Местные выборы в Донецкой области в этом году имели серьезные отличия от других регионов.

Во-первых, в ряде районов и городов жители не смогли выбирать местную власть, так как военно-гражданские администрации Донбасса заявили о невозможности обеспечить там безопасность, хотя еще в прошлом году там спокойно проходили и президентские и досрочные парламентские выборы. Таким образом, в нынешнем году права голоса были лишены около 500 тысяч граждан.

Во-вторых, основная конкуренция здесь разворачивалась не между несколькими общенациональными партиями, а между одной общенациональной партией (в данном случае "Оппозиционная платформа За жизнь") и наиболее влиятельной в регионе финансово-политической группой Рината Ахметова.

Последняя фактически контролирует область с конца 90-х годов, когда Ахметову Кучма дал зеленый свет по его проектам в обмен на поддержку на выборах на второй срок. С тех пор "группа Рината" практически безраздельно господствовала в Донецкой области. Правда, во времена правления Януковича, его "Семья" попыталась потеснить Ахметова в регионе, но после Майдана эта тема сошла на нет и на выборах 2015 года, идя под брендом "Оппозиционного блока", ахметовцы практически полностью восстановили свой контроль над местной властью.

Но с тех пор ситуация изменилась.

Перед выборами 2019 года часть "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко объединилась с партией "За жизнь" создав партию "Оппозиционная платформа За жизнь" (ОПЗЖ). Ахметовская часть ОБ этот процесс не поддержала и вступила с ОПЗЖ в жесткую конфронтацию, в которой проиграла. "Оппозиционный блок" не прошел на выборах в Раду. А "Оппоплатформа" не только прошла, заняв второе место в целом по стране, но и вышла в лидеры на Донбассе. ОПЗЖ в Донецкой области взяла 43,41%. На втором месте была "Слуга народа" (27,19%). И лишь только на третьем "ахметовский" "Оппоблок" (10,77%).

И на местных выборах целью ОПЗЖ было закрепить этот успех.

Ахметов, не имея своего сильного партийного бренда, сделал упор на действующих мэров, которых пошли от разных партий, включая именные (например, блок Бойченко в Мариуполе).

Но итоги выборов показали, что удержать полный контроль над регионом он не сумел. Во многих городах победу одержала ОПЗЖ. И, таким образом, впервые за 20 лет складывается ситуация, когда Ахметов не имеет тотального влияния на область.

Что произошло на выборах в Донецкой области анализирует "Страна".

Ахметов сыграл несколько партий

В Донецкой области местные выборы прошли в 19 городах, где выбирали мэров и горсоветы.

В 17-ти из них победители определились еще в первом туре. В 2 городах - Краматорске и Славянске - 15 ноября пройдет второй тур выборов мэра. Из всех парламентских партий самую большую поддержку в этом регионе получила "Оппозиционная платформа - За жизнь!". Как рассказала "Стране" депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская, более 40% жителей области проголосовали за их политсилу, благодаря чему партия получит около 465 депутатов местных советов.

В 7 городах победителями мэрских выборов стали выдвиженцы ОПЗЖ - в Константиновке, Дружковке, Селидово, Николаевке, Святогорске, Часовом Яре, Северске. Также ОПЗЖ прошла во все 19 горсоветов области. При чем в 14 из них создаст самые крупные фракции.

Политсила победила и в районных советах – в Краматорском получено около 43,5%, в Покровском - 35%, в Волновахском - 65%, в Бахмутском - 40%.

Против ОПЗЖ группа Рината Ахметова выдвинула сразу несколько партийных колон.

Так, в Мариуполе победил в первом туре действующий мэр Вадим Бойченко, который баллотировался от своего именного блока.

До предыдущих местных выборов, которые прошли в 2015 году, Бойченко работал директором по персоналу металлургического комбината имени Ильича, принадлежащего Ринату Ахметову. На выборы он шел при его же поддержке.

Но если в 2015 году Бойченко получил полностью лояльный к себе горсовет, где монобольшинство сформировал тогда еще объединенный "Оппозиционный блок", то в 2020 году Блок Вадима Бойченко, в который вошли бывшие члены ОБ, набрал уже вдвое меньше голосов. А треть избирателей отдали свои голоса "Оппозиционной платформе - За жизнь".

"Если брать конкретно Мариуполь, то скорее можно сказать, что там победила ОПЗЖ, несмотря на то, что по голосам избирателей она заняла второе место. В Мариупольском горсовете 54 депутата. Если посмотреть нынешний состав, который пришел после выборов в 2015 году, 44 человека - это бывший "Оппозиционный блок", а сейчас Блок Вадима Бойченко. Это 82%. На этих выборах Бойченко взял чуть более 40% голосов. То есть они в 2 раза снизили свое представительство, и огромный кусок у них откусила именно ОПЗЖ", - говорит "Стране" донецкий активист, волонтер инициативной группы "Ответственные граждане Донбасса" Энрике Менендес.

При этом, вокруг подведения итогов выборов в Мариуполе еще идет борьба.

Как рассказывает Королевская, согласно протоколам с мокрыми печатями от участковых комиссий, партия "Слуга народа" на выборах набрала всего 4,64% голосов и не прошла в горсовет. Но на этапе районных комиссий "Слугам" просто перебросили в актив голоса, отданные за другие политсилы, чтобы добавить президентской партии недостающие 0,4% и протащить их в горсовет. В ОПЗЖ заявляют, что это делается с ведома мэра Бойченко, так как "слуг народа" возглавляет в городе его заместительница Ксения Сухова.

"Доказательства фальсификации у нас на руках и в данный момент мы отстаиваем честность выборов в судебном порядке", - говорит Королевская.

В Славянске будет второй тур выборов, в котором встретятся действующий мэр Вадим Лях, который пошел на выборы от "Оппозиционного блока", и выдвиженец ОПЗЖ Павел Придворов.

Третье место на выборах заняла Неля Штепа - мэр Славянска в 2010-2014 годах. Ее СБУ обвиняла в сепаратизме. Более 3 лет Штепа провела в СИЗО, а затем ее выпустили под домашний арест. При этом Штепа выиграла дело в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины и обязал государство выплатить ей 3600 евро. На эти выборы Штепа шла от еще одного "ахметовского" осколка бывшего "Оппозиционного блока" - "Партии мира и развития". Эта политсила, набрав около 13%, проходит в горсовет. Таким образом, Штепа будет депутатом в горсовете Славянска.

Второй тур будет и в Краматорске, где встретится близкий к Ахметову действующий мэр Андрей Панков и Александр Гончаренко - крупный аграрный бизнесмен. Он считается членом команды нардепа от "Доверия" Максима Ефимова. Гончаренко во втором туре будет поддерживать ОПЗЖ.

Еще одна "ахметовская" колонна - это партия "Порядок", которая завела свои фракции в 6 горсоветов. Причем, в Покровске она заняла первое место (34,88% проголосовавших) и второе место в Мирнограде (27,17%). Глава партии - экс-нардеп Леонид Байсаров. Он гендиректор шахтоуправления "Покровское", которое в ближайшее время войдет в состав горно-металлургической монополии Рината Ахметова "Метинвест", разрешение на что уже выдал Антимонопольный комитет. Собственно, сам Ахметов и стоит за этой партией. А его медиахолдинг усиленно раскручивал политсилу перед выборами.

Но в целом, несмотря на успех в отдельных городах, "ахметовцы" не смогли удержать полный контроль над регионом, что, повторимся, является уникальной ситуацией для последних 20 лет.

"После прошлогоднего печального для Ахметова результата на выборах в Раду, ставки на то, что остатки Оппоблока, объединившись с мэрами, - выиграют выборы, не оправдалась. Все-таки в роли защитников "бело-голубой" повестки и и проводников мира на Донбассе "Оппоплатформа" выступила убедительнее", - говорит "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Зеленский растерял голоса, Порошенко собрал по сусекам

Если на парламентских выборах в Донецкой области "слуги" сумели получить почти 30%, то сейчас их результат намного скромнее, хотя во многих горсоветах они и будут представлены небольшими фракциями из нескольких депутатов.

"Было четко видно, что партия власти все это время не занималась никаким партийным строительством. То, что "Слуги народа" вошли в горсоветы и взяли часть ОТГ на Донбассе - это осколки рейтинга лично Владимира Зеленского. То есть, голосуя за "Слугу народа", люди поддерживали не саму партию, а персонально президента. Понятно, что если в регионе нет партийных ячеек, если берешь в списки людей, которых не знаешь, глупо ожидать какой-то другой результат", - говорит "Стране" Энрике Менендес.

В шесть горсоветов также зашла партия "Наш край", которую создавали накануне выборов в 2015 году из числа представителей местных элит еще при покровительстве бывшего президента Петра Порошенко с целью оттягивания голосов избирателей от тогдашнего "Оппозиционного блока".

В пяти городах преодолела проходной барьер партия "За будущее". Также представитель этой политсилы Руслан Требушкин выиграл выборы мэра в Покровске. Требушкин - действующий народный депутат. В кресло нардепа в 2019 году он также пришел с поста мэра Покровска, пройдя в Раду по 50 мажоритарному округу от "Оппозиционного блока". Обязанности мэра после этого сначала исполняла Ирина Сущенко, а затем младший брат Руслана – Алексей.

Если Требушкин решит вернуться в кресло мэра Покровска, на 50 округе должны будут пройти довыборы в Верховную Раду.

В два горсовета - Мариупольский и Краматорский зашла Партия Шария.

В Мариупольский горсовет зашла также партия "Сила людей".

В три горсовета области зайдет партия бывшего президента Петра Порошенко. Это Часовоярский, Белозерский и Краматорский горсоветы. Правда, в абсолютных цифрах бывшему президенту хвастаться особо нечем. Так, в Краматорске в горсовет от ЕС зайдет всего 4 депутата (кстати, от "Слуги народа" тоже четверо). А фракции ЕС в Часовоярском и Белозерском горсоветах будут представлены всего двумя депутатами.

"Прохождение партии Порошенко в горсоветы на Донбассе даже крохотными фракциями - это в любом случае важный показатель для бывшего президента. По сути "Европейская солидарность" доела националистический электорат, зачистив в этом регионе всех своих конкурентов: и "Свободу", и "Голос". Порошенко ставил перед собой задачу используя свои прошлогодние лозунги "Армия. Мова. Вира" собрать всех, кто поддерживает националистические убеждения, позиционируя себя при этом единственной проукраинской силой", - считает Андрей Золотарев.

Но есть еще одна причина, почему ЕС прошла в местные органы власти на Донбассе. За нее голосовало много военных ООС, которые зарегистрированы в этом регионе.