5 ноября парламент 275 голосами принял в первом чтении проект бюджета на 2021 год. Точнее, народные депутаты проголосовали не за сам проект главной сметы страны (законопроект №4000), а за постановление №4000-П "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2021 год".

Это - своего рода список заданий для Кабмина, как нужно переписать бюджет ко второму чтению.

Стоит отметить, что, как и в прошлом году на этапе работы над проектом бюджета депутаты буквально засыпали его правками - всего их был подано порядка 2,5 тысяч.

"Было рассмотрено 2451 поданное предложение, значительная часть которых, к сожалению, не были сбалансированы или были явно нереалистичными. Для того, чтобы учесть все предложения, нужно около 1,5 триллиона гривен, то есть, фактически - еще один бюджет", — написал на своей странице в Facebook глава профильного парламентского комитета Юрий Аристов.

Но в итоге от депутатских запросов на 1,5 триллиона осталось только порядка 20 млрд - именно на такую сумму в общей сложности тянут учтенные поправки. Самая весомая по деньгам — на социально-экономическое развитие регионов - 7,4 млрд. Эту статью традиционно называют "депутатскими хотелками", так как с нее финансируются отдельные региональные программы, что позволяет нардепам-мажоритарщикам заработать дополнительные баллы перед своими избирателями. Изначально в проекте бюджета -2021 ее вообще не было.

Но, очевидно, чтобы собрать нужное количество голосов "за", ее внесли. Такая же ситуация была и в прошлом году. Правда, тогда на депутатские "хотелки" выделили всего 2 млрд.

4,5 млрд добавили на развитие аэропортовой инфраструктуры, 2,5 млрд - на закупку оборонной продукции.

"По мелочам" подбросили денег также на ряд других статей, включая социальные.

"Но по факту эти прибавки - копеечные. И их можно расценивать, скорее, как пиар, чем как ощутимое увеличение финансирования. Скажем, помощь малообеспеченным семья вместо 25% прожиточного минимума увеличат до 35%, но в деньгах это порядка 200 гривен сверху на каждого получателя", — говорит экономист, аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

С самим прожиточным минимумом, который уже давно не отвечает реальному показателю, тоже пошли по прошлогоднему сценарию. Кабмину лишь рекомендовали пересмотреть его "с учетом финансовых возможностей бюджета". Что, по сути, замораживает прожиточный минимум (к которому привязаны многие соцвыплаты) еще, как минимум, на год.

В целом же проект бюджета после первого чтения не особо отличается от первоначальной версии Кабмина. "Нет ни снижения налогов, ни программы для развития отдельных отраслей, то есть, инструментов, которые реально могли бы запустить экономику в кризис", — говорит Скаршевский.

"Страна" разбиралась как депутаты переписали проект бюджета.

"Лишние" 20 миллиардов

Основные бюджетные показатели после первого чтения изменились, хотя и не очень существенно. На 2021 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%, инфляция в 7,3%, среднегодовой курс доллара — 29,1 гривны. Все как и было к первому чтению. Долговая нагрузка — 64,6% ВВП.

Последний пункт, к слову, вызвал бурю нареканий в парламенте. Депутаты возмущались тем, что страна продолжает наращивать долги, вместо того, чтобы искать ресурс для увеличения доходной части внутри страны, к примеру: "обелить" контрабанду. Но по факту никаких изменений в проект на этот счет не внесли.

Доходы бюджета, изначально запланированные на уровне 1,071 триллионов, увеличат на 20,2 млрд. В основном, их пустят как раз на финансирование тех поправок, что были приняты Радой.

В частности, на 12 млрд - с 33 млрд до 45 млрд гривен - должен увеличить перечисление дивидендов Нацбанк, на 1 млрд выросли ожидаемые поступления от налога на прибыль, еще 4 млрд хотят получить за счет увеличение нормы отчисления прибыли для госпредприятий - с 30% до 90%. При этом для финансирования статьи на социально-экономическое развитие (7,4 млрд) часть средств заберут с Фонда регионального развития - порядка 3,7 млрд. Там останется всего около 6 млрд, хотя, как рассказал исполнительный директор Ассоциация городов Украины Александр Слобожан, они запрашивала финансирование для Фонда в 14,2 млрд и назвала эту статью приоритетной для территориальных общин (за средства Фонда реализуются различные региональные программы).

Многие депутаты считают, что доходная часть бюджета невыполнима. Так, Нина Южанина отметила , что государств вряд ли получит почти миллиард от ренты на недра и леса, как предусмотрено в проекте. Но глава Счетной палаты Валерий Пацкан сказал, что они нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд.

"Не исключено, что в доходной части появятся 5 млрд гривен от легализации игорного бизнеса, которых сегодня там нет, но о которых уже сказал президент", — говорит Виктор Скаршевский.

Дефицит бюджета составит 6% ВВП.

Как и прописал в проекте бюджета-2021 Кабмин, с 1 января минимальная зарплата вырастет на 6 тысяч, а с 1 июля - до 6,5 тысяч. Минимальная пенсия в 2021 году вырастет на 9,3% - с 1769 до 1934 гривен.

Первое повышение запланировано на 1 июля (на 4,8% до 1854 гривен), второе - 1 декабря, (на 4,3% до 1934 гривен).

На безопасность запланировано 267 млрд, на образование — 174 млрд, из которых на увеличение зарплат учителям - 21,2 млрд.

На медицину обещают 156,1 млрд, в них заложено 30%-е увеличение зарплат медикам. На борьбу с коронавирусом отведут 19,4 млрд из них 2,6 на вакцинацию. Стоит отметить, что коронавирусного фонда в следующем году не будет - финансирование заложили сразу в бюджет.

На дороги потратят 147 млрд. На социальную защиту предусмотрели 324 млрд грн. При этом на 561 млн гривен урежут субсидии, хотя газ уже заметно подорожал, а скоро взлетят и другие коммунальные тарифы.

Отдельно стоит отметить финансирование безопасности и обороны Его увеличат до 6% ВВП (порядка 270 млрд гривен), как указано в недавнем решении СНБО. Кабмину поручено привести проект бюджета в соответствие с этим решением.

"Депутатские хотелки" и "креативная экономика"

Есть изменения и по отдельным статьям.

Самые крупные, о которых уже сказано выше - добавили 7,4 млрд гривен на социально-экономическое развитие территорий, 4,5 млрд на аэропортовую инфраструктуру (в том числе, 1,5 млрд на аэропорт "Днепропетровск"), 2,5 млрд - на закупку оборонной продукции.

Министерству культуры дадут "лишние" 2,5 миллиарда гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения.

Также на ряд статей добавили суммы поменьше.

Нардепы не забыли о себе, выписав на осуществление законодательной деятельности Верховной Рады дополнительно почти 138 млн, в том числе, около 11 млн гривен сверху на зарплаты. Еще порядка 110 млн сверху выделили на обслуживание ВР и около 900 тысяч - на освещение деятельности Рады в СМИ (в том числе, на газету "Голос Украины").

15 млн дополнительно выделят Кабмину на новую программу "Мероприятия по поддержке лидерства", еще больше 100 млн дадут Минэкономики на создание неких "центров креативной экономики".

Кабмину поручили ко второму чтению найти "лишние" 500 млн - на поддержку сельхозпроизводителей, 635,4 млн - Госпотребслужбе, 943,2 млн — на функционирвание заграничных дипмиссий Украины (в частности, на "расширение сети собственности").

Малая академия наук получит сверху около 20 млн, по программе "Физическая и спортивная подготовка ученической и студенческой молодежи" дадут еще 45 млн, а на поддержку общественных объединений инвалидов - 25 млн. На строительство объектов культуры добавили 170 млн, на Фонд госимущества - 200 млн (из них больше 163 млн - на зарплаты)

По программе "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей", которую кредитует ЕББР финансирование увеличится со 100 млн до 135 млн.

Новые бюджетные программы: оборонка, аэропорт, рельсы

В выводах к проекту бюджета прописано несколько новых программ, на которые должен предусмотреть в бюджете ко второму чтению Кабмин.

Так, 2,5 млрд направят на закупку оборонной техники, 1,5 млрд поручено найти на создание современной клинической базы по лечению онкологии в Национальном институте рака. 1,5 млрд дадут также на строительство аэропорта "Днепропетровск"

Еще одна новая программа, который не было в первоначальной версии бюджета — обеспечение деятельности Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. Ее профинансируют в размере 23,9 млн. Ранее на приватизацию этого предприятия претендовали корпорация ИСД и "Асселор Миттал Кривой Рог", а пару лет назад интерес к предприятию проявляла австрийская Kobe Steel. Так что не исключено, что средства из бюджета нужны, чтобы привести объект в порядок перед заходом нового инвестора.

5 млн выделят на новую программу по проектированию и работам на железнодорожном полотне от Чопа л Ужгорода - его хотят перевести на европейский стандарт (ширина — 1435 миллиметров).

Еще одно изменение к проекту бюджета — субвенция местным бюджетам на создание центров культурных услуг в размере 300 млн.

Задания для Кабмина

В своих бюджетных выводах Рада также дала ряд поручений Кабмину, которые должны быть учтены проекте ко второму чтению.

В частности, правительство должно перераспределить расходы, связанные с реализацией кредитных инвестиционных программ, но при этом — без увеличение госдолга и дефицита бюджета. Также Кабмину поручено определить граничный объем госгарантий на 2021 год, в частности, по долговым обязательствам "Укргидроэнерго".

Еще одно задание — проработать возможность увеличения поступлений от приватизации и на эту сумму уменьшить объемы внешних заимствований. Впрочем, стратегических объектов, которые можно выгодно продать, не так много "Центрэнерго", ОПЗ и др.). И не факт, что найти инвесторов удастся уже в следующем году. Кстати, сумма, на которую нардепы хотят увеличить поступления от приватизации, не указана.

Есть несколько интересных поручений Кабмину, за которые придется платить бизнесу. К примеру, увеличить поступления от платы на проект по автодорогам. Также в Украине может появиться некий сбор на социально- экономическую компенсацию населению, проживающему на территории зон наблюдения (в частности, возле АЭС), Эти деньги пойдут местным бюджетам.

В спецфонд бюджета могут включить деньги от конфискованного в 2019 году имущества, полученного коррупционным путем - их собираются пустить на дороги (в частности, трассу Р08 "Борисполь -Кременчуг- Мариуполь", мост через Днепр в Запорожье и др.).

Также Кабмин должен проработать возможность включения в спецфонд "лишних" денег от ОВГЗ и направить эти средства на поддержку рынка электроэнергии, в частности , на "зеленую энергетику". Правительство должно законодательно прописать право Минфина проводить внеплановые размещения ОВГЗ, а эти деньги будут направлять на увеличение уставного капитала государственных электростанций. Таким образом власти хотят решить проблемы, накопившиеся на рынке электроэнергии, но поможет ли в этом "пирамида ОВГЗ" - вопрос.

Отдельно сказано о социальных стандартах.

Так, Кабмину поручено отработать вопрос повышения в следующем году социальных стандартов, в первую очередь, прожиточного минимума, приблизив ег к реальным цифрам (на сегодня это порядка 5 тысяч). При этом, конкретная цифра не называется. Напомним: такое же поручение Кабмину давали и в прошлом году - при подготовке бюджета -2020. Причем, там фигурировал показатель в 4,5 тысячи гривен, к корму нужно был подтянуть прожиточный минимум. Но на практике так ничего и не был сделано, а в апреле, пересматривая бюджет на волне карантина, этот пункт вообще убрали.

"Скорее всего, так же будет и в этот раз, тем более, что заложена формулировка "исходя из финансовых возможностей государства", а они крайне небольшие" — говорит Виктор Скаршевский.

Также Кабмин должен привесит экспертизу относительно статьи 28 - о применение в 2021 году условий оплаты труда бюджетников, действовавших на 1 сентября этого года, и в случае необходимости, исключить ее их проекта. То есть, зарплаты бюджетникам еще могут изменить.

Правительству предстоит доработать расходную часть бюджета по статьям, связанным с безопасностью и обороной с учетом реальных потребностей по денежному обеспечению военнослужащих.