В субботу и воскресенье в Украине прошел карантин выходного дня, который уже окрестили мини-локдауном для торговли и сферы услуг. В эти дни не работали непродовольственные магазины, рестораны, спортклубы, салоны красоты.

Новых правил придерживались не все.

В некоторых городах карантин выходного дня проигнорировали официально, на уровне местной власти. В других - ограничений придерживались не все. К примеру, в Киеве работал спортклуб экс-президента Петра Порошенко "5 элемент".

Но все же большинство заведений на выходные закрылось. А с понедельника бизнес уже начал подсчитывать потери и думать, что делать дальше. Ведь карантинными теперь будут все ближайшие выходные. А глава Минздрава Степанов вообще говорит, что этот режим продлят до весны.

"Страна" разбиралась, как карантин выходного дня ударил по торговле и сфере услуг.

Рестораны: минус 70% недельной выручки

Рестораны на минувших выходных оказались объектом номер один для правоохранителей. Полиция провела множество рейдов по заведениям общепита, пытаясь вычислить нарушителей. "Страна" уже писала о скандале с рестораном "Гавана", который полиция брала штурмом.

"После этого случая мы специально отслеживали обстановку по камерам. Наше заведение было закрыто, но удалось обнаружить три рейда - полиция проверяла, закрыты ли мы. Кстати, наблюдала интересную ситуацию на Позняках. Две женщины проверяли небольшие магазинчики в спальном районе. И где двери были открыты, заходили внутрь, а за ними - наряд полиции", — рассказала нам соучредитель "Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева.

По ее словам, для них карантин выходного дня обернулся потерей 50% недельной выручки.

"На вынос мы не торговали. Стоимость выхода смены - 10 тысяч гривен в день, не факт, что продажи на вынос или доставка компенсируют эти затраты, тем более что службам доставки нужно платить 33-36% от суммы заказа", — говорит Остафиева.

По словам руководителя агентства "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, больше всего пострадали семейные рестораны и заведения в спальных районах - они недосчитались 50-70% недельной выручки, так как там пик посещаемости приходится именно на выходные дни.

Рестораны в центре потеряли меньше. У них основной поток клиентов - в четверг и пятницу.

"Но для них проблемой стало ограничение работы до 22.00, так что проблемы сейчас есть у всех", — говорит Насонова.

Рестораторы уже думают - что делать дальше.

"Запаса прочности, который у нас был при первом карантине, уже нет. Мы только к августу рассчитались с долгами, а с сентября начали более-менее нормально работать. Сейчас обратились к арендодателю за скидками по аренде. Весной нам снизили аренду на 50%, но не факт, что в этот раз дадут такую же скидку, ведь бар в будние дни работает. Но уже сейчас понятно, что в таком режиме мы долго не протянем, придется увольнять людей", — рассказывает Остафиева.

По словам Насоновой, многие рестораны уже задумались о сокращении персонала. Также начинают "размазывать" смены - люди работают реже, следовательно, снижаются зарплаты.

"Тут дело не только в карантине выходного дня. Еще в октябре многие начали жаловаться на снижение потока клиентов и среднего чека - на 20-30%. Люди стали реже ходить по ресторанам и меньше заказывать. Попросту у всех стало меньше денег, заначки подъели, а новым неоткуда появиться, поэтому экономят. И решить эту проблему в ближайшее время вряд ли получится. А карантин выходного дня все еще больше усугубил. Скорее всего, до конца года закроется еще 10% ресторанов. Те, кто выживет, будут пытаться приспособиться к новой действительности, скажем, пытаться завлечь клиентов перед выходными - в четверг-пятницу", — считает Ольга Насонова.

"Это катастрофа. Если бы полиция выполняла свои прямые обязанности так же пылко и рьяно, как она кошмарила в эти выходные бизнес, в стране не было бы преступности вообще. При этом к ним никаких вопросов; они выполняют прямой и наверняка довольно жесткий приказ. Без выручки в выходные рестораны потеряют до половины доходов, это очевидно. Но, возможно, мы еще не понимаем всех последствий карантина выходного дня. Не исключено, что этот вот гадкий ореол опасности, которым власти пытаются окружить рестораны (не транспорт, не другие очевидно более опасные зоны), сработает не только в выходные, но и в будние", — говорит один из столичных рестораторов.

"Спортклубы стали "страшилкой"

"Страна" уже писала, как отреагировали на карантин выходного дня спортклубы. Сеть "Спортлайф" накануне выходных сделала рассылку с предложением подписать петицию против карантина.

Но в пятницу, 13 ноября, разослала клиентам сообщения о том, что в субботу и воскресенье работать не будет.

А вот клуб экс-президента Петра Порошенко проигнорировал карантин и открыл двери для клиентов.

"Но большинство клубов все же не работало", — говорит эксперт фитнес- и бьюти- индустрии Влад Вавилов.

По его словам, прямые потери спортклубов составили 10-15%, непрямые - ориентировочно 10%, так как люди не решаются продлевать абонементы, особенно, длительные, на полгода или год.

"Мы потеряли 10% от месячной выручки, кроме того, пришлось переносить время занятий для владельцев карт выходного дня", — рассказал СЕО международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFit Club Дмитрий Черный.

Но еще больше, чем карантин выходного дня, спортклуб возмутил ролик, который появился на Вайбер-канале "Коронавирус_инфо": как девушка сначала занимается на беговой дорожке, а затем из сюжета понятно, что она умирает, якобы, из-за того, что не придерживалась правил.

"Все фитнес-сообщество страшно возмущено. У канала больше 2,7 млн подписчиков, для которых запустили такую "страшилку". Заметьте: сняли не переполненную маршрутку, а спортклуб, хотя в большинстве клубов в плане безопасности как раз все не так плохо - персонал в масках, все дезинфицируете, соблюдается дистанция. Это страшный удар по репутации спортивной индустрии", — говорит Вавилов.

"То есть людям дают понять, что безопаснее сидеть на диване, чем заниматься спортом", — добавил Черный.

Он говорит, что их сеть уже закрыла четыре филиала и, если так будет продолжаться дальше, не исключены новые увольнения персонала и закрытия клубов.

"Запаса прочности у нас уже нет. Все клубы работают в минус. Там, где собственники площадей готовы идти на уступки, ситуация немного лучше, а там, где никаких скидок нет, возможны закрытия", — подытожил он.

Салоны красоты: работа по звонку и зачистка рынка

Салоны красоты на выходных в основном тоже не работали. При этом в Харькове работники бьют-индустрии вышли на акцию протеста против карантина. В Киеве и ряде регионов небольшие салоны открывались под конкретных клиентов по предварительно сформированному листу ожидания.

"Я работала, в субботу обслужили четыре клиентки, в воскресенье - пять. Записывали только постоянных клиентов, по звонку не записывали, так как боялись подставы. Дверь была закрыта, пускали по предварительному созову с мастером. В общем, настоящий детектив. Полиция к нас не заходила, спасло то, что салон небольшой и находится на окраине. Но все равно мастера были на взводе. Не знаю, решимся ли мы повторить такой опыт на следующих выходных. Но с другой стороны, непонятно, как выживать, если не работать. У нас на выходные приходится половина недельной выручки. По аренде скидок не будет - я уже провела переговоры с владельцев помещения. Говорит: что за проблема, вы же пять дней в неделю работаете, значит, платить сможете", — рассказала нам владелица салона красоты в одном из спальных районов Киева Оксана.

По ее словам, мастера уже прикинули, что их зарплата (они получают процент от стоимости услуги) упадет.

"Иногородние просто не выживут за такие деньги", - говорит Оксана.

"В среднем карантин выходного дня - это минус 20% недельной выручки для бьюти- индустрии, так как на субботу и воскресенье люди активно записывались на комплексное окрашивание, стрижки", — добавил Влад Вавилов.

По его словам, некоторые клубы еще после весеннего карантина потеряли 50-60% клиентуры.

"Остались те, кто готов платить, поэтому цены на услуги не снижали, и, скорее всего, не будут этого делать в дальнейшем. Некоторым придется увольнять персонал и закрываться. С рынка уйдут в первую очередь самые слабые", — говорит он.

"Люди, в принципе, стали меньше ходить по салонам красоты - поток клиентов уменьшился на треть и по нашему салону, и по другим (я это знаю, так как мы продаем косметику партнерам). Многие украинцы потеряли работу, почти у всех снизились доходы. Карантин выходного дня еще больше усугубил ситуацию, так как большинство тех, кто работает, записывались именно на выходные, а кто не работает, тому не за что ходить по салонам. Мы стараемся реагировать на новые реалии: учим клиенток красить волосы в домашних условиях, предлагая им средства и "формулу". Возможно, сейчас придется удлинить рабочие дни в будни, если уж по выходным работать нельзя. Но бизнес работает на пределе, не исключены массовые закрытия салонов", — говорит владелица салона красоты Sisters Style Studio Оксана Элмс.

Магазины ждут скидок по аренде и готовы уйти "в подполье"

На выходных не работали также непродовольственные магазины, развлекательные зоны и фуд-корты в торговых центрах.

"Потери пока оценить сложно, это можно будет сделать по итогам ноября. Но у нас забрали шесть рабочих дней. На выходные приходится 40-60% недельного трафика, а по деньгам это может быть еще больше, так как люди приходят в кино, рестораны, магазины. Половина клиентов, по нашим прогнозам, придет в магазины в будние дни, плюс - черная пятница, которая позволяет нагнать трафик. Но многие откажутся от покупок, так как карантин выходного дня - это не просто ограничения, но еще и дополнительный источник паники для людей. Это чревато снижением дохода не только для владельцев магазинов, но и для продавцов, ведь они получают процент от выторга. Так что потери будут у всех. Во время весеннего карантина мы не брали аренду, в этот раз тоже готовы обсуждать условия с каждым конкретным арендатором", — рассказал нам управляющий директор ТРЦ Dream Town Роман Емец.

"Потери — до 40-50% недельной выручки, так как большинство покупателей приходили именно на выходных. будут ли скидки по аренде - пока неизвестно. Надеемся, что ТЦ войдут в положение арендаторов. И рассчитываем, что люди будут скупаться в будние дни", — добавила руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

"Я сама столкнулась с проблемой - детям нужно купить зимние одежду и обувь, в будние дни неудобно, покупать на интернет- площадках я не люблю", — говорит Ольга Насонова. Но конечно же будет перераспределение продаж в пользу интернет-магазинов, как это уже наблюдалось весной.

Владельцы небольших одежных магазинчиков рассказывают, что готовы работать "в подполье" - открываться для постоянных клиентов или даже устраивать им примерки на дому. Но говорят, что это не выход.

"Боюсь штрафов, так как знаю, что на этих выходных полиция проводила рейды, и некоторые мои коллеги попались. Хотя не исключено, что уже на следующих выходных просто появится "такса" за право работать, и полиция перестанет нас замечать. Но почему я как преступник должна прятаться и работать из-под полы. И при этом платить налоги", - возмущается владелица небольшого магазина детской одежды на Оболони Ольга.