На фоне провала на местных выборах президент Владимир Зеленский начал кадровые перемены на местах. Накануне Кабмин согласовал назначение трех новых руководителей обладминистраций.

Вместо Максима Куцего в Одесскую область решено назначить Сергея Гриневецкого, Сумскую ОГА возглавит Василий Хома, а Николаевскую - Виталий Ким.

Кроме Кима, который в политике засветился лишь на этих выборах в списке "слуг народа" в горсовет Николаева, остальные губернаторы - это представители "старой гвардии".

И Хома, и особенно Гриневецкий уже имеют большой опыт управления регионами. Это те люди, которые работали на госдолжностях в эпоху президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Подробности назначений анализирует "Страна".

Почему решили чистить губернаторов

Владимир Зеленский после победы на президентских выборах анонсировал масштабную чистку властной вертикали, созданной его предшественниками.

И первое время на ключевые государственные посты, в том числе и на губернаторов областей, назначались неизвестные или малоизвестные лица. Но во многих случаях им удавалось проработать буквально по несколько месяцев. И их меняли на точно таких же.

Не имея авторитета и опыта они, как правило, весьма слабо контролировали происходящее на местах и вступали в конфликты с местными элитами, которые к ним зачастую относились с нескрываемым презрением.

Итогом этого и стал провал "слуг" на выборах во многих регионов.

Кроме того, перемены произошли и в Офисе президента. Прежний куратор региональной политики Сергей Трофимов был уволен с должности заместителя главы ОП. Как уже сообщали источники "Страны" последствием этого должна была стать массовая замена глав областных и районных госадминистраций. В том числе и из чисто коммерческих соображений (продажа должностей).

Так собственно говоря и произошло.

На днях как раз и прошла первая смена губернаторов. При этом, что характерно, на должности назначаются не новые лица, а опытные чиновники, работавшие еще во времена Кучмы, Юшенко и Януковича.

Одесский аксакал

Сергей Гриневецкий

Главой Одесской ОГА будет назначен Сергей Гриневецкий. Вчера его на эту должность уже рекомендовал Кабмин. По процедуре после представления правительства соответствующий указ должен издать Владимир Зеленский.

Гриневецкий для Одесского региона не новое, а очень хорошо знакомое лицо. Во времена Кучмы вплоть до первого Майдана он был 7 лет губернатором области. Потом был нардепом в трех созывах Верховной Рады (от Блока Литвина, а затем как мажоритарщик по округу в Одесской области).

Сейчас Гриневецкий возглавляет областную организацию партии нынешнего мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам". На выборах 25 октября 2020 года прошел по ее списку в областной совет.

"Страна" уже писала, что в Одессе состоится второй тур выборов мэра. Там сразятся нынешний градоначальник Геннадий Труханов (получил в первом туре 38,3%) и бывший губернатор, нардеп от ОПЗЖ Николая Скорика (19,4%). По последним рейтингам разрыв между кандидатами сократился до 7%.

Поэтому такое назначение выглядит как подтверждение слухов, которые давно курсировали в городе, о негласном альянсе между Трухановым и командой президента с целью формирования провластного большинства в местных гор- и облсовете. Чтобы не допустить представителей ОПЗЖ к власти в регионе, несмотря на внушительный успех "Оппоплатформы" на выборах.

Например, в облсовете ОПЗЖ получила 24 мандата из 84. "Слуги народа" взяли 16 мест, а партия Труханова - только 11.

В горсовете партия Труханова и ОПЗЖ шли практически нога в ногу. В итоге из 64 мандатов 20 получит "Доверяй делам", 18 - ОПЗЖ. "Слуги народа" - на третьем месте, они взяли только 10 мандатов.

При таких раскладах назначение Гриневецкого накануне 2 тура выглядит как знак поддержки от Банковой Труханову. Правда пока непонятно насколько это реально поможет мэру. Тем более, что до выборов осталось всего несколько дней.

Кроме того, есть и чисто юридические препятствия для вступления Гриневецкого в должность. В прошлом он был комсомольским функционером и возглавлял Раздельнянский райком Компартии Украины. Из-за этого он подпадает под действие закона о люстрации, и не имеет права занимать государственные должности до 2024 года. Поэтому пытается отменить этот запрет через Одесский окружной административный суд. 9 ноября был сформирован состав суда, который будет рассматривать его дело.

Бывший зам Добкина в Сумах

Василий Хома. Фото: Khakkiv Today

Еще один представитель старой гвардии был согласован на пост главы Сумской ОГА. Это Василий Хома.

Он - участник боевых действий в Афганистане, бывший десантник. У него за плечами работа в Харьковском горсовете, куда он прошел как депутат еще в 1998 году. Затем с 2002 по 2005 был советником главы Харьковской облгосадминистрации (тогда им был Евгений Кушнарев). С 2010 по 2014 год был замглавы Харьковской обладминистрации Михаила Добкина. Именно Хома был в ХОГА в конце февраля 2014 года, когда активисты Евромайдана захватили здание, и 1 марта 2014 года, когда его взяли штурмом их оппоненты - представители Антимайдана.

После смены власти Хома некоторое время работал замом следующего губернатора области Игоря Балуты. Кстати, он фактически был единственным топ-чиновником в Харьковской области, кто мог попасть под действие закона о люстрации. Правда, в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применено положение Закона Украины "Об очищении власти", его фамилии нет. Дело в том, что Хома уволился в ноябре 2014 года, чтобы не быть люстрированным. Таким образом, преград для его назначения губернатором Сумской области нет.

По итогам местных выборов 25 октября Сумской областной совет сформируют 16 депутатов от партии "Слуга народа", 14 – от "Оппозиционной платформы - За Жизнь!", 10 от "Всеукраинского объединения "Батькивщина", 9 – от "Европейской солидарности, 8 – от "Наш край", 7 – от "За майбутне". Чтобы собрать большинство "Слугам" нужно взять в союзники две любые фракции.

В самих Сумах 15 ноября пройдет второй тур выборов мэра. В нем сойдутся действующий мэр Александр Лысенко от "Батькивщины" и Вадим Акперов от "Евросолидарности".

А вот в горсовете "Слуга народа" пришла к финишу только четвертой, после "Батькивщины" (13 депутатов), ОПЗЖ (9 депутатов) и ЕС (9 депутатов). У "Слуг" 8 депутатов и 3 депутата провела партия "Сила и честь".

Основная ставка будет делаться на "Батькивщину". Здесь посредником выступит нардеп прошлого созыва от "Батькивщины", экс-глава Службы внешней разведки Украины и уволенный в прошлом году с поста первого заместителя руководителя СБУ Владислав Бухарев. Он до сих пор имеет влияние на кадровые решения власти по Сумской области и при этом сохраняет связи с "Батькивщиной" во фракции которой состоял в прежнем созыве Рады.

В Николаев назначили бизнесмена

Виталий Ким. Фото "НикВести"

В новоназначенной троице губернаторов только один оказался "новым" лицом. Это Виталий Ким, которого рекомендовали на должность главы Николаевской ОГА. В ходе президентских и парламентских выборов Ким работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета (куратором выборов в регионе и в городе был глава фракции Давид Арахамия).

Ким - местный предприниматель, был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу.

Перед ним стоит непростая задача - сформировать большинство в местных советах региона.

На выборах депутатов Николаевского областного совета пятипроцентный барьер преодолели шесть партий, но ни одна из политических сил не может сформировать большинство в одиночку. Выиграла выборы "Оппоплатформа", которая получит 18 мандатов из 64. На втором месте "Слуга народа" с 16 голосами. Также прошли "Наш край" - 10 мандатов; "Европейская солидарность" - 8 мандатов, "Пропозиція" - 7 мандатов; "За майбутнє" - 5 мандатов. Для большинства необходимо 33 голоса.

Непростая ситуация и в самом Николаеве. Там 22 ноября пройдет второй тур выборов мэра, где сразятся Александр Сенкевич (партия "Пропозиція") и Владислав Чайка (ОПЗЖ).

В горсовет прошли шесть партий. На первом месте ОПЗЖ с 17 мандатами из 54, на втором месте "Пропозиція" (14 депутатов), на третьем месте "Слуга народа" (9 депутатов). ЕС и "Партия Шария" получили по 5 мест и "Наш край" 4 места. Таким образом, чтобы "Слуга народа" вошла в большинство в горсовете, им нужно искать две фракции себе в союзники. В этих условиях, верояно, власть попытается обеспечить админресурс для победы кандидата от партии "Пропозиція", чтобы вместе с ней формировать провластное большинство.

Задача - сформировать большинство

Опрошенные "Страной" эксперты говорят о том, что у власти не оказалось скамейки запасных, поэтому и начали возвращать старую гвардию.

Кроме того, Банковая ищет таких управленцев, которые смогут договориться с местными политическими элитами и создать устойчивое большинство в местных советах на основе именно президентской партии "Слуга народа", которая не смогла нигде набрать достаточное количество голосов, чтобы сформировать коалицию в одиночку.

"Можно говорить о трех ключевых факторах. Во-первых, кадровый потенциал власти исчерпан, идет попытка найти старые проверенные кадры с опытом. Тот же Хома - чиновник эпохи Януковича, Гриневецкий - человек эпохи Кучмы. Основная проблема, что президенту не из кого выбирать. Новые лица показывают себя как откровенно непрофессиональные неподготовленные менеджеры, поэтому власть пытается найти опытных управленцев начала 2000-х. Во-вторых, на лицо попытка стабилизировать ситуацию в регионах, по которым сильно бьет экономический и ковид-кризис. В третьих, нельзя исключить, что губернаторы подбираются в разрезе формирования большинства в соответствующих советах. Это точка пересечения с региональными элитами. Несмотря на то, что "Слуги народа" рапортуют, что они выиграли местные выборы в Украине, можно говорить только о том, что они выиграли выборы у "Европейской солидарности", но они не выиграли власть у региональных элит. Поэтому идут назначения "старых" управленцев, которые смогут принудить региональные элиты к союзу с партией власти", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

В то же время, по мнению политолога и социолога Виктора Небоженко, в итоге эта "старая гвардия" еще окажется виноватой, если не будут выполнены задачи Банковой.

"Все эта стратегия на привлечение старых политиков началась не сегодня. Все началось с Кравчука, Фокина. А теперь и до губернаторов дошли. Почему их назначают? Потому что, во-первых, они не будут претендовать на власть молодых. Чем старше политики - тем меньше шансов, что они будут рваться к власти в общегосударственном масштабе. Во-вторых, "новые" лица насоздавали по всей стране острейшие проблемы, которые нужно решать достаточно быстро. Пока сам Зеленский прячется от конституционного кризиса в больницу в Феофании, все эти старые менеджеры будут решать сложные задачи. А если не справятся - на них легко свернуть все проблемы. Что вот мол, даже опытные люди ничего не смогли добиться", - полагает Небоженко.