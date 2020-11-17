В Верховной Раде подготовлен масштабный проект по реформе Службы безопасности Украины.

До сих пор СБУ была единственной силовой структурой, которая работала по закону 1992 года.

Реформировать спецслужбу весной нынешнего года попытался президент Владимир Зеленский, подав в Раду соответствующий законопроект. Но в документе значительно расширялись функции службы, что вызвало критику со всех сторон.

Поэтому в Раде проект отправили на доработку. После нескольких месяцев работы над документом, он был переписан настолько, что из его "шапки" даже исчезло имя самого инициатора - Зеленского.

Новый проект настолько отличается от своего предшественника, что тревогу забил сам глава СБУ Иван Баканов.

Как в Раде предлагают реформировать спецслужбу и хватит ли под это голосов, анализирует "Страна".

Кто автор

В середине октября на сайте партии "Слуга народа" появился блог народного депутата Марьяны Безуглой о реформе СБУ. 32-летняя депутат прошла в Раду по мажоритарному округу на столичной Оболони.

Получив образование врача Безуглая некоторое время работала в поликлинике, а затем попала под международную программу лидерства Госдепа США "Здравоохранение и маргинализированные популяции", что значительно отразилось на ее карьере - непосредственно перед выборами она уже работала в Минобороны, где руководила программой "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил" в проектном офисе реформ.

В парламенте она вошла в Комитет по вопросам нацбезопасности. И именно Безуглая стала главой группы по разработке проекта реформы Службы безопасности Украины.

То, что такая реформа будет нарабатываться в Раде, депутаты решили еще весной нынешнего года, когда в парламент поступил проект реформы СБУ от президента. Даже в пропрезидентской фракции Зеленского обвинили в том, что он хочет усилить полномочия спецслужбу, а потому было решено переписать его реформу.

На сегодня СБУ - единственная правоохранительная структура, которая никогда не реформировалась с момента ее создания. Спецслужбы работают согласно закону, принятому еще в 1992 году. Частично она дублирует функции полиции. И ликвидировать эту проблему, по задумке, и должна эта реформа.

Спустя полгода общественности представили новый документ. В своем блоге об этой реформе Безуглая написала о том, что было принято решение уменьшить правоохранительные функции СБУ, зато создать большую контрразведку, которая будет противодействовать угрозам государственной безопасности от других стран и групп. Также спецслужбу решили отодвинуть от расследования экономических преступлений.

В функционал СБУ заложили стратегическую цель - действовать на опережение.

"Ведь предотвратить госизмену или теракт значительно дешевле, чем ликвидировать их последствия. Следовательно, превентивные меры реагирования на угрозы государственной безопасности — приоритетное направление реформы", - говорилось в блоге Безуглой.

Как пример депутат отмечала, что Служба должна не допустить присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором.

"СБУ станет контрразведкой, которая будет противодействовать внешнему воздействию в экономической сфере. По сути, экономическое преступление тот или иной бизнесмен может и не осуществлять, даже если есть подозрение. А вот не связан ли он с другой страной, транснациональной корпорацией или преступной группировкой, которая наносит вред государству, не является ли его компания филиалом других спецслужб, или использует наших чиновников, чтобы протягивать решения в интересах другого государства — это уже другой вопрос, - рассказала Безуглая. - Современные спецслужбы в мире следят, в том числе и за тем, чтобы государственная собственность не передавалась в приватизацию, концессию другим".

Она отметила также, что главное для СБУ теперь — не поймать опасную банду, а разведать, не является ли она частью транснациональной преступности, которая несет угрозу госбезопасности.

Интересно, что этот блог впоследствии исчез с сайта партии "Слуга народа".

А в самом документе, не смотря на все патетические слова о реформе, оказалось немало новаций, которые прямо ограничивают права человека.

Закроют рот СМИ и партиям

"Страна" уже сообщала, что в проект об СБУ внесли нормы, которые цензурируют медиа. Так, этот законопроект наделяет СБУ интересной функцией – мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма на ТВ и радио. И делать представление на такой телеканал в Нацсовет – после чего тот сможет начать проверку СМИ и дальше либо штрафовать, либо обращаться в суд для отзыва лицензии.

Такая юридическая конструкция позволит власти прямо контролировать СМИ. Вместо того, чтобы суд решил, есть ли в медиапродукте признаки сепаратизма или терроризма, Нацсовет сможет по представлению СБУ оштрафовать канал или издание.

Кроме того, СБУ может инициировать ограничение доступа к любому веб-ресурсу, чтобы "не допустить обострения общественно-политической ситуации". Как отмечают участники коалиции "За свободный интернет", под такое основание легко могут попасть, например, призывы выйти на протест или даже публикация резонансного журналистского расследования.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что если законопроект будет принят Верховной Радой, то высока вероятность того, что украинские спецслужбы будут расправляться с неугодными им телекомпаниями.

"Во всем мире СМИ получают право на юридическую защиту, на обжалование, для того, чтобы медиажурналисты не были жертвами политических репрессий. Мы хотим, чтобы СБУ и все правоохранительные органы должным образом боролись с преступлениями и преступниками, сепаратизмом. Но есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации!" – подчеркнул Томиленко.

Также в этом проекте СБУ получает возможности для снятия информации с электронных коммуникационных сетей. Таким образом, уже нельзя будет говорить о гарантии защиты профессиональной тайны (адвокатской, врачебной, тайны журналистских источников и т.п.).

СБУ получает прямой и неограниченный доступ ко всем государственным базам данных, таким образом сотрудники спецслужб смогут получать любую персональную информацию о личности.

Примечательно, что только после того, как волна негодования из-за этой нормы прокатилась в СМИ, комитет Верховной Рады по гуманитарной политике, который также анализировал этот проект, рекомендовал его не выносить в сессионный зал для принятия.

Но в законопроекте СБУ наделяют не только функцией "кошмарить" СМИ. Он также опасен для неугодных политических партий.

Дело в том, что СБУ хотят позволить отстранять от процесса выборов любые политические силы или представителей политических сил, которые баллотируются в любые органы власти, тоже на основании некого "представления" в ЦИК.

Если в этом представлении будет сказано, что есть подозрения о проведении партией или кандидатом сепаратистской, диверсионной или подрывной деятельности, то такую партию и кандидата будут снимать с избирательного процесса.

Также к выборам не допустят кандидатов, в отношении которых СБУ подала в ЦИК представление с формулировкой "совершение действий, направленных на нарушение неприкосновенности государственной границы Украины, против основ национальной безопасности и мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Под такие обвинения можно любого неугодного власти кандидата.

Важно, что даже не понадобится никакое решение суда, которое признает человека виновным, также нет никаких критериев, как СБУ будет оценивать, подпадают ли действия кандидата под вышеозвученную причину для его отстранения от участия в выборах. Поэтому по факту СБУ сможет заблокировать политические перспективы любого выдвиженца.

"СБУ получает полномочия непосредственно вмешиваться в избирательный процесс и вносить представление о запрете/отмены регистрации кандидатов на выборах. Порядка доказывания фактов такой незаконной деятельности законопроект не предусматривает... Призываем народных депутатов Украины не поддерживать проект закона", - говорится в заявлении ряда общественных организаций, в том числе представительства Freedom House в Украине и Украинского Хельсинского союза по правам человека".

СБУ отодвинут от коррупции

Впрочем, все описанные выше моменты совсем не смутили руководство СБУ. Как раз наоборот - оно не против получить дополнительные возможности по контролю за СМИ и политиками.

Главные баталии развернулись вокруг намерений депутатов отобрать у СБУ право расследовать коррупционные или экономические преступления.

Именно эти функции и были самыми "денежными" для спецслужб. Если СБУ лишат таких прав, то будет полностью ликвидировано главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, больше известное, как "департамент К". Интересно, что его бывший глава Сергей Демчина, который был ставленником экс-президента Петра Порошенко, подозревался именно в незаконном обогащении.

Такие изменения появились в проекте с подачи Запада. Консультационная миссия ЕС и представительство НАТО в Украине в начале осени направили в парламент совместное письмо, в котором призвали депутатов ограничить следственные функции СБУ - в первую очередь, в сфере борьбы с экономическими преступлениями, контрабандой, коррупцией и организованной преступностью.

"Только генпрокурор должен иметь право передавать уголовные производства в СБУ (...) в случаях, когда преступление представляет реальную и непосредственную угрозу для конституционного строя государства", - сказано в этом обращении.

Согласно рекомендациям Запада вместо СБУ полномочия расследовать экономические преступления, коррупцию и оргпреступность следует оставить за НАБУ, ГБР и Нацполицией. В самой СБУ на это отмечают, что из всех правоохранительных структур у бизнеса меньше всего претензий как раз к СБУ.

"Подчеркиваю, что сегодня СБУ воспринимает бизнес как важного партнера. И если сравнить динамику таких жалоб в Совет бизнес-омбудсмена, то по СБУ она в разы меньше, чем по другим органам (в 2019 году: на СБУ - 17, на ГФС - 1073, на НПУ - 107). И каждый год их количество уменьшается", - написал в своем блоге заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь.

Не до конца понятно, и кому перетекут полномочия департамента К, если их заберут у СБУ. С одной стороны, заниматься экономическими преступлениями хотят в МВД, но это усилит влияние Арсена Авакова, а значит собрать под такое голоса в Раде будет проблематично.

С другой стороны под такие преступления пытались создать целый отдельный орган - Бюро финансовых расследований, но после того, как Рада провалила соответствующий проект, процесс сильно затормозился.

Буксует и создание Бюро экономической безопасности Украины. Этот орган пытаются создать взамен налоговой милиции и возложить на него выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере экономики, создающих угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращение их совершения в будущем. За соответствующий закон депутаты проголосовали в 1 чтении еще в сентябре, с тех пор подвижек по нему нет.

"Главное - политическая воля на трансформацию спецслужбы из коммерческой организации в правоохранительный орган. Пока такой воли не видно. А ведь все решается просто - заберите у СБУ экономические преступления и найдется время на национальную безопасность", - парирует на этот счет адвокат Олег Бабич.

Запрет иметь родственников в России

Депутаты предложили уволить практически каждого второго СБУшника, сократив численность состава с 30 тысяч человек до 17 тысяч.

Сокращение будет идти постепенно, до 2027 года: примерно на 2 тысяч сотрудников ежегодно. Именно эту норму больше всего раскритиковал глава СБУ Иван Баканов, заявив, что после сокращения спецслужба не сможет выполнять свои функции.

Также ему не понравился и другой пункт проекта.

Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, на службу в СБУ не может быть принято лицо, близкие родственники которого (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) имеют гражданство государства-агрессора, или являются лицами без гражданства. Такая норма ударила бы в первую очередь по самому Ивану Баканову. На момент назначения его и.о. председателя СБУ, его жена Оксана имела российское гражданство, однако находилась в процессе оформления украинского.

Ну и в завершение депутаты решили ввести "принцип гражданско-демократического контроля". А по сути - просто создать соответствующий парламентский комитет, который будет контролировать деятельность СБУ и присматривать за ней.

Впрочем, словно в компенсацию за то, что у спецслужб отбирают главный источник доходов, депутаты прописали целую систему компенсаций для сотрудников СБУ.

Они получат право на пожизненную пенсию по выслуге лет, пенсионное обеспечение в случае утери кормильца, единоразовую денежную помощь при увольнении и возможность выходить на пенсию в 45 лет при наличии страхового стажа в 25 лет, из которых 12,5 лет - это служба в СБУ.

Как и военнослужащим, им будет полагаться надбавка за каждый год выслуги более 20 лет -в размере 3% от соответствующих сумм денежного обеспечения.

"Это попытка компенсировать изъятие нормы по экономической безопасности. Все уперлось в эту норму. Западные партнеры требуют, президент не может отказать. В СБУ понимают, что их хотят превратить в контрразведку, где полномочий будет будет больше, а департамента мечты, в котором можно было озолотиться, уже не будет. Ну и все выглядит так, как будто депутаты пытаются хоть как-то задобрить СБУ, повысить материальный статус работников СБУ увеличением им пенсий", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Законопроект о СБУ оказался в повестке дня Верховной Рады на эту неделю.

Но депутат от "Слуги народа" Александр Качура заверил "Страну", что пока его рассматривать не будут. Формальный повод - из-за огромного количества заболевших депутатов на этой неделе состоится только одно заседание - во вторник, а проект об СБУ хотели рассмотреть в четверг. Но Качура также отметил, что на данный момент голосов за проект нет.

Вадим Карасев говорит "Стране", что принятие этого проекта чревато прежде всего для самих депутатов.

"В парламенте самоубийц нет. Все политические силы не знают, против кого может обернуться этот проект. Сегодня они дадут такие широкие полномочия СБУ, а завтра их самих и партии, от которых они захотят баллотироваться, не пропустят на следующие выборы. Однозначно, эта реформа еще будет дорабатываться", - считает Карасев.