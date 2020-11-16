Местные выборы в Украине прошли, и, как и прогнозировала "Страна", на повестке дня снова возник вопрос повышения тарифов на отопление.

Запорожские тепловики уже предупредили - ценник на тепло повышается на 8% - с 1339,32 гривен до 1448,65 гривен за гигакалорию. По воде тариф еще расчитывают, но, скорее всего, он тоже вырастет.

25 ноября тарифную тему будут обсуждать полтавские власти. Как именно изменятся тарифы пока неясно, но местные коммунальщики рассчитывают, что они станут "экономически обоснованными", а это рост, как минимум, на 10%.

На низком старте и в других городах. Как рассказала нам член НКРЭ Ольга Бабий, Нацкомиссия одобрила новую цену на газ в тарифе на отопление - 6500 гривен за тысячу кубов. Для сравнения: в утвержденных весной тарифах закладывался газ по 3850 гривен, то есть, как видно, увеличение достаточно существенное.

"Пока эта цена не утверждена, она еще будет обсуждаться с лицензиатами", - говорит Бабий. Но, если новый ценник согласуют, повышенные тарифы могут вступить в силу уже с 1 декабря этого года. То есть, уже к рождеству украинцы получат увеличенные платежки.

"Страна" разбиралась как в Украине изменятся тарифы на отопление.

Новая формула

По словам Ольги Бабий, НКРЭ планирует изменить цену газа в тарифах на отопление. Как известно, на этот отопительный сезон коммунальщикам сохранили специальные цены на газ, но они тоже будут расти, хотя и не так быстро как рыночные ценники.

"По прогнозам, которые нам дал "Нафтогаз", цена ПСО составит 6500 гривен за тысячу кубов", — пояснила Бабий.

Для сравнения: в тарифах, которые НКРЭ утвердила нынешний весной, заложен газ по 3850 гривен. А на начало отопительного сезона прошлого года в тарифе учитывали газ по 6800 гривен за тысячу кубов.

"То есть, если тариф и поменяется, то он будет таким же, как и по состоянию на осень 2019 года", — говорит Ольга Бабий.

Но новый ценник на газ в структуре тарифа на отопление еще окончательно не утвержден. "Решение принимается в два этапа. Первый - согласование цены НКРЭ, он уже прошел. Второй этап - обсуждение на местах и, собственно, утверждение", — отмечает Бабий.

При этом, по ее словам, Черкассы уже отказались от повышения. "У них в тарифе остается цена газа 3850 гривен за тысячу кубов. Не знаю, если честно, как ни собираются работать с таким тарифом, не исключено, что это политическое решение", — отметила Бабий.

Но "отказников" пока - единицы. Большинство тепловиков, наоборот, просят накрутить тариф еще больше - поменять не только ценник на газ, но и другие составляющие тарифа, в частности, зарплаты.

"У многих в тарифе заложены зарплаты технического персонала (электрики, слесари, водители и др.) на уровне 7,5-8,5 тысяч, но в реальности таким специалистам платят уже по 15-16 тысяч и больше. При этом дефицит кадров по отрасли - 30%", - говорит Бабий.

Если НКРЭ пересмотрит еще и зарплатную составляющую, тариф взлетит еще больше. Причем, не только на тепло, но и на воду и электроэнергию. "В структуре тарифа на тепло доля зарплат -10%, в распределении газа - 40%, по водоканалам - 35%, распределению электроэнергии - 30%", — приводит пример Бабий.

Сами тепловики традиционно жалуются: работать при нынешних тарифах попросту не смогут.

"В сентябре тариф на транспортировку газа вырос на 40%, в октябре - такая же история. По газу мы уже в минусе. Люди сидят на трехдневке, многие увольняются. У нас 25% вакансий открыто и заполнить их мы не можем. Так как в карантин действовал запрет на взыскание долгов, многие ремонтные работы не проведены в срок - на это летом просто не было денег. В итоге - износ сетей - до 70%, что чревато массовыми прорывами труб и авариями", — рассказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

Что будет с тарифами

Если в формуле на тепло изменят цену на газ и зарплатную составляющую, тариф вырастет, как минимум, на 10-15%. Но это - только вершина айсберга.

"Заложено еще и завуалированное повышение. Еще весной НКРЭ утвердило так называемые двухставочные тарифы. Одна часть - постоянная, это примерно 80%. В нее входят затраты на закупку газа, электроэнергию, налоги, зарплаты. Эту часть тарифа потребители будут оплачивать только в отопительный сезон. Вторая часть тарифа - 20%, и ее планируется "размазать" на весь год, то есть, нужно будет платить не только в отопительный период, а каждый месяц. При этом эта составляющая должна увеличиться примерно вдвое. Но так как помесячные суммы там сравнительно небольшие, потребители повышения так сразу и не заметят. Эти деньги должны идти на хозяйственную деятельность, ремонты сетей. Считаем это справедливым, так как, к примеру, летом, когда нужно проводить ремонтные работы, денег у теплокоммунэнерго нет, ведь массово платежи от потребителей поступают только в отопительный сезон. А по новой формуле финансирование будет регулярным", — рассказал нам источник в одном из региональных теплокоммунэнерго.

Весной на двухставочные тарифы самого перейти не больше 10% тепловиков. Обязательным условием был переход на прямые договора с потребителями, а их заключили далеко не все. С начала же карантина нововведение отложили. Теперь коммунальщики ждут, что Рада урегулирует это вопрос. "Иначе новые тарифы могут казаться нерабочими", - отмечает Ольга Бабий.

"А как же обещание снизить тарифы вдвое?"

При этом, как говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, новые тарифы изначально незаконные.

"10 июня Кабмин внес изменения в свое постановление, определяющее формирование тарифа на отопление. В новом варианте указано, что в тариф на следующий отопительный сезон закладывается цена газа за прошлый отопительный сезон. Тогда же министр регионального развития Чернышов назвал эту цену - 4048 гривен за тысячу кубов. Как видно, это намного меньше тех 6500 гривен, которые собирается заложить в тариф НКРЭ. Я понимаю, что власти сами себя высекли. На тот момент газ стил немногим больше 2 тысяч за тысячу кубов. Поэтому, озвучив ценник в 4048 гривен, в Кабмине хотели перестраховаться. Сейчас газ подорожал, но ведь постановление Кабмина остается действующим. Это значит, что любая цена газа в формуле на тепло, которая отличается от 4048 гривен - незаконна. А пересмотр тарифа по другому ценнику на газ - уголовное преступление. Жилищный союз будет писать заявление в Нацполицию с требованием разобраться - почему действующие законодательные акты нарушаются", - пояснил нам Скубченко.

Как вариант - Кабмину придется отменить свои июньские правки.

По словам Скубченко, прежде чем повышать тарифы, следовало бы провести их аудит, чтобы понять, насколько они экономически обоснованные. "В каждой гривне тарифа на тепло, по оценочным данным, 30 копеек - чистое воровство. В тариф закладывают необоснованно большие объемы потребления и другие составляющие "с потолка". Я уже не говорю о том, что год назад президент обещал разобраться с тарифами и снизить их вдвое. Чего, как видно, не произошло", — говорит Скубченко.