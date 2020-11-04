Сергей Трофимов уволен с поста первого заместителя главы Офиса президента (ОП), оставшись при Владимире Зеленском внештатным советником.

В ОП его обвиняют в провале региональной политики, которую тот курировал, а это якобы отразилось на результатах партии власти "Слуга народа" на местных выборах. Кроме того, еще до выборов советник Трофимова попал в крупный коррупционный скандал на строительном рынке, что также стало одним из главных причин увольнения.

При этом полномочия уволенного Трофимова официально никому не переданы.

Чем займется он сам, тоже пока неизвестно, хотя в коридорах власти уже обсуждаются разные варианты.

Подробности - в материале "Страны".

Провал на выборах и коррупция

Президент Зеленский в среду, 4 ноября, одним указом уволил с поста первого заместителя руководителя офиса президента Сергея Трофимова, курировавшего региональную политику ОП. В документе отмечено, что Трофимов подал заявление по собственному желанию.

Другим президентским указом он был назначен внештатным советником главы государства.

В комментарии "Стране" советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал основанием для ухода Трофимова фактический провал работы с регионами.

"Причины - слабые коммуникации на уровне губернаторов и нарастающая конфликтность органов местного самоуправления, которые предпочитают публичные агрессивные модели поведения", - пояснил Подоляк.

"Если главы райгосадминистраций, президентом Зеленским назначенные, агитировали не за "Слугу народа", а за другие политические силы и от них же на этих выборах баллотировались, это вопрос к их отбору", - комментирует собеседник издания, задействованный в избирательной кампании партии власти.

Политолог Анатолий Октисюк полагает, что Трофимова фактически сделали крайним за неудовлетворительный результат СН на местных выборах.

"Поплатился он, впрочем, не только за избирательную кампанию и работу с региональной вертикалью. Против него интриговал Ермак и, как мы видим, преуспел. Сейчас он уже начал перестановки глав областей. Свою роль сыграл скандал с его помощником, замешанным в коррупционных схемах на строительном рынке. Мои инсайдеры говорят, что даже недавнюю женитьбу Трофимова обыграли как повод уволить, мол, вот теперь у тебя будет больше времени на семью, которой ты занимался в ущерб работе", - утверждает эксперт.

Как писала "Страна", еще до выборов были проведены обыски в рамках расследования уголовных дел по коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Под колпак СБУ попали не только старые "схемщики", но и представители "новой градостроительной мафии", которые пытаются взять под контроль денежную тему.

Среди них, в частности, Владимир Родин (компания-застройщик BD Holding), который был помощником Сергея Трофимова.

Тогда собственно и пошли разговоры о возможной отставке Трофимова.

А после выборов они активизировались, наложившись на неудачное выступление "слуг народа".

Чистка губернаторов

Впрочем, источники "Страны" в "Слуге народа" считают и коррупционный скандал, и выборы лишь формальными поводами для устранения Трофимова.

"Реальная причина - это острый конфликт с Ермаком за контроль над вертикалью власти в регионах - главами областных и районных райдадминистраций. Дело в том, что эти должности одни из немногих в стране, которыми может непосредственно рулить Офис президента, а не правительство. И, естественно, Ермак хотел взять тему под свой контроль. Но к моменту его прихода в ОП ее уже курировал Трофимов. У которого были свои давние отношения с президентом и свои обязательства перед различными группами по назначению губернаторов. Поэтому конфликт между ними был быстро нарастал. И сейчас Ермак фактически съел Трофимова", - рассказывает источник в "Слуге народа".

По его словам отставка Трофимова ускорит чистку губернаторов. Причем началась она уже буквально сегодня - Кабмин согласовал отставку сразу трех губернаторов - Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областей. Причем если грядущее увольнение двух первых еще можно как-то объяснить низкими результатами на выборах "слуг народа", то в Сумской "слуги" заняли первое место.

"С губернаторами дело тоже не в выборах. Просто освобождаются места, которые будут распределяться между людьми, которые договорятся с Ермаком. В этом, собственно, и есть стратегический замысел", - считает источник.

Он говорит, что отставки губернаторов будут продолжены и затронут в том числе и крупнейшие промышленные регионы юго-востока страны.

Тимошенко на замену

На замену Трофимову рассматривается один из замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который сперва занимался медийной политикой Банковой (теперь за нее отвечает Подоляк), а сегодня отвечает за отдельные проекты вроде "5 вопросов от президента" - социологическое исследование, проводившееся одновременно с местными выборами, и имиджевую программу Зеленского "Большая стройка".

Но, судя по всему, ему передадут сам участок работы, но не должность.

"Кирилл глубоко в теме. Он часто работал с регионами по специальным проектам. Он в постоянной коммуникации не только с губернаторами, но и с мэрами. То есть преемственность мы получим сразу", - заверил Подоляк.

В то же время политолог Октисюк говорит, что выбор пал на Тимошенко из-за его "лояльности".

"Зеленский не хочет человека со стороны на эту должность, и Ермак вынужден согласиться, ведь по его настоянию Тимошенко в свое время лишили "медийки". В любом случае главные вопросы по регионам будут решать на уровне Ермака и Шефира (первый помощник президента - Ред.)", - считает Октисюк.

Источник в "Слуге народа" соглашается с таким предположением: "Кириллу Тимошенко, если его назначат, будет отведена техническая роль. Основные вопросы будут решать Ермак и Шефир".

Чем займется Трфоимов?

А вот чем будет заниматься сам уволенный Трофимов, пока точно неизвестно. В коридорах власти гуляет версия, что ему могут поручить работу с Верховной Радой. Михаил Подоляк сказал "Стране", что это только "одно из возможных направлений".

"По Трофимову сейчас активно идут консультации. Работа с депутатами сейчас тоже требует крайне жесткого характера", - комментирует советник Ермака.

Собеседник издания сомневается в том, что Трофимову будет чем заняться на этом направлении.

"Не думаю, что Ермак отдаст кому-то эту часть работы. Хотя по сути никто из ОП серьезно работу с Радой не ведет. Единственный из замов звонит и убеждает Юлия Ковалив и то - только по экономическим законопроектам", - утверждает собеседник.

"Задачу поставить любую могут, но как он будет с ней справляться - вопрос. Вообще-то уже несколько раз порывались ему поручать работу с нашей фракцией. Но это пока никуда не приводило. Первая попытка была еще при Богдане. Трофимов знает многих наших депутатов еще с президентской кампании и вроде бы логично ему с ними работать. Но Богдан очень быстро принял на себя эти обязанности", - говорит источник в руководстве фракции СН.

А у Ермака своя система работы с фракцией СН, продолжает собеседник.

"Он выстроил некоторую инфраструктуру. Есть замы по депутатам, люди, координирующие их эфиры", - говорит источник в руководстве фракции.

Нужен ли в этой системе Трофимов - пока вопрос открытый.