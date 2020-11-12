Итоги местных выборов, состоявшихся 25 октября, по-своему трактуются политическими партиями.

Так, "слуги народа" (СН) уже заявили о своей победе, упирая на то, что в местные советы провели, по своим подсчетам, наибольшее количество депутатов. Однако выйти на первое место на выборах в облсоветы СН смогла лишь в четырех областях.

В таком же количестве регионов победили и "Оппоплатформа", и "Европейская солидарность" (ЕС). В 10 остальных областях победа досталась другим партиям. Причем зачастую это может быть местная политсила, не представленная в парламенте. Украина превратилась в партийную чересполосицу.

Какие это будет иметь последствия, разбиралась "Страна".

Кто победил в облсоветах

Как заявил на брифинге председатель СН, первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко, партия теперь имеет в целом по стране приблизительно 6100 депутатов местных советов (данные по ориентировочно 90-95% советам) и 223 руководителя общины.

По словам Корниенко, рекордсменом по количеству депутатских мандатов, полученных СН, стала Днепропетровская область - 651.

"Информация еще будет обновляться. Но, по нашим подсчетам, мы обгоним и [общее количество] самовыдвиженцев", - заявил лидер СН.

Однако, по актуальным данным ЦИК, избранными от "Слуги народа" официально признаны только 4791 депутатов, а баллотировавшихся путем самовыдвижения депутатов - уже 6306.

Кроме того, если судить по победителям выборов в облсоветы, то ни о какой победе СН речи идти не может. "Слуги народа" победили лишь в четырех областях - Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черновицкой. Такой же результат у "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), которая взяла первое место в Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, и - у "Евросолидарности", победившей в Киевской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

В Кировоградской области первая по партийным спискам в облсовет "Батькивщина", в Харьковской - Блок мэра Харькова Геннадия Кернеса "Успешный Харьков", в Полтавской - партия "Доверие", в Волынской - "За будущее" (ЗБ), в Хмельницкой - партия мэра Хмельницкого Александра Симчишина, в Закарпатской - "Родное Закарпатье" (политпроект нескольких депутатов Рады родом из этих краев).

В Черниговской области победила партия мэра Чернигова Владислава Атрощенко "Родной дом", в Ивано-Франковской - "Свобода", в Винницкой - проект экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Гройсмана", в Черкасской - "Черкащане" (проект местных бизнес- и политэлит).

Из десяти партий, взявших вверх в отдельно взятой области, к числу парламентских относятся "Батькивщина" и условно ЗБ (в Раде существует одноименная депутатская группа из мажоритарщиков, большая часть которых ассоциирует себя с этой партией).

Остальные, как видно - это местные политпроекты, ярко показавшие себя в эту кампанию. К ним можно отнести также "Свободу", которая была в свое время парламентской партией, но вернулась в статус региональной на Западной Украине.

Политсила Гройсмана участвовала в предыдущих выборах в Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. Но в местную кампанию в базовой для бывшего главы Кабмина Винницкой области она, как оказалось, не имеет конкурентов. В целом подобных партий довольно много прошло в советы на местах, и это важный признак регионализации, о котором "Страна" не раз писала.

Общая картина по победителям по выборам в облсоветы выглядит так:

"Слуга народа"

Днепропетровская

Житомирская

Сумская

Черновицкая

ОПЗЖ

Запорожская

Николаевская

Одесская

Херсонская

"Евросолидарность"

Киевская

Львовская

Ровенская

Тернопольская

"Батькивщина"

Кировоградская

Блок Кернеса

Харьковская

"Доверие"

Полтавская

"За будущее"

Волынская

Команда Симчишина

Хмельницкая

"Родное Закарпатье"

Закарпатская

"Родной дом"

Черниговская

"Свобода"

Ивано-Франковская

Украинская стратегия Гройсмана

Винницкая

Черкащане

Черкасская

Как отмечает политолог Руслан Бортник, эти выборы прошли под знаком локальных политпроектов, которые в общем количестве взяли более 40% депутатских мандатов.

По мнению политолога Вадима Карасева, в стране после местной кампании обозначился треугольник из трех главных партий - СН, ОПЗЖ и ЕС, которые будут играть ведущую роль в политике.

"На предыдущих парламентских выборах "Слуга народа" набрал в несколько раз больше голосов, чем "Оппоплатформа" и "Евросолидарность". Сейчас разрыв между ними по рейтингам сократился до считаных процентов. Результат на местных выборах - это пиррова победа партии власти, после которой победить уже, наверное, невозможно. Да что за победа власти, если кандидат от ее партии пока не выиграл ни одну гонку за кресло мэра областного центра. А ведь именно в руках мэров и советов их общин будет реальная власть, а не в облсоветах", - резюмирует политолог Бортник.

Главные выводы

Как видим, наибольший успех местные партии получили в центральной Украине и в таком специфическом регионе как Закарпатье. А также в Харьковской области (где сыграл свою роль фактор мэра Кернеса).

В остальных же регионах впереди оказались общенациональные партии.

И если экстраполировать результаты выборов в облсоветы на выборы в парламент (в которых не будет участвовать большинство местных партий), то картина получится не столь пестрой.

К четырем южным регионам, в которых победила ОПЗЖ наверняка добавятся еще две области - Харьковская (где на местных выборов много голосов у ОПЗЖ отобрал блок Кернеса) и Днепропетровская (где 11% набрала партия Вилкула, также откусившая их, преимущественно, у "Оппоплатформы"). И, естественно, партия победит в Донецкой и Луганской областях, где сейчас выборы в облсовет не проводились.

Таким образом, ОПЗЖ имеет все шансы вернуть преимущество во всех областях юго-востока, которое когда-то имела Партия Регионов.

Власти, вероятно, попытаются этому противопоставить некий "сборный" политпроект из числа местных элит. Своего рода новую редакцию "Оппозиционного блока" образца парламентских выборов 2019 года (в который объединили ахметовскую часть Оппоблока, а также мэров Харькова, Одессы и ряда других городов). Впрочем, на прошлых выборах этот проект провалился и пока трудно предположить почему он может стать более успешным на новых выборах.

"Евросолидарность" имеет шансы укрепить свои позиции на Западной Украине и, частично, на центральной Украине (опять же за счет голосов небольших общенациональных и местных партий). Впрочем, конкуренцию ей может составить гипотетическая новая прозападная партия по типу "Голоса", слухи о создании которой активизировались после объявления победы Байдена в США (подробнее об этом читайте здесь).

Что касается "слуг народа", то перспективы дальнейшего существования этой партии связаны не с "лидерством", о котором говорят ее руководители, а с удержанием позиции "одна из трех ведущих", которые она заняла по итогам местных выборов. То есть, обосновавшись и закрепившись в нише некоей "центристской" партии, которая противостоит как "Евросолидарности", так и ОПЗЖ.

Сохранив нынешние проценты (в пределах 15-25% в общенациональном масштабе) партия, конечно же, не сможет претендовать на создание монобольшинства после новых выборов. Но сможет оказывать немалое влияние на парламентские расклады.

Если же падение "слуг" продолжится, то, скорее всего, этот партийный проект будет постепенно маргинализироваться с перспективой "схода с дистанции". Тем более, что на центристскую нишу есть много и других претендентов.