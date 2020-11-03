Понедельник прошел под знаком развертывания конфликта вокруг Конституционного суда Украины, который приобретает все больше черты полноценного политического кризиса - первого со времен прихода к власти Владимир Зеленского.

Президент в ночь на пятницу внес законопроект об увольнении всех членов Конституционного суда. При том, что Рада такими полномочиями по Конституции не обладает (уволить судей могут только сами судьи КСУ 2/3 голосов). Поэтому на президента посыпался град обвинений в узурпации власти, а также намеки на перспективы импичмента из-за внесения заведомо антиконституционного законопроекта.

На этом фоне начал свою игру спикер Дмитрий Разумков, который предложил альтернативный законопроект - судей не увольнять, а признать закон, в котором вновь вернуть признанные неконституционными нормы антикоррупционного законодательства о НАПК и декларациях (из-за чего и начался, собственно, конфликт).

Это также сомнительное решение потому что по сути игнорируется решение КСУ. Но, по крайней мере, не является столь откровенным нарушением Конституции как президентский законопроект.

И по началу казалось, что как раз по этому пути и пойдет фракция "Слуги народа".

Но неожиданно для многих Зеленский решил настоять на внесении своего закона. Сначала он записал очень угрожающее видео, где сказал, что если не распустить КСУ, то в стране начнется кровопролитие. Затем вечером уговаривал проголосовать за законопроект собственную фракцию. А позже повторил все эти тезисы в эфире ток-шоу "Свобода слова". Отдельно подчеркнув, что отзывать свой законопроект не собирается. И намекнул, что если его Рада провалит, то он не исключает ее роспуск.

Впрочем, все эти усилия могут оказаться напрасными. По состоянию на вечер понедельника, по данным самих депутатов, в "слуге народа" не было достаточно голосов для принятия этого закона. Многие депутаты публично отказывались за него голосовать.

Как будут развиваться события и что они означают для политической ситуации в Украине разбиралась "Страна".

Почти все против

Уже утреннее заседание согласительного совета глав фракций и комитетов Рады, состоявшееся в понедельник, 2 ноября, продемонстрировало, что идея президента Владимира Зеленского о смене состава Конституционного суда вызвало серьезное сопротивление в Верховной Раде.

Против президентской инициативы выступили фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ), "Европейской солидарности" (ЕС), "Батькивщины" и депутатская группа "За будущее".

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что его политсила категорически против законопроекта президента и будет бороться за независимость судов.

Замглавы фракции "Евросолидарности" Ирина Геращенко назвала планы президента насчет Конституционного суда "государственным переворотом по сути".

Лидер фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о "терроре исполнительной власти" против Конституционного суда, что "прямо противоречит любым нормам разделения властей".

Сопредседатель депгруппы "За будущее" Тарас Батенко напомнил, что нельзя решением Рады уволить судей КСУ. "В ином случае это называется конституционным переворотом, прямым участником которого хотят сделать парламент", - подчеркнул Батенко.

За поддержку проекта Зеленского высказалась только пропрезидентская фракция "Слуги народа" (СН). Но на самом деле даже там нет единодушия насчет этого голосования: как уже писала "Страна", многие депутаты не хотят брать на себя ответственность в принятии противоречащего Конституции решения о КС. А без более-менее полной поддержки СН у президентского законопроекта мало шансов в сессионном зале.

В "Голосе" и "Доверии" тоже есть сомнения, стоит ли голосовать "за".

Маневр Разумкова

На этом фоне и появилась информация о том, что спикер Дмитрий Разумков выступил с инициативой принятия альтернативного законопроекта.

Его идея - восстановить на два месяца действие отменённых решением КС статей об e-декларировании, чтобы разработать новый законопроект, не противоречащий Конституции и другому законодательству. Таким образом вопрос самого КС выносится за скобки.

"Большинство фракций высказались за законопроект Разумкова. ОПЗЖ, правда, отметила, что, поддерживая внесение в зал, не будет за проект голосовать. Арахамия сказал, что они - "за". Стефанчук тоже не высказался против", - рассказал участник встречи у Разумкова. Комментируя спикерское предложение, один из депутатов от "Голоса" отметил, что фракция склоняется к этой инициативе, а не президентской.

Как оказалось, соавторами проекта №4304 "О восстановлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" вместе со спикером Разумковым стали его заместители Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк, часть депутатов от СН во главе с Арахамией, ЕС, "За будущее", "Голоса", "Доверия", "Батькивщины", а также ряд внефракционных параментариев.

Судя по таком составу, голосов - с избытком.

Как написал в своем Телеграм-канале замглавы фракции "Голоса" Ярослав Железняк, голосовать за проект планируется в эту пленарную пятницу.

Правда, не все его поддержат.

"Идея Разумкова не решает проблему. Существует решение КС, которое признало отмененный способ урегулирования правоотношений неконституционным. На два месяца продолжить неконституционную норму - это неправильно с точки зрения Конституции и с точки зрения здравого смысла. Юристы СН должны подготовить полноценный законопроект, который бы учитывал замечания КС и полностью соответствовал бы Конституции, внести его в сессионный зал. То есть за пару недель эта проблема была бы решена. Но выбирают другой путь", - комментирует "Стране" член "правового" комитета Александр Пузанов (ОПЗЖ).

Во фракции СН также не все согласны с вариантом Разумкова. "При всем уважении к спикеру, предложенное решение также не имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с законом о КС, где нормой прямого действия указано, что решения КС не подлежат оспариванию, и являются окончательными", - написал в своем Телеграм-канале член фракции СН Александр Дубинский.

Но, очевидно, что у этого законопроекта было явно больше шансов на принятие, чем у проекта Зеленского.

Но тут сказал свое слово президент.

Зеленский угрожает кровопролитием

Он записал аудиообращение к депутатам фракции, присланное в общий фракционный чат. В нем Зе призвал принять "жесткие решения по Конституционному суду". "Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", - заявил Зеленский.

"Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные фундаментальные законы - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон гибель страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - заявил Зе.

По его мнению, ситуация с КС ставит вопрос о единстве во фракции СН. "Речь сейчас идет о личном выборе каждого из вас: или вы - сила, или - десяток групп по разным интересам. Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может, докажем, что мы намного сильнее?", - настаивает Зе.

При этом решение по Конституционному суду, утверждает президент, обязательно должно быть принято: "это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать", - сказал Зеленский.

"Законопроект Зеленского могут даже не вынести в зал"

Вечером президент лично приехал на заседание фракции убеждать депутатов.

А затем выступил в ток-шоу "Свобода слова", где также пытался обосновать необходимость принятия своего законопроекта. Причем довольно в резких выражения, повышая ставки. И даже намекнул, что может распустить Раду, если она не проголосует.

Но ситуация во фракции пока не говорит о том, что президентский проект имеет шанс на принятие.

По крайней мере, опрошенные нами "слуги" крайне скептически оценили его перспективы.

"Я думаю, что будут ещё обсуждаться и альтернативные законопроекты и будет обсуждаться на согласительном совете вынесение этого законопроекта в зал. Я бы не торопился с фиксацией оценки, что голоса за данный законопроект есть”, - заявил Дубинский журналистам.

Еще один собеседник "Страны" утверждает, что Зе не переубедил сомневающихся депутатов. "Голосов под его проект как не было, так и нет. Люди не хотят голосовать за откровенно антиконституционный закон", - настаивает он.

А нардеп Ирина Верещук говорит, что законопроект президента даже, возможно, вообще не вынесут на рассмотрение Рады.

“Сегодня на фракции президент был прав, потому что описывал вопрос с гражданской и политической стороны. Ни для кого не было открытием, что КС потерял общественную легитимность. Мы обсуждали этот вопрос и, к сожалению, у меня сложилось впечатление, что сейчас 226 голосов у нас нет. Многие из выступающих на фракции говорили, что возможно есть шанс остаться в конституционном поле. Пойти разными путями. В своё время президент Ющенко увольнял Сюзанну Станик. Она была назначена ещё Кучмой, как судья КС. Президент Ющенко выдал указ о ее увольнении, а она обжаловала в суде. И вернулась, потому что увольнять судей КС нельзя. Тогда Ющенко просто отменил указ об назначении. Сегодня мы это тоже обсуждали. То есть, найти возможность, чтобы ушли люди, которые себя дискредитировали. Но чтоб это произошло в правовом русле.

Мое мнение: я пока не вижу, чтобы завтра законопроект Зеленского мог попасть в зал, потому что мы сигнально не голосовали, поэтому я не могу сказать, сколько будет голосов. Но то, что мы слышали и видели на фракции, указывает на то, что завтра он не попадёт в зал. 100%-го согласия не было. Обсуждение продолжается. Если может вопрос решиться в конституционном поле, это нужно делать именно в конституционном поле. Завтра мы обратимся с заявлением к судьям, чтобы они сложили полномочия. Но идти на вещи, которые за пределами Конституции, я считаю, что нельзя”, - сказала Верещук "Стране".

"Зеленский хотел сам подписать"

Источник близкий к окружению Зеленского также полагает, что законопроект президента может даже не попасть на рассмотрение в Раду. А если и попадет, то голосов под него не будет.

Он говорит, что президента специалисты-юристы из Офиса президента отговаривали от подачи законопроекта, но он все равно на него пошел.

Источник полагает, что сделано это было по чисто эмоциональным причинам.

"Когда КСУ принял свое решение, то для всех, а особенно для Запада, это выглядело, что оно принято по отмашке Зеленского. Поэтому начался очень сильный накат со стороны США и ЕС. И чтоб доказать, что это не он и что он за продолжение антикоррупционных реформ президент и решился на такие жесткие меры. Причем подписал законопроект лично. Хотя мог попросить внести его от кого-то из фракции. Но Зеленский хотел показать свое личное участие. И, возможно, исходил из того, что в народе эта тема популярна будет. В чем, правда, есть сомнения. Люди мало вообще разбираются в этих дебрях с антикоррупционными законами и структурами. И вот теперь ситуация для него очень тяжелая. Он публично много раз потребовал голосования этого законопроекта. И если теперь его прокатят, то это может стать началом конца контроля Банковой над собственной фракцией. Тем более, что Разумков ведет уже в открытую свою игру. И часть депутатов будут ориентироваться на него. Поэтому президент так и пытается продавить закон, чтоб показать, кто в доме хозяин. Ставки он поднял очень высоко. Даже говорит о роспуске Рады. Но в это мало кто уже верит после местных выборов, так как в новом парламенте он вообще уже может ничего не взять. Противники Зеленского только и ждут, чтоб он объявил перевыборы Рады", - говорит источник.