по сессионному залу, он предложил вообще снять проект и разработать некий "компромиссный" вариант, то есть, получается, уже третий по счету. Его поддержал также Давид Арахамия.

Были и другие варианты. Депутаты предлагали вернуться к проект №4313 (проваленному 4 ноября), принять его сейчас в первом чтении, а к 1 декабря - в целом. Также были предложения поставить на голосование проект №3853-2 (о котором просили ФОПы).

Но в итоге на голосование все же поставили законопроект Гетманцева. "За" нашлось всего 17 голосов.

Арахамия озвучил как вариант следующий план: этот проект, как не поддержанный депутатами, в последующем вообще отзовут, а взамен разработают новый, с участием предпринимателей.

Отсрочка не для всех и новые штрафы

Почему проект Гетманцева не понравился ни бизнесу, ни нардепам? Если особо не вчитываться, он вполне вписывается в план "улучшений" для малого бизнеса. В проекте прописана отсрочка по кассовым аппаратам до 1 января 2022 года. Правда, не для всех предпринимателей, а с исключениями.

Но есть и другие нововведения. Основные пункты нового законопроекта следующие:

отсрочки по кассовым не будет для ювелирной торговли, секонд-хэнда, интернет- торговли, торговли автозапчастями, бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, и лекарственными средствами. Для них РРО будут обязательными с 1 января 2021 года.

предлагается установить одноразовую денежную помощь для плательщиков единого налога 2-4-й групп ФЛП, которые пока освобождены от РРО, но добровольно в течение 2021 года будут проводить расчетные операции через регистраторы. Бонус таким предпринимателям выплатят в конце 2021 года. Он составит для второй группы - 10% от суммы ежемесячных авансовых взносов по единому налогу, для третьей — 0,5% от объема расчетных операций, проведенных через РРО, для четвертой группы - 10% от суммы единого налога.

не нужно использовать РРО упрощенцам второй группы, если площадь их магазина составляет 40 квадратных метров в городе и 60 квадратов в селах. Речь идет о неспециализированных магазинах по продаже продуктов питания, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, а также заведениях, предоставляющих парикмахерские услуги, салонах красоты, гостиницах (площадью до 400 кв. м).

смягчение санкций за нарушения для физлиц-предпринимателей. Сейчас нарушением считается, если проверка выявит несоответствие налички и суммы операций, приведенных через кассовый аппарат больше чем на 10% минимальной зарплаты (470 гривен). По новому законопроекту допускается наличие «лишних» денег до двух минималок (9,4 тысячи гривен). При этом появился новый пункт, которого нет в действующем законодательстве: штраф за непредоставление документов или недопуск проверяющих на объект — 300 необлагаемых минимумов (5,1 тысяч гривен). Сейчас максимально штраф за манипуляции с РРО (скажем, если не установлена кассовая лента) - 30 необлагаемых минимумов (510 гривен). Он также остается.

сняты штрафы за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (речь идет о сотнях, а то и тысячах товарных позиций. И сделать ошибку при программировании - одна из главных страшилок для мелкого бизнеса, не имеющего опыта в подобных операциях). Также отменили штраф за не подачу в налоговую отчетности по РРО и создание и хранение информации на контрольной ленте.

исключение из списка предпринимателей, которые не могут быть плательщиками 1-3 групп тех, кто предоставляет фотоуслуги и услуги по обработке пленок. В то же время в этот перечень включили много новых направлений: репетиторы, гувернеры, рекламная фото- и видео- съемка, дизайн, реставрация предметов искусства и пр.

Норму по помещениям, которые должны быть у ФОПа, чтобы он проходил как упрощенец 1-3 группы увеличили со 100- 300 квадратных метров до 400-900 квадратных метров.

То есть, назвать все эти нововведения "смягчениями" для бизнеса однозначно нельзя. Наоборот, в документе под соусом отсрочки кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей и различных "бонусов" протягивают ужесточения для некоторых физлиц-предпринимателей и новые штрафные санкции.

"Будут новые схемы"

Накануне заседания Рады, Данил Гетманцев, комментируя акцию протеста бизнеса под Радой, заявил следующее: "мы вчера на комитете разработали законопроект, которым предлагаем отсрочить ведение регистраторов расчетных операций для всех физических лиц предпринимателей кроме рисковых групп, а это торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, медицинскими средствами, электроникой. Как можно требовать отмены регистратора расчетных операций для продажи лекарств. Это насколько нужно любить контрабанду. Насколько нужно любить контрафакт, чтобы требовать отменить фискализацию для электронных изделий".

То есть, как видно, Гетманцев свою точку зрения по поводу фискализации и упрощенцев не поменял.

Предприниматели вообще считают, что их хотели "прокатить".

По словам Ляпиной, проект Гетманцева ухудшает условия для упрощенцев первой группы. Для тех, кто торгует бытовой техникой, автозапчастями, ювелиркой лекарствами даже на базарах кассовые аппараты могут стать обязательными. Также появляются ограничения по площади магазинов (40-60 квадратов). То есть, если торговая точка больше - придется съезжать или устанавливать РРО.

Есть вопросы по определению площади. Будет множество нюансов в договорах аренды: помещения начнут делить на отдельные части, скажем, перегородками. 40 или 45 квадратов - и условия уже кардинально меняются. Что открывает широкий простор для коррупции.

"При этом площадь торговой точки слабо коррелируется с доходами, которые может получить предприниматель", - отмечает Ляпина.

"Обилетят" или оставят в покое?

Главный вопрос - что будет дальше. В идеале Рада рассмотрит проекты, на которых настаивают ФОПы и примет их до нового года хотя бы в первом чтении (они уже прошли профильный комитет).

Но не факт, что это произойдет, так как отказаться от кассовых аппаратов для малого бизнеса и улучшить условия для упрощенцев - это однозначный минус по налогам. С учетом и без того дефицитного бюджета на следующий год и туманных перспектив по кредиту МВФ депутаты (а точнее монобольшинство в лице фракции "слуга народа") могут и не пойти на уступки предпринимателям.

Еще один вариант — разработка некоего компромиссного проекта. Вот только непонятно каким может быть этот компромисс, если ФОПы требуют у властей "забыть об их существовании и оставить в покое навсегда", а депутаты заинтересованы в максимальной фискализации, пусть даже с отсрочкой.

Если же никакого решения до Нового года не примут, с й января автоматически вступает в силу уже действующий закон, по которому кассовые аппараты станут обязательными сначала для части бизнеса, а с 1 апреля - для всех без исключения.

Доротич прогнозирует, что дополнительные расходы каждого предпринимателя составят не менее 100 тысяч гривен в год, но многие опасаются даже не лишних трат, а пристальной внимания налоговиков.

Поэтому микро-бизнес будет массово закрываться, — прогнозирует Доротич. Чтобы отбиться от фискализации, ФОПы намерены продолжать акции протеста.