В воскресенье в четырех областных центрах и еще трех крупных городах Украины прошел второй тур выборов мэра.

Это города Одесса, Луцк, Сумы, Херсон, Каменец-Подольский (Хмельницкая область), Краматорск (Донецкая область) и Украинка (Киевская область), где на местных выборах 25 октября ни один кандидат не набрал более 50% голосов.

Одним из главных итогов этих выборов стала чрезвычайно низкая явка.

По данным ЦИК средняя явка по состоянию на 20:00 составила 24% (для сравнения в день голосования 25 октября явка была почти 37%).

Сейчас же самая высокая активность избирателей была в Каменце-Подольском (чуть больше 34%), а самая низкая - в Сумах, куда на участки пришло 19% избирателей.

Итоги второго тура анализирует "Страна".

Труханова объявили победителем, но интрига в Одессе сохраняется

Из всех городов Украины, где в воскресенье состоялся второй тур, самая жаркая ситуация была в Одессе.

Там за пост мэра боролись действующий мэр Геннадий Труханов и экс-губернатор области Николай Скорик, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Страна" уже подробно анализировала, как проходили эти выборы и что они означают не только для Одессы, но и для политического расклада в Украине.

Официальные итоги выборов на момент публикации еще не объявлены, но в СМИ уже есть информация о результатах подсчета голосов избиркомами по районам города. По этим цифрам в целом по Одессе побеждает Труханов, опережая Скорика примерно на 20 тысяч голосов.

Скорик уже заявил, что выборы сфальсифицированы властями. Причем как местной, так и центральной, которая активно помогала Труханову.

При этом, политическая интрига в городе сохранится и после выборов.

В Одесском горсовете у партии Труханова "Доверяй делам" всего 20 депутатов из 64 (и это меньше, чем в прежнем горсовете). Для большинства ему не хватает 13 голосов. При этом еще в горсовет прошла ОПЗЖ (18 депутатов), "Слуги народа" и "Евросолидарность" (по 10 депутатов) и Партия Шария (6 депутатов), которая выступала против Труханова и перед вторым туром поддержала Николая Скорика.

Таким образом, создать большинство из своей партии и "слуг народа" (как это планировалось изначально) у Труханова не получится.

Поэтому есть два варианта - или мириться с прежними оппонентами из ОПЗЖ и создавать большинство с ними (рискуя нарваться на активизацию уголовных дел Киевом), либо создавать коалицию со "Слугами народа" и "Евросолидарностью". Учитывая, что идеологически для большей части избирателей Труханова более близка "Оппоплатформа", чем партия Порошенко, коалиция с ЕС может привести для мэра к еще более серьезным электоральным потерям.

Луцк берет человек Палицы

В Луцке за пост городского главы соревновались кандидат от партии "За будущее" Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба.

По данным параллельного подсчета голосов, который провел штаб одного из кандидатов, Игорь Полищук получил 54,53% поддержки и таким образом опередил своего конкурента, самовыдвиженца Богдана Шибу (42,92%).

Последние 4 города в городе не было мэра. Предыдущий градоначальник Николай Романюк скоропостижно скончался в феврале 2017 года. Некоторое время 32-летний Полищук фактически руководил городом. Он был депутатом Луцкого горсовета, главой фракции "Укроп", секретарем горсовета и несколько месяцев - и.о. мэра.

Такой карьерой Полищук обязан Игорю Палице. В 2012-2017 годах он работал главным юридическим советником заместителя председателя правления благотворительного фонда Игоря Палицы, которого считают негласным хозяином региона. Палица - народный депутат, бывший губернатор Волынской области и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

В Сумах тандем составят "Батькивщина" и "Слуги"

В Сумах за пост городского главы соревновались кандидат от ВО "Батькивщина" Александр Лысенко и кандидат от "Европейской солидарности" Вадим Акперов. По данным параллельного подсчета голосов штабов обоих кандидатов победил на выборах Александр Лысенко, набрав чуть более 60% голосов избирателей.

"Страна" уже писала, что партия власти в регионе делала ставку именно на Лысенко, который выдвигался от "Батькивщины". В горсовете именно "Батькивщина" победила на местных выборах. Она провела 13 депутатов, ОПЗЖ - 9 депутатов, ЕС - 9 депутатов. У "Слуг народа" 8 депутатов и 3 депутата провела партия "Сила и честь". Таким образом, формировать большинство будет "Батькивщина" и "Слуги".

Посредником выступит нардеп прошлого созыва от "Батькивщины", экс-глава Службы внешней разведки Украины и уволенный в прошлом году с поста первого заместителя руководителя СБУ Владислав Бухарев. Он до сих пор имеет влияние на кадровые решения власти по Сумской области и при этом сохраняет связи с "Батькивщиной" во фракции которой состоял в прежнем созыве Рады.

Новый мэр Херсона будет распоряжаться 3 миллиардами бюджета

В Херсоне за пост городского главы соревновались кандидат от политсилы "Партия Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!" Игорь Колыхаев и кандидат от "Блока Владимира Сальдо" Владимир Сальдо. По данным городской ТИК, Колыхаев выиграл выборы с результатом 63,59% и отрывом от конкурента почти 16 тысяч голосов. Явка избирателей составила 21%.

Колыхаев - народный депутат-мажоритарщик (состоит в группе "За будущее"), он прошел в Раду от 184 округа, где расположены сельскохозяйственные угодья, которые обрабатывает его аграрный холдинг. В Раде он вошел в Аграрный комитет. Депутат в своей декларации за прошлый год задекларировал владение земельными участками общей площадью почти 100 гектаров. При этом он голосовал против закона о продаже земли.

Интересно, что на местные выборы он пошел с партией "Нам тут жить", которая ранее называлась "Возрождение Украины" и была подконтрольна депутату от "Слуги народа" Арсению Пушкаренко.

Партия Колыхаева победила и на выборах в Херсонский горсовет. Она взяла 17 мандатов. Очевидно, что формировать большинство мэрская политсила будет со "Слугами народа", у которых 10 мандатов. Вместе с мэром такое большинство сможет принимать решения в Херсонском горсовете и распоряжаться бюджетом города, который составляет около 3 миллиардов гривен (более 100 миллионов долларов).

После ухода Колыхаева на пост мэра в 184 округе должны будут пройти довыборы в Верховную Раду.

В Краматорске проиграл ставленник Ахметова

В Краматорске за пост городского главы соревновались близкий к Ахметову действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко - крупный аграрный бизнесмен.

Он считается членом команды нардепа от "Доверия" Максима Ефимова. Гончаренко и Ефимов учились в одном классе, а затем Гончаренко много лет работал в компаниях Ефимова. Так, он был директором по маркетингу и сбыту ОАО "Энергомашспецсталь" (предприятие Ефимова). Гончаренко уже работал в горсовете - он был депутатом двух последних созывов. Сам Ефимов на прошлых местных выборах тоже сражался за кресло мэра, но проиграл Панкову.

Гончаренко во втором туре поддерживала "Оппозиционная платформа - За жизнь!".

По итогам голосования Краматорская городская ТИК утвердила протокол, что на выборах победил Александр Гончаренко, получив 18 686 голосов избирателей, или 57,85%. За его оппонента Андрея Панкова проголосовали 13 тысяч избирателей.

Работать в горсовете победитель выборов, скорее всего будет с большинством, созданным на базе фракций ОПЗЖ и партии "Наш Краматорск" Ефимова.

В Каменец-Подольском альянс "Слуг" и "Свободы"

В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) за кресло мэра сражались самовыдвиженец Владимир Мельниченко и кандидат от ВО "Свобода" Михаил Поситко. Победил 35-летний Поситко, глава Каменец-Подольской ячейки "Свободы".

Он набрал 58% голосов (15,5 тысяч), тогда как его соперник - 41% (11 тысяч голосов).

Накануне голосования, как написало местное издание "Вечерний Каменец", стало известно об альянсе Поситко с президентской партией. Новоизбранные депутаты горсовета от "Слуги народа" прямо призвали своих избирателей поддержать именно Поситко. При этом перед первым туром члены ВО "Свобода" называли местных "Слуг народа" клоунами. А руководство партии и вовсе не выбирало выражения для характеристики президента Владимира Зеленского.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок называл Зеленского - малоросом, а его зам Ирина Фарион заявила, что президент - дегенерат, как и те, кто голосовали за него на выборах, тоже дегенераты.

Но, видимо, "слуги" в Каменец-Подольском на "свободовцев" не в обиде.

И фракции "Свободы" и "Слуг народа" вместе с мэром, скорее всего, создадут большинство в местном горсовете. Из 38 депутатов горсовета 11 мандатов взяла "Свобода", а 8 - "Слуги народа". Таким образом, вместе с мэром-свободовцем у них будет 20 голосов, которых достаточно для принятия любого решения в горсовете.

Украинку взял латифундист из партии Порошенко

В городе Украинка Обуховского района Киевской области соревновались кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

Вообще по закону здесь не должен был состояться второй тур. Так как в Украинке население менее 75 тысяч человек, там мэра должны были избрать еще в первом туре - того, кто наберет большинство голосов.

Но у лидирующих кандидатов, как ни странно, оказалось равное число голосов и поэтому был назначен еще один тур.

По данным ТИК, во втором туре победил на выборах Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей (2852 человека).

Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.

Туренко - экс-председатель Обуховской и Бориспольской райгосадминистраций, которого на эти посты назначал бывший президент Петр Порошенко. Сейчас он будет руководить не только Украинкой, а и 7 селами, которые входят в Украинскую объединенную территориальную общину: Триполье, Халепье, Витачев, Щербановка, Жуковцы, Веремье и Плюты.

Во время работы в Обуховской РГА Александр Туренко считался едва ли не главным латифундистом среди всех чиновников Киевской области - он задекларировал 70 участков общей площадью около 52,32 га в городе Украинка, селах Нещеров и Подгорцы Обуховского района. В основном эта земля была записана на жену и дочь.

Большинство этих участков на семью Туренко были оформлены в 2008-2009 годах, когда он трудился в земельной комиссии Обуховского районного совета.

Где еще пройдет второй тур выборов мэра

В ближайшее воскресенье, 22 ноября, второй тур выборов мэра состоится в семи областных центрах - Днепре, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Ужгороде, Черкассах и в пяти городах - Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.