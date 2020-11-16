Многие украинцы, кто уже переболел коронавирусом, делятся своим опытом в соцсетях. При этом большинство из них жалуется, что Министерство здравоохранения не разъясняет, что делать в случае болезни.



"Я заходила на сайт МОЗ, так же, как и на сайт Кабмина, на главную страницу, посвященнуюю COVID-19 (covid19.gov.ua)", - рассказывает пиар-директор Украинского Института будущего Инна Гордиенко, которая переболела коронавирусом четыре недели назад.

Она признается, что не нашла там необходимой информации о том, как действовать, если подхватил коронавирус. На сайте – масса информации о том, как не заболеть, но совсем не о том, как действовать, если это случилось.



"Страна" решила разобраться, что в теории рекомендует МОЗ при ковиде, и как на практике украинцы лечатся от коронавируса.

Что делать, если заболел коронавирусом. Инструкция от МОЗ

Сжатая инструкция – что делать, если заболел коронавирусом, – есть на специальном разделе сайта Министерства здравоохранения, посвященном ковиду. Однако чтобы ее найти, приходится несколько раз переходить по различным ссылкам - хотя по идее это та информация, которую должен в первую очередь видеть пользователь на специальном разделе сайта про ковид.

Но, попадая на сайт, сперва видим общие рекомендации по профилактике заболеваний - мол, укрепляйте иммунитет и мойте руки с мылом. Также есть различные аналитические данные про вирус и статистика заболеваемости.

Тут же правительственный портал предлагает пройти онлайн-тест на ковид – на уточнение симптомов болезни. Но полного перечня симптомов в открытом доступе не дает.

Наконец удается найти более-менее внятную инструкцию.



При подозрении на коронавирус МОЗ советует следовать такому алгоритму действий:



1. Оставайтесь дома.

2. Позвоните своему семейному врачу.

3. Опишите ему симптомы, историю путешествий. Расскажите о том, были ли вы в контакте с людьми, которые могут быть инфицированы. Расскажите о результатах опроса (онлайн-теста на ковид), а также уточните, на какие именно вопросы Вы дали утвердительный ответ.

4. Следуйте инструкциям врача.

5. В неотложных состояниях - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание, - срочно вызывайте "скорую" по номеру 103.



Вот и все, что советует МОЗ.



Но на практике выполнить эту инструкцию не так просто. К тому же, она слишком общая, и не учитывает индивидуальных особенностей пациента.

Что делать, если нет семейного врача?

МОЗ не разъясняет, что делать пациенту с симптомами ковида, если он не подписал декларацию с семейным врачом.



В таком случае есть несколько вариантов. О которых на официальном сайте Минздрава ничего не написано. Информацию приходится узнавать из первых уст - от врачей и пациентов, которые уже переболели коронавирусом.



Первый вариант – идти на прием к специалисту в частную клинику. Но, во-первых, не все украинцы финансово могут себе это позволить. А во-вторых, на очный прием еще нужно доехать – в транспорте потенциальный больной может заразить других пассажиров. А непосредственно на приеме – и врача, и других пациентов, ожидающих приема.



Второй вариант – заключить декларацию с доктором в ближайшей поликлинике. Некоторые заведения на время карантина допускают заключение декларации дистанционно – но не все. Эту информацию нужно уточнять в регистратуре конкретной поликлиники (номера можно найти на сайте Helsi.me). Об этом нюансе на сайте МОЗ речи вообще ничего не сказано. К тому же, когда человеку плохо, ему не до подписания деклараций – ему важно быстро поправить здоровье.



Можно обойтись и без похода к врачу – сразу вызвать скорую, не тратя время на походы в поликлинику. Так, по крайней мере, советует поступать тем, у кого нет семейного доктора, главный санврач Украины Виктор Ляшко.



"В случае если у человека нет декларации и есть симптомы, свидетельствующие о возможном инфицировании коронавирусной болезнью, он должен набрать 103 – номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", – уточнил Ляшко. Правда, на сайте МОЗ о таком варианте нет ни слова.



К тому же, на практике скорая помощь приезжает на вызовы, только если есть серьезные симптомы – такие как нарушенное дыхание или высокая температура, которая не сбивается. В самом начале болезни при легких симптомах скорая, скорее всего, не приедет. Максимум – проконсультирует по телефону.



Однако назначать сильнодействующие препараты, такие как антибиотики, без анализов и не видя пациента – очень рискованно. Впрочем, в условиях растущей заболеваемости и нагрузки на врачей многие доктора поступают именно так – о чем свидетельствуют несколько историй переболевших "короной" украинцев.



Однако, есть и третий вариант – о котором МОЗ, опять же, не сообщает.



"Есть государственные больницы, где принимают пациентов и без деклараций, за минимальную плату. Например, в Киевской областной больнице на Багговутовской общий анализ крови стоит 80 грн, прием у ЛОРа – 250 грн. Просто приходишь со своим ID и записываешься. Прописка не важна. Но люди об этом не знают. Потому что МОЗ не разъясняет этот момент", - рассказывает Инна Гордиенко.



Но это все теория. На практике же люди вообще не следуют предложенному МОЗ алгоритму действий – пропускают и семейного врача, и скорую.



Почти никто из тех, с кем говорила «Страна», при возникновении симптомов не обращался к семейному врачу и не начинал искать его, чтобы заключить декларацию. Они сразу шли сдавать ПЦР-тесты в частные лаборатории, и делали это по собственной инициативе.



Даже те, у кого есть семейный, предпочитают к нему не обращаться – а сразу делают тест на ковид. И параллельно через знакомых ищут грамотного специалиста, который имеет опыт работы с коронавирусными больными, чтобы тот вел их удаленно.

Где сделать тест на коронавирус?

На сайте МОЗ есть перечень лабораторий, которые делают тесты на коронавирус. Однако там только государственные лаборатории. И, по словам опрошенных "Страной" украинцев, которые уже переболели коронавирусом, список этот не полный.

К тому же, с самими тестами на ковид не все так просто. Нередко тесты оказываются ложноотрицательными либо ложноположительными. В МОЗ это объясняют неправильной технологией забора мазка.



Однако частично это обусловлено тем, что на сайте МОЗ не сказано, в какой день от начала симптомов имеет смысл сдавать тест.

Ведь в первые дни заболевания тест может не показать наличие коронавируса, хотя человек уже может заразать окружающих. В итоге болезнь продолжает распространяться, а украинцам приходится сдавать тесты по несколько раз, тратя на обследования тысячи, а в ряде случаев – десятки тысяч гривен.

А во-вторых, из-за дороговизны тестов в частных лабораториях многие люди, ощущая симптомы, вообще не идут сдавать тест. Соответственно, искажается статистика заболеваемости.



По собственной инициативе заболевшие делают и КТ (компьютерную томографию) легких – чтобы не запустить пневмонию.

Кстати, о необходимости КТ на сайте МОЗ также не идет речи. Как и о необходимости следить за степенью насыщения крови кислородом с помощью пульсоксиметра. Вероятно, предполагается, что об этом пациентам должен сказать семейный врач. К которому на практике обращаются далеко не все заболевшие.



В целом же информацию о том, что делать при коронавирусе, украинцы ищут либо у знакомых, которые уже переболели коронавирусом, либо в интернете, либо в профильных группах в Фейсбуке. Везде, кроме сайта МОЗ. Некоторые туда даже не заходят. А другие, не найдя там никаких практических советов, разочаровываются и занимаются самолечением. Пробуют различные методы по рекомендации знакомых и в целом идут по пути "проб и ошибок", которым потом делятся в соцсетях.



Итак, разберемся, как на практике действуют украинцы при подозрении на коронавирус при трех различных степенях течения болезни: легкой, средней и тяжелой. А также на самом раннем этапе болезни - когда ковид еще не подтвержден, но первые симптомы уже ощущаются.

Вариант 1. Появились симптомы, но пока непонятно - коронавирус ли это

Что рекомендует МОЗ?

Пройти онлайн-тест на ковид на сайте, посвященном коронавирусу. То есть, сверить свои симптомы со стандартными симптомами коронавируса. А также - обратиться к семейному врачу.

А как на практике?

Заболевание в себе киевлянки Натальи М., которая работает логопедом в детском саду, начиналось безобидно.

Сначала женщина почувствовала слабость и небольшую температуру. Обратилась к семейному врачу. Та посоветовала оставаться дома и пить много жидкости. Направление на тест на ковид выдавать отказывалась.



"В итоге я ее уговорила, за направлением в поликлинику пошел мой пока еще бессимптомный муж, выстоял в очереди – направления выдают с тыльной стороны поликлиники сотрудники в защитных костюмах", - вспоминает женщина.



Она ждала анализ 10 дней, и все это время не знала, что делать.



"Взяла больничный за свой счет и сижу дома. В это время почувствовал себя плохо муж, потом сын. Сын вообще не пошел к семейному врачу – сразу пошел в частную лабораторию, сдал тест – на следующий день ковид подтвердился. А я все еще ждала свой тест", - рассказывает Наталья.



Когда она сообщила об этом семейному врачу, та дала такие рекомендации: лечитесь дома, гуляйте в лесу, дышите свежим воздухом, отдыхайте, пейте больше воды.

Журналистка Марта Мольфар, которая болеет уже две недели, по своему опыту делает вывод: большинству бесплатных семейных врачей вы безразличны.

"Дозвониться им сложно или невозможно, назначают фуфломицин, на тест не посылают, сдохли вы или живы – им наплевать. Есть два исключения: 1) ваш бесплатный семейный врач – ваш друг; 2) возможно просто есть какое-то чудесное исключение. Я не встречала, но верю", - написала она на Фейсбук.

У нее симптомы появились через двое суток после контакта с заболевшим. Ночью поднялась температура и разболелась голова. К вечеру температура поднялась до 38,4.

"Позвонила семейному врачу. Она не ответила. (Я и не рассчитывала). Заказала прибор для измерения сатурации (пульсоксиметр - медицинский прибор, с помощью которого можно измерить сатурацию — уровень кислорода в крови. Это один из важнейших показатель для любого больного коронавирусом. Он показывает есть ли проблемы с дыханием и началась ли пневмония. Показатель в норме должен быть не ниже 92% - Ред.). Обещали привезти на следующий день. Предупредила что у меня подозрение на COVID. Девушка по ту сторону телефона замялась. Сказала что не уверена, что курьер согласится ехать", - сообщила Мольфар. В итоге прибор ей привезли друзья.

Дозвониться до семейного врача удалось только на второй день после появления симптомов. Врач уточнила симптоматику, сказала пить витамины и гропринозин (препарат с недоказанной эффективностью). Также врач отказалась отправлять пациентку на бесплатное государственное тестирование.

"И так ясно, что у вас", - такой был аргумент.

В итоге Марта Мольфар записалась на тест в платную клинику - он подтвердил наличие коронавируса. Там же, в платной клинике, пациентка нашла ответственного врача, который взялся за ее лечение. Антибиотики врач сказала не пить, легкие были в порядке, но чтобы контролировать ситуацию, назначила сдать анализ крови на 8-10 день (с момента заражения).

"Врач велела делать дыхательную гимнастику! Йогическое дыхание подходит идеально. Элементарно же сказать об этом пациенту. Почему семейным врачам это безразлично? Между моим семейным врачом из районной поликлиники и врачом, к которой я попала сегодня (в частной клинике - Ред.), расстояние в 100 лет. Или даже 200. Это очень грустно. Ппц наша система здравоохранения. Мне очень жаль стариков, у которых нет средств на визит к нормальному врачу", - сообщает Марта Мольфар.

Однако некоторые врачи даже в частных клиниках на очном приеме при наличии всех симптомов утверждают, что это не ковид – и отправляют пациента на работу.



Так, например, случилось с советницей гендиректора "Медиа Группы Украина" Ириной Милютиной. В середине октября она ощутила первые симптомы болезни – кашель и боль в грудине. Тест за день до этого показал отрицательный результат. Со своими симптомами она отправилась на прием в частную клинику.



"Позитивный настрой терапевта должен был вылечить в момент: «Да никакой это не COVID. Это бронхит. Ну, начало бронхита», - говорит мне терапевт. Пишет об этом в заключении и... отправляет меня на работу", - вспоминает Милютина.



На работе девушка выдержала день, а после – доверилась интуиции и ушла на самоизоляцию. Спустя несколько дней по своей инициативе сдала сначала экспресс-тест, а затем ПЦР – оба оказались позитивными.



"После совета врача в частной клинике не сдавать ПЦР-тест, а то "страховка не действует", стало понятно: определить, больны ли вы - только ваша забота и ответственность", - сообщает Милютина.



А сам COVID она называет тестом на социальный капитал: так как без помощи друзей, знакомых и связей на КТ попасть можно только через 5 дней в лучшем случае, или через неделю-две.



Она также признается, что искала информацию о том, что делать, когда заболела, у знакомых.



"Никаких понятных действий, что делать, если ты заболел - не существует. Здесь вам помогут только друзья и знакомые. Они смогут посоветовать вам врача, в идеале очень хорошего, из стационара передовых больниц страны. Он будет вести вас удаленно. По фотографии ваших лёгких", - утверждает она.

Советы от переболевших при подозрении на коронавирус:

Не надеяться на семейного врача. Если не повезло с семейным врачом, искать хорошего опытного доктора через знакомых, который имеет возможность вести пациента хотя бы удаленно, по телефону. Не дожидаясь направления от семейного врача сдать тест на ковид. Или настоять на том, чтобы семейный врач выписал направление на государственный тест. Однако его придется ждать 10 дней. Обзавестись пульсоксиметром, чтобы измерять сатурацию (уровень кислорода в крови). Это так же важно, как контролировать температуру. Не принимать антибиотики без анализов - только на основании медицинских показаний и по совету врача. Делать дыхательную гимнастику для насыщения крови кислородом - дышать глубоко, "по-йоговски".

Вариант 2. Коронавирус протекает в легкой форме, госпитализация не требуется

Стандарты медицинской помощи из приказа МОЗ № 722:

Пациентов с легкой формой заболевания, не относящихся к группам риска развития осложнений, рекомендуется лечить амбулаторно (в домашних условиях).

Легкое течение заболевания характеризуется:

невысокой лихорадкой (до 38°C), которая хорошо контролируются приемом жаропонижающих препаратов; насморком; сухим кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье) отсутствием желудочно-кишечных проявлений (тошнота, рвота и/или диарея) отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

Если пациент имеет легкие симптомы - семейный врач дает рекомендации по самоизоляции, лечению в случае ухудшения состояния (имеется в виду симптоматическое лечение жаропонижающими препаратами).

Медицинские работники осуществляют контроль текущего состояния пациента и контактных лиц. Выбор метода контроля выбирается индивидуально (например, ежедневные посещения, опрос по телефону).

А как на практике?

Первый и главный совет МОЗа для всех заболевших ковидом в начальной (легкой) стадии – слушаться советов семейному врачу. Именно он и должен назначить соответствующее лечение.



На практике все это упирается в человеческий фактор: ведение пациента зависит от методов работы и ответственности конкретного доктора.



Некоторые, по словам опрошенных "Страной" ковидных больных, назначают пациентам сильнодействующие препараты (например, антибиотики) без единого анализа крови.



"Почувствовала слабость, начался кашель. Позвонила своему семейному врачу. Она сразу выпалила: не подходите ко мне на пушечный выстрел, в больницу не приходите, консультации только по телефону", – рассказывает «Стране» киевлянка Мария.



Семейный врач по телефону назначала ей препараты, включая антибиотики. Без анализов. И долгое время отказывалась давать Наталье направление на тест на коронавирус – согласилась только после нескольких дней уговоров.



"Я не пила антикоагулянты, но зато пила тоннами антибиотики, хотя не было бактериальной инфекции. Теперь лечу последствия антибиотиков (к сожалению, протокол лечения один для всех, но каждый врач его трактует по-своему)", - пишет одна из пользовательниц Фейсбука.



Опрошенные "Страной" украинцы, которые переболели ковидом, также утверждают, что многие семейные врачи из-за высокой загруженности и риска заразиться при очном контакте консультируют пациентов дистанционно, по телефону. И так же дистанционно, без анализов и не видя пациента, прописывают лечение. Которое нередко дает такие побочные эффекты, от которых потом заново приходится лечиться.



Иногда терапевты поражают пациентов своими рекомендациями.



"Нам ответили так: "Появится одышка, обращайтесь. А так - пейте воду и парацетамол. К нам не приезжайте". Вот как бы и все… И, да, на КТ попасть нереально, только связи помогают, даже не деньги", - пишут пользователи соцсетей.



По этой причине многие украинцы, заболев коронавирусом, вообще не обращаются к семейному врачу - идут сразу сдавать тест, а после ищут профильных специалистов по рекомендации знакомых.



Инна Гордиенко болела коронавирусом четыре недели. Семейного врача у нее не было. Она говорит, что не видела необходимости в заключении декларации с доктором. Так что, когда ощутила первые симптомы болезни, записалась на прием в частную клинику. Врача выбрала по рекомендации знакомых. В дальнейшем он тоже вел ее удаленно.



"Если тебе плохо, ты не будешь искать семейного врача, чтобы заключить с ним декларацию. Надо быстро решать проблему. Так что я зашла на doc.ua, где можно выбрать врача на свой кошелек. Записалась в частную клинику. Приходить туда лучше уже с результатом теста на ковид и анализами крови. А лечить онлайн, даже не видя пациента, я считаю, неправильно", - рассказывает "Стране" Инна Гордиенко.



Ресторатор Валерий Созановский также недавно переболел ковидом, и написал об этом в Фейсбуке.

Врача он тоже нашел в частной клинике, и тот сразу отправил его сдавать анализы крови:

⁃ Общий анализ крови

⁃ С-реактивный белок

⁃ Коагулограмма

⁃ Д-димер

⁃ Прокальцитонин (ПКГ)

⁃ Ферритин

⁃ Интерлейкин-6

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Эти анализы нужны, так как ковид вызывает сгущение крови, которое часто приводит к сосудистым и сердечным осложнениям.



"В ковиде самую большую опасность несет не сам вирус, а его последствия, которые вы можете даже не почувствовать. Эти анализы помогают их выявить. По поводу КТ мнения очень разняться, но я знаю много ситуаций когда показаний к нему не было, но сделав его узнавали об обширном поражении легких. Уж лучше перебдеть", - говорит Созановский.

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Он настоятельно советует не заниматься самолечением.



"Очень важно своевременно обращаться за помощью и четко выполнять рекомендации специалистов, которые точно могут отличить вирусную пневмонию от бактериальной (первую лечить антибиотиками невозможно!), вовремя назначат анализы и помогут избежать осложнений", - рекомендует Созановский.

Советы пациентов:

Держать связь с семейным врачем. Если он не оказывает адекватной помощи, найти опытного врача, который будет назначать лечение (особенно сильнодействующие антибиотики) только на основании анализов. Сдать анализы крови, которые назначит врач. Они нужны, так как ковид вызывает сгущение крови, которое часто приводит к сосудистым и сердечным осложнениям. К ковиду может присоединиться бактериальная пневмония. Пульсоксиметр и анализы крови помогут не запустить болезнь. Ни в коем случае не заниматься самолечением, действовать только по рекомендациям врача.

Вариант 3. Коронавирус средней тяжести: при достаточно серьезном течении болезни госпитализация не требуется

Стандарты медицинской помощи из приказа МОЗ № 722:

Симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:

1) удушье;

2) затрудненное дыхание;

3) увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

4) кровохарканье;

5) желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)

6) изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому больных необходимо активно наблюдать, повторный осмотр (включая физикальный) рекомендовано проводить в этот срок.

А как на практике?



Когда владелица Ведьма-бара "Лысая гора" Олеся Остафиева ощутила первые симптомы болезни, к семейному врачу (хотя он у нее был) не обращалась. Когда пропал нюх, Олеся нашла через знакомых врача, который работает в реанимации с ковидными больными. Врач проконсультировала ее в телефонном режиме и скинула протокол лечения.



"По нему выбрали лекарства: обязательно весь набор витаминов, чем сбивать температуру и что-то для горла. Я ее ещё пару раз набирала, после того как нашли пневмонию, добавили антибиотик. Но старалась ей не надоедать – понимала, что ей сотни таких, как я, звонят", - рассказывает "Стране" Остафиева.



Первым делом после возникновения симптомов Олеся сдала тест – в частной лаборатории (потому что результат государственного теста нужно ждать неделю).



А дальше началось самое интересное.



Все тесты, которые во время острого течения болезни делала Олеся Остафиева, оказались отрицательными. При этом из симптомов с самого начала были сильный кашель, температура, слабость, ломота в суставах, а также потеря сознания на тренировке. На пятый день болезни пропало обоняние.



"Я сдала 2 ПЦР (на 3 и 8 день болезни), все анализы крови, которые могут показать наличие вируса и два анализа на антитела IgM и IgG на 8 и 15 день болезни - и все они были отрицательными. Соответсвенно, в статистических сводках меня не было и не будет", - рассказывает Олеся Остафиева.



Получив отрицательные тесты, Олеся продолжила вести социально активную жизнь, думая, что не заразна. Как объяснили девушке доктора, тесты могли показать ошибочный результат из-за неправильного забора мазка.



"Как объяснили мне врачи, с которыми общалась, по клиническим симптомам у меня 100% ковид. Но "могли пошкрести там, где не было остатков РНК", - сообщает Остафиева.



Ошибочные тесты привели еще и к тому, что она запустила пневмонию, которая протекала бессимптомно.



"Температура спала ещё на 5-й день, и я решила, что отделалась легким испугом. Поскольку кашель не проходил, а отдышка стала чаще и ощутимее, сделала второе КТ и на 19-й день болезни мы обнаружили двустороннюю пневмонию, очаги матового стекла и фиброз легких (на первом КТ на 4й день болезни легкие были чистыми)", - вспоминает Олеся.



И только самый свежий тест, сделанный на 30-й день после начала симптомов, показал наличие антител к ковиду в крови. А значит, Олеся все-таки переболела – хоть тесты этого и не показали.



По ее мнению, если бы она получила положительный ПЦР ещё в самом начале заболевания, с пневмонией все пошло бы по другому сценарию.



При том, что девушка чувствовала себя плохо, ее сбивали с толку отрицательные ПЦР-тесты. Она признается, что испытывала чувство стыда и из-за этого убеждала и себя, и окружающих, что ей лучше – хотя становилось хуже.



"Если вам показалось, что это "оно", то вам не показалось. А результаты анализов ещё ничего не значат. И да, за неделю до всего у меня была легкая слабость и утомляемость на тренировках, которую я списала исключительно на свою лень. И как теперь мы понимаем, я заразила двоих друзей именно в этот инкубационный период 26-28 сентября. Ребята с которыми пересекалась в середине болезни 2-3 октября не заразились. А поскольку утверждают, что больной перестаёт быть переносчиком вируса на 12-14 день болезни, то выходит, что заболела я ещё на неделю раньше и ходила бессимптомно по городу как обезьяна с гранатой", - рассуждает Олеся Остафиева.



Она целый месяц ходила по врачам и искала понимания, насколько опасна для окружающих и констатирует, что внятного ответа за свои деньги не нашла. На поиски у себя коронавируса Остафиева потратила около 8 тысяч гривен.



Виктория Илинская, глава пиар-отдела в лаборатории "Синео", три недели назад заболела ковидом. На второй день после появления симптомов Виктория сдала экспресс-тест на антиген COVID-19 – он оказался позитивным. Как и ПЦР, который она сдала позднее.

"Сомнений, что он тоже будет положительным, конечно, не было. Просто в Украине без подтвержденного ПЦР-теста в больницу не положат. Поэтому на всякий случай решила, что лучше его иметь", - сообщила Илинская.



Болезнь протекала в форме средней тяжести – при достаточно серьезных симптомах обошлось без госпитализации.

"Помню, как это, когда на руках результат с положительным тестом, а в голове никакого понимания, что делать", - признается Илинская.



На тот момент у нее также не было врача.



"Далее были еще дополнительные анализы, но их назначала уже врач: общий анализ крови, Д-димер, С-реактивный белок, интерлейкин-6, Ферритин. Чтобы исключить бактериальную инфекцию и контролировать течение болезни. Из обследований на третий день сходила на КТ. И зря. Врача в то время у меня еще не было, поэтому узнала я уже позже, что ранее 7-10 дня КТ делать нет смысла. А дозу облучения свою я уже получила, поэтому по завершении лечения для контроля сделала УЗИ легких", - рассказала о своем опыте Виктория.



Ее схема лечения очень напоминала стандартный метод борьбы с ОРВИ: витамин С большими дозами, витамин D3, цинк, Omega-3. И много жидкости.



"Кроме витаминов, мне еще в обязательном порядке выписали препарат для разжижения крови (пропила курс Ксарелто). Ну и сделала несколько уколов дексаметазона (когда чувствовала прямо совсем плохо). Еще в обязательном порядке несколько раз в день измеряла сатурацию. Признаюсь честно, сначала думала, что пульсоксиметры – это очередной маркетинговый ход. Но оказалось, что нет. И эти 500-800 грн (средняя стоимость пульсоксиметра), могут реально спасти жизнь. Ровно на 14 день после первых симптомов мой контрольный ПЦР уже был отрицательным", - сообщила Виктория Илинская.



К слову, о необходимости контроля за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра на сайте МОЗ тоже ничего не сказано. Хотя именно это может помочь избежать тяжелых осложнений при ковиде и обойтись без госпитализации.

Советы пациентов:

По рекомендации врача (!) сделать КТ легких. Но не ранее 7 дня после появления симптомов. Сдать анализ крови на 8-10 день (с момента заражения). Это самые опасные дни, когда к ковиду может присоединиться бактериальная пневмония. Если упустить этот момент, с высокой долей вероятности потребуется госпитализация. Следовать рекомендациям врача, которому вы доверяете, и который полагается на доказательную медицину (не предлагает лечение "фуфломицинами" и антибиотиками без анализов).

Вариант 4: Коронавирус протекает в тяжелой форме, требуется госпитализация

Стандарты медицинской помощи из приказа МОЗ № 722:

Симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение болезни:

1) удушье;

2) затрудненное дыхание;

3) увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

4) кровохарканье;

5) желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)

6) изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Если у пациента тяжелое течение заболевания - врач по оказанию первичной медицинской помощи рекомендует вызывать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

Госпитализация по клиническим критериям показана больным при:

состоянии средней тяжести и тяжелом - признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности (увеличение частоты дыхательных движений выше физиологической нормы, кровохарканье, показатель SpO 2 при измерении пульсоксиметром <93%)

при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии, наличие клинико-инструментальных данных острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)

наличие клинико-лабораторных данных сепсиса и / или септического шока (синдрома системного воспалительного ответа);

наличие клинико-лабораторных признаков органной / системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациенты, независимо от тяжести состояния, которые относятся к группе риска развития осложнений;

пациенты независимо от тяжести состояния, у которых отмечается повышение температуры выше 38°C, которая только временно поддается коррекции.

Как на практике?

Если дело доходит до госпитализации, найти свободную койку для ковидного больного непросто. Несколько жителей Киева, с которыми пообщалась "Страна", признаются, что устраивают друзей в больницы на лечение через знакомых, многие – за взятки. И то – мест для всех не хватает, даже в частных клиниках.

В больницах Киева уже существует "живая очередь" на койку в больнице. И в приоритетности госпитализации вопрос решают уже даже не деньги, а связи. Об этом "Стране" рассказала киевлянка Дарина, которая с трудом помогла нескольким друзьям лечь в клиники.

"Свободные койки в больницах приходится искать по знакомым авторитетным врачам. Вопрос даже не в том, есть деньги или нет. Вопрос в том, есть ли авторитетные знакомые врачи "на передовой", в коронавирусных отделениях. Звонишь врачу в клинику, и если есть места - устраиваешь знакомого. Но в последнее время мест нет. Тогда становишься "в живую очередь". Кто бы мог подумать, что у нас будет живая очередь на то, чтобы лечь в больницу. Кто-то выписался - ты лег на его место", - рассказывает "Стране" Дарина.

По ее словам, в областях ситуация со свободными койками проще, чем в Киеве.

"Когда был полный локдаун, все поразъезжались по домам. А сейчас жесткого карантина нет, все на работе в столице. Допустим ты из Полтавы, но работаешь в Киеве. И если тебе становится плохо, ты здесь же и ложишься в больницу. Поэтому сейчас сильная нагрузка именно на киевские больницы", - рассуждает Дарина.

Журналистка Марта Мольфар подтверждает проблему с загруженностью стационаров, даже частных.

"Дозвонилась в платный ковидный стационар (Медиком на Зоологической). Тесты они не делают - у них только стационар для тяжелых. Поинтересовалась, сколько стоит пребывание в стационаре. В ответ женщина по ту сторону трубки вздохнула: "Девушка, у нас тут лист ожидания. Очень длинный...", - описывает Мольфар.

Инна Гордиенко также говорит, что попасть в стационар неимоверно сложно. "Октябрьская больница заполнена, также как и другие спецбольницы, отданные под ковид. Поэтому работает правило "через своих" - договариваются, у кого есть выходы на медиков, работающих там, или на врачей приветных клиник. В общем, все решают через связи. Простым смертным проще умереть".

Более-менее надежным путем для госпитализации в случае коронавирус остается вызов скорой. По закону пациента обязаны отвезти в инфекционную больницу, где есть свободные места. Правда, на практике иногда скорой приходится ездить по всему городу от одной клиники к другой, пока найдется койка для больного. И по факту уже после госпитализации значительную часть ответственности (включая финансовую) за выздоровление приходится брать на себя самому пациенту и его семье.

К примеру, когда у сына Натальи М. из Киева на КТ оказалось поражение легких 30-40%, они вызвали скорую, и та, объездив несколько больниц, все же нашла для него койку в инфекционном отделении одной из клиник.

И это при том, что семейный врач вообще не направляла Наталью и членов ее семьи на КТ. Они сделали КТ по собственной инициативе.



"Причем запись была единственная свободная на 4 часа ночи. Там оказалось, что у сына поражение легких 30-40%. Мы вызвали скорую, и его сразу положили в больницу. У меня и у мужа легкие поражены на 10%, мы дома", - рассказывает Наталья.



Она возмущена тем, как медицинская система подошла к вопросу здоровья ее семьи.



"Семейный врач не направила на КТ, об этом вообще не было речи. В больнице, где сын лежит, лекарств не хватает – мы докупаем препараты, передаем через окошко. Такая вот бесплатная медицина. А нас с мужем к сыну не пускают", - говорит женщина.



Наталья на своем опыте убедилась, что, если заболел ковидом, полагаться можно только на себя.



«У кого есть деньги на анализы, чтобы вовремя проверить себя – тот выздоравливает. А кто теряет время на телефонные разговоры с семейным врачом, которому на вас все равно, сидит дома и пьет чаи – вот такой и результат: капельницы и больница», - подытоживает она.

Однако даже по скорой попасть в стационар стало непросто.

"Недавно вызывала маме скорую, она не больна ковидом - у нее проблемы с сердцем. Скорая ехала час. В это время я звонила в частные клиники. Там сказали: время ожидания приезда скорой - 5-6 часов. В каком смысле они "скорые"? Человек до приезда бригады вообще может не дожить. А так как все больницы заполнены ковидными больными, попасть в стационар почти нереально. Наверное, только если ты при смерти", - рассказывает "Стране" Инна Гордиенко.

Киевлянка Анастасия говорит, что ей удалось устроиться лишь в частную клинику, где сутки лечения стоит более 300 долларов США не считая медикаментов.

"Но это того стоило. Главное в такой ситуации - если понимаешь, что ситуация тяжелая не боятся и сразу ложиться на лечение. У меня сатурация была 70-80%. Я задыхалась и семья настояла, чтоб я ложилась в больницу, хотя мне этого сильно не хотелось. Но это реально меня спасло. Мне сделали все необходимые процедуры и сейчас я быстро идут на поправку", - говорит Анастасия.

Советы переболевших:

При осложнениях, следуя советам врача, не медлить с госпитализацией. Нужно учесть, что в Украине без подтвержденного ПЦР-теста в больницу не положат. Поэтому даже если семейный врач не дал вам направление на тест, лучше сделать его по собственной инициативе, если есть подозрение на ковид. Уже в самом начале болезни следует прорабатывать все варианты и заранее узнать по знакомым - через кого можно договориться о гарантированной госпитализации. Если вы приехали в Киеве (или, например, в областной центр) на работу из другого города - узнайте какова ситуация с наличием мест в больнице и возможности туда попасть в вашем родном городе или регионе. Не исключено, что там будет легче попасть на лечение в больницу. Особенно, если у вас есть родственники или знакомые среди врачей.

"На сайте МОЗ не говорят, что делать, если ты уже заболел"

Большинство украинцев, которые переболели коронавирусом, столкнулись с одним и тем же – растерянностью и непониманием, что делать и где искать информацию о лечении и диагностике болезни.



"Когда я заболела, первым делом зашла на сайт МОЗ, чтобы понять – что делать?", - Вспоминает Инна Гордиенко. Но нужной информации на государственном портале не нашлось.



"В основном там одна статистика, аналитика по распространению ковида и советы, как не заболеть. А что делать, если уже заболел – непонятно. А это же самое важное! После моего поста, где я об этом написала, мне посоветовали в комментариях заходить на Вайбер и Телеграм-канал МОЗ. Я зашла, а там одни брифинги министра здравоохранения Степанова и статистика заболевших. Чем мне эта информация поможет?!", - возмущена Инна Гордиенко.

Олеся Остафиева признается, что когда ощутила первые симптомы, вообще не заходила на сайт МОЗа за информацией – просто гуглила.



"Информации из официальных источников очень мало. Поэтому я переписывалась с людьми, которые болели, мысверяли симптомы и обсуждали, кто чем лечится. Вступила в группу в Фейсбуке, называется COVID-19 – там много врачей. Писала туда, описывала свою историю и симптомы. Много важной информации взяла оттуда. Мне там даже анализ крови расшифровали. А все обследования – и тесты, и КТ, – я делала по своей инициативе", - рассказывает «Стране» Остафиева.



Опрошенные "Страной" украинцы, утверждают, что смогли найти ответы на важные вопросы о коронавирусе, только когда сами им переболели. Теперь к тем, кто уже поборол коронавирус, обращаются друзья и знакомые, просят совета.

Лечение ковида на практике возможно только через "сарафанное радио". И за свой счет. Который нередко достигает нескольких десятков тысяч гривен.



"Я переболела и узнала все это на своем опыте. Теперь мне миллион друзей звонит и консультируется – где сдать тесты на ковид недорого, где сделать КТ. Не у всех есть 2000 грн на тест. Лично мне лечение от ковида обошлось в 10 тысяч гривен, а многим – и в 30-40 тысяч, и это не предел. Почему не рассказать гражданам, где сделать недорогие тесты? Есть госклиники, где ПЦР можно сдать за 600 грн, а тест на антитела – за 240 грн. Все это я узнавала сама. Но вся эта информация должна быть на сайте МОЗ!", - уверена Инна Гордиенко.

Она настаивает, что на официальном сайте МОЗ должна быть вся эта информация: о необходимости КТ (и сроках, когда его имеет смысл делать), о необходимости анализов крови, о том, где можно недорого сдать эти анализы и тест на ковид.

"Про КТ ни на сайте МОЗ, ни в их Телеграм-канале вообще ни слова. Дайте перечень конкретных специальностей врачей, к которым обращаться, когда уже есть симптомы? Пульмонолог, инфекционист, ЛОР – кто? Лучше бы МОЗ нормально объяснял людям, что делать при ковиде, чем закрывал рестораны на выходных. Можно подумать, в будние вирус «засыпает»", - возмущена Инна Гордиенко.



Опрошенные "Страной" украинцы, которые переболели коронавирусом, удивляются: почему за восемь месяцев с начала пандемии органы власти не обнародовали понятный алгоритм лечения и диагностики этой болезни, а также восстановления после нее?



"Неужели так сложно объяснить людям, что делать при ковиде? И еще важный вопрос: что делать, если ты уже переболел? Есть ли у нашего МОЗ протокол по восстановлению организма после ковида? Я не слышала и не видела. Это не менее важно, чем протокол лечения. Врачи загружены, они не могут всем давать советы. А МОЗ может. Но где там – Google вам в помощь. До сих пор работает только одно правило: выживешь, если у тебя есть связи. Вылечат, если знакомые найдут тебе нормального врача, у которого есть хоть какой-то опыт в лечении больных ковидом. Если ты простой смертный, выжить в нашей стране тяжело. Потому что даже информацию взять неоткуда", - возмущена Инна Гордиенко.