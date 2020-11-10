Несмотря на то что в США еще не был официально назван победитель выборов, а Трамп намерен оспаривать их результаты в судах, американские СМИ уже поспешили заявить о победе Джо Байдена. А за этим заявлением пошел вал поздравлений новому президенту США от мировых лидеров, в том числе Владимира Зеленского.

Накануне "Страна" уже анализировала, какими изменениями внутри Украины может обернуться победа Байдена. Что может означать его потенциальный приход к власти в США для нашей страны, анализируют политологи.

Константин Бондаренко, Председатель правления Института украинской политики и Фонда "Украинская политика"

Мы видели одного Байдена, который был вице-президентом. Он был частью команды, которая отождествлялась с Обамой и Клинтонами. А сейчас ему придется быть вывеской для совершенно другой команды. Потому что Харрис и все, кто может прийти в Белый дом, будут скорее всего представлять команду, которая внутри Демократической партии достаточно оппозиционно относилась к Клинтонам и Обаме, это более левая, более молодая часть этого демократического истеблишмента, слабо связанная с демократами в прежние времена. Поэтому мы увидим совершенно другого Байдена.

Если кто-то надеется, что раньше он фотографировался с Байденом и эти фотографии обеспечат ему путевку в жизнь, то спешу их разочаровать - фотографии с Харрис у них нет, а это было бы более весомо.

Мы видим, что Байден делает упор на социальные программы - в нынешних условиях это значит загонять Америку в еще большие долги. Снова и снова будут возникать новые долговые обязательства. А это значит, что на внешнем направлении это будет провоцировать агрессивное поведение. И скорее всего это агрессивное поведение будет направлено против России. Возможно, против Китая, возможно, против Ирана и так далее. Демократы на протяжении последних 150 лет всегда были инициаторами вооруженных конфликтов и вмешательства Соединенных Штатов в дела других государств. Большинство актов агрессии, так сложилось исторически, начинались при демократах.

Поэтому я думаю, что Украина снова возвращается к той роли, что ей уготовили в 2014 году. Роли полигона для антироссийских акций со стороны Соединенных Штатов и коллективного Запада. Поэтому ничего хорошего Украине это не сулит.

В том числе, я думаю, что решение конфликта на Донбассе не в интересах будущей администрации США. Вряд ли они пойдут на открытое вооруженное столкновение с Россией. Вряд ли нам следует ожидать ядерной войны или еще каких-то катаклизмов, но очаги нестабильности на постсоветском пространстве по всему периметру российской границы будут очень активно ими провоцироваться.

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Не все так просто в части того, на кого будет делать ставку Байден в Украине. Несмотря на ликование бывшего президента, Петр Порошенко для Байдена - уже отыгранная карта.

Многие говорят, что Порошенко и его окружение сейчас расцветут, сработает их связка с Байденом. Я думаю, что этого не произойдет. Порошенко для Байдена - очень токсичный актив. Любое сотрудничество Байдена с Порошенко будет тут же критиковаться республиканцами, будет вытягивать на свет старые обвинения в коррупционных сделках, провоцировать расследования против Буризма-Холдинга и сына Байдена Хантера. Поэтому Порошенко для Байдена слишком токсичен и возвращение Байдена не означает возвращение Порошенко.

Байден будет искать новых переговорщиков в Украине. И мы видим, что уже за эту роль началось откровенное состязание. Яценюк демонстрирует свою готовность стать таким переговорщиком. Многочисленные представители соросовской тусовки демонстрируют такое желание.

И даже в окружении Зеленского уже состязаются за внимание Байдена.

Будет борьба за право быть представителем его мнения в Украине, коммуникатором от его имени со всеми институтами власти в Украине. Но часть соросят, особенно завязанных на команде Петра Порошенко, потеряют внимание американского истеблишмента. В любом случае, то ли победит Байден, то ли победит Трамп, этот сегмент ожидает глобальная зачистка и сегментирование. Даже если президентом будет Байден, то это будет не тот Байден, который был при Обаме. Это будет человек с другой командой, с другой Америкой за спиной. И у него будет обида на обнародование записей с Петром Порошенко, и в том числе на самого Петра Порошенко.

С экономической точки зрения Байден будет выгоднее Украине, чем Трамп. Трамп занимался поддержкой американской экономики. При Трампе было невозможно получить выход на американский рынок. При Байдене больше шансов получить американские рынки. Но с другой стороны есть высокий риск дальнейшей потери суверенитета, и политического, и экономического. Байден попытается переформатировать страны и рынки. Потенциально приход Байдена можно использовать с пользой для Украины, но я очень сомневаюсь, что с учетом уровня зависимости нашего государства, эти шансы будут использованы правильно. Кредитная поддержка сохранится.

С одной стороны для Байдена и его команды главный враг - Россия. Не Китай, который был главным врагом Трампа. Поэтому в случае победы Байдена весьма вероятно усиление общей конфронтации с Россией. А это означает, что при нем никогда не будут выполнены Минские соглашения.

Вадим Карасев, директор "Института глобальных стратегий"

Сейчас есть соблазн экстраполировать ситуацию четырехлетней давности на сегодняшние дни. Вот одни говорят, что Украина при Байдене может стать более отчетливым объектом превращения в форпост против России. А стало быть, никакой реализации Минских соглашений, никакого разрешения конфликта на Донбассе вовсе не предвидится.

Другие говорят, вот Байден же в 2015 году поддержал Минские соглашения, более того, выступая в Верховной Раде достаточно с нажимом рекомендовал их реализовать и принять в парламенте соответствующие изменения в Конституцию об особом статусе. И закон об амнистии, как инструмент, как дорожную карту реализации Минских соглашений.

Мы помним, как Байден выступал в Верховной Раде в 2015 году.

Поэтому если Байден станет президентом, никакой угрозы Минским соглашениям и ситуации на Донбассе это не предвещает. Потому что он уж не такой ястреб, каким его считают, и что это показал 2015 год. Ну и не говоря уже о том, что он убеждал народных депутатов, что ничего плохого нет в децентрализации и даже там чуть ли не прозвучал термин "федерализация", который очень боятся в Украине.

Но это все было пять лет назад. А сейчас весь мир входит в достаточно глубокий экономический, медицинский, политико-стратегический кризис. Часто противоречия такого масштаба разрешаются путем эскалации старых конфликтов и создания новых конфликтов. Тех, которые называются войной.

И если посмотреть, что происходит сейчас, вокруг России, на постсоветском пространстве, начиная от Беларуси, дальше Донбасс, Карабах. И в связи с тем, что кто-то может посчитать, что Россия достаточно ослабла (например, используя ситуацию в Нагорном Карабахе, где, как многие считают, Россия бросила своего союзника Армению и пассивно наблюдает за тем, как Азербайджан наступает на армянские подразделения), вот здесь у меня возникает вопрос, а не станет ли это поводом, неважно обоснованным или необоснованным, чтобы Минские соглашения подвинуть в сторону, отказаться от них, и готовиться не к политико-дипломатическому, а к военно-дипломатическому решению конфликта на Донбассе.

Считая, что сейчас как раз пришло время. Что Россия слаба, Америка Байдена - это не Америка Трампа и здесь можно ожидать более существенной и военной и дипломатической поддержки. А Германия и Франция, которые были представителями Нормандского формата и в какой-то степени гарантами Минских соглашений, не будут вмешиваться в ситуацию в Украине и конфликт на Донбассе, занимаясь внутренними экономическими и медицинскими проблемами. В таком случае ситуация выглядит иначе. Ведь тогда любой вероятный успех реализации военного разрешения конфликта на Донбассе или военного освобождения оккупированных территорий можно подать как великую победу в войне против России со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе и для Штатов и для Евроатлантического запада. Я не исключаю и такой вариант.

Стало быть, ситуация с возвращением Байдена как друга Украины в Украину может спровоцировать и такой поворот относительно конфликта на Донбассе и такой выход из тупика, в котором сегодня застряли все. И нельзя недооценивать "ястребиность" Байдена. Ведь если Украина выиграет в конфликте на Донбассе, то это будет расцениваться как фундаментальное поражение России. А если США надо будет загнать Россию в глухой евразийский угол, то такой сценарий нельзя исключать.

Что будет внутри Украины. Ну наша соросятская тусовка считает, что у них наступит "Звездный час". Он наступит, но не для всех. Например, я не думаю, что порошенковская элита вернется. У них был золотой период, когда Байден был вице-президентом США и куратором Украины. Сейчас другая ситуация. Решать, что делать с Украиной, будет Камала Харрис. Она или сама будет заниматься Украиной или назначит спецпосланника. Но в любом случае, можно ожидать, что будет зачищена вся старая элита. У нет нет перспектив, несмотря на заслуги перед Байденом пятилетней давности. Конечно же сейчас открывается окно возможностей для новой грантоедской публики.

Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

Политика США в отношении Украины станет более системной, более предсказуемой, чем это было при администрации Трампа. Эмоционально у Трампа наша страна вызывала раздражение. Но даже при Трампе Украина рассматривалась как союзник, как дружеская страна, которой Соединенные Штаты помогали, в том числе летальным оружием.

В этом статусе мы и так получаем больше, чем могли бы иметь. Но, вероятно, при Байдене внимание к Украине повысится. Как говорят эксперты в Украине и наши дипломаты, это будет "требовательное внимание". Прежде всего, это означает больше поддержки антикоррупционной политике в Украине. Вот здесь будет больше внимания к этой проблематике, чем это было при Трампе. Последнее время эта тема волновалась только европейцев. Сейчас, наверное, первую скрипку в этом вопросе будет снова играть Вашингтон. У нас больше года нет американского посла, эта ситуация будет урегулирована.

Политика США по отношению к нашей стране достаточно прагматична. Она исходит из того, что они не могут без украинских избирателей менять наше руководство. Думаю, что в ближайшее время мы увидим то, чего не было при Трампе, - это официальный визит Зеленского в США, и думаю, что велика вероятность, что впервые за последние 12 лет в Украине побывает президент США.

Что касается внутренней политики Украины, слухов о том, что Порошенко с Байденом свергнут Зеленского и, якобы, Порошенко может вернуться к власти. Он не может вернуться к власти. У него нет самого главного - поддержки украинских избирателей. Что показали местные выборы в том числе. Ни в одном регионе "Европейская солидарность" не получила абсолютной поддержки. Как, впрочем, и другие партии, но это наша норма.

В свое время Порошенко доставлял определенные проблемы американцам. В частности, проблему противостояния с Яценюком. Порошенко очень хотел убрать Яценюка. Но из-за поддержки американцев ему это долго не удавалось сделать, хоть он и без восторга относился к Арсению Петровичу. И смена генпрокурора Шокина произошла не потому, что это требовали американцы. Сам Порошенко не хотел менять Шокина.

Но наши "антикоррупционеры" и через Брюссель и через Вашингтон полгода добивались отставки Шокина. Это все примеры того, что слишком преувеличена степень близости Порошенко и Байдена. Байден не будет играть в пользу Порошенко потому что это дестабилизирует ситуацию в Украине.

Американцы всегда играют в пользу стабильности. Когда возникает кризис, они стараются этот кризис урегулировать. Но когда есть стабильность, сохранить ее - в их интересах. А помогать Порошенко - означает усугублять ситуацию, дестабилизировать ее. Потому что Порошенко не имеет шансов вернуться к власти, потому что он не имеет достаточной поддержки внутри Украины.

То же самое касается Яценюка. У него тоже нет поддержки внутри Украины. При рейтинге в 1% у него нет шансов вернуться к власти. Нет у него политической силы, с которой он может вернуться к власти. В лучшем случае Яценюк может надеяться на то, что он будет выступать в роли переговорщика, коммуникатора, который может использоваться частью олигархов, частью политических сил. Но и эту роль не надо преувеличивать. Американцы очень прагматичны. Они не будут никому давать карт-бланш, никого не будут выделять.

Американцы очень чувствительны к политическому контексту. Об этом мало кто знает, но в 2004 году американцы даже были готовы поддержать Януковича на выборах президента. И именно американцы были одними из первых, кто признал победу Януковича в 2010 году. При всем при том, что симпатий к нему не имели. Поэтому я думаю, что сейчас они не будут никого поддерживать, они будут выжидать. Главный их приоритет - это не поддержка конкретного политика, а поддержка конкретной политики. В частности, антикоррупционной политики и требуемых ими реформ.

Дмитрий Дробницкий, российский политолог-американист

Начнем с того, что Байден не победил на выборах, а пытается совершить рейдерский захват власти. Если у Байдена хватит здоровья просидеть два года и два месяца,, чтобы Камала Харрис могла первый срок президентом доработать, а потом получить еще два, но уже сейчас говорить, что Байден будет иметь какое-то влияние на политику, - это вряд ли. Да и Камала Харрис вряд ли будет управлять страной. Должность может и получить, а управлять - вряд ли. Управлять всем будут транснациональные корпорации, и для Байдена их мозговые центры рисуют программу достаточно агрессивную.

Такого, чтобы постсоветсткое пространство и в том числе Украина находилась где-то на периферии внимания президентской администрации, - уже, конечно, не будет. Во-первых, сама администрация будет жестко направлена против суверенности субъектов. Постмайданная Украина - это был проект лично Байдена и Нуланд. После победы Трампа этот проект был задвинут куда-то подальше. Но сейчас он опять вернется в поле зрения администрации. И опять начнутся вливания в разные фонды, разные проекты, которые будут выполнять то, что им скажут. Они и так-то в общем не на голодном пайке сидели. Но сейчас у этих вливаний будет совершенно реальная цель - не дать возможности отдельным центрам силы в мире получить какую-то субъектность. И самое главное - понимать, что отдельные национальные государства, как бы сильны они ни были, с задачей противостояния глобальному накату не справятся.

США будут строить макрорегионы, иногда это называется "Держава плюс", иногда "Страна плюс задний двор". Терминологического единства нету, но тем не менее, ясно, что это большая сильная держава "окружает" себя какими-то другими мелкими государствами. Создавая общий рынок для этих стран, во-вторых, больше территорий, больше местности, больше площадей, более диверсифицирована промышленность и так далее. Европа здесь оказывается вынесенной за другую сторону Атлантики частью американского макрорегиона. Будет попытка возобновить этот блок. И все, что касается постсоветского пространства, снова обретает важное звучание.

При новой администрации совершенно точно не дадут организоваться никаким новым центрам силы. Действия на постсоветском пространстве будут жесткими. Скорее потому, что нужно всяческим образом блокировать возможность консолидации вокруг каких-то других стран или идей. Для этого будут использовать совершенно разные методы. Давление, санкции, заваливание деньгами потребителей и распространителей "правильных" идей. Это будет попытка действовать на внутренний подрыв. И обязательно будут искать среди новой элиты говорящие головы, которые будут утверждать, что надо влиться в этот новый макрорегион.

Я не исключаю, что изначально у Байдена и Нуланд была цель создать из Украины альтернативное славянское государство, которое без всякой России, без Кремля, без Путина прекрасно живет. Но вот сейчас будет другая политика - ничего не создавать, просто поддерживать в Украине хаос, и ни в коем случае не допустить, чтобы Россия обрастала по своей границе друзьями, союзниками, рынками. Поэтому я предполагаю, что украинский вопрос - это то, что стоит очень остро. И это первое, что будет сделано в новой администрации.

Еще раз повторю, что методы будут использоваться любые. Не исключено, что они могут инициировать какую-то смену власти в Украине. Потому что заказчики всего этого банкета - это крупные транснациональные корпорации, для которых сильные нации - это препятствие для сверхприбыли.

Федор Лукьянов, политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"

Скорее всего для Байдена и его команды (а мы пока не знаем точно, кто туда войдет, но можем себе представить, из каких групп Вашингтона будет формироваться эта администрация, ведь до сих пор подавляющее большинство внешнеполитического истеблишмента, которые отказывались работать с Трампом, истосковались и готовы послужить родине) Украина скорее всего будет более важным приоритетом, чем это было для администрации Трампа.

Сам Байден для Украины не чужд, он напрямую взаимодействовал с прежним руководством, неоднократно летал в Украину, выступал в парламенте. Как мы знаем из обнародованных пленок, принимал активное участие в управлении страной. И имел здесь свои экономические интересы. И поэтому я думаю, что он повысит Украину в иерархии своих приоритетов.

Сам факт приход Байдена к власти США оживит экс-президента Петра Порошенко, экс-премьера Яценюка и всех остальных политиков, которые ориентируются на США и тесно общаются с Байденом.

А это означает, что политическая борьба внутри Украины тоже активизируется. Одни будут искать внимания самого Байдена, другие - активнее выступать против внешнего влияния. Сможет ли такая ситуация содействовать какому-то урегулированию на Донбассе?

Думаю, что нет. Скорее наоборот. Хотя даже при всем выше сказанном, я не думаю, что Украина станет каким-то существенным приоритетом для американской администрации, у них слишком много проблем, и в первую очередь внутренних, и будет перераспределение внимания на эти внутренние задачи.

Сейчас много говорят о том, что для Байдена Украина может стать разменной монетой. Я никогда не понимаю, что значит, что кто-то станет разменной монетой.

Во-первых, я не вижу кто и что собирается разменивать, и с какой бы кстати. Да, администрация Байдена к России расположена мягко говоря не очень. На это есть много разных причин от идеологических до личных. И если какие-то теоретические договоренности сейчас были бы возможны, еще раз подчеркну, теоретические, то пространство для них уменьшается. Для США всегда обеспечение независимых для России позиций соседних стран было очень приоритетным вопросом.

Впрочем, мы и про Трампа говорили, что Украина может стать разменной монетой в конфликте США и России, но не стала она разменной монетой. Никто ничего ни на что не меняет, просто на просто. Я думаю, что это все досужие разговоры.