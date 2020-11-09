Подведение итогов выборов в США спровоцировало в Украине настоящую политическую войну между разными группами влияния за внимание возможного их победителя Джо Байдена и его команды.

По наблюдениям "Страны", наиболее показательна она по линии "Офис президента - Порошенко", причем прозападное лобби, ориентированное как раз на Демпартию США ("соросята"), выступает на стороне ОП.

Почему вспыхнула эта борьбе и кто возьмет в ней верх, разбиралась "Страна".

Гонка панегириков

Мы писали, что после того, как Байден объявил себя победителем американских выборов, в Украине прозападные политики и общественные деятели принялись поздравлять его через соцсети, присовокупляя зачастую фотографию себя с кандидатом.

Экс-президент Петр Порошенко вообще выложил целую фотогалерею со встреч с Байденом, назвав его "бойцом, государственником" и "президентом США, с которым Украине повезло" и который "владеет такими глубокими и личными знаниями" о нашей стране.

Президент Владимир Зеленский тоже поспешил с поздравлением, которое было адресовано, кстати, не только Байдену, но и Камале Харрис. "Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами", - написал Зеленский.

Поздравил Байдена и глава ОП Андрей Ермак.

Эта гонка панегириков имела одно примечательное последствие. Началось выяснение отношений между некоторыми знаковыми поздравителями.

Так, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, который считается близким как к американским политическим кругам, так и к нынешнему Офису президента, обвинил Порошенко в попытке приватизировать на украинских просторах результат Байдена.

"По итогам американских выборов Петр Порошенко пытается показать, что победа Байдена - это его победа, а принадлежащий ему “5 канал” уже делает новости с заголовками: "Прогнозується збільшення впливу Порошенка на політику”. Это пыль в глаза. Джо Байден как вице-президент США был по рангу обязан работать с президентом Порошенко. Но точно так же Порошенко заискивал и к президенту Трампу, покупал уголь из Пенсильвании и американские локомотивы без конкурса, чтобы ему понравиться.

В то же время, Порошенко создал огромные проблемы для Байдена руками своего генпрокурора Юрия Луценко, когда тот передавал Руди Джулиани компромат на сына Хантера Байдена.

Кроме того, именно Порошенко не уберег аудиозаписи переговоров между ним и Байденом, которые попали в руки российскому агенту Андрею Деркачу и были использованы для атаки на Байдена. Утечка произошла с украинской стороны. Это все важно понимать, анализируя нынешние бравурные заявления Порошенко. Новая американская администрация настроена на сотрудничество с легитимной украинской властью", - пишет Лещенко в своем Телеграм-канале.

Похвала Зеленскому за поздравлению Байдену прозвучала и от американского экономиста шведского происхождения, старшего научного сотрудника одного из крупнейших аналитических центров США "Атлантический совет" (Atlantic Counsil) Андерса Аслунда.

Это организация является важной точкой притяжения для лобби Демпартии по украинскому направлению.

Еще недавно Аслунд критиковал Зеленского за ограничение заоблачных зарплат руководителей госкомпаний и членов набсоветов в связи с карантином и перенаправлением денег на борьбу с коронавирусом. Аслунд входил в набсовет "Укрзализныци", однако заявил о выходе, среди причин назвав и финансовый вопрос.

Впрочем, после местных выборов зарплаты вернулись на прежний уровень.

И Аслунд теперь пишет о мудрости Зеленского с поздравлением Байдену.

"После объявления победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в США президент Зеленский поздравил его одним из первых иностранных политических лидеров. Он поступил мудро. Украина может много выиграть от президентства Байдена, как и Зеленский лично”, - написал Аслунд в соцсетях, цитату которого приводит в своем посте и Лещенко.

В партии Порошенко же напоминают, что в Верховной Раде представители пропрезидентской фракции "Слуга народа" (СН) требовали создания временной следственной комиссии парламента по обвинениям в коррупции в адрес семьи Байдена.

"Ее создания еще в мае педалировал глава группы дружбы "Украина - США", человек незаурядных дипломатических способностей Давид Арахамия. Феерические персонажи эти слуги…" - написала на своей странице в Фейсбуке сопредседатель фракции партии Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Порошенко vs соросята

Как объясняет политолог Руслан Бортник, Офис президента при публичной поддержке части прозападного лобби вступил в конкуренцию с представителями предыдущей власти - прежде всего с Порошенко и с экс-премьером Арсением Яценюком за право стать главным коммуникатором с командой новоизбранного президента по Украине.

"Зеленский тоже конкурирует за право быть любимым контрагентом новой американской администрации. Причем речь идет не об официальном общении, которое и так будет вести президентский офис, а именно о неформальном", - комментирует Бортник "Стране".

Кто в этой схватке победит?

"Как бывший президент Петр Порошенко, тем более представленный в политике, если он приедет в Вашингтон, может рассчитывать на прием по статусу. Конечно, встретиться с руководством страны будет сложно. Например, встреча с госсекретарём уже только по согласию его самого. О таковой можно только попросить. Все будет зависеть от истории отношений с конкретным человеком на этой должности. Если будет визит высокопоставленного представителя скажем Госдепа, в Украину, с ним тоже наверняка захотят встретиться. Все-таки он возглавляет одну из крупнейших парламентских партий в Украине", - объясняет "Стране" экс-нардеп Игорь Попов, который входил в группу Верховной Рады по межпарламентским связям с США.

Однако политолог Бортник считает, что против Порошенко работает тема с "утечками" из его Администрации, использованными в кампании против Байдена, а также получившая широкую огласку история переговоров Луценко с окружением Джулиани во время которой обсуждалась передачи компромата на Байдена. Причем делалось это с ведома самого Порошенко, который хотел перед выборами президента в 2019 году добиться встречи с Трампом, чтоб использовать ее для своего пиара.

"Думаю, Байдена постараются уберечь хотя бы на время от общения с Порошенко", - полагает Бортник.

И это на руку уже Офису президента.

Тем более, что работать с Зеленским выгодно и "соросятам" - они имеют давние связи с командой Байдена и теперь попытаются конвертировать их в получении новых постов в правительстве и других госорганах, убеждая президента, что ему выгодно сейчас выполнять без всяких оговорок все пожелания новой администрации в Вашингтоне.

Порошенко в деле получения должностей "соросятам", естественно, ничем не поможет, а только помешает, создавая конкуренцию за внимание Байдена.

"Соросята" попытаются укрепить влияние на власть и даже в нее вернуться", - говорит политолог Анатолий Октисюк. По его словам, одновременно прозападное лобби будет атаковать украинский олигархат.

"Сейчас больше всего копья летят, скажем, в Коломойского (совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский - Ред.) и представителей его группы влияния за удары по Сытнику и прочим антикоррупционерам. Но это не означает, что другие олигархи могут чувствовать себя в безопасности. Есть задача на перспективу - избавляться от их влияния в Украине. А слона нужно есть по кусочкам", - говорит политолог.

Однако олигархи, как считает Октисюк, могут в ответ спровоцировать еще больший политический кризис, чем сейчас из-за ситуации с Конституционным судом, с целью заставить Зеленского объявить досрочные парламентские выборы.

Отношения Порошенко и прозападных активистов тоже рискуют ухудшиться, причем радикально.

"В быстрые перевыборы Рады я не верю. Но время до них может быть использовано активистами и их покровителями в американском посольстве для создания новой прозападно-либеральной партии. Для каждого куратора в посольстве важно не поддерживать существующие проекты, ведь спрашивают, что ты нового сделал. А если ты из обломков "Голоса", "Самопомощи", Гончарука и антикоррупционеров создал новый проект, то это отличная строка в биографии и на тебя будет спрос. А пока мы дойдем к парламентской кампании, закончится срок полномочий главы НАБУ Артема Сытника. Он и тот же Шабунин могут возглавить такую партию. Ее назовут антикоррупционной, потому что открыто прозападно-либеральный в бедной стране не перевалит через 5%-й проходной барьер. Но тут возникает проблема "Евросолидарности" (ЕС), которая уже электорально "съела" предыдущий подобный проект "Голос" и довольна. Думаю, понимают это и в ЕС, и постараются задавить такие инициативы на корню", - резюмирует собеседник издания из грантовых кругов.