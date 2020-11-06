План Офиса президента наскоком разогнать Конституционный суд (КС), остановивший электронное декларирование, провалился.

О голосовании за соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского речь уже не идет.

Зарегистрированный пропрезидентскими депутатами проект об увеличении кворума в КС с 12-ти до 17 судей с целью заблокировать работу суда, где сейчас только 15 судей, не дошел даже до стадии рассмотрения в парламентском комитете.

Правда, в КСУ и так не ведутся заседания из-за того, что четыре судьи отказались в них участвовать, и кворум невозможно собрать. По распространенному мнению, это постаралась Банковая.

Законопроект группы депутатов во главе со спикером Дмитрием Разумковым о возобновлении действия статей об электронном декларировании и незаконном обогащении тоже не попал в повестку дня парламента. Сторонники перезагрузки КС и их оппоненты недовольны таким положением вещей, но изменить его пока нет сил ни у одной, ни у другой стороны.

Как будут развиваться события - читайте в материале "Страны".

Неудавшийся блицкриг Зеленского

К концу недели стало понятно, что план президента Зеленского руками Рады разогнать Конституционный суд, заблокировавшего работу антикоррупционной вертикали, не осуществится. Голосовать за него отказались даже многие депутаты из пропрезидентской фракции "Слуги народа" (СН), и на них не подействовали ни пламенные заявления и телевыступления Зе, ни его приезд на фракционное заседание в начале недели. Другие фракции вели открытое сопротивление, называя проект неконституционным и попыткой госпереворота.

Проект не дошел даже до парламентского комитета и, похоже, будет похоронен в недрах Рады. "Нет смысла даже обсуждать (его перспективы - Ред.) Окончательно потерял потенциал", - спрогнозировал в своем Телеграм-канале замглавы фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

"Президентский блицкриг провалился. Даже монобольшинство в солидной своей части не решилось голосовать, видя неконституционность законопроекта. Он сравнивался с законами "16 января 2014 года" (так называемые диктаторские законы, принятые с нарушениями процедуры голосования - Ред.) Во фракции увидели, что президент сделал крайним парламент, хотя он мог бы, например, паралельно отозвать из КС свою квоту из шести судей, отменив указы об их назначении. Зеленского заподозрили в двойных стандартах. В итоге многие депутаты, вроде бы согласные проголосовать, просто имитировали поддержку, втайне надеясь, что дело до голосования не дойдет", - комментирует политолог Руслан Бортник.

Маневр Разумкова

На фоне провальных перспектив президентского законопроекта депутаты от "Слуги народа" начали искать другое решение.

Во-первых, написали письмо с просьбой к судьям, которые проголосовали за скандальное решение, добровольно сложить полномочия. В СН утверждают, что заявление подписали 226 депутатов. Правда, пока только судья КС Игорь Слиденко заявил, что подал в отставку, отметив, что сделал это под давлением ОП и еще в начале октября (то есть, задолго до всех событий). В любом случае за уход судьи должен еще проголосовать сам КС.

И нет никаких признаков, что другие судьи готовы последовать примеру Слиденко, тем более одобрить такую инициативу.

Во-вторых, вместе с союзниками из фракции "Голоса" и депутатской группы "Доверие" внесли законопроект №4311 об увеличении кворума КС с 12-ти до 17 судей. В этом случае работа суда наверняка бы прекратилась. Потому что сейчас количество судей в нем 15. Кроме двух вакансий Рады не заполнена еще одна из шести съезда судей Украины.

Но этот законопроект еще не дошел до главного для него правового комитета. Планируется рассмотреть его на комитетском заседании через неделю, когда Рада опять займется пленарной работой.

Какие у проекта №4311 перспективы в Раде, сказать сложно. С одной стороны, авторство депутатов от СН и "Голоса" и из депгруппы "Доверие" позволяет говорить, что эти парламентские объединения дадут голоса за проект. В то же время лобби сохранения КС в нынешнем составе остается на своих позициях. И потому поддержка СН будет неполной, и голосов даже с учетом "Голоса" и "Доверия" может не хватить. Кроме того, скептически к этому законопроекту относятся и у Порошенко.

Наконец, в-третьих, в Раде появился еще один законопроект - №4304, который возвращает все обратно по э-декларациям. Его называют проектом Разумкова по имени инициатора, хотя под ним подписались депутаты из самых разных фракций. И как раз его шансы выглядели неплохими (по сути готовы были голосовать все, кроме ОПЗЖ). В четверг его даже поставили в повестку дня, но тут вдруг депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский внес альтернативный проект и "проект Разумкова" отложили на следующей пленарной неделе, пока комитет не рассмотрит проект Дубинского.

Дубинский является одним из наиболее известных защитников КСУ и его решений в Раде.

Но, как говорят в кулуарах, не только он хочет затормозить ход законопроекта спикера.

Главная проблема для этого документа исходит от Офиса президента, где крайне ревниво отнеслись к успехам Разумкова в деле мобилизации голосов. Ведь президентский проект фактически похоронен и на этом фоне все более самостоятельный спикер выглядит победителем, а Зеленским проигравшим (если проект Разумкова примут).

А потому не факт, что у "слуг народа" найдутся за него голоса.

Впрочем, есть еще одна проблема, о которой правда, никто официально не скажет.

"Дело в том, что никому из депутатов, чиновников и политиков не нужно электронное декларирование в нынешнем виде. Никто не хочет, чтоб его держал на крючке Запад через антикоррупционные органы. Поэтому все сильно шумят, возмущаются, президент вносит законопроекты, депутаты вносят законопроекты, а дело не двигается. Потому что просто идет саботаж, а все что происходит - это просто показуха для западных партнеров", - сказал один из нардепов.

Правда, такой саботаж может привести к тому, что у Запада лопнет терпение и начнутся большие разборки. В том числе и с Офисом президента. Как Банковая и депутаты из этой ситуации выкрутятся, остается главной интригой ближайших недели.

Не разогнали, но заблокировали

Если по разгону Конституционного суда и возвращению отмененных норм антикоррупционного законодательства успехов никаких нет, то по другому направлению борьбы с КСУ подвижки определенные имеются.

Речь идет о блокировании работы Конституционного суда, чтоб он не вынес никаких новых, не согласованных с Офисом президентом, решений.

Блокировка произошла после того, как четыре судьи Сергей Головатый, Олег Первомайский, Виктор Колесник и Василий Лемак (три последних считаются близкими к экс-главе КСУ Станиславу Шевчуку, о котором мы скажем ниже), не голосовавшие за признание неконституционными е-деклараций, отказались участвовать в заседаниях. А без них 11 судей недостаточно для кворума (нужно 12).

Формальная причина отказа судей от участия в заседаниях - обнародование ранее судьей Сергеем Сасом проекта решения по закону о продаже земли, но настоящая причина - "просьба" с Банковой.

Впрочем, по мнению источника, судья Головатый вполне может вновь вернуться к заседаниям, если для него найдут аргументы. "Это человек с очень гибкой позицией", - утверждает собеседник в Конституционном суде.

Также любопытно, что Рада сегодня провалила голосование за судей Конституционного суда. Причем, по данным "Страны", произошло это с ведома Офиса президента, который опасается, что новые судьи могут не поддержать блокаду работы КСУ (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Фактор Шевчука

Наконец, есть еще одна интрига с экс-главой КСУ Станиславом Шевчуком.

Офис генпрокурора вчера его допросил в качестве потерпевшего по делу о давлении на него со стороны других судей КС, которое привело к его отставке.

Речь идет о деле по статье 344 УК Украины (вмешательстве в деятельность государственного деятеля), которое было возбуждено ГБР еще в июле 2019 года.

Следователи разбирались в событиях, произошедших 14 мая, когда с Шевчука решением судей КС сняли мантию и автоматически лишили поста главы суда.

"Следователями ГБР осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту использования судьями Конституционного суда Украины своего служебного положения для осуществления давления на Главу Конституционного суда, направленного на привлечение последнего к дисциплинарной ответственности и с целью препятствования выполнения им своих служебных обязанностей", - заявили тогда "Стране" в ГБР.

Однако дело это фактически не расследовалось и в апреле 2020 года было закрыто. Но после начала нынешнего скандала с КСУ о нем вспомнили и решением Офиса генпрокурора расследование было возобновлено. Вчера Шевчука допросили в генпрокуратуре, после чего будет решаться вопрос куда направить дело для расследования – в ГБР или в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Если расследование дела все-таки начнется по сути, то потенциальным подозреваемым в нем может стать нынешний глава КС (Александр) Тупицкий, а также ряд близких к нему судей, которых Шевчук называет организаторами «переворота» в суде 14 мая 2019 года", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

По данным источников "Страны", в Офисе президента как один из вариантов борьбы с нынешним составом КС рассматривают восстановление Шевчука в должности главы суда. Хотя Шевчук и проиграл кассацию в Верховном суде по своему восстановлению, шансы реализовать этот план ОП есть.

Осенью 2019 года окружной суд Киева восстановил Шевчука в должности. Апелляция потом это решение отменила. Тем не менее, в декабре прошлого года прошло голосование в КС о восстановлении Шевчука на посту главы суда. И 9 судей проголосовали за. Тупицкий объявил, что решение должно приниматься 12 голосами и потому его отложили как непринятое. Но у команды Шевчука иная точка зрения на этот вопрос. И они считают, что 9 голосов достаточно для восстановления.

В условиях нынешней юридической войны это также может быть использовано как аргумент для того, чтоб противники КС (тот же Офис президента) заявили, что на самом деле главой суда является Шевчук, а не Тупицкий. Что еще сильнее заблокирует работу суда.