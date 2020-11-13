Коронавирус внес свои коррективы в пленарную работу Верховной Рады. Велика вероятность, что на следующей неделе, которая по парламентскому расписанию пленарная, сессия соберется только во вторник, 17 ноября.

Вести заседание будет вице-спикер Елена Кондратюк, потому что Covid-19 скосил председателя Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука, которые пополнили ряды заболевших почти одновременно вместе с президентом Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым.

Главная интрига теперь, проголосует ли Рада из-за такой ситуации за возвращении "антикоррупционных" норм, скандально отмененных Конституционным судом (КС). Мы писали, что эта история вызвала бурную реакцию Запада и прозападной части украинского истеблишмента, на что власти пришлось спешно и не всегда законно реагировать.

По предварительным планам голосование состоится именно во вторник.

Но далеко не факт, что этим планам суждено сбыться.

Подробности - в материале "Страны".

Кондратюк за главную

На этой недели стало известно, что спикер Разумков и его первый заместитель Стенфанчук заболели коронавирусом, а значит, не смогут вести заседания на ближайшей пленарной неделе.

Председательские обязанности переходят к вице-спикеру Елене Кондратюк, избранной в Раду по спискам "Батькивщины".

"Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседания парламента. Это моя обязанность как вице-спикера в виду сложившихся обстоятельств. Мы все лишний раз убедились, что наличие троих людей в руководстве парламента - правильно и институционально целесообразно. Чтобы не случилось, главный законодательный орган страны должен работать в интересах граждан и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", - написала Кондратюк на своей странице в Фейсбуке.

Правда, среди руководителей фракций уже зашла речь о том, чтобы сократить из-за "коронавирусной" ситуации пленарную неделю до одного заседания во вторник. Как уточнил в своем Телеграм-канале заместитель главы фракции "Голоса" Ярослав Железняк, эта идея обсуждалась на совещании глав фракций онлайн в пятницу, 13 ноября.

"Но окончательного решения нет и до понедельника не будет. Пока все настроены работать", - отметил Железняк.

Вместе с тем, как утверждает собеседник среди руководителей фракций, в ходе этого совещания прозвучало также предложение собрать внеочередное заседание парламента в понедельник и проголосовать за перенос работы на другую неделю.

Предложил это лидер фракции "Слуги народа" (СН) Давид Арахамия, и, как считает источник, идея исходит из Офиса президента (ОП).

"Давид сказал, мол, есть мнение из-за большего количества заболевших проголосовать за перенос недели. Но все высказались против. Он не продавливал: когда один против шести (фракций и депутатских групп - Ред.), это сложно сделать", - пересказывает собеседник.

Аргументы якобы звучали, в том числе, следующие.

Во-первых, не все депутаты успеют приехать в понедельник на внеочередное заседание. Например, фракция ОПЗЖ не сможет собраться, потому что часть ее депутатов будут наблюдать за подсчетом голосов во втором туре выборов мэра в Одессе, где депутат от партии Николай Скорик борется с нынешним городским головой Геннадием Трухановым.

Во-вторых, перенос работы выставит в невыгодном свете парламент.

"Это будет по-дебильному выглядеть. Страна хочет работать, несмотря на эпидемию. А Рада вместо законодательной работы уйдет на карантин. Мы соберёмся во вторник, и если мы увидим, что мало людей, изменим график", - говорит источник среди руководителей фракций.

Вице-спикер Елена Кондратюк вызвала тревогу на Банковой, фото: Информационное управление аппарата Рады, rada.gov.ua

Банковая ревнует Разумкова

Почему ОП не хочет проводить заседания на будущей недели, есть несколько объяснений.

С одной стороны, парламентский комитет по вопросам правовой политики предложил Раде включить в повестку дня работы ряд законопроектов, связанных с работой КС.

Имеется в виду, прежде всего, проект №4311 авторства депутатов от СН во главе с первым зампредседателя фракции Александром Корниенко, а также представителей фракций "Голоса" и депгруппы "Доверие". Они предлагают сделать требованием к правомочности Конституционного суда наличие в его составе не менее 17-ти из 18 судей. В данный момент в КС входят только 15 судей. То есть принятие этого законопроекта полностью заблокирует работу суда на долгие месяцы (только на избрание двух членов КСУ по квоте Рады по процедуре нужно не менее 2-3 месяцев).

Речь идет также о законопроекте № 4319 группы депутатов во главе с председателем правового комитета Ольгой Совгирей и представителем президента в КС Федором Вениславским, в котором лоббируется повышение с 10 до 12 количества голосов судей, необходимых для принятия решений КС.

Однако, несмотря на столь представительный состав авторов в обоих случаях, комитет под руководством все той же Совгири не стал рекомендовать оба законопроекта даже к первому чтению.

Это уже вызвало критику со стороны "антикоррупционного лобби", добивающегося полной перезагрузки КС или хотя бы приостановки его работы до изменения состава судей.

Однако ни один из указанных проектов не является быстрым решением относительно КС, которого требуют от ОП на Западе.

Более того, предложенные решения по блокированию деятельности суда непопулярны даже в "Слуге народа". И даже с учетом "Голоса" и "Доверия" голосов за законопроекты может не хватить. Скажется и фактор коронавируса, минусующего потенциальных сторонников.

По информации "Страны", заболел, например, представитель президента в КС и активный лоббист перезагрузки суда Вениславский.

Еще один важный для понимания логики ОП момент: по предварительным данным, во вторник планируется рассмотреть в первом чтении законопроект №4304 группы депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым о возобновлении действия статей об электронном декларировании и незаконном обогащении.

К этому проекту также немало претензий, его считают неконституционным.

Но депутаты говорят, что ОП не хочет, чтобы это голосование состоялось, ведь, если найдется 226 голосов, то это усилит политические позиции Разумкова.

"Спикер со своей идей вернуть все назад получил поддержку большей части Рады, чем вызвал ревность", - говорит собеседник в руководстве одной из фракций.

Впрочем, пройдет ли законопроект спикера - вопрос.

"Разумковское предложение сыграло свою роль, которая была в том, чтобы сбить накал. И президент, и остальные не стали переть на рожон. Теперь самое время прийти к выводу, что и эта инициатива не самая хорошая, и нужно искать чистое с точки зрения закона решение", - говорит источник во фракции СН, не готовый голосовать за законопроект Разумкова.

Также обращает на себя вчерашнее заявление Зеленского, который сказал, что через неделю будет готова концепция того, что делать с Конституционным судом. Из чего наблюдатели сделали вывод, что президент уже не настаивает на своем законопроекте, но и "проект спикера" поддерживать не будет.

Вместе с тем, заместитель главы фракции "Голоса", соавтор проекта №4304 Ярослав Железняк спрогнозировал "Стране", что на пленарном заседании во вторник документ примут в первом чтении. Однако позже он опубликовал проект повестки дня, в котором пока нет "проекта Разумкова", отметив, что его судьбу решит соглассовет в понедельник.

Что интересно: опасение ОП, по данным "Страны", вызывает также факт перехода председательства в Раде (временно) Елене Кондратюк.

"Лена для них непонятна. Они (в СН - Ред.) боятся, что она может попробовать повести какую-то свою игру", - говорит источник среди руководителей фракций.

Возможно, сыграло то, что Кондратюк зашла в Раду как представитель "Батькивщины", и, хотя руководство Рады традиционно не имеет фракционной принадлежности, подразумевается влияние на вице-спикера главы ее бывшей фракции Юлии Тимошенко. А та выступает отнюдь не на стороне Банковой в войне с Конституционным судом.

Но во фракции Тимошенко отметают возможность влиять на работу Кондратюк в президиуме.

"Елена - ответственный депутат, гражданин. Я думаю, она будет в ведении заседаний скрупулезно следовать регламенту и остальному законодательству", - ответил "Стране" депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Тем не менее, собеседник во фракции СН настаивает, что лучше не давать даже теоретических шансов для самодеятельности Кондратюк вопреки интересам Банковой.

"Лучше не заходить во что-то серьезное с этой девушкой из "Батькивщины", - говорит депутат.

По его словам, при нынешнем положении вещей предпочтительнее все-таки перенос заседаний, чтобы депутаты не продолжали заражать друг друга коронавирусом.

"Сейчас главная задача - сохранить депутатов для голосования за бюджет. Борьба с коррупцией и движения по КС конечно, хорошо, но отсрочка или провал голосования за бюджет из-за нехватки заболевших "штыков" будет иметь неизмеримом серьезнее последствия", - резюмировал собеседник.