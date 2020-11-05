Прокатившаяся по Европе волна терактов, сначала во Франции, а затем в столице Австрии Вене, вновь резко обострила в ЕС дискуссию о безопасности, исламистах и миграции.

Эксперты не исключают новых атак, усиления ультраправых, обострения конфликта ЕС с исламским миром.

В первых рядах нового "крестового похода" уже выступает президент Франции Эммануэль Макрон, видимо, пытаясь на темы борьбы с "исламским фашизмом" и мигрантами поднять свою сильно упавшую популярность и получить шансы на победу на следующих президентских выборах.

В тоже время далеко не все страны Европы готовы поддерживать его резкую антиисламскую риторику.

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Война Макрона и Эрдогана

В беседе со "Страной" европейские эксперты отмечают несколько факторов, которые повлияли на очередной всплеск терроризма.

По общему мнению катализатором последних атак стал конфликт с мусульманами из-за карикатур на пророка Мухаммеда во Франции и последовавшее за ним резкое обострение отношений с Турцией, которая претендует на лидерство в исламском мире.

"При этом с обеих сторон, как Макрона, так и Эрдогана, идёт раздувание, преувеличение и накручивание для поднятия народа, это "возбуждает" разных радикалов. И вот эта политическая напряжённость между Эрдоганом и Макроном влияет на всплеск терроризма. В прошлом году, например, во Франции тоже был теракт, убили священника, но не было такого резонанса. Сейчас же, на фоне политической войне между Турцией и Европой по поводу Греции и личной войны между Эрдоганом и Макроном, любой теракт вызовет большой резонанс, протесты. Потому что атмосфера накалена, уровень конфликта высокий. Не исключены новые теракты в любом другом месте Европы, и следующую мишень предугадать сложно", - говорит "Стране" французский политэксперт Омар Арфуш.

Франция, по словам Арфуша, это страна, которая была на передовой борьбы с терроризмом.

"Сейчас Макрон призывает Европу бороться с терроризмом вместе. Он даже лично ради этого пришёл в посольство Австрии во Франции, чего французские президенты раньше никогда не делали. Но Европа осторожно это все воспринимает, чтобы не вызывать на себя огонь. Целей у Макрона несколько. Во-первых, он показал претензии на европейское лидерство, во-вторых, спасение собственного рухнувшего почти вдвое рейтинга (и на фоне конфликта с Эрдоганом он уже чуть поднялся, на 8 пунктов). Макрон во Франции теряет популярность. А главными темами следующих выборов, которые намечены через полтора года, станут коронавирус и миграция, и тут ему похвалиться особо нечем. Поэтому президент срочно набрал в команду "правых" саркозистов, которые, как он надеется, помогут исправить ситуацию, в частности, они обещают ужесточить миграционную политику. Тем не менее, по прогнозам, ещё более правая Ле Пен может выйти во второй тур и стать президентом", - продолжает Арфуш.

Два турка и палестинец спасали людей во время теракта

Впрочем, далеко не все в Европу поддерживают антиисламскую риторику Макрона и его политическую игру "крестоносцы против сарацинов".

Очень показательна в этом плане реакция на теракты австрийских властей.

Глава МВД Австрии Карл Нехамер в своем вчерашнем выступлении сделал упор на то, что террористы не смогут разрушить гражданских мир и толерантность в стране, посеять ненависть между разными группами населения.

А героями австрийской прессы стали два турка-спортсмена, которые под огнем выносили раненых и спасали прохожих. Также газеты рассказывают о молодом палестинце по имени Осама Джода, который спас подстреленного офицера полиции под огнем террориста. Он оттащил его в безопасное место и оказал ему первую помощь.

То есть в целом в Австрию теракт не подается как "атака мусульман" на страну. Хотя, безусловно, антимигрантские настроения эти события, мягко говоря, не ослабят.

Правда, сам террорист Куйтим Фейзулай не мигрант. Он родился в Австрии. Его родители - албанцы из Северной Македонии (сам он имеет двойное гражданство - Австрии и Македонии).

Также, по неофициальной информации подозревают в причастности к подготовке терактов и ряд других этнических албанцев. Всплывает информация об активном участии албанцев из собственно Албании, Косово, а также из стран ЕС в войне на стороне ИГИЛ в Сирии.

Для многих в Австрии стало шоком, что Фейзулай, сидевший в тюрьме по обвинению в связях с ИГИЛ, был отпущен досрочно, так как сумел убедить правоохранительные органы в том, что стал на путь исправления и "дерадикализировался". Власти Австрии сказали, что будут менять отношения к подобным случаям, чтоб они не повторились впредь.

Греция, газ и радикалы

Еще один важный фактор роста напряженности - внешнеполитический.

"И Европа, прежде всего в лице Макрона, и Эрдоган борются за месторождения газа в Греции и около Турции. Кроме того, Франция и Европа воюют с Эрдоганом в Ливии за влияние, а также в Ливане. Эрдоган хочет вернуть Османскую империю (и уже выдаёт паспорта этническим туркам в Ливане), а Франция этому мешает", - говорит Арфуш.

Политика вмешательства Европы в военные конфликты в Северной Африке и Ближнем Востоке, по словам экспертов, собственно, и влечет за собой риски мести со стороны экстремистов и радикалов.

Вылазит боком Европе и слишком мягкая миграционная политика, и политика мультикультурализма, по которой, как ожидалось, мигранты вольются в европейское общество и будут жить по его законам.

"Когда шли дискуссии о приеме беженцев, европейские лидеры отстаивали политику открытых дверей. И чтобы не потерять лицо, не ужесточили политику даже после серии терактов, ведь вместе с беженцами проникли террористы, боевики ИГИЛ. Также многие мигранты так и не ассимилировались, а стали жить свои обособленным обществом, а часто и навязывая свои устои европейцам. Сейчас Европа пожинает плоды. В любой момент и в любой стране может произойти теракт. В ЕС хотят дестабилизировать ситуацию. Пока в Сирии не разрешён конфликт, риск новых атак велик. Вену, очевидно, выбрали, потому что там никто не ожидал удара", - говорит "Стране" немецкий политолог Эрик Швитцер.

Ещё один фактор – радикализация политики и общества.

В последние годы в Европе усиливается влияние ультраправых, которые выступают резко против мигрантов, что вызывает у тех ответную реакцию.

"В мусульманской среде резко негативно восприняли заявления Макрона, который пытается заигрывать со сторонниками ультраправых, об угрозах "исламского сепаратизма" и о принятии закона, который мусульмане сочли ущемляющим. В попытках нарастить электоральную поддержку власти создают угрозы гражданского конфликта и роста терроризма. А если напряжённость будет нарастать, не исключён очень серьезный конфликт с мусульманами", - говорит нам французский политолог Доминик Рейни.