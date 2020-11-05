Геннадий Кернес выиграл выборы мэра Харькова в третий раз, однако в горсовете нового созыва, судя по предварительным данным, у него не будет своего монобольшинства, как прежде.

Его именной блок "Успешный Харьков" (УХ), хоть и выиграл избирательную гонку, взял недостаточно депутатских мандатов, чтоб самостоятельно проводить решения в горсовете.

Аналогичная история и в областном совете.

Кто будет по итогу управлять городом и областью после местных выборов выясняла "Страна".

Победа и проигрыш Кернеса

Геннадий Кернес, чье состояние остается тайной за семью печатями, стал городским головой Харькова в третий раз.

В среду, 4 ноября, Харьковская городская избирательная комиссия официально объявила результаты выборов мэра города. Кернес набрал 60,34% (195 тысяч 44 голоса), что позволило ему победить уже в первом туре. На втором месте - выдвинутый "Оппоплатформой" народный депутат Александр Фельдман, за которого отдали голоса 14,32% харьковчан (46278). Третий - глава Харьковской области Алексей Кучер, баллотировавшийся от партии "Слуги народа" (СН), которого поддержали 7,24% избирателей (23401).

А вот результат партии Кернеса - "Успешный Харьков" вряд ли порадовал команду мэра. По предварительным данным из территориальной избирательной комиссии, УХ взял только 34 места из 84-х в горсовете. Надежды снова сформировать монобольшинство не оправдались.

Напомним: в старом созыве подконтрольная Кернесу фракция партии "Видродження" (позже переименованная под парламентские выборы 2019 года в "Оппозиционный блок "Доверяй делам") имела 57 депутатских мандатов, что было уникальным случаем среди горсоветов областных центров, тем более что это большинство было полностью подконтрольно Кернесу.

В новом горсовете "Оппоплатформа" должна получить 19 депутатских мест, "Европейская солидарность" и СН - по 9, Партия Шария - 7, Блок Светличной "Вместе" - 6.

Терехов на переднем плане

Для принятия решений в горсовете потребуется минимум 43 депутата. УХ потребуется партнер, чтобы сформировать большинство.

В харьковской политтусовке распространена версия, что это будет фракция "Слуги народа".

Переговорами от "Успешного Харькова" занимается переизбравшийся от партии мэра в новый созыв секретарь горсовета Игорь Терехов. По слухам он получил поддержку министра внутренних дел Арсена Авакова, с которым давно и хорошо знаком. В бытность Авакова главой Харьковской области Терехов состоял у него в заместителях. Но когда Аваков проиграл выборы на пост харьковского мэра и уехал из Украины в Италию, опасаясь ареста, Терехов присоединился к команде Кернеса.

Собеседник издания в окружении Авакова на вопрос "Страны" ответил, что не слышал о возвращении Терехова в орбиту министра.

Впрочем, вне зависимости от этого губернатор Кучер, скорее всего, лишится своего поста, потому что к нему одинаково враждебно относятся и у Авакова (к которому он некогда был близок, но затем переориентировался на окружение Зеленского), и у Кернеса (с которым он давно побил горшки и усугубил ситуацию во время предвыборной кампании, выпустив ролик-пародию на известное видео Добкина и Кернеса).

Харьковский политолог Антон Аксентьев говорит, что союз партии Кернеса и "Слуг народа" наиболее вероятен.

"Вариант с ОПЗЖ маловероятно. Личные отношения бенефициаров "Успешного Харькова" и местной ячейки "Оппоплатформы" плохие. Во время избирательной кампании городские власти не дали ни один билборд ОПЗЖ в городе повесить, воспринимая их как врагов", - утверждает эксперт.

В контексте болезни Кернеса логичен вопрос о секретаре горсовета. "Самое ожидаемое, что в этом кресле останется Терехов. Даже если Кернес вернется и примет присягу городского головы, ему все равно дальше лечиться, а управлять будет секретарь, то есть Терехов", - говорит политолог Аксентьев.

Терехов, к слову, пообещал в интервью "Стране", что первая сессия горсовета, на которой новоизбранный мэр должен принять присягу и нужно избрать руководство собрания, состоится "до 20-го декабря". Он не стал говорить, что будет, если Кернес не сможет к этому времени вернуться в Харьков и приступить к своим обязанностям. Сказал, что такого варианта они не предполагают.

Но если это все-таки случится, то теризбирком должен будет объявить новые выборы мэра, а до тех пор исполнять его обязанности будет секретарь горсовета.

Что касается возможных сменщиков Кучера, то в их числе называют сразу несколько фигур.

Во-первых, это руководитель аппарата Днепропетровской области Айна Тымчук, которая когда-то работала у Кернеса, и Татьяна Егорова-Луценко - первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.

В пятницу, 5 ноября, в Харькове будет проездом президент Владимир Зеленский. Как утверждает источник в президентском офисе, длительной остановки в городе не будет. Возможно, после этого судьба главы области прояснится.

Облсовет на двоих

Активно обсуждаются и потенциальные расклады в областном совете.

Причем здесь обсуждается версия создать большинство без партии Кернеса. "Потенциальная конфигурация - собрать на противовес "Успешному Харькову" в горсовете большинство в составе СН, ОПЗЖ и Блока Светличной. Президиум будет поделен между ними. Но пока без фамилий", - уверяет источник в окружении губернатора Кучера.

В тоже время источник "Страны" в команде президента назвал эти разговоры "выдумкой".

"Есть общая установка не вступать нигде в коалицию с "Оппоплатформой" и не допускать альянсы с ней местных элит. Поэтому никакой коалиции с ОПЗЖ не будет. Будет коалиция "Слуг народа" с партией Кернеса. И в облсовете, и в горсовете. Голосов хватает", - говорит источник.

Отрицают возможность коалиции со "слугами народа" и источники "Страны" в ОПЗЖ.

При этом соратники Кернеса, по словам политолога Авксентьева, рассчитывают получить кресло главы облсовета. "Нынешний глава собрания Сергей Чернов (третий номер в списке УХ - Ред.) хочет остаться. Претендентом на председательское кресло называют еще одного представителя партии Кернеса Степана Масельского", - говорит эксперт.

Сперва, конечно, областной избирком должен объявить официальные результаты выборов в области. По промежуточным данным из 50 терризбиркомов (всего 56-ть), УХ набирает 28,7% голосов избирателей, ОПЗЖ - 23,7%, Блок Светличной —16,7%, СН - 16,1%. Близка к прохождению ЕС - 4,8%.